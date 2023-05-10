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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Сказочный Светлогорск и загадки Калининграда
Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту, за доп. плату.
- Начало экскурсии в 13:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).
Экскурсия «Сказочный Светлогорск и загадочный Калининград».
Переезд в Светлогорск.
Обед в одном из ресторанов города по предварительной заявке за доп. плату (650 руб.).
Очарование этого городка невозможно описать словами — в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью улочек, которые сохранились с первой половины XX века практически без изменений.
Прогулка по новому променаду освежит вас морским бризом, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии на Балтику.
На стеклянном лифте вы сможете подняться с променада наверх, в город.
17:00-18:00 Переезд в Калининград.
Автобусно-пешеходная экскурсия по городу с уникальной историей.
Некогда прусское поселение, позднее столица грозной Восточной Пруссии, теперь это один из региональных центров Российской Федерации.
Побываете у стен средневекового собора, который сохранился благодаря соседству с местом захоронения одного из великих сынов города.
А сегодня у вас будет возможность узнать, какие из них до сих впускают и выпускают путешественников в город, а какие служат совсем иным целям.
Окончание экскурсии в 20:30 у гостиницы «Калининград».
Золотые дюны Куршской косы с дегустацией в сыроварне Шаакендорф
- Начало экскурсии в 09:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).
Экскурсия «Золотые дюны Куршской косы» с дегустацией в сыроварне Шаакендорф.
Вас ожидает путешествие в удивительный, хрупкий мир песчаной косы, шириной от 400 м до 4 км, отделившей Куршский залив от Балтийского моря.
Встреча с подвижными дюнами Куршской косы — это незабываемое путешествие в мир настоящей пустыни на берегу Куршского залива.
В программе запланирован подъем на смотровую площадку дюны Эфа — одной из высочайших дюн Европы.
Со смотровой площадки дюны открывается вид на уникальный пейзаж, напоминающий пустыню Сахару: величественные песчаные дюны, уходящие вдаль между морем и заливом.
Станция кольцевания «Фрингилла».
На старейшей в России станции кольцевания птиц, академики РАН расскажут о своей увлекательной работе, покажут процесс кольцевания птиц
13:00-14:00 Обед по предварительной заявке (рыбное меню) в трактире "У Дороги" за доп. плату (850 руб.).
14:00-15:00 Переезд в поселок Некрасово на сыроварню «Шаакендорф».
15:00-16:00 Посещение сыроварни Шаакендорф, здание которой расположилось в бывшей конюшне орденского замка «Шаакен».
В магазине сыроварни вы сможете приобрести крафтовые сыры, а также вкуснейший шоколад местных производителей.
Во время сырной дегустации вам будет подан бокал вина (детям вино заменяется на морс).
Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы «Калининград».
Великая история малых городов
- Начало экскурсии в 09:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).
Экскурсия «Великая история малых городов».
Не случайно Багратионовск, Правдинск и Железнодорожный объединены одним экскурсионным маршрутом.
Утратив свои прежние названия города Прейсиш-Эйлау, Фридланд и Гердауэн, не потеряли историческую значимость.
В списке осматриваемых объектов: Кирха Мюльхаузена — музей истории края г. Багратионовска, экспозиция знаменитого сражения при Прейсиш-Эйлау (26 января 1807 года),
Обед в одном из кафе по маршруту включен в стоимость.
Памятник трем генералам, Памятник-обелиск — Славы русского оружия, сохранившийся форбург замка Прейсиш-Эйлау, кирха Святого Георгия в Правдинске (бывш Фридланде), открытая панорама на город с высоты 60-метровой колокольни, средневековый г. Железнодорожный (бывш. Гердауен), старинный квартал с фахтверковыми складами и причудливыми пряничными домиками — шлюзы Мазурского канала, впечатляющие своими размерами.
Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы «Калининград».
Золото Балтики. Отъезд
- Начало экскурсии в 09:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).
Экскурсия «Золото Балтики».
Вы отправитесь в Янтарный — единственное место на земле, где добыча янтаря ведется со времен Тевтонских рыцарей.
Увлекательнейшая экскурсия по поселку и янтарный шоппинг по самым привлекательным ценам!
В программе запланировано посещение частной янтарной мануфактуры.
Сотрудники мануфактуры расскажут о свойствах янтаря, покажут янтареобрабатывающие станки, на которых ювелиры изготавливают красивейшие изделия.
Самые смелые туристы 18+ смогут продегустировать оздоравливающую янтарную настойку!
Также вас ждет великолепный вид на живописнейший на Балтике пляж, который в 2019 году получил всемирный знак качества «Голубой Флаг».
Переезд в Балтийск.
Комплексный обед в одном из ресторанов города за доп. плату (550 руб.).
Посетив Балтийск, можно сделать отметку на своей карте путешествий в самой западной точке нашей огромной страны!
Ранее закрытый город, крупнейшая база военно-морского флота в России — Балтийск имеет богатую историю.
Прогулявшись по променаду города, вы сможете увидеть памятник Петру I, который бывал в Балтийске дважды и его дочери Елизавете Петровне, которая присовокупила эти земли к территории Российской Империи в годы своего правления.
Именно на пляжах Балтийска часто находят любознательные путешественники кусочки янтаря.
Возвращение в Калининград к 17:00 с заездом в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Проживание
|Питание
|Стоимость
Отель "Калининград" 3*
(центр, место посадки)
|Завтраки шведский стол включены, кроме одноместный стандарт
31500 одноместный стандарт (без завтраков)
31000 двухместный студио-бизнес взрослый
30200 двухместный студио-бизнес детский
27600 трехместный студио-бизнес взрослый
26800 трехместный студио-бизнес детский
Отель "Шерлок" 3*
(центр)
|Завтраки по меню включены
41000 одноместный стандарт
26600 двухместный стандарт взрослый
25800 двухместный стандарт детский
23900 трехместный стандарт взрослый
23100 трехместный стандарт детский
*Детский до 17 лет (включительно).
Тариф двухместный детский предполагает размещение 1 взр. +1 реб. — стоимость за размещение ребенка в двухместном номере.
Варианты проживания
Гостиница «Калининград»
Гостиница "Калининград"расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.
Номера гостиницы "Калининград" с удобными диванами оборудованы рабочим столом, чайником (чайной станцией) и собственной ванной комнатой.
В 2 стильных ресторанах гостиницы "Калининград" подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.
Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.
Это любимая часть города Калининград среди наших гостей согласно независимым отзывам.
Отель «Шерлок»
Отель «ШЕРЛОК» расположен в Калининграде, в 3,7 км от Кёнигсбергского собора и в 4 км от церкви Святого Семейства, а также примерно в 5,2 км от стадиона «Калининград», в 50 км от Водонапорной башни и в 1,3 км от Каскада водопадов. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле работает экскурсионное бюро. Для гостей организуют трансфер от/до аэропорта. На всей территории работает бесплатный Wi-Fi.
Все номера отеля оснащены телевизором с плоским экраном. Собственная ванная комната с душем укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В отеле «ШЕРЛОК» сервируют континентальный завтрак.
Рядом с отелем находятся такие популярные достопримечательности, как Росгартенские ворота, Музей янтаря и площадь Бисмарка. Расстояние от отеля «ШЕРЛОК» до международного аэропорта Калининград (Храброво) составляет 20 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание (4 экскурсии)
- Транспортное обслуживание (4 дня)
- Питание: завтраки (если входят в проживание, подробнее в разделе «Проживание»)
- Проживание в выбранном отеле (3 ночи)
- Входные билеты по программе
- Трансфер в аэропорт 01.05
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Индивидуальный трансфер из/в аэропорт - 1 500 руб. /машина
- Питание: завтраки (если не входят в проживание) и ужиныобед в Светлогорске - 650 руб. обед на Куршской косе - 850 руб. обед в Балтийске - 550 руб
- Завтраки (если не входят в проживание) и ужины
- Обед в Светлогорске - 650 руб
- Обед на Куршской косе - 850 руб
- Обед в Балтийске - 550 руб
- Страховка
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.