Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область

Групповой тур в Калининграде
5
3 отзыва
Наш пятидневный тур в Калининградскую область — это возможность отлично отдохнуть, встретить новых друзей и узнать много нового.

Вас ждут замки Калининградской области, живописное побережье Балтийского моря, архитектура старинных городов и секреты янтарного производства. Окунитесь в очарование самого западного региона России!
Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Ближайшие даты:
13
мая
20
мая
27
мая
3
июн
10
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17
июн
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даты

Что вас ожидает:

Крафтовая сыроварня
Крафтовая сыроварня
Посетим частную сыроварню, где можно будет приобрести натуральный сыр и местный шоколад европейского качества
Уютный Калининград
Уютный Калининград
Погуляем по улочкам старого города и познакомимся с историей этого удивительного города
Уникальный уголок природы
Уникальный уголок природы
Узнаем о процессах формирования Куршской косы, о борьбе человека с подвижными песками
Янтарный рай
Янтарный рай
Познакомимся с поселком Янтарный, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря
На самом западе России
На самом западе России
Побываем в самом западном городе нашей страны, крупнейшей базе военно-морского флота в России — Балтийске

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Калининграду

Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).

Начало экскурсии в 14:00.

Обзорная экскурсия по Калининграду.

Вашему вниманию будут представлены: Рыбная деревня — стилизованный под архитектуру довоенного Кенигсберга архитектурный комплекс; Королевские ворота (внешний осмотр) — одни из семи сохранившихся городских ворот Калининграда.

Ворота выстроены в псевдоготическом стиле и внешне напоминают маленький замок.

Также Вы осмотрите еще несколько сооружений составляющих 2-ую линию оборонительных сооружений, выстроенную в середине XIX века в неоготическом стиле: Бранденбургские, Фриндландские ворота.

Внешний осмотр Кафедрального Собора завершит нашу экскурсию.

Длительность экскурсии 3 часа.

Обзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по Калининграду
2 день

Светлогорск, замок Шаакен и крафтовая сыроварня и фабрика шоколада «Шаакен Дорф»

Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).

Начало экскурсии в 11:00.

Маршрут: г. Калининград — пос. Некрасово (замок «Шаакен») — г. Светлогорск.

Замок Шаакен: музей инквизиции, макеты орудий, рыцарский зал, экскурсия по замку, сыроварня «Шаакендорф», частная (семейная) сыроварня открытого типа, здесь же можно будет приобрести 100% натуральный сыр и местный шоколад европейского качества торговой марки «Шоколатье».

Светлогорск: органный зал г. Светлогорска в восстановленной капелле, естественный дендрарий и пешеходная прогулка по центру г. Светлогорска и набережной с солнечными часами (входные билеты оплачиваются дополнительно).

Сырная и шоколадная дегустация за доп. плату (350 руб. /чел.).

Длительность экскурсии 6 часов.

Светлогорск, замок Шаакен и крафтовая сыроварня и фабрика шоколада «Шаакен Дорф»Светлогорск, замок Шаакен и крафтовая сыроварня и фабрика шоколада «Шаакен Дорф»Светлогорск, замок Шаакен и крафтовая сыроварня и фабрика шоколада «Шаакен Дорф»Светлогорск, замок Шаакен и крафтовая сыроварня и фабрика шоколада «Шаакен Дорф»
3 день

Куршская коса и Зеленоградск

Начало экскурсии в 11:00.

Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).

Поездка в уникальное место — НП “Куршская Коса”, замок Нессельбек (фото-стоп у замка) и г. Зеленоградск.

Во время экскурсии Вы узнаете о процессах формирования Косы, о заселении Косы пруссами, куршами, об их традициях, верованиях, обрядах.

Познакомитесь с бытом рыбацких деревень, узнаете о борьбе человека с подвижными песками.

Поднявшись на одну из самых высоких дюн Европы — Эфа, Вы сможете увидеть гладь Куршского залива и волны Балтийского моря одновременно.

Вас ожидает прогулка по “Танцующему Лесу” — это до сих пор не разгаданная природная аномалия.

Стволы деревьев в этом лесу изогнуты самым причудливым образом.

С апреля по октябрь в программу экскурсии входит посещение орнитологической станции кольцевания птиц, в зимнее время — музей НП “Куршская Коса”.

Обязательно состоится прогулка по пляжу.

Зеленоградск — пешеходная прогулка по городу, в прошлом королевскому курорту Кранцу.

Знакомство с историей города и окрестностей со времен поселений викингов и до наших дней.

Прогулка по променаду и парку.

Осмотр достопримечательностей: кирха Святого Адальберта, памятник зеленоградским котам, бювет с минеральной водой.

По окончании возвращение в Калининград в 19:00.

Длительность экскурсии 8 часов.

Куршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и Зеленоградск
4 день

Янтарный и Балтийск

Начало экскурсии в 11:00 Янтарный — Балтийск.

Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).

Янтарный (Пальмникен): прогулка по городу, знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря.

Вы увидите шахты, в которых добывали янтарь.

По одной из версий знаменитая Янтарная комнате затоплена в шахте Анна.

В небольшой частной янтарной фабрике вас ждет экскурсия с рассказом о свойствах янтаря, сотрудники покажут янтарообрабатывающие станки, на которых ювелиры изготавливают красивейшие изделия.

Вас также ждет великолепный вид на живописнейший на Балтике пляж, получивший всемирный знак качества «Голубой Флаг».

Посетив Балтийск, можно сделать отметку на своей карте путешествий в самой западной точке нашей огромной страны!

Ранее закрытый город, крупнейшая база военно-морского флота в России — Балтийск имеет богатую историю.

Прогулявшись по променаду города, вы сможете увидеть памятник Петру I, который бывал в Балтийске дважды и его дочери Елизавете Петровне, которая присовокупила эти земли к территории Российской Империи в годы своего правления.

Именно на пляжах Балтийска любознательные путешественники часто находят кусочки янтаря.

По окончании возвращение в Калининград в 17:00.

Длительность экскурсии 6 часов.

Янтарный и БалтийскЯнтарный и БалтийскЯнтарный и БалтийскЯнтарный и Балтийск
5 день

Свободный день. Отъезд

Свободный день.

Выезд из отеля до 12:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ПроживаниеЗавтракиСтоимость тура

Отель «Золотая Бухта»

(2,1 км до места посадки)

450 руб.
по желанию
на месте

Апрель – октябрь 2024 года

27500 двухместный взрослый

27000 двухместный детский

36000 одноместный стандарт

25700 трехместное размещение

25200 трехместное размещение детский

Отель «Калининград» 3*

(центр, место посадки)

500 руб. /на месте

шведский стол

Апрель – октябрь 2024 года

30500 двухместная студия взрослый

30000 двухместная студия детский

38000 одноместный

25500 трехместная студия взрослый,

24900 трехместная студия детский

37300 двухместная студия бизнес взр. с завтраком

36800 двухместная студия бизнес дет. с завтраком

47900 одноместный бизнес с завтраком

32700 трехместная студия бизнес взр. с завтраком

32500 трехместная студия бизнес дет. с завтраком

Отель «Шерлок»

(центр, 1,5 км. от места посадки)

4 завтрака

Апрель – октябрь 2024 года

31500 двухместный взрослый

30900 двухместный детский

33700 одноместный

26600 трехместное раз-ние взрослый

26000 трехместная раз-ние детский

Отель «Вилла Гламур»

(3 км до места посадки,

исторический район)

2 завтрака

Январь – октябрь 2024 года

25500 двухместный взрослый

25000 двухместный детский

40200 одноместное в двухместном

Отель «Берлин»

(2,5 км до места посадки)

500 руб.

по желанию на месте

Апрель – октябрь 2024 года

29800 двухместный взрослый

29200 двухместный детский

42500 одноместный

27400 трехместное раз-ние взрослый

26900 трехместная раз-ние детский

Детский до 14 лет включительно. Доп. ночи возможны согласно основному прайсу.

Варианты проживания

Отель «Шерлок»

4 ночи

Отель расположен в Калининграде, недалеко от памятника Петру I и Каскада водопадов. Гостям предлагаются номера. Отель находится примерно в 2 км от кафедрального собора Калининграда, в 3 км от кирхи Святого Семейства и в 3,4 км от стадиона «Калининград». Стойка регистрации работает круглосуточно. Для гостей организуют различные туры и экскурсии.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В каждом номере обустроена собственная ванная комната с душем, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В отеле «ШЕРЛОК» сервируют континентальный завтрак.

Неподалеку находятся такие популярные достопримечательности, как Музей янтаря, Росгартенские ворота и район Марауненхоф. Расстояние от отеля «ШЕРЛОК» до аэропорта Храброво составляет 18 км. За дополнительную плату гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта.

Отель «Шерлок»Отель «Шерлок»Отель «Шерлок»Отель «Шерлок»Отель «Шерлок»Отель «Шерлок»

Гостиница «Калининград»

4 ночи

Расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.

Номера гостиницы "Калининград" с удобными диванами оборудованы рабочим столом, чайником (чайной станцией) и собственной ванной комнатой.

В 2 стильных ресторанах гостиницы "Калининград" подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.

Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.

Это любимая часть города Калининград среди наших гостей согласно независимым отзывам.

Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»

Отель «Золотая Бухта»

4 ночи

Отель "Золотая Бухта"расположен в Калининграде. К услугам гостей домашняя кухня, классические номера, бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации. Калининградская областная филармония находится в 2 минутах ходьбы.

Номера и номера-студио отеля «Золотая Бухта» оформлены в ярких тонах и оснащены телевизором и холодильником.

В отеле «Золотая Бухта» сервируется континентальный завтрак. В кафе можно заказать фирменные блюда русской кухни и блюда авторской кухни.

Гостиница «Золотая Бухта» находится в 3 км от центра Калининграда. Расстояние до Южного железнодорожного вокзала Калининграда составляет 400 метров.

Отель «Золотая Бухта»Отель «Золотая Бухта»Отель «Золотая Бухта»Отель «Золотая Бухта»Отель «Золотая Бухта»Отель «Золотая Бухта»Отель «Золотая Бухта»Отель «Золотая Бухта»Отель «Золотая Бухта»

Отель «Вилла Гламур»

4 ночи

Отель Villa Glamour расположен у озера Верхний пруд. К услугам гостей роскошные номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе прочих удобств отеля спа-салон, сауна и крытый бассейн.

Все номера отеля Glamour Villa оснащены мини-баром и телевизором со спутниковыми каналами. Гости пользуются собственной ванной комнатой. Из окон некоторых номеров открывается живописный вид на озеро.

В ресторане отеля Glamour Villa подают изысканные блюда интернациональной и местной кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и коктейлей. Отель находится всего в 15 минутах ходьбы от Росгартенских ворот и Музея янтаря.

Отель «Вилла Гламур»Отель «Вилла Гламур»Отель «Вилла Гламур»Отель «Вилла Гламур»Отель «Вилла Гламур»Отель «Вилла Гламур»

Отель «Берлин»

4 ночи

Гостиница «Берлин» находится в Калининграде. На всей территории открыт бесплатный доступ к бесперебойной сети Wi-Fi. Для автовладельцев предусмотрена частная парковка. В отеле есть лифт.

К размещению гостей представлено 96 комфортных и светлых номера. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой. В числе прочих удобств - собственная ванная комната. Сотрудники стойки регистрации работают круглосуточно.

Каждое утро здесь сервируются вкусные завтраки по приемлемой цене. Также сытно покушать и приятно провести время можно в местном ресторане, в котором подают блюда интернациональной кухни.

Рядом расположены театры, филармония, музей и другие значимые городские объекты. Расстояние до аэропорта Храброво составляет 22,3 км, до железнодорожного вокзала Калининград-Южный – 0,5 км.

Отель «Берлин»Отель «Берлин»Отель «Берлин»Отель «Берлин»Отель «Берлин»Отель «Берлин»Отель «Берлин»Отель «Берлин»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание 4 ночи в выбранном отеле
  • Завтраки (если указаны)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Встреча / проводы: аэропорт - 1 500 руб. /машинаж/д вокзал - 800 руб. /машина
  • Аэропорт - 1 500 руб. /машина
  • Ж/д вокзал - 800 руб. /машина
  • Входные билеты по программе (доплата на месте) - 350 руб. /взрослый, 250 руб. /детский
  • Сырная и шоколадная дегустация - 350 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Вы можете приобрести её самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
16 апр 2024
Тур очень понравился. Экскурсоводы очень грамотные, их можно слушать и слушать. Очень много истории и много юмора, меня поразили ваши экскурсоводы.
А
31 дек 2023
Тур очень понравился, было интересно познакомиться с Калининградом и его окрестностями.
Экскурсии были насыщенные на факты и события, экскурсоводы эрудированны и заинтересованы в своем деле.
Тур очень понравился, было интересно познакомиться с Калининградом и его окрестностями.Тур очень понравился, было интересно познакомиться с Калининградом и его окрестностями.Тур очень понравился, было интересно познакомиться с Калининградом и его окрестностями.Тур очень понравился, было интересно познакомиться с Калининградом и его окрестностями.Тур очень понравился, было интересно познакомиться с Калининградом и его окрестностями.Тур очень понравился, было интересно познакомиться с Калининградом и его окрестностями.Тур очень понравился, было интересно познакомиться с Калининградом и его окрестностями.Тур очень понравился, было интересно познакомиться с Калининградом и его окрестностями.Тур очень понравился, было интересно познакомиться с Калининградом и его окрестностями.Тур очень понравился, было интересно познакомиться с Калининградом и его окрестностями.
М
4 дек 2023
Очень понравилось! Интересно все

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