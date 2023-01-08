2 день

Свободный день. Экскурсия за доп. плату

Завтрак в отеле (в зависимости от размещения).

По желанию за доплату экскурсия: 12:00-18:00 г. Багратионовск, г. Правдинск и г. Железнодорожный.

11:50 Посадка в экскурсионный автобус от отеля «Калининград» (Ленинский пр. 81).

В ходе этой экскурсии мы с Вами окунемся в прошлое Калининградской области – в начало XIX века.

Многие слышали и знают о таких событиях как «Битва при Прейсиш - Эйлау» и «Фридландское сражение».

Да, эти судьбоносные исторические события произошли на территории нашего региона.

Мы отправляемся в г. Багратионовск (бывш. Прейсиш – Эйлау), где нас ожидает обзорная экскурсия по городу, посещение музея истории с экспозицией знаменитой битвы и сохранившийся форбург замка.

Увидим одну из красивейших кирх в области – кирху Мюльхаузена (Св. Анны).

Дальше мы отправимся в г. Правдинск (бывш. Фридланд).

Жемчужиной этого города является кирха Святого Георгия, с колокольни которой мы сможем насладится панорамным видом города.

В Железнодорожном (бывш. Гердауэн) мы осмотрим часть замкового комплекса, прогуляемся по старинным кварталам, которые все еще хранят в себе следы средневековья: брусчатые улочки, фахверковые здания и причудливые пряничные домики.

18:00 Окончание экскурсии.