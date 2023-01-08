Прибытие в Калининградскую область.
По желанию за дополнительную плату трансфер до отеля.
Заселение в гостиницу с 14:00 (после экскурсии).
14:00-17:00 Обзорная экскурсия по Калининграду – «Калининградский экспресс».
Приехав в Калининградскую область на отдых, первым делом необходимо познакомится с городом.
Для гостей нашего региона мы подготовили ознакомительную экскурсию по Калининграду.
За три экскурсионных часа Вы увидите: главную площадь города, областной драматический театр, калининградский зоопарк, проспект мира и Кирху Королевы Луизы.
Мы проедем по великолепному району старых немецких вилл Амалиенау и вдоль набережной Музея Мирового Океана.
Прогуляемся по острову И. Канта, узнаем историю Кафедрального собора.
Проедем рядом с музеем Фридландские ворота и музеем янтаря.
Таким образом, Вы увидите все знаковые достопримечательности нашего города, потратив при этом минимум времени.
17:00 Окончание экскурсии.
Завтрак в отеле (в зависимости от размещения).
По желанию за доплату экскурсия: 12:00-18:00 г. Багратионовск, г. Правдинск и г. Железнодорожный.
11:50 Посадка в экскурсионный автобус от отеля «Калининград» (Ленинский пр. 81).
В ходе этой экскурсии мы с Вами окунемся в прошлое Калининградской области – в начало XIX века.
Многие слышали и знают о таких событиях как «Битва при Прейсиш - Эйлау» и «Фридландское сражение».
Да, эти судьбоносные исторические события произошли на территории нашего региона.
Мы отправляемся в г. Багратионовск (бывш. Прейсиш – Эйлау), где нас ожидает обзорная экскурсия по городу, посещение музея истории с экспозицией знаменитой битвы и сохранившийся форбург замка.
Увидим одну из красивейших кирх в области – кирху Мюльхаузена (Св. Анны).
Дальше мы отправимся в г. Правдинск (бывш. Фридланд).
Жемчужиной этого города является кирха Святого Георгия, с колокольни которой мы сможем насладится панорамным видом города.
В Железнодорожном (бывш. Гердауэн) мы осмотрим часть замкового комплекса, прогуляемся по старинным кварталам, которые все еще хранят в себе следы средневековья: брусчатые улочки, фахверковые здания и причудливые пряничные домики.
18:00 Окончание экскурсии.
Завтрак в отеле (в зависимости от размещения).
09:50 Посадка в экскурсионный автобус от отеля «Radisson Blu Hotel» (пл. Победы 10).
Экскурсия в Национальный парк Куршская коса — это путешествие в волшебную страну поющих песков и танцующих деревьев.
Мы проедем дорогами Петра Первого, Томаса Манна, Королевы Луизы и еще многих великих людей, поднимемся на высоту Эфа, с которой откроется завораживающий вид на вьющуюся ленту лесов, разделяющую гладь залива и морской прибой, увидим открытые песчаные дюны, спустимся к морскому побережью и попробуем найти осколочек солнца на мягком песчаном берегу.
А ещё, вы сможете попробовать самую вкусную копченую рыбку на всем Балтийском побережье и, конечно, приобрести ее у местных рыбаков.
В процессе этой экскурсии мы отправляемся в г. Зеленоградск (бывш. Кранц), который в далеком 1844 году получил статус курорта королевского.
Мы прогуляемся по главной пешеходной улице города, осмотрим такие уникальные объекты как кирха Св. Адальберта (пражского епископа), бювет с нашей знаменитей минеральной водой и водонапорную башню 1904 года постройки.
И, конечно, узнаем почему Зеленоградск называют городом котов.
16:00 Окончание экскурсии.
Завтрак в отеле (в зависимости от размещения).
Поселок Янтарный – это место, где спрятаны самые главные сокровища балтийского побережья.
Именно здесь расположено крупнейшее в мире предприятие по добыче янтаря.
У вас будет возможность своими глазами увидеть, как открытым карьерным способом добывается наш солнечный камень, почувствовать себя настоящим янтарным старателем в мини-карьере, а также загадать самое заветное желание в пирамиде, созданной из 800 кг янтаря.
Мы прогуляемся по старинному парку, увидим дом промышленника Морица Беккера и его семьи, лютеранскую кирху конца 19 века, а также, без преувеличения, один из лучших пляжей России и Европы, обладающий престижной международной наградой Голубой Флаг.
Раушен – Светлогорск покорит вас своей романтической атмосферой: частными виллами в стиле модерн, старинными зданиями санаториев и пансионатов начала, узкими тихими улочками и самыми завораживающими видами крутых песчаных склонов, омываемых шумной балтийской волной.
А все любители КВН смогут сделать фотографию рядом с современным театром эстрады, где теперь встречают Маслякова и его команду.
Кроме того, город наполнен дендрариумными парками, что превращает его в настоящий ботанический рай.
В процессе данной экскурсии Вам представится уникальная возможность побывать на производстве и своими глазами увидеть, как обрабатывают солнечный камень, какие изделия из него изготавливают и где еще можно применить янтарь.
16:00 Окончание экскурсии.
Завтрак в отеле (в зависимости от размещения).
Освобождение номеров до 12:00.
10:15 – 14:30 Экскурсия «Гастрономическое средневековье». Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф с дегустацией.
10:00 Посадка в экскурсионный автобус от отеля «Radisson Blu Hotel» (пл. Победы 10).
Над Калининградской землей и в наши дни витает дух средневековья. И мы предлагаем гостям города окунуться в эту атмосферу.
Мы отвезем Вас в знаменитый замок, основанный на месте прусской крепости 1270 года – замок Шаакен.
Здесь Вас познакомят с историей возникновения этого уникального сооружения, этапами его становления и процветания.
Вы увидите коллекцию средневекового оружия, музей инквизиции и предметы быта жителей того времени.
Далее мы отправимся на небольшое семейное производство.
Шаакендорф существует относительно недавно, но уже доказал, что предприятие производит одни из лучших сортов сыров в нашем регионе.
Вы сами сможете в этом убедится, попробовав около 6 разных сортов полутвердых и твердых сыров.
Насладится бокалом вина с вкуснейшим шоколадом местного производства.
Желающие смогут приобрести понравившийся продукт в магазине при сыроварне.
А на обратном пути сделаем остановку для фото-паузы у знаменитого замок-отеля «Нессельбек».
14:30 Окончание экскурсии.
По желанию за доплату трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал.
Тур предусматривает проживание в гостинице Калининграда на выбор.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Отель/номер
|Одноместный
|Двухместный
|Трехместный
|Гостевой дом «Робинзон» (завтрак континентальный – 250 руб. /чел.)
|18 300
|14 900
|14 200
|Отель «Берлин» 3* (завтрак шведский стол – 385 руб. /чел.)
|20 000
|16 700
|16 900*
|Отель «Гламур» 3* (завтрак шведский стол, входит в стоимость)
|20 500
|16 900
|15 800
|Гостиница «Турист» 3* (завтрак шведский стол – 440 руб. /чел.)
|21 900
|17 500
|18 300*
* В гостиницах Берлин и Турист при трехместное размещение идёт номер повышенной категории – полулюкс.
Этот гостевой дом расположен в тихом районе Калининграда, в 20 минутах ходьбы от центра города.
Светлые номера оформлены в загородном стиле в теплых тонах с использованием деревянных элементов. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната.
В кафе, оформленном в загородном стиле, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, в распоряжении гостей принадлежности для барбекю.
Отель «Берлин» находится всего в 7 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала Калининграда. К услугам гостей бесплатная парковка.
Все элегантные номера оформлены в классическом стиле. В числе удобств телевизор с плоским экраном и рабочий стол. В ванной комнате предоставляются туалетно-косметические принадлежности и фен.
В ресторане отеля подают блюда русской и европейской кухни, а также завтрак «шведский стол» (за дополнительную плату). До кафедрального собора в Калининграде — 2,3 км. До Фридландских ворот 15 минут ходьбы.
Отель Villa Glamour расположен у озера Верхний пруд. К услугам гостей роскошные номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе прочих удобств отеля спа-салон, сауна и крытый бассейн.
Все номера отеля Glamour Villa оснащены мини-баром и телевизором со спутниковыми каналами. Гости пользуются собственной ванной комнатой. Из окон некоторых номеров открывается живописный вид на озеро. Все интерьеры выполнены по авторским дизайн-проектам. Живописные полотна и оригинальные скульптуры, декорированные колонны, тщательно подобранные портьеры и обивка мебели — все это создает особую атмосферу.
В ресторане отеля Glamour Villa подают изысканные блюда интернациональной и местной кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и коктейлей.
Гостиница «Турист» расположена в Калининграде, в 700 метрах от района Марауненхоф. Из окон открывается вид на озеро. К услугам гостей фитнес-центр, бар, ресторан, круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi, доставка еды и напитков в номер, банкомат, экскурсионное бюро и камера хранения багажа.
Гостям предоставляются номера с письменным столом. В числе удобств каждого номера собственная ванная комната с тапочками и феном, кондиционер, сейф и телевизор с плоским экраном.
В гостинице «Турист» сервируется континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Стоимость трансфера:
Возможно изменение последовательности посещения объектов, без изменения программы в целом. По Вашему желанию программа так же может быть скорректирована.
Стоимость экскурсии: