Гастрономический тур в Калининград

Свежие морепродукты, авторские рестораны, пивоварня и сыроварня

Свежие морепродукты, авторские рестораны, пивоварня и сыроварня, спа-отель на Балтийском побережье, замки и эстетика западной архитектуры.
Гастрономический тур в Калининград
Гастрономический тур в Калининград
Гастрономический тур в Калининград
Гастрономический тур в Калининград
Гастрономический тур в Калининград
Гастрономический тур в Калининград
Гастрономический тур в Калининград
Гастрономический тур в Калининград
Гастрономический тур в Калининград
Гастрономический тур в Калининград
Гастрономический тур в Калининград
Гастрономический тур в Калининград
Гастрономический тур в Калининград
Гастрономический тур в Калининград
Гастрономический тур в Калининград
Гастрономический тур в Калининград
Гастрономический тур в Калининград
Гастрономический тур в Калининград
Гастрономический тур в Калининград
Гастрономический тур в Калининград
Гастрономический тур в Калининград
Гастрономический тур в Калининград
Гастрономический тур в Калининград
Гастрономический тур в Калининград
Ближайшие даты:
21
авг

Что вас ожидает 🤩

Гастрономическое удовольствие
Гастрономическое удовольствие
Идеально подобранное вино к каждой трапезе от нашего сомелье, блюда из свежего балтийского угря, мидий и улиток, дегустации оленины, дичи и фермерских продуктов, сыров, пива на именитой немецкой пивоварне
Водная прогулка
Водная прогулка
Мы пойдем по каналам на собственном катере под мостами и посмотрим город с воды
Поселок Янтарный
Поселок Янтарный
Единственное место в мире, где ведется промышленная добыча янтаря. И здесь же посетим уникальный янтарный музей-ресторан и интерактивный музей янтарного комбината!
Замки и средневековая архитектура
Замки и средневековая архитектура
Посмотрим сохранившуюся лютеранскую кирху 14 века и восстанавливаемый орденский замок 13 века, который носил гордое название «Великое Посольство Российское»

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в столицу самого западного региона России - Калининград

Мы встречаем Вас в аэропорту и едем заселяться в отель 4*, расположенный в престижной исторической части Калининграда, прежде – элитном районе старого Кёнигсберга – Амалиенау.

По традиции в номере Вас будет ждать комплимент: бутылка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!

Немного отдыхаем и вечером встречаемся на приветственный ужин в гастрономическом ресторане авторской кухни с акцентом на дичь и местные фермерские продукты.

Бренд-шеф делает особый акцент на оригинальной подаче блюд.

На закуску нам подадут карпаччо из местной оленины, качество которой известно со времен прусских дворян!

Тончайшие слайсы оленины с муссом из местного камамбера, трюфельным бальзамиком, овечьим сыром и домашними вялеными томатами.

Невероятно вкусно!

В качестве основного блюда — фермерский ягненок с кремом из пурпурной моркови, соусом из чёрного чеснока и хумусом из копчёных баклажанов.

Конечно, блюда подаются с винным сопровождением, идеально подчеркивающим оттенки вкусов!

И в завершение трапезы, на десерт мы продегустируем фирменные конфеты ручной работы, которые буквально тают во рту!

Шоколадная корзиночка с сыром Д'ор Блю и карамелью, трюфель с терпкой и яркой мадагаскарской корицей, тропический кокос или конфета "бородинский хлеб" – что Вам больше по душе?

Все питание по программе уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!

Вкусное, винное и душевное путешествие в Калининград объявляется открытым! Ура!

Трансфер из аэропорта Калининграда: в 17:00 (рекомендуемый рейс из Москвы SU 1012 а/к Аэрофлот).
* Если Вам удобны другие рейсы, просто сообщите нам, мы в любом случае Вас встретим.

Добро пожаловать в столицу самого западного региона России - КалининградДобро пожаловать в столицу самого западного региона России - КалининградДобро пожаловать в столицу самого западного региона России - КалининградДобро пожаловать в столицу самого западного региона России - Калининград
2 день

Калининград, речная прогулка, замки, сыроварня и пивоварня

Утром завтракаем в отеле и настраиваемся на очень насыщенный, красивый день.

Сначала едем знакомиться с Калининградом – бывшим Кёнигсбергом, центром Восточной Пруссии.

Наше знакомство с городом начнется с речной прогулки на собственном катере.

Мы пойдем по каналам под мостами и посмотрим город с воды.

Дальше нас ждет обзорная экскурсия, мы прогуляемся по городу и познакомимся с главными достопримечательностями и самыми красивыми местами.

После прогулки поедем обедать в гастрономическую резиденцию Калининграда.

Это одно из самых красивых и эффектных мест в городе с живописной территорией. Рай для гурманов!

На закуску мы попробуем мидии бушо в нежном соусе "Мариньер", а на горячее – свежевыловленного балтийского судака!

В качестве винного сопровождения – элегантное белое вино из сортов Шардоне и Вионье.

На десерт нам подадут гордость шеф-повара: нежнейший шоколадный бисквитный торт с соусом сабайон и прослойками из абрикосового джема –"Захер".

Обедаем и едем смотреть сохранившуюся лютеранскую кирху 14 века и восстанавливаемый орденский замок 13 века, который носил гордое название «Великое Посольство Российское», и в его стенах бывали Пётр I с Екатериной Великой.

В замке для нас проведут экскурсию.

После экскурсии нас уже ждут на дегустации сыров на крафтовой семейной сыроварне, которая находится здесь же, в историческом ансамбле.

На сыроварне производят 12 сортов сыра и выдерживают в среднем до года.

На фабрике также производят шоколад ручной работы.

Нам расскажут и покажут, как производится и созревает сыр, какие нужны для этого условия и за счет чего каждый сорт сыра имеет свою изюминку.

И затем мы направимся в дегустационный зал, где попробуем различные сорта сыра с бокалом белого вина.

Шоколад ручной работы тоже продегустируем!

После сыроварни возвращаемся в Калининград на старинный немецкий пивоваренный завод, некогда самый большой в Восточной Пруссии!

Во время экскурсии мы окажемся в одном из помещений старого завода, где сейчас находится современное производство, и спустимся в подземелья Кёнигсберга.

И, конечно, узнаем все о том, как варят пиво, как растёт солод, какой он на вкус, как выглядит хмель и какие есть виды хмеля.

Завершим экскурсию дегустацией пяти сортов свежесваренного пива с закусками!

Вечером возвращаемся в наш уютный отель, отдыхаем.

Завтра нас ждет свежий морской воздух Балтики!

Калининград, речная прогулка, замки, сыроварня и пивоварняКалининград, речная прогулка, замки, сыроварня и пивоварняКалининград, речная прогулка, замки, сыроварня и пивоварняКалининград, речная прогулка, замки, сыроварня и пивоварня
3 день

Зеленоградск, ресторан локальной Балтийской кухни и Куршская коса

Сегодня после завтрака в нашем отеле мы едем в город-курорт Зеленоградск, бывший немецкий Кранц.

Прекрасные старинные виллы, морской воздух и красивые виды!

Прогулка по главной улице с прусскими домиками и по променаду вдоль моря перенесет нас во времена расцвета Кранца, где кенигсбержцы поправляли здоровье.

Мы увидим водонапорную башню, попробуем воду из бювета королевы Луизы и поймем, почему Зеленоградск носит титул «столицы кошек».

После прогулки направляемся на обед в ресторан балтийской кухни, который находится в здании бывшего немецкого Почтампа 19 века!

Шеф-повар предложит нам попробовать свои авторские рецепты из локальных продуктов.

Вначале мы отведаем"Балтийскую закуску" – это настоящее гастрономическое искусство в виде камня из угря с фундуком, глазурью из корня сельдерея, украшенного квашенной черемшой.

На горячее шеф-повар подаст нам балтийскую треску в сопровождении воздушного пюре из овощей и корнеплодов, с зеленым горошком и черными лисичками.

И самое время продегустировать фирменные настойки собственного производства, которые подадут с идеальными гастрономическими парами!

Вишня с корицей, Марципановая, Черная смородина и Бородинская – пробуем!

Какая понравилась больше всего?

После Зеленоградска выезжаем в национальный парк"Куршская коса" – изюминку Калининградской области!

Песчаные дюны, белоснежный песок, леса, в которых водятся лоси и кабаны, море с одной стороны и залив – с другой.

Небольшие пешие прогулки чередуем с передвижением на микроавтобусе.

Мы узнаем историю дюн, полюбуемся ими с высот Мюллера и Эфа и пройдем по таинственному Танцующему лесу.

При желании, искупаемся в море.

Ближе к вечеру едем в Светлогорск – самый центральный курорт «русской Прибалтики»!

Он больше похож на европейские курорты с их высоким сервисом, первоклассными отелями и неспешно прогуливающимися туристами.

Вечером заселяемся в Спа-отель 4* в центре Светлогорска.

Отель располагается в 400 метрах от моря в окружении сосен и представляет собой здание, выполненное в замковом стиле прусской эпохи!

Здесь мы проведем две ночи.

Зеленоградск, ресторан локальной Балтийской кухни и Куршская косаЗеленоградск, ресторан локальной Балтийской кухни и Куршская косаЗеленоградск, ресторан локальной Балтийской кухни и Куршская косаЗеленоградск, ресторан локальной Балтийской кухни и Куршская коса
4 день

Светлогорск, янтарный ресторан и самый западный город России

Сегодня после завтрака в нашем отеле мы отправимся знакомиться со Светлогорском.

Мы погуляем и посмотрим город вместе с местным гидом, который проведет для нас насыщенную экскурсию.

Неспешная прогулка займет около двух часов.

Петляя по узким улочкам, поговорим об исторической ценности этого места, о традициях и высоких гостях элитного немецкого курорта.

Будут и культовые места: Водонапорная башня, скульптуры и самые большие в мире солнечные часы.

Затем мы выезжаем в Янтарный – единственное место в мире, где ведется промышленная добыча янтаря.

И здесь же находится уникальный янтарный музей-ресторан!

Здесь невероятно красиво, и янтарь буквально повсюду: он использован не только в оформлении фасадов и интерьера, но даже в украшении блюд здесь придерживаются «янтарной темы».

Мы попробуем самый пикантный, самый нежный… сливочный крем-суп с копченым балтийским угрем, маслом трюфеля и пармезаном.

В качестве основного блюда нам подадут филе сома в винно-сливочном соусе с рисом венера.

Наш обед прекрасно дополнит розовое вино сорта Зинфандель. Наслаждаемся!

Время десерта! Попробуем фирменную"карамельную сферу" из хрустящего французского печенья на подушке из шоколадного бисквита.

Оторваться невозможно!

После обеда нас ждет единственный в России пляж, отмеченный «Голубым флагом» – широкий, чистейший, оборудованный.

Здесь у вас будет немного свободного времени, чтобы прогуляться и, при желании, искупаться.

В Янтарном мы обязательно посетим интерактивный музей янтарного комбината, чтобы узнать больше о добыче янтаря, его свойствах и о том, как отличить оригинал от подделки.

Далее едем в самый западный город России – Балтийск! В прошлом, грозная немецкая цитадель Пиллау.

Мы рассмотрим военные корабли, полюбуемся изящными немецкими постройками и покормим лебедей.

А также узнаем, какие события здесь происходили, и почему долгое время Балтийск был закрыт.

Вечером возвращаемся в Светлогорск и ужинаем в ресторане балтийской кухни!

Именитый шеф-повар – исполнительный президент Клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга и постоянный ведущий кулинарных передач на ТВ, предложит нам попробовать севиче из судака и стейк форели со свекольным ризотто и листьями шпината.

На десерт – фирменный медовик с заварным кремом и цитрусовой крошкой.

После ужина идем в наш отель и отдыхаем после насыщенного дня.

Светлогорск, янтарный ресторан и самый западный город РоссииСветлогорск, янтарный ресторан и самый западный город РоссииСветлогорск, янтарный ресторан и самый западный город РоссииСветлогорск, янтарный ресторан и самый западный город России
5 день

Релакс в СПА, Светлогорск и самолёт домой

Сегодня после завтрака у вас будет свободное время.

Можно расслабиться в СПА-комплексе в нашем отеле (уже включено в стоимость!), или отдохнуть на оборудованном пляже (расположен в 400 метрах от отеля).

Или прогуляться по красивому Светлогорску.

Пройтись по променаду, подышать морским воздухом Балтики и сходить на пирс.

И в 13:00 мы выезжаем в аэропорт, счастливые и полные новых впечатлений!

Отличного пути, и до скорых встреч в новых ярких путешествиях!

Прибытие в аэропорт Калининграда: в 14:00 (рекомендуемый рейс в Москву SU 1005 а/к Аэрофлот).
* Если Вам удобны другие рейсы, просто сообщите нам, мы в любом случае Вас встретим.

Проживание

Тур предполагает проживание:

  • Отель "Чайка" 4* - 2 ночи (г. Калининград, исторический центр города);
  • Royal Falke Resort & SPA 4* - 2 ночи (г. Светлогорск, побережье Балтийского моря).

Стоимость:

  • При двухместном размещении – 75 000 рублей (на одного человека).
    Стоимость актуальна при размещении в номерах категории DBL/TWIN (1 двуспальная кровать или 2 раздельные кровати).
    Однако, если Вы поедете в путешествие одни, мы подберем для Вас пару в номер.
  • При одноместном размещении – 88 000 рублей (на одного человека).
    Размещение в номере категории SNGL (1 большая кровать) – возможно при наличии мест (уточняйте при бронировании).

Варианты проживания

Отель «Чайка» 4*

2 ночи

Отель «Чайка» расположен в историческом городе Калининграде, недалеко от центра города.

Возле отеля «Чайка» находятся остановки общественного транспорта. К услугам гостей бесплатная парковка и бесплатный WiFi.

Все номера оснащены современными удобствами и располагают рабочим столом.

В вашем распоряжении бар и круглосуточная стойка регистрации.

Отель находится в 20 км от калининградского аэропорта Храброво.

Отель «Чайка» 4*Отель «Чайка» 4*Отель «Чайка» 4*Отель «Чайка» 4*Отель «Чайка» 4*

Отель «Royal Falke Resort & amp; SPA» 4*

2 ночи

Гостиница Royal Falke Resort & SPA находится в Светлогорске, в 500 метрах от побережья Балтийского моря.

К вашим услугам бесплатный Wi-Fi, спа-центр, а также роскошно оформленные номера с ЖК-телевизорами.

Все номера и люксы оснащены мини-баром, телефоном, феном и собственной ванной комнатой. В некоторых номерах есть балкон или терраса.

В гостинице Falke Resort вы можете посетить крытый бассейн, а также отдохнуть в сауне и в зимнем саду.

В спа-центре вам предложат несколько специализированных процедур для лица и тела.

В ресторане на территории гостиницы подают блюда интернациональной кухни с оттенком средиземноморской кухни.

Также в гостинце имеется бар и ночной клуб.

Калининградский аэропорт Храброво находится менее чем в 35 км от гостиницы Royal Falke.

К услугам гостей бесплатная частная парковка на территории гостиницы.

Отель «Royal Falke Resort & amp; SPA» 4*Отель «Royal Falke Resort & amp; SPA» 4*Отель «Royal Falke Resort & amp; SPA» 4*Отель «Royal Falke Resort & amp; SPA» 4*Отель «Royal Falke Resort & amp; SPA» 4*Отель «Royal Falke Resort & amp; SPA» 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле 4* в г. Калининград и в спа-отеле 4* в г. Светлогорск (побережье Балтийского моря)
  • Все завтраки в отелях
  • Всё питание по программе тура (обеды и ужины в авторских ресторанах с винным сопровождением)
  • Встреча в аэропорту в первый день тура и трансфер обратно
  • Все экскурсии (Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный, Балтийск)
  • Все дегустации (в т. ч. на сыроварне и пивоварне)
  • Все входные билеты по программе
  • Трансферы в рамках тура на микроавтобусе Mercedes Sprinter
  • Сопровождающий на протяжении всего тура
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Калининград и обратно
  • Личные расходы и сувениры
  • Доплата за одноместное размещение 13 000 руб/чел
Место начала и завершения?
Россия, Калининград
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Стоимость тура уже включает в себя всё питание в ресторанах?

Да, в стоимость тура уже включено всё питание (в т. ч. все дегустации), указанное в программе путешествия. Никаких дополнительных/скрытых платежей во время тура не будет. Этот момент также указан в договоре, который мы заключаем с Вами при бронировании поездки.

Все мастер-классы, трансферы, экскурсии, входные билеты и проживание в отелях также входят в стоимость. Вам остаётся просто наслаждаться новыми яркими впечатлениями!

Я один/одна. Часто ли ездят в одиночку?

В наши туры ездят в одиночку чаще, чем Вы думаете!

С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и Вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся Вашими друзьями!

Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).

Можно ли поехать с ребенком?

Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение – возраст (не менее 6 лет).

Какая погода в Калининграде? Как лучше одеться?

Температура в Калининграде и области в конце июля колеблется днем от +25 до +28 градусов, в конце августа колеблется днем от +21 до +25 градусов.

Для поездки будет достаточно Вашей повседневной одежды. Однако, Калининградская область находится на Балтийском море и известна своим переменчивым климатом. Поэтому советуем обязательно взять с собой:

  • удобную непромокаемую обувь;
  • ветровку;
  • защиту от возможного дождя: зонт или дождевик.

И, конечно, солнцезащитные очки и крем от загара. Лето в самом разгаре!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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В
23 июня 2022
Ездили на Байкал зимой. Да, были рестораны, была гастрономия. Но что больше осталось в памяти, как рыбаки прямо на берегу приехали и готовили нам омуля на решетке. На улице колотун, и этот пикник был восхитительным))))) Пар от чая мёрз на подбородке))
А так все четко, отлично съездили.
М
21 июля 2022
Хочу поблагодарить организаторов за подаренные яркие впечатления, незабываемые экскурсии, наполненные дни. Было вкусно, душевно, одним словом, как говорила наш инструктор Катя - шедеврос!

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