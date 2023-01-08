Новый год в Калининграде

Новый год отличный повод отправиться в путешествие по Калининграду

5
3 отзыва
Новый год отличный повод отправиться в путешествие по Калининграду.

Старинные немецкие здания и по-европейски уютные рождественские ярмарки создают невероятную атмосферу праздника. Мы посетим все знаковые города Калининградской области: Светлогорск, Зеленоградск и Янтарный.

Прогуляемся по Куршской косе и вдохнем полной грудью свежий морской воздух Балтийского моря, насладимся бокалом вина и попробуем местный сыр и шоколад. Подарите себе и своим близким незабываемую новогоднюю сказку в самой западной точке нашей страны!
Новый год в Калининграде
Новый год в Калининграде
Новый год в Калининграде
Новый год в Калининграде
Новый год в Калининграде
Новый год в Калининграде
Новый год в Калининграде
Новый год в Калининграде
Новый год в Калининграде
Новый год в Калининграде
Новый год в Калининграде
Новый год в Калининграде
Новый год в Калининграде
Новый год в Калининграде
Новый год в Калининграде
Новый год в Калининграде
Новый год в Калининграде
Новый год в Калининграде
Новый год в Калининграде
Новый год в Калининграде
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Новогодний Калининград
Новогодний Калининград
Узкие мощеные улочки, красивые дома, католические костелы – прекрасные декорации для необычной новогодней ночи
Куршская коса
Куршская коса
Мы увидим открытые песчаные дюны, спустимся к морскому побережью и попробуем найти осколочек солнца на мягком песчаном берегу
Вкуснейшие местные продукты
Вкуснейшие местные продукты
Фермерские сыры и свежайшие морепродукты под аккомпанемент красного вина и местного шоколада

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по городу

Прибытие в Калининградскую область.

По желанию за дополнительную плату трансфер до отеля.

Заселение в гостиницу с 14:00 (после экскурсии).

Отправление на экскурсии от отеля Radisson.

14:00-17:00 Обзорная экскурсия по Калининграду – «Калининградский экспресс».

Приехав в Калининградскую область на отдых, первым делом необходимо познакомиться с городом.

Для гостей нашего региона мы подготовили ознакомительную экскурсию по Калининграду.

За три экскурсионных часа Вы увидите: главную площадь города, областной драматический театр, калининградский зоопарк, проспект мира и Кирху Королевы Луизы.

Мы проедем по великолепному району старых немецких вилл Амалиенау и вдоль набережной Музея Мирового Океана.

Прогуляемся по острову И. Канта, узнаем историю Кафедрального собора.

Проедем рядом с музеем Фридландские ворота и музеем янтаря.

Таким образом, Вы увидите все знаковые достопримечательности нашего города, потратив при этом минимум времени.

17:00 Окончание экскурсии.

Прибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по городу
2 день

Национальный парк «Куршская Коса» и г. Зеленоградск. Встреча Нового года

Завтрак в отеле (оплачивается самостоятельно).

Отправление на экскурсии от отеля Radisson.

09:50 Посадка в экскурсионный автобус.

Экскурсия в Национальный парк Куршская коса — это путешествие в волшебную страну поющих песков и танцующих деревьев.

Мы проедем дорогами Петра Первого, Томаса Манна, Королевы Луизы и еще многих великих людей, поднимемся на высоту Эфа, с которой откроется завораживающий вид на вьющуюся ленту лесов, разделяющую гладь залива и морской прибой, увидим открытые песчаные дюны, спустимся к морскому побережью и попробуем найти осколочек солнца на мягком песчаном берегу.

А ещё, вы сможете попробовать самую вкусную копченую рыбку на всем Балтийском побережье и, конечно, приобрести ее у местных рыбаков.

Мы проводим вместе с Вами старый год бокалом шампанского и мандаринами на самой Высокой дюне.

В процессе этой экскурсии мы отправляемся в г. Зеленоградск (бывш. Кранц), который в далеком 1844 году получил статус курорта королевского.

Мы прогуляемся по главной пешеходной улице города, осмотрим такие уникальные объекты как кирха Св. Адальберта (пражского епископа), бювет с нашей знаменитей минеральной водой и водонапорную башню 1904 года постройки.

И, конечно, узнаем почему Зеленоградск называют городом котов.

16:00 Окончание экскурсии.

Национальный парк «Куршская Коса» и г. Зеленоградск. Встреча Нового годаНациональный парк «Куршская Коса» и г. Зеленоградск. Встреча Нового годаНациональный парк «Куршская Коса» и г. Зеленоградск. Встреча Нового годаНациональный парк «Куршская Коса» и г. Зеленоградск. Встреча Нового годаНациональный парк «Куршская Коса» и г. Зеленоградск. Встреча Нового года
3 день

Свободный день

Завтрак в отеле (оплачивается самостоятельно).

Свободный день.

Вы можете провести его как захотите, самостоятельно прогуляться по городу и посмотреть на переливающийся огнями город, взять дополнительные экскурсии или просто отдохнуть.

Продолжение празднования нового года!

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

«Сокровища Балтийского побережья». Экскурсии в поселок Янтарный и Светлогорск

Завтрак в отеле (оплачивается самостоятельно).

Отправление на экскурсии от отеля Radisson.

08:50 Посадка в экскурсионный автобус.

Поселок Янтарный – это место, где спрятаны самые главные сокровища балтийского побережья.

Именно здесь расположено крупнейшее в мире предприятие по добыче янтаря.

У вас будет возможность своими глазами увидеть, как открытым карьерным способом добывается наш солнечный камень, почувствовать себя настоящим янтарным старателем в мини-карьере, а также загадать самое заветное желание в пирамиде, созданной из 800 кг янтаря.

Мы прогуляемся по старинному парку, увидим дом промышленника Морица Беккера и его семьи, лютеранскую кирху конца 19 века, а также, без преувеличения, один из лучших пляжей России и Европы, обладающий престижной международной наградой Голубой Флаг.

Раушен – Светлогорск покорит вас своей романтической атмосферой: частными виллами в стиле модерн, старинными зданиями санаториев и пансионатов начала, узкими тихими улочками и самыми завораживающими видами крутых песчаных склонов, омываемых шумной балтийской волной.

А все любители КВН смогут сделать фотографию рядом с современным театром эстрады, где теперь встречают Маслякова и его команду.

Кроме того, город наполнен дендрариумными парками, что превращает его в настоящий ботанический рай.

В процессе данной экскурсии Вам представится уникальная возможность побывать на производстве и своими глазами увидеть, как обрабатывают солнечный камень, какие изделия из него изготавливают и где еще можно применить янтарь.

16:00 Окончание экскурсии.

«Сокровища Балтийского побережья». Экскурсии в поселок Янтарный и Светлогорск«Сокровища Балтийского побережья». Экскурсии в поселок Янтарный и Светлогорск«Сокровища Балтийского побережья». Экскурсии в поселок Янтарный и Светлогорск«Сокровища Балтийского побережья». Экскурсии в поселок Янтарный и Светлогорск«Сокровища Балтийского побережья». Экскурсии в поселок Янтарный и Светлогорск
5 день

Экскурсия «Гастрономическое средневековье». Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф

Завтрак в отеле (оплачивается самостоятельно).

Освобождение номеров до 12:00.

Отправление на экскурсии от отеля Radisson.

10:00 Посадка в экскурсионный автобус.

Над Калининградской землей и в наши дни витает дух средневековья.

И мы предлагаем гостям города окунуться в эту атмосферу.

Мы отвезем Вас в знаменитый замок, основанный на месте прусской крепости 1270 года – замок Шаакен.

Здесь Вас познакомят с историей возникновения этого уникального сооружения, этапами его становления и процветания.

Вы увидите коллекцию средневекового оружия, музей инквизиции и предметы быта жителей того времени.

Далее мы отправимся на небольшое семейное производство.

Шаакендорф существует относительно недавно, но уже доказал, что предприятие производит одни из лучших сортов сыров в нашем регионе.

Вы сами сможете в этом убедится, попробовав около 6 разных сортов полутвердых и твердых сыров.

Насладится бокалом вина с вкуснейшим шоколадом местного производства.

Желающие смогут приобрести понравившийся продукт в магазине при сыроварне.

А на обратном пути сделаем остановку для фото-паузы у знаменитого замок-отеля «Нессельбек».

14:30 Окончание экскурсии.

По желанию за доплату трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал.

Экскурсия «Гастрономическое средневековье». Замок Шаакен и сыроварня ШаакендорфЭкскурсия «Гастрономическое средневековье». Замок Шаакен и сыроварня ШаакендорфЭкскурсия «Гастрономическое средневековье». Замок Шаакен и сыроварня ШаакендорфЭкскурсия «Гастрономическое средневековье». Замок Шаакен и сыроварня ШаакендорфЭкскурсия «Гастрономическое средневековье». Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Калининграда на выбор.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Отель/номерОдноместныйДвухместныйТрехместный
Гостевой дом «Робинзон» (завтрак континентальный по желанию заказывается на месте)24 80019 20018 600
Отель «Вилла Татьяна на Верхнеозерной» 3* (завтрак континентальный по желанию заказывается на месте)30 10020 85019 200
Гостиница «Навигатор» 3* (завтрак континентальный по желанию заказывается на месте)38 20024 500

Варианты проживания

Гостевой дом «Робинзон»

4 ночи

Этот гостевой дом расположен в тихом районе Калининграда, в 20 минутах ходьбы от центра города.

Светлые номера оформлены в загородном стиле в теплых тонах с использованием деревянных элементов. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната.

В кафе, оформленном в загородном стиле, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, в распоряжении гостей принадлежности для барбекю.

Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»

Отель «Вилла Татьяна на Верхнеозерной» 3

4 ночи

Вилла Татьяна — это романтический небольшой отель, где номера оборудованы кондиционером и холодильником и где можно постоянно быть на связи благодаря бесплатному Wi-Fi. Отель находится в районе исторической застройки Калининграда, рядом с парком аттракционов. Является оптимальным начальным пунктом для познавательных экскурсий по городу.

Небольшой отель предлагает обслуживание в номер. Кроме того, гости могут воспользоваться рестораном, что делает это место популярным среди путешественников, приехавших в Калининград.

Отель «Вилла Татьяна на Верхнеозерной» 3Отель «Вилла Татьяна на Верхнеозерной» 3Отель «Вилла Татьяна на Верхнеозерной» 3Отель «Вилла Татьяна на Верхнеозерной» 3Отель «Вилла Татьяна на Верхнеозерной» 3Отель «Вилла Татьяна на Верхнеозерной» 3Отель «Вилла Татьяна на Верхнеозерной» 3

Отель «Навигатор» 3

4 ночи

Этот отель находится в 15 минутах езды от центра Калининграда. Его оформление вдохновлено великими открытиями и морскими путешествиями. На территории отеля «Навигатор» предоставляется бесплатный WiFi.

Номера отеля «Навигатор» оснащены телевизором с плоским экраном и располагают собственной ванной комнатой с душевой кабиной.

По запросу в ресторане отеля подают завтрак, обед и ужин.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги экскурсовода
  • Проживание 4 ночи
  • Входные билеты по программе
  • Экологический сбор на Куршской косе
  • Бокал шампанского и мандарины
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Калининград и обратно
  • Трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал
  • Завтраки, обеды и ужины
  • Новогодний банкет:в гостинице “Рэдиссон” — 15 000 руб. /чел. в гостинице “Турист” — 6 500 руб. /чел.
  • В гостинице “Рэдиссон” — 15 000 руб. /чел.
  • В гостинице “Турист” — 6 500 руб. /чел.
  • Личные расходы (сувениры, сыр, шоколад)
Место начала и завершения?
Россия, Калининград
Какова стоимость трансфера?

Стоимость трансфера:

  • из/в аэропорт – 1000 руб.;
  • из/на железнодорожный вокзал – 700 руб.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение программы?

Возможно изменение последовательности посещения объектов, без изменения программы в целом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
8 янв 2023
Тур понравился. Все было замечательно. ОСОБЕННО благодарность гиду Ирине (фамилию, к сожалению, не запомнили).
Но есть предложение: Экскурсионные автобусы могут забирать туристов на остановках рядом с гостиницами, где они проживают.
И еще плохо организовано питание туристов во время длительных экскурсий.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Борис Анатольевич, спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По вашим замечаниям, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
М
8 янв 2023
Все замечательно!
В
5 янв 2023
Все посещенные экскурсии (город, Куршская коса, Зеленоградск, Янтарный, Светлогорск, рыцарский замок, сыроварня) организованы идеально, хорошие экскурсоводы.

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