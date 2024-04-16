Вас ждут замки Калининградской области, живописное побережье Балтийского моря, архитектура старинных городов и секреты янтарного производства. Окунитесь в очарование самого западного региона России!
мая
мая
мая
июн
июн
июн
июн
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Калининграду
Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).
Начало экскурсии в 14:00.
Обзорная экскурсия по Калининграду.
Вашему вниманию будут представлены: Рыбная деревня — стилизованный под архитектуру довоенного Кенигсберга архитектурный комплекс; Королевские ворота (внешний осмотр) — одни из семи сохранившихся городских ворот Калининграда.
Ворота выстроены в псевдоготическом стиле и внешне напоминают маленький замок.
Также Вы осмотрите еще несколько сооружений составляющих 2-ую линию оборонительных сооружений, выстроенную в середине XIX века в неоготическом стиле: Бранденбургские, Фриндландские ворота.
Внешний осмотр Кафедрального Собора завершит нашу экскурсию.
Длительность экскурсии 3 часа.
Светлогорск, замок Шаакен и крафтовая сыроварня и фабрика шоколада «Шаакен Дорф»
Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).
Начало экскурсии в 11:00.
Маршрут: г. Калининград — пос. Некрасово (замок «Шаакен») — г. Светлогорск.
Замок Шаакен: музей инквизиции, макеты орудий, рыцарский зал, экскурсия по замку, сыроварня «Шаакендорф», частная (семейная) сыроварня открытого типа, здесь же можно будет приобрести 100% натуральный сыр и местный шоколад европейского качества торговой марки «Шоколатье».
Светлогорск: органный зал г. Светлогорска в восстановленной капелле, естественный дендрарий и пешеходная прогулка по центру г. Светлогорска и набережной с солнечными часами (входные билеты оплачиваются дополнительно).
Сырная и шоколадная дегустация за доп. плату (350 руб. /чел.).
Длительность экскурсии 6 часов.
Куршская коса и Зеленоградск
Начало экскурсии в 11:00.
Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).
Поездка в уникальное место — НП “Куршская Коса”, замок Нессельбек (фото-стоп у замка) и г. Зеленоградск.
Во время экскурсии Вы узнаете о процессах формирования Косы, о заселении Косы пруссами, куршами, об их традициях, верованиях, обрядах.
Познакомитесь с бытом рыбацких деревень, узнаете о борьбе человека с подвижными песками.
Поднявшись на одну из самых высоких дюн Европы — Эфа, Вы сможете увидеть гладь Куршского залива и волны Балтийского моря одновременно.
Вас ожидает прогулка по “Танцующему Лесу” — это до сих пор не разгаданная природная аномалия.
Стволы деревьев в этом лесу изогнуты самым причудливым образом.
С апреля по октябрь в программу экскурсии входит посещение орнитологической станции кольцевания птиц, в зимнее время — музей НП “Куршская Коса”.
Обязательно состоится прогулка по пляжу.
Зеленоградск — пешеходная прогулка по городу, в прошлом королевскому курорту Кранцу.
Знакомство с историей города и окрестностей со времен поселений викингов и до наших дней.
Прогулка по променаду и парку.
Осмотр достопримечательностей: кирха Святого Адальберта, памятник зеленоградским котам, бювет с минеральной водой.
По окончании возвращение в Калининград в 19:00.
Длительность экскурсии 8 часов.
Янтарный и Балтийск
Начало экскурсии в 11:00 Янтарный — Балтийск.
Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).
Янтарный (Пальмникен): прогулка по городу, знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря.
Вы увидите шахты, в которых добывали янтарь.
По одной из версий знаменитая Янтарная комнате затоплена в шахте Анна.
В небольшой частной янтарной фабрике вас ждет экскурсия с рассказом о свойствах янтаря, сотрудники покажут янтарообрабатывающие станки, на которых ювелиры изготавливают красивейшие изделия.
Вас также ждет великолепный вид на живописнейший на Балтике пляж, получивший всемирный знак качества «Голубой Флаг».
Посетив Балтийск, можно сделать отметку на своей карте путешествий в самой западной точке нашей огромной страны!
Ранее закрытый город, крупнейшая база военно-морского флота в России — Балтийск имеет богатую историю.
Прогулявшись по променаду города, вы сможете увидеть памятник Петру I, который бывал в Балтийске дважды и его дочери Елизавете Петровне, которая присовокупила эти земли к территории Российской Империи в годы своего правления.
Именно на пляжах Балтийска любознательные путешественники часто находят кусочки янтаря.
По окончании возвращение в Калининград в 17:00.
Длительность экскурсии 6 часов.
Свободный день. Отъезд
Свободный день.
Выезд из отеля до 12:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Проживание
|Завтраки
|Стоимость тура
Отель «Золотая Бухта»
(2,1 км до места посадки)
|450 руб.
по желанию
на месте
Апрель – октябрь 2024 года
27500 двухместный взрослый
27000 двухместный детский
36000 одноместный стандарт
25700 трехместное размещение
25200 трехместное размещение детский
Отель «Калининград» 3*
(центр, место посадки)
500 руб. /на месте
шведский стол
Апрель – октябрь 2024 года
30500 двухместная студия взрослый
30000 двухместная студия детский
38000 одноместный
25500 трехместная студия взрослый,
24900 трехместная студия детский
37300 двухместная студия бизнес взр. с завтраком
36800 двухместная студия бизнес дет. с завтраком
47900 одноместный бизнес с завтраком
32700 трехместная студия бизнес взр. с завтраком
32500 трехместная студия бизнес дет. с завтраком
Отель «Шерлок»
(центр, 1,5 км. от места посадки)
|4 завтрака
Апрель – октябрь 2024 года
31500 двухместный взрослый
30900 двухместный детский
33700 одноместный
26600 трехместное раз-ние взрослый
26000 трехместная раз-ние детский
Отель «Вилла Гламур»
(3 км до места посадки,
исторический район)
|2 завтрака
Январь – октябрь 2024 года
25500 двухместный взрослый
25000 двухместный детский
40200 одноместное в двухместном
Отель «Берлин»
(2,5 км до места посадки)
500 руб.
по желанию на месте
Апрель – октябрь 2024 года
29800 двухместный взрослый
29200 двухместный детский
42500 одноместный
27400 трехместное раз-ние взрослый
26900 трехместная раз-ние детский
Детский до 14 лет включительно. Доп. ночи возможны согласно основному прайсу.
Варианты проживания
Отель «Шерлок»
Отель расположен в Калининграде, недалеко от памятника Петру I и Каскада водопадов. Гостям предлагаются номера. Отель находится примерно в 2 км от кафедрального собора Калининграда, в 3 км от кирхи Святого Семейства и в 3,4 км от стадиона «Калининград». Стойка регистрации работает круглосуточно. Для гостей организуют различные туры и экскурсии.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В каждом номере обустроена собственная ванная комната с душем, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В отеле «ШЕРЛОК» сервируют континентальный завтрак.
Неподалеку находятся такие популярные достопримечательности, как Музей янтаря, Росгартенские ворота и район Марауненхоф. Расстояние от отеля «ШЕРЛОК» до аэропорта Храброво составляет 18 км. За дополнительную плату гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта.
Гостиница «Калининград»
Расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.
Номера гостиницы "Калининград" с удобными диванами оборудованы рабочим столом, чайником (чайной станцией) и собственной ванной комнатой.
В 2 стильных ресторанах гостиницы "Калининград" подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.
Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.
Это любимая часть города Калининград среди наших гостей согласно независимым отзывам.
Отель «Золотая Бухта»
Отель "Золотая Бухта"расположен в Калининграде. К услугам гостей домашняя кухня, классические номера, бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации. Калининградская областная филармония находится в 2 минутах ходьбы.
Номера и номера-студио отеля «Золотая Бухта» оформлены в ярких тонах и оснащены телевизором и холодильником.
В отеле «Золотая Бухта» сервируется континентальный завтрак. В кафе можно заказать фирменные блюда русской кухни и блюда авторской кухни.
Гостиница «Золотая Бухта» находится в 3 км от центра Калининграда. Расстояние до Южного железнодорожного вокзала Калининграда составляет 400 метров.
Отель «Вилла Гламур»
Отель Villa Glamour расположен у озера Верхний пруд. К услугам гостей роскошные номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе прочих удобств отеля спа-салон, сауна и крытый бассейн.
Все номера отеля Glamour Villa оснащены мини-баром и телевизором со спутниковыми каналами. Гости пользуются собственной ванной комнатой. Из окон некоторых номеров открывается живописный вид на озеро.
В ресторане отеля Glamour Villa подают изысканные блюда интернациональной и местной кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и коктейлей. Отель находится всего в 15 минутах ходьбы от Росгартенских ворот и Музея янтаря.
Отель «Берлин»
Гостиница «Берлин» находится в Калининграде. На всей территории открыт бесплатный доступ к бесперебойной сети Wi-Fi. Для автовладельцев предусмотрена частная парковка. В отеле есть лифт.
К размещению гостей представлено 96 комфортных и светлых номера. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой. В числе прочих удобств - собственная ванная комната. Сотрудники стойки регистрации работают круглосуточно.
Каждое утро здесь сервируются вкусные завтраки по приемлемой цене. Также сытно покушать и приятно провести время можно в местном ресторане, в котором подают блюда интернациональной кухни.
Рядом расположены театры, филармония, музей и другие значимые городские объекты. Расстояние до аэропорта Храброво составляет 22,3 км, до железнодорожного вокзала Калининград-Южный – 0,5 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Проживание 4 ночи в выбранном отеле
- Завтраки (если указаны)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Встреча / проводы: аэропорт - 1 500 руб. /машинаж/д вокзал - 800 руб. /машина
- Аэропорт - 1 500 руб. /машина
- Ж/д вокзал - 800 руб. /машина
- Входные билеты по программе (доплата на месте) - 350 руб. /взрослый, 250 руб. /детский
- Сырная и шоколадная дегустация - 350 руб. /чел
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Вы можете приобрести её самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Экскурсии были насыщенные на факты и события, экскурсоводы эрудированны и заинтересованы в своем деле.