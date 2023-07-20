На самом западе России
Совершите это удивительное путешествие к таинственным замкам и кирхам, старинным бастионам и янтарному побережью!
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Программа тура по дням
Прибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по городу
Прибытие в Калининградскую область.
Трансфер до гостиницы по желанию за доп. плату.
Заселение в гостиницу после экскурсии.
Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.
Экскурсия «Калининград-прошлое и настоящее с органным концертом в Кафедральном соборе», 5-6 часов.
12:30 Посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского, 53).
12:50 Посадка от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр., 81).
13:00 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).
Обзорная экскурсия с осмотром главных достопримечательностей города: площадь Победы, скульптура «Борющиеся зубры» перед зданием Земельного суда Кёнигсберга, памятник Петру I перед штабом Балтийского флота, драматический театр, район старых немецких вилл Амалиенау, оборонительные укрепления города, Королевские и Росгартенские ворота.
Вы обязательно посетите Кафедральный собор (образец северогерманской готики XIV века), где находится могила знаменитого философа И. Канта, узнаете историю главной церкви города, университета Альбертины и, конечно, самого Кёнигсберга.
Прослушаете органный мини-концерт под сводами собора, Вы услышите самый большой в нашей стране орган и восхититесь его величием.
Посещение Музея марципана в Бранденбургских воротах.
Куршская коса
Экскурсия в Национальный Парк Куршская коса и Зеленоградск, 8 часов.
09:50 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр., 81).
10:00 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).
10:20 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского, 53).
Маршрут: НП Куршская коса — г. Зеленоградск.
Куршская коса — удивительное место, где соседствуют песчаная пустыня, зелень леса и водные просторы — море и залив, обнимающие эту очень узенькую полоску суши! Куршская коса включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Поездка в национальный парк подарит любителям природы удовольствие от прогулок по сосновому Танцующему лесу с удивительными деревьями и берегу моря, созерцания дюнного ландшафта и Куршского залива со смотровой площадки высоты Эфа — самой высокой дюны полуострова, а также приятную усталость в ногах, кислородное насыщение в лёгких и умиротворяющий покой в душе.
Свободное время на обед и море.
У вас будет возможность приобрести копченую рыбу, которую здесь ловят в заливе или море.
Зеленоградск. Вас ждет знакомство со старейшим и самым известным курортом Восточной Пруссии — Кранцем (теперь город Зеленоградск).
Во время пешеходной экскурсии по Зеленоградску Вы увидите уникальную старинную архитектуру Кранца: пансионаты, отели и частные виллы рубежа конца XIX-XX вв.; лютеранскую кирху св. Адальберта, сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась в 1807 году, и многое др.
Прогулка по променаду позволит насладиться прекрасным видом на море.
Экскурсии в поселок Янтарный и Светлогорск
Экскурсия «Янтарный берег», 8-9 часов.
09:00 Посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского, 53).
09:20 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).
09:30 Посадка от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр., 81).
Маршрут: пос. Янтарный – г. Светлогорск.
Посёлок Янтарный получил своё название не случайно: по мнению геологов здесь находится самое крупное месторождение янтаря в мире.
И это единственное место в России, где ведётся промышленная добыча солнечного камня. Янтарь — визитная карточка Калининградской области.
Мы расскажем Вам всё о янтаре. В программе предусмотрено посещение предприятия, где Вам расскажут о добыче, обработке янтаря и об изготовлении ювелирных украшений с янтарем. Так же Вы узнаете о полезных, лечебных свойствах этого камня. Янтарь используют в фармацевтике и в производстве лечебной янтарной косметики.
В свободное время Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где добыча янтаря ведется открытым способом, и где начинается путь камня из земли к человеку.
Посещение карьера предлагается по желанию, оплата билетов на кассе предприятия самостоятельно от 1300 руб.
В рамках экскурсии предусмотрено время для покупок изделий из янтаря и сувениров, ведь здесь в Янтарном — это главная специализация деятельности: добыча камня и изготовление всего из янтаря!
Так же мы прогуляемся по Янтарному и познакомимся с его историей. Раньше Янтарный носил название Пальмникен. Украшением места являются старинная лютеранская кирха 1892 г. и здание «Шлосс-отеля» 1881 г., построенный как дом владельца горнопромышленного предприятия Морица Беккера, а также дендропарк с вековыми деревьями — место, где можно укрыться от летнего зноя.
Переезд в г. Светлогорск.
Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Раушена. Вас очарует старинная архитектура курорта конца XIX- начала XX вв: частные виллы, пансионаты, отели. Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус, театр эстрады «Янтарь холл».
Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта — «Несущая воду» и «Нимфа».
К мору Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад.
Шопинг, магазины янтаря.
18:00-18:30 Окончание в Калининграде.
Экскурсия «Калининград - город-крепость»
Экскурсия «Калининград – город-крепость», 5-6 часов.
10:40 Посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского, 53).
11:00 Посадка от гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект, 81).
11:10 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).
Форт №5 «Король Фридрих Вильгельм III» и Форт №1 «Штайн», музей «Бункер».
На протяжении всей своей многовековой истории Кёнигсберг являлся городом-крепостью и оставался неприступным вплоть до апреля 1945 года. Сохранившиеся в Калининграде городские ворота, башни, бастионы и форты являются образцами блестящего воплощения самой современной военно-инженерной мысли в Европе прошлых лет.
Вас ожидает увлекательная экскурсия с проездом вдоль оборонительных укреплений внутреннего оборонительного кольца города: оборонительный вал, ров, башня Дона, бастионы, оборонительеая казарма «Кронпринц» и, конечно, ворота города.
А также побываете на линии внешней линии обороны Кёнигсберга и посетите два форта города Калининграда.
Посещение форта №1 «Штайн». Этот хорошо сохранившийся форт поразит вас мощью своих стен и хитроумностью устройства таких крепостей.
Посещение форта №5 «Король Фридрих Вильгельм III». Форт № 5 в конце Второй мировой войны стал местом ожесточенных сражений советской Красной Армии и немецких гитлеровских войск, а также стал свидетелем беспримерного мужества наших советских воинов во время штурма г. Кёнигсберга в апреле 1945 г.
Завершится наша экскурсия в самом центре города у бункера, где в конце войны находился подземный штаб Кёнигсбергского гарнизона. Здесь была достигнута договорённость о капитуляции немецких войск.
В бункере сохранена обстановка штаба на момент капитуляции немецкого гарнизона 9 апреля 1945 года. Воссоздана атмосфера и обстоятельства этого важнейшего события в летописи нашей победы.
Посещение бункера самостоятельно по желанию. Билеты приобретаются в бункере на кассе музея.
Завершение программы. Экскурсия «Замок Шаакен и Сыроварня Шаакендорф»
Освобождение номеров.
Экскурсия «Замок Шаакен и Сыроварня Шаакендорф», 4 часа.
Маршрут: руины замка Шаакен, сыроварня Шаакендорф, замок Нессельбек.
10:40 Посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского, 53).
11:00 Посадка от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр-т, 81).
11:10 Посадка Рыбная деревня (Октябрьская, 4).
Невозможно посетить Калининградскую область, не сфотографировав таинственные замки.
По программе мы посетим руины замка Шаакен в поселке Некрасово. Его отличительной чертой является необычная овальная форма, подобных замков Тевтонский Орден никогда больше не строил. Экскурсия по территории замка, перенесёт Вас в эпоху Средневековья. Впечатления дополнит музей инквизиции в подвалах замка.
Вкусным и интересным дополнением станет для Вас посещение сыроварни "Шаакендорф" с рассказом о производстве сыров и шоколада и дегустацией с бокалом вина. Здесь также можно приобрести сыры и шоколад в фирменном магазине от производителя.
Фотопауза у современного замка Нессельбек в пос. Орловка, где находится известный пивоваренный ресторан. При желании здесь можно остаться на обед и потом самостоятельно вернуться в г. Калининград. Замок Нессельбек находится близко от аэропорта Храброво.
15:00-15:30 Окончание в Калининграде.
По желанию за доп. плату трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Отель
Двухместный
Одноместный
Трехместный
Гостевой дом «Робинзон»
Завтраки оплачиваются на месте
18600
25000
18000
Гостевой дом «Вилла Татьяна на Линейной»
Завтраки оплачиваются на месте
21000
30000
19500
Отель «Вилла Гламур»
Завтраки входят в стоимость тура
23000
33700
21200
Гостевой дом «Вилла Надежда»
Завтраки входят в стоимость тура
25000
34900
23700
Гостиница «Калининград***»
Завтраки оплачиваются на месте
Стандарт 25000
Студия 27000
34000
24000
Гостиница «Турист***»
Завтраки входят в стоимость тура
26500
35000
25000
Гостиница «Холидей Инн****»
(стоимость тура в период 26-30.04, 03.05-07.05, 10-14.05)
Завтраки оплачиваются на месте
38200
64800
36200
Посадка в экскурсионный автобус: для туристов, проживающих в гостевом доме «Робинзон», «Вилла Гламур», «Вилла Татьяна» и «Вилла Надежда», посадка в экскурсионный автобус осуществляется от гостиницы «Турист», адрес: ул. А. Невского, 53, проживающих в гостинице «Холидей Инн» — от гост. «Калининград», адрес: Ленинский пр., 81.
Варианты проживания
Гостевой дом «Вилла Татьяна» 3
Апартаменты «Вилла Татьяна на Линейной» расположены в Калининграде. К услугам гостей общий лаундж, телевизор с плоским экраном и бесплатный Wi-Fi.
В полностью оборудованной собственной ванной комнате с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями установлена ванна или душ.
По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак.
Отель «Вилла Гламур» 3
Отель Villa Glamour расположен у озера Верхний пруд. К услугам гостей роскошные номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе прочих удобств отеля спа-салон, сауна и крытый бассейн.
Все номера отеля Glamour Villa оснащены мини-баром и телевизором со спутниковыми каналами. Гости пользуются собственной ванной комнатой. Из окон некоторых номеров открывается живописный вид на озеро.
В ресторане отеля Glamour Villa подают изысканные блюда интернациональной и местной кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и коктейлей.
Гостевой дом «Вилла Надежда»
Гостевой дом «Вилла Надежда» находится в историческом районе «Марауненхоф» недалеко от центра города. В шаговой доступности самые живописные места Калининграда – ботанический сад, Верхнее озеро, парк Юность. В 6 километрах разместился железнодорожный вокзал, а до аэропорта Храброво дорога займет менее получаса. Трехэтажное здание виллы, стилизованное под особняк начала XX века, расположено на тихой зеленой улице района.
Гостей ожидают двухместные номера с удобствами. В каждом номере имеется собственная ванная комната с душевой кабиной, есть плазменный телевизор, фен и мини-холодильник.
Гостиница «Турист» 3
Гостиница «Турист» находится в Калининграде. Местоположение является преимуществом комплекса: комплекс расположен на берегу живописного озера «Верхнее», сразу за отелем находится живописная прогулочная зона озера.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
Завтрак «шведский стол» включён в стоимость проживания. На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
Гостиница «Калининград» 3
Эта гостиница расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.
Номера гостиницы "Калининград" с удобными диванами оборудованы рабочим столом и собственной ванной комнатой. В 2 стильных ресторанах гостиницы "Калининград" подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.
Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.
Отель «Холидей Инн» 4
Отель Holiday Inn Kaliningrad расположен в самом сердце культурно-исторического центра Калининграда на живописном берегу реки Преголь.
Для размещения предлагаются комфортабельные номера разных категорий, где будет удобно поселиться как вдвоем, так и одному человеку. В номерах установлены односпальные или большие двуспальные кровати с мягкими ортопедическими матрасами, есть необходимая техника и оборудование. Также в каждом номере имеется удобная рабочая зона.
Для жильцов предусмотрены завтраки по меню, которые накрывают в ресторане.
Гостевой дом «Робинзон»
Отель «Робинзон» расположен неподалеку от центра Калининграда в уединенном, лишенном шума районе. К услугам гостей бассейн с подогревом, спа-процедуры, сауна, трансфер по региону, экскурсионное бюро. Персонал владеет тремя языками.
Гостей с комфортом разместят в двухуровневых апартаментах, номерах класса «Люкс», студиях, спальных помещениях других типов. Для удобства клиентов предусмотрена спальная, мягкая и столовая мебель, бытовая техника, ЖК-телевизор. Номера оснащены деревянными полами, часть имеют балконы.
Кафе встречает посетителей многообразием кулинарных шедевров русской, кавказской, европейской кухни. Принимаются заказы на диетические блюда и десерты. Наличие площадки для барбекю позволяет гостям самостоятельно приготовить мясо и овощи на углях.
В оборудованном современной мультимедийной техникой конференц-зале клиенты отеля могут провести корпоративные мероприятия или бизнес-переговоры. Предоставляются услуги копировальной техники и факса.
Аэропорт Калининграда расположен в 16,7 км, железнодорожный вокзал в 2,8 км. В 900 метрах располагается площадь Бисмарка. В одном километре можно посетить ботанический сад, в 1,8 км – музей янтаря. В 800 м простирается озеро Верхнее. Расстояние до Балтийского моря не превышает 25 км. На отдалении 2 км имеется каскад водопадов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Проживание 4 ночи
- Завтраки при проживании в гостиницах "Вилла Надежда", "Вилла Гламур" и "Турист"
- Входные билеты
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Трансферы (аэропорт - отель 1500 руб., ж/д вокзал - отель 1000 руб.)
- Завтраки (оплачиваются на месте):в отеле "Вилла Татьяна" на Линейной - 450 руб. /чел. в отеле "Робинзон" - 450 руб. /чел. в отеле "Калининград" - 500 руб. /чел. в отеле "Холидей Инн" 4* - 1100 руб. /чел
- В отеле «Вилла Татьяна» на Линейной - 450 руб. /чел
- В отеле «Робинзон» - 450 руб. /чел
- В отеле «Калининград» - 500 руб. /чел
- В отеле «Холидей Инн» 4* - 1100 руб. /чел
- Обеды и ужины
- Доп. ночи к туру (уточнять при бронировании)
- Посещение карьера янтарного комбината (1300 руб.)
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Описание номеров в гостиницах в зависимости от размещения
Отель
Двухместный
Одноместный
Трехместный
|Гостевой дом «Робинзон»
Двуспальные кровати,
раздельные кровати
(стандарт)
Одноместное размещение в двухместном номере
(стандарт)
Двуспальные кровати,
Раздельные кровати+диван
«Вилла Татьяна» на Линейной
Двуспальные кровати
Одноместное размещение в двухместном номере
Двуспальные кровати,
раздельные кровати + диван (улучшенный апартамент Студио)
|Отель «Гламур»
Раздельные кровати, двуспальные кровати
Одноместное размещение в двухместном номере
Двуспальные/ раздельные кровати + евро-раскладушка
(номер стандарт)
|«Вилла Надежда»
Двуспальные кровати,
раздельные кровати
Номер стандарт мини
Двуспальные/раздельные кровати + доп. место
(номер стандарт: евро-раскладушка, номер улучшенный: диван)
Гостиница «Турист»
Двуспальные кровати, раздельные кровати
Одноместный номер
Двуспальные / раздельные кровати+ евро-раскладушка
(номер стандарт)
|Гостиница «Калининград»
Двуспальные кровати раздельные кровати
Одноместный стандарт
Двуспальные/раздельные кровати + диван (студия)
Гостиница
«Холидей Инн»
Двуспальные кровати, раздельные кровати
(вид на город)
Одноместное размещение в двухместном номере
(вид на город)
Двуспальные/ раздельные кровати + диван или евро-раскладушка
(Номер экзекьютив вид на город)
Как организован трансфер в туре?
В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса.
Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом, в противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.
Трансфер не является индивидуальной услугой и может быть выполнен на автобусе/микроавтобусе.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Где происходит посадка в экскурсионный автобус?
Посадка в экскурсионный автобус: для туристов, проживающих в гостевом доме «Робинзон», «Вилла Гламур», «Вилла Татьяна» и «Вилла Надежда», посадка в экскурсионный автобус осуществляется от гостиницы «Турист», адрес: ул. А. Невского, 53, проживающих в гостинице «Холидей Инн» — от гост. «Калининград», адрес: Ленинский пр., 81.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.