Вы пройдетесь по уютным улицам Калининграда, Светлогорска и Зеленоградска, ощутите морской бриз на берегу Балтийского моря и прогуляетесь по загадочному Танцующему лесу.
Программа тура по дням
Прибытие в Калининградскую область. Обзорная экскурсия по Калининграду
Прибытие в Калининградскую область.
По желанию за дополнительную плату трансфер до отеля.
Заселение в гостиницу с 14:00 (после экскурсии).
«Калининградский экспресс».
14:00-17:00 Обзорная экскурсия по Калининграду.
13:45 Посадка в экскурсионный автобус от ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова, 34.
Приехав в Калининградскую область на отдых, первым делом необходимо познакомится с городом.
Для гостей нашего региона мы подготовили ознакомительную экскурсию по Калининграду. За три экскурсионных часа Вы увидите: главную площадь города, областной драматический театр, калининградский зоопарк, проспект мира и Кирху Королевы Луизы.
Мы проедем по великолепному району старых немецких вилл Амалиенау и вдоль набережной Музея Мирового Океана.
Прогуляемся по острову И. Канта, узнаем историю Кафедрального собора.
Проедем рядом с музеем Фридландские ворота и музеем янтаря.
Таким образом, Вы увидите все знаковые достопримечательности нашего города, потратив при этом минимум времени.
Окончание экскурсии.
Свободный день. Экскурсия в Балтийск и на Балтийскую косу за доп. плату
Завтрак в отеле.
Свободный день.
По желанию за доп. плату экскурсия в Балтийск.
10:00-17:00 г. Балтийск и Балтийская коса, 1550 руб. /1450 руб.
09:45 Посадка в экскурсионный автобус от ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова, 34.
Мы отправляемся в Балтийск. Долгое время этот город, самая западная точка нашей огромной страны, был закрыт для туристов. Но сейчас у вас есть возможность свободно прогуляться по городу, рассматривая корабли нашего военно-морского флота, увидеть русскую набережную, построенную в прусском городе в эпоху правления Елизаветы Петровны, гостиницу, в которой останавливался нобелевский лауреат Иосиф Бродский, двухсотлетний маяк и величественные памятники Петра I и его царственной дочери, а на морском побережье многие внимательные туристы уже нашли свой маленький кусочек солнца.
Вы сможете побывать у знаменитой пиллаусской крепости XVII века, стены которой видели войска шведского короля Густава II Адольфа, великое посольство Петра I, армии Наполеона Бонапарта, и пали перед натиском наших советских войск во время второй мировой войны.
Балтийск, открытый для нас только в 90-е годы, сохранил дух и атмосферу всех эпох, которые ему пришлось пережить, и его облик не оставляет равнодушным ни одного туриста.
Паромная переправа на Балтийскую косу.
Окончание экскурсии.
Янтарный и Светлогорск
Завтрак в отеле.
Экскурсия «Сокровища Балтийского побережья + посещение производства».
09:30-17:30 пос. Янтарный, г. Светлогорск.
09:15 Посадка в экскурсионный автобус от ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова, 34.
Поселок Янтарный – это место, где спрятаны самые главные сокровища балтийского побережья.
Именно здесь расположено крупнейшее в мире предприятие по добыче янтаря. Мы прогуляемся по старинному парку, увидим дом промышленника Морица Беккера и его семьи, лютеранскую кирху конца 19 века, а также, без преувеличения, один из лучших пляжей России и Европы, обладающий престижной международной наградой Голубой Флаг.
Раушен – Светлогорск покорит вас своей романтической атмосферой: частными виллами в стиле модерн, старинными зданиями санаториев и пансионатов, узкими тихими улочками и самыми завораживающими видами крутых песчаных склонов, омываемых шумной балтийской волной.
А все любители КВН смогут сделать фотографию рядом с современным театром эстрады, где теперь встречают Маслякова и его команду. Кроме того, город наполнен дендрариумными парками, что превращает его в настоящий ботанический рай.
В процессе данной экскурсии Вам представится уникальная возможность побывать на производстве и своими глазами увидеть, как обрабатывают солнечный камень, какие изделия из него изготавливают и где еще можно применить янтарь.
Окончание экскурсии.
Куршская коса и Зеленоградск
Завтрак в отеле.
10:00-17:30 НП «Куршская Коса» и г. Зеленоградск.
09:50 Посадка в экскурсионный автобус от ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова, 34.
Экскурсия в Национальный парк Куршская коса – это путешествие в волшебную страну поющих песков и танцующих деревьев.
Уникальное творение природы и человека.
Мы проедем дорогами Петра Первого, Томаса Манна, Королевы Луизы и еще многих великих людей, поднимемся на высоту Эфа, с которой откроется завораживающий вид на вьющуюся ленту лесов, разделяющую гладь залива и морской прибой, увидим открытые песчаные дюны, спустимся к морскому побережью и попробуем найти осколочек солнца на мягком песчаном берегу.
А ещё, вы сможете попробовать самую вкусную копченую рыбку на всем Балтийском побережье и, конечно, приобрести ее у местных рыбаков.
В процессе этой экскурсии мы отправляемся в г. Зеленоградск (бывш. Кранц), который в далеком 1844 году получил статус курорта королевского.
Мы прогуляемся по главной пешеходной улице города, осмотрим такие уникальные объекты как кирха Св. Адальберта (пражского епископа), бювет с нашей знаменитей минеральной водой и водонапорную башню 1904 года постройки.
И, конечно, узнаем почему Зеленоградск называют городом котов.
Окончание экскурсии.
Замок Шаакен и сыроварня, дегустация
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров до 12:00.
10:15-14:00 Экскурсия «Гастрономическое Средневековье».
Замок Шаакен, сыроварня Шаакендорф с дегустацией.
10:00 Посадка в экскурсионный автобус от ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова, 34.
Над Калининградской землей и в наши дни витает дух Средневековья. И мы предлагаем гостям города окунуться в эту атмосферу. Мы отвезем Вас в знаменитый замок, основанный на месте прусской крепости 1270 года – замок Шаакен.
Здесь Вас познакомят с историей возникновения этого уникального сооружения, этапами его становления и процветания. Вы увидите коллекцию средневекового оружия, музей инквизиции и предметы быта жителей того времени.
Далее мы отправимся на небольшое семейное производство. Шаакендорф существует относительно недавно, но уже доказал, что предприятие производит одни из лучших сортов сыров в нашем регионе.
Вы сами сможете в этом убедится, попробовав около 6 разных сортов полутвердых и твердых сыров. Насладится бокалом вина с вкуснейшим шоколадом местного производства. Желающие смогут приобрести понравившийся продукт в магазине при сыроварне.
А на обратном пути сделаем остановку для фото-паузы у знаменитого замок-отеля «Нессельбек».
Окончание экскурсии.
По желанию за доп. плату трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах Калининграда.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Отель
Одноместный
Двухместный
Трехместный
Гостевой дом «Робинзон»
10 мин до центра города (завтрак континентальный 300-350 руб. /чел.)
25500
21700
19600
Отель «Берлин»***
10 минут до центра города (завтрак шведский стол 500 руб. /чел.)
36350
26150
22850
Отель «Гламур»***
Центр города (завтрак шведский стол входит в стоимость проживания)
44750
27950
23800
Отель «Мартон Олимпик»***
15 минут до центра (завтрак шведский стол входит в стоимость проживания)
35150
24700
23150
Гостиница «Турист»***
Центр города (завтрак шведский стол входит в стоимость проживания)
44150
32150
28900
Гостиница «Radisson Blu»****
Центр города (завтрак шведский стол оплачивается дополнительно 2000 руб. /чел.)
В отеле действует система динамического ценообразования, стоимость уточняется при бронировании
75950
43550
41150
Варианты проживания
Гостевой дом «Робинзон»
Этот гостевой дом расположен в тихом районе Калининграда.
Светлые номера оформлены в загородном стиле в теплых тонах с использованием деревянных элементов. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната.
В кафе, оформленном в загородном стиле, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, в распоряжении гостей принадлежности для барбекю.
Автобусная остановка Льва Толстого находится в 50 м от гостевого дома Robinzon. Расстояние до центрального железнодорожного вокзала Калининграда составляет 6 км, а до международного аэропорта Храброво - 19 км.
Отель «Берлин» 3
Отель «Берлин» находится всего в 7 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала Калининграда. К услугам гостей бесплатная парковка.
Все элегантные номера оформлены в классическом стиле. В числе удобств телевизор с плоским экраном и рабочий стол. В ванной комнате предоставляются туалетно-косметические принадлежности и фен.
В ресторане отеля подают блюда русской и европейской кухни, а также завтрак «шведский стол» (385 руб. /чел).
До кафедрального собора в Калининграде — 2,3 км. До Фридландских ворот 15 минут ходьбы.
Расстояние от отеля «Берлин» до международного аэропорта Храброво составляет 25 км.
Отель «Гламур» 3
Отель Villa Glamour расположен у озера Верхний пруд. К услугам гостей роскошные номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе прочих удобств отеля спа-салон, сауна и крытый бассейн.
Все номера отеля Glamour Villa оснащены мини-баром и телевизором со спутниковыми каналами. Гости пользуются собственной ванной комнатой. Из окон некоторых номеров открывается живописный вид на озеро.
В ресторане отеля Glamour Villa подают изысканные блюда интернациональной и местной кухни. Завтрак «шведский стол».
Гостиница «Radisson» 4
Отель «Radisson Blu Hotel Kaliningrad» расположился в центральной части города, вблизи главных улиц и достопримечательностей.
Номерной фонд формируют 178 номеров различных категорий, которые оборудованы индивидуальной системой кондиционирования, телевизором и бесплатным доступом к Wi-Fi. Каждая из них располагает собственной ванной комнатой.
Ресторан на территории готов порадовать отдыхающих изысканными блюдами европейской кухни и сытным завтраком. Недалеко от здания есть ряд кафе и баров.
Для деловых встреч и семинаров специально подготовлен конференц-зал, в котором имеется специальная оргтехника.
Крупные торговые комплексы и зоопарк находятся в километре от места размещения. Расстояние до аэропорта составляет - 18,9 км, а до железнодорожного вокзала - 2,8 км.
Гостиница «Турист» 3
Гостиница «Турист» расположена в Ленинградском районе Калининграда, возле озера Верхнее и Музея янтаря.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
Рядом с отелем находятся заведения, торговые центры, развлекательные комплексы, достопримечательности и музеи. Недалеко можно прогуляться в парке или сквере. Расстояние до аэропорта 17,3 км. До ж/д вокзала - 2,3 км.
Гостиница «Мартон Олимпик» 3
Гостиница «Мартон Олимпик» находится в Ленинградском районе Калининграда, недалеко от Ялтинского парка.
Уютные номера разных категорий обустроены стильной мебелью, комфортабельными кроватями, мини-баром, телевизором с кабельным телевидением и Wi-Fi. В собственной ванной комнате есть душевая кабина, для проживающих подготовлены тапочки, набор полотенец и гигиенические средства.
В проживание включен континентальный завтрак из ресторана гостиницы.
За отдельную плату гости могут воспользоваться сауной, джакузи и поиграть в бильярд. На территории есть бесплатная парковка. Рядом расположены Закхаймские ворота — 660 м, историко-художественный музей — 2,26 км, Суздальский парк — 1,18 км. Расстояние до Северного ж/д вокзала — 4 км, до аэропорта — 27 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги экскурсовода
- Проживание по программе
- Питание: завтраки при проживании в отелях "Гламур", "Мартон Олимпик", "Турист"
- Входные билеты по программе
- Экологический сбор на Куршской косе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Питание: завтраки при проживании в отелях "Робинзон", "Берлин" и "Radisson Blu", обеды и ужины
- Трансферы: из/в аэропорт - 1 200 руб., с/на железнодорожный вокзал - 900 руб. (действует акция для именинников, подробнее в разделе «Важно знать»)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право менять последовательность посещения объектов, не меняя программы в целом.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Обращайтесь в службу поддержки.
Действуют ли акции на данный тур?
Именинникам, дни рождения которых попадают на период проведения тура, мы дарим трансфер из аэропорта или вокзала.
Когда и сколько длится?
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