3 день

Куршская коса и Зеленоградск

Начало экскурсии в 11:00.

Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).

Поездка в уникальное место — НП “Куршская Коса”, замок Нессельбек (фото-стоп у замка) и г. Зеленоградск.

Во время экскурсии Вы узнаете о процессах формирования Косы, о заселении Косы пруссами, куршами, об их традициях, верованиях, обрядах.

Познакомитесь с бытом рыбацких деревень, узнаете о борьбе человека с подвижными песками.

Поднявшись на одну из самых высоких дюн Европы — Эфа, Вы сможете увидеть гладь Куршского залива и волны Балтийского моря одновременно.

Вас ожидает прогулка по “Танцующему Лесу” — это до сих пор не разгаданная природная аномалия.

Стволы деревьев в этом лесу изогнуты самым причудливым образом.

С апреля по октябрь в программу экскурсии входит посещение орнитологической станции кольцевания птиц, в зимнее время — музей НП “Куршская Коса”.

Обязательно состоится прогулка по пляжу.

Зеленоградск — пешеходная прогулка по городу, в прошлом королевскому курорту Кранцу.

Знакомство с историей города и окрестностей со времен поселений викингов и до наших дней.

Прогулка по променаду и парку.

Осмотр достопримечательностей: кирха Святого Адальберта, памятник зеленоградским котам, бювет с минеральной водой.

По окончании возвращение в Калининград в 19:00.

Длительность экскурсии 8 часов.