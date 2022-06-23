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Добро пожаловать в столицу самого западного региона России - Калининград

Мы встречаем Вас в аэропорту и едем заселяться в отель 4*, расположенный в престижной исторической части Калининграда, прежде – элитном районе старого Кёнигсберга – Амалиенау.

По традиции в номере Вас будет ждать комплимент: бутылка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!

Немного отдыхаем и вечером встречаемся на приветственный ужин в гастрономическом ресторане авторской кухни с акцентом на дичь и местные фермерские продукты.

Бренд-шеф делает особый акцент на оригинальной подаче блюд.

На закуску нам подадут карпаччо из местной оленины, качество которой известно со времен прусских дворян!

Тончайшие слайсы оленины с муссом из местного камамбера, трюфельным бальзамиком, овечьим сыром и домашними вялеными томатами.

Невероятно вкусно!

В качестве основного блюда — фермерский ягненок с кремом из пурпурной моркови, соусом из чёрного чеснока и хумусом из копчёных баклажанов.

Конечно, блюда подаются с винным сопровождением, идеально подчеркивающим оттенки вкусов!

И в завершение трапезы, на десерт мы продегустируем фирменные конфеты ручной работы, которые буквально тают во рту!

Шоколадная корзиночка с сыром Д'ор Блю и карамелью, трюфель с терпкой и яркой мадагаскарской корицей, тропический кокос или конфета "бородинский хлеб" – что Вам больше по душе?

Все питание по программе уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!

Вкусное, винное и душевное путешествие в Калининград объявляется открытым! Ура!

Трансфер из аэропорта Калининграда: в 17:00 (рекомендуемый рейс из Москвы SU 1012 а/к Аэрофлот).

* Если Вам удобны другие рейсы, просто сообщите нам, мы в любом случае Вас встретим.