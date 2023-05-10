Первомай на Балтике. Экскурсионный тур в Калининград

Групповой тур в Калининграде
4.7
3 отзыва
В этом весеннем туре вы увидите яркую и гостеприимную Калининградскую область. Вы посетите Куршскую косу, насладитесь сырной дегустацией и увидите славный город Светлогорск. А вечерами будете гулять по Калининграду и получать удовольствие от майских праздников.
Первомай на Балтике. Экскурсионный тур в Калининград
Первомай на Балтике. Экскурсионный тур в Калининград
Первомай на Балтике. Экскурсионный тур в Калининград
Ближайшие даты:
28
апр

Что вас ожидает:

Сказочный Светлогорск
Сказочный Светлогорск
Прогуляемся по прелестным улочкам, которые сохранились с первой половины XX века
Загадочный Калининград
Загадочный Калининград
Узнаем, как прусское поселение превратилось в современный Калининград
Сырная дегустация
Сырная дегустация
Попробуем местный крафтовый сыр с бокалом вина
Золотые дюны Куршской косы
Золотые дюны Куршской косы
Побываем в пустыне на берегу Куршского залива
История малых городов
История малых городов
Посетим Багратионовск, Правдинск, Железнодорожный и увидим самое интересное в городах бывшей Восточной Пруссии
Украшения из янтаря
Украшения из янтаря
Поищем памятные сувениры с янтарем

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Сказочный Светлогорск и загадки Калининграда

Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту, за доп. плату.

  • Начало экскурсии в 13:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Экскурсия «Сказочный Светлогорск и загадочный Калининград».

Переезд в Светлогорск.

Обед в одном из ресторанов города по предварительной заявке за доп. плату (650 руб.).

Очарование этого городка невозможно описать словами — в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью улочек, которые сохранились с первой половины XX века практически без изменений.

Прогулка по новому променаду освежит вас морским бризом, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии на Балтику.

На стеклянном лифте вы сможете подняться с променада наверх, в город.

17:00-18:00 Переезд в Калининград.

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу с уникальной историей.

Некогда прусское поселение, позднее столица грозной Восточной Пруссии, теперь это один из региональных центров Российской Федерации.

Побываете у стен средневекового собора, который сохранился благодаря соседству с местом захоронения одного из великих сынов города.

А сегодня у вас будет возможность узнать, какие из них до сих впускают и выпускают путешественников в город, а какие служат совсем иным целям.

Окончание экскурсии в 20:30 у гостиницы «Калининград».

Прибытие. Сказочный Светлогорск и загадки КалининградаПрибытие. Сказочный Светлогорск и загадки КалининградаПрибытие. Сказочный Светлогорск и загадки КалининградаПрибытие. Сказочный Светлогорск и загадки КалининградаПрибытие. Сказочный Светлогорск и загадки КалининградаПрибытие. Сказочный Светлогорск и загадки Калининграда
2 день

Золотые дюны Куршской косы с дегустацией в сыроварне Шаакендорф

  • Начало экскурсии в 09:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Экскурсия «Золотые дюны Куршской косы» с дегустацией в сыроварне Шаакендорф.

Вас ожидает путешествие в удивительный, хрупкий мир песчаной косы, шириной от 400 м до 4 км, отделившей Куршский залив от Балтийского моря.

Встреча с подвижными дюнами Куршской косы — это незабываемое путешествие в мир настоящей пустыни на берегу Куршского залива.

В программе запланирован подъем на смотровую площадку дюны Эфа — одной из высочайших дюн Европы.

Со смотровой площадки дюны открывается вид на уникальный пейзаж, напоминающий пустыню Сахару: величественные песчаные дюны, уходящие вдаль между морем и заливом.

Станция кольцевания «Фрингилла».

На старейшей в России станции кольцевания птиц, академики РАН расскажут о своей увлекательной работе, покажут процесс кольцевания птиц

13:00-14:00 Обед по предварительной заявке (рыбное меню) в трактире "У Дороги" за доп. плату (850 руб.).

14:00-15:00 Переезд в поселок Некрасово на сыроварню «Шаакендорф».

15:00-16:00 Посещение сыроварни Шаакендорф, здание которой расположилось в бывшей конюшне орденского замка «Шаакен».

В магазине сыроварни вы сможете приобрести крафтовые сыры, а также вкуснейший шоколад местных производителей.

Во время сырной дегустации вам будет подан бокал вина (детям вино заменяется на морс).

Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы «Калининград».

Золотые дюны Куршской косы с дегустацией в сыроварне ШаакендорфЗолотые дюны Куршской косы с дегустацией в сыроварне ШаакендорфЗолотые дюны Куршской косы с дегустацией в сыроварне ШаакендорфЗолотые дюны Куршской косы с дегустацией в сыроварне ШаакендорфЗолотые дюны Куршской косы с дегустацией в сыроварне ШаакендорфЗолотые дюны Куршской косы с дегустацией в сыроварне ШаакендорфЗолотые дюны Куршской косы с дегустацией в сыроварне ШаакендорфЗолотые дюны Куршской косы с дегустацией в сыроварне Шаакендорф
3 день

Великая история малых городов

  • Начало экскурсии в 09:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Экскурсия «Великая история малых городов».

Не случайно Багратионовск, Правдинск и Железнодорожный объединены одним экскурсионным маршрутом.

Утратив свои прежние названия города Прейсиш-Эйлау, Фридланд и Гердауэн, не потеряли историческую значимость.

В списке осматриваемых объектов: Кирха Мюльхаузена — музей истории края г. Багратионовска, экспозиция знаменитого сражения при Прейсиш-Эйлау (26 января 1807 года),

Обед в одном из кафе по маршруту включен в стоимость.

Памятник трем генералам, Памятник-обелиск — Славы русского оружия, сохранившийся форбург замка Прейсиш-Эйлау, кирха Святого Георгия в Правдинске (бывш Фридланде), открытая панорама на город с высоты 60-метровой колокольни, средневековый г. Железнодорожный (бывш. Гердауен), старинный квартал с фахтверковыми складами и причудливыми пряничными домиками — шлюзы Мазурского канала, впечатляющие своими размерами.

Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы «Калининград».

Великая история малых городовВеликая история малых городовВеликая история малых городовВеликая история малых городовВеликая история малых городов
4 день

Золото Балтики. Отъезд

  • Начало экскурсии в 09:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Экскурсия «Золото Балтики».

Вы отправитесь в Янтарный — единственное место на земле, где добыча янтаря ведется со времен Тевтонских рыцарей.

Увлекательнейшая экскурсия по поселку и янтарный шоппинг по самым привлекательным ценам!

В программе запланировано посещение частной янтарной мануфактуры.

Сотрудники мануфактуры расскажут о свойствах янтаря, покажут янтареобрабатывающие станки, на которых ювелиры изготавливают красивейшие изделия.

Самые смелые туристы 18+ смогут продегустировать оздоравливающую янтарную настойку!

Также вас ждет великолепный вид на живописнейший на Балтике пляж, который в 2019 году получил всемирный знак качества «Голубой Флаг».

Переезд в Балтийск.

Комплексный обед в одном из ресторанов города за доп. плату (550 руб.).

Посетив Балтийск, можно сделать отметку на своей карте путешествий в самой западной точке нашей огромной страны!

Ранее закрытый город, крупнейшая база военно-морского флота в России — Балтийск имеет богатую историю.

Прогулявшись по променаду города, вы сможете увидеть памятник Петру I, который бывал в Балтийске дважды и его дочери Елизавете Петровне, которая присовокупила эти земли к территории Российской Империи в годы своего правления.

Именно на пляжах Балтийска часто находят любознательные путешественники кусочки янтаря.

Возвращение в Калининград к 17:00 с заездом в аэропорт.

Золото Балтики. ОтъездЗолото Балтики. ОтъездЗолото Балтики. ОтъездЗолото Балтики. ОтъездЗолото Балтики. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ПроживаниеПитаниеСтоимость

Отель "Калининград" 3*

(центр, место посадки)

Завтраки шведский стол включены, кроме одноместный стандарт

31500 одноместный стандарт (без завтраков)

31000 двухместный студио-бизнес взрослый

30200 двухместный студио-бизнес детский

27600 трехместный студио-бизнес взрослый

26800 трехместный студио-бизнес детский

Отель "Шерлок" 3*

(центр)

Завтраки по меню включены

41000 одноместный стандарт

26600 двухместный стандарт взрослый

25800 двухместный стандарт детский

23900 трехместный стандарт взрослый

23100 трехместный стандарт детский

*Детский до 17 лет (включительно).

Тариф двухместный детский предполагает размещение 1 взр. +1 реб. — стоимость за размещение ребенка в двухместном номере.

Варианты проживания

Гостиница «Калининград»

3 ночи

Гостиница "Калининград"расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.

Номера гостиницы "Калининград" с удобными диванами оборудованы рабочим столом, чайником (чайной станцией) и собственной ванной комнатой.

В 2 стильных ресторанах гостиницы "Калининград" подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.

Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.

Это любимая часть города Калининград среди наших гостей согласно независимым отзывам.

Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»

Отель «Шерлок»

3 ночи

Отель «ШЕРЛОК» расположен в Калининграде, в 3,7 км от Кёнигсбергского собора и в 4 км от церкви Святого Семейства, а также примерно в 5,2 км от стадиона «Калининград», в 50 км от Водонапорной башни и в 1,3 км от Каскада водопадов. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле работает экскурсионное бюро. Для гостей организуют трансфер от/до аэропорта. На всей территории работает бесплатный Wi-Fi.

Все номера отеля оснащены телевизором с плоским экраном. Собственная ванная комната с душем укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В отеле «ШЕРЛОК» сервируют континентальный завтрак.

Рядом с отелем находятся такие популярные достопримечательности, как Росгартенские ворота, Музей янтаря и площадь Бисмарка. Расстояние от отеля «ШЕРЛОК» до международного аэропорта Калининград (Храброво) составляет 20 км.

Отель «Шерлок»Отель «Шерлок»Отель «Шерлок»Отель «Шерлок»Отель «Шерлок»Отель «Шерлок»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное обслуживание (4 экскурсии)
  • Транспортное обслуживание (4 дня)
  • Питание: завтраки (если входят в проживание, подробнее в разделе «Проживание»)
  • Проживание в выбранном отеле (3 ночи)
  • Входные билеты по программе
  • Трансфер в аэропорт 01.05
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Индивидуальный трансфер из/в аэропорт - 1 500 руб. /машина
  • Питание: завтраки (если не входят в проживание) и ужиныобед в Светлогорске - 650 руб. обед на Куршской косе - 850 руб. обед в Балтийске - 550 руб
  • Завтраки (если не входят в проживание) и ужины
  • Обед в Светлогорске - 650 руб
  • Обед на Куршской косе - 850 руб
  • Обед в Балтийске - 550 руб
  • Страховка
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
г. Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
10 мая 2023
Впечатления от поездки хорошие. Тур интересный, разноплановые экскурсии по истории края, о природных достопримечательностях, направлениях экономического развития территории. Экскурсовод Виктория Владимировна покорила всех глубокой эрудицией, интересной подачей материала.
Впечатления от поездки хорошие. Тур интересный, разноплановые экскурсии по истории края, о природных достопримечательностях, направлениях экономическогоВпечатления от поездки хорошие. Тур интересный, разноплановые экскурсии по истории края, о природных достопримечательностях, направлениях экономическогоВпечатления от поездки хорошие. Тур интересный, разноплановые экскурсии по истории края, о природных достопримечательностях, направлениях экономическогоВпечатления от поездки хорошие. Тур интересный, разноплановые экскурсии по истории края, о природных достопримечательностях, направлениях экономическогоВпечатления от поездки хорошие. Тур интересный, разноплановые экскурсии по истории края, о природных достопримечательностях, направлениях экономического
Е
4 мая 2023
Много мест, где мы успели побывать и посмотреть за эти несколько дней, чтобы составить себе представление об этом крае и прочувствовать дух этой части России. Очень привлекательное место. Понравилось в нем та неповторимая атмосфера прусского царства и российского духа. Отличное питание по программе: свежее, большие порции и очень вкусное меню. Отель Калининград тоже очень понравился, даже для одноместного заселения очень комфортабельный и современный номер со всеми удобствами. Единственное, чтобы можно было улучшить- это чуть больше времени проводить на экскурсиях и таким образом удлинить время, что можно провести в местах, где мы побывали. А то только бегом и "в попыхах" могли ознакомится с достопримечательностями. Нужно быть очень натренированным, чтобы везде успеть добежать и побывать:-((((Не все могут это себе позволить. Т. е. заканчивать экскурсиооный день не в 1730, а в 18:00 либо 19:00 и таким образом дать больше времени на осмотр и получения положительных впечатлений от поездки.
В
4 мая 2023
Все понравилось. Особенно Курская коса!

Тур входит в следующие категории Калининграда

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