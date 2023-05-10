1 день

Прибытие. Сказочный Светлогорск и загадки Калининграда

Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту, за доп. плату.

Начало экскурсии в 13:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Экскурсия «Сказочный Светлогорск и загадочный Калининград».

Переезд в Светлогорск.

Обед в одном из ресторанов города по предварительной заявке за доп. плату (650 руб.).

Очарование этого городка невозможно описать словами — в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью улочек, которые сохранились с первой половины XX века практически без изменений.

Прогулка по новому променаду освежит вас морским бризом, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии на Балтику.

На стеклянном лифте вы сможете подняться с променада наверх, в город.

17:00-18:00 Переезд в Калининград.

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу с уникальной историей.

Некогда прусское поселение, позднее столица грозной Восточной Пруссии, теперь это один из региональных центров Российской Федерации.

Побываете у стен средневекового собора, который сохранился благодаря соседству с местом захоронения одного из великих сынов города.

А сегодня у вас будет возможность узнать, какие из них до сих впускают и выпускают путешественников в город, а какие служат совсем иным целям.

Окончание экскурсии в 20:30 у гостиницы «Калининград».