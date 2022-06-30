Начало экскурсии в 14:00.
Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).
Автобусно-пешеходная экскурсия по городу с уникальной историей.
Некогда прусское поселение, позднее столица грозной Восточной Пруссии, теперь это один из региональных центров Российской Федерации.
В течение всего трех часов вы пересечете временные границы истории нескольких эпох и народов.
Во время трехчасовой обзорной экскурсии вашему вниманию будут представлены основные архитектурно-исторические достопримечательности: площадь Победы – Храм Христа Спасителя – Руины Королевского Замка — Кафедральный собор (XIV век) и могила И. Канта – набережная Петра Великого – историко-архитектурный комплекс «Рыбная Деревня» – Литовский вал – историко – культурный центр «Королевские ворота» – площадь Василевского – музей Янтаря – фортификационные и оборонительные сооружения (конец XIX века), «Старый Кёнигсберг» – пешеходная прогулка по улочкам старого города.
Длительность экскурсии 3 часа.
Начало экскурсии в 11:00.
Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).
Во время экскурсии Вы узнаете о процессах формирования Косы, о заселении Косы пруссами, куршами, об их традициях, верованиях, обрядах.
Познакомитесь с бытом рыбацких деревень, узнаете о борьбе человека с подвижными песками.
Поднявшись на одну из самых высоких дюн Европы – Эфа, Вы сможете увидеть гладь Куршского залива и волны Балтийского моря одновременно.
Вас ожидает прогулка по “Танцующему Лесу” – это до сих пор не разгаданная природная аномалия.
Внимание: маршрут по "Танцующему лесу" закрыт на реконструкцию до июня 2022 (предварительно).
Стволы деревьев в этом лесу изогнуты самым причудливым образом.
С апреля по октябрь в программу экскурсии входит посещение орнитологической станции кольцевания птиц (входной билет оплачивается дополнительно).
Пообедать по желанию вы можете в одном из кафе на конечной точке – дюна Эфа.
По окончании возвращение в Калининград 17:00.
Длительность экскурсии 6 часов.
Начало экскурсии в 11:00 Янтарный — Светлогорск.
Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).
Знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря.
По одной из версий знаменитая "Янтарная комната" затоплена в шахте Анна.
По желанию – посещение музея комбината и смотровой площадки карьера.
На смотровой площадке у вас будет уникальная возможность увидеть огромный карьер янтарного комбината, в котором добывается 90% мировых запасов янтаря.
У Вас будет возможность сфотографироваться в рыцарских доспехах и загадать желание в янтарной пирамиде.
И конечно же янтарный шоппинг по самым привлекательным ценам!
Вас также ждет великолепный вид на живописнейший на Балтике пляж, получивший всемирный знак качества «Голубой Флаг».
Далее переезд в город-курорт Светлогорск.
Очарование этого городка невозможно описать словами – в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью узких улочек, которые сохранились с начала XX века практически без изменений.
Прогулка по променаду освежит вас морским бризом, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии в Калининградскую область.
По окончании возвращение в Калининград 17:00.
Длительность экскурсии 6 часов.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Проживание
|Питание
|Стоимость с человека в рублях
Отель "Золотая бухта"
(центральная часть)
420 руб.
по желанию на месте
01.10-28.12.2022
9 100 двухместный взрослый
8 600 двухместный детский
12 500 одноместный стандарт
8 700 трехместное размещение взрослый
8 200 трехместное размещение детский
1.04-30.09.2022
10 200 двухместный взрослый
9 700 двухместный детский
14 900 одноместный стандарт
9 400 трехместное размещение взрослый
8 900 трехместное размещение детский
|Отель «Гламур»
2 завтрака
по желанию
1.04-31.12.2022
11 000 двухместный взрослый
10 500 двухместный детский
17 000 одноместное в двухместном
Отель «Шерлок»
(центр)
1,5 км от места посадки
2 завтрака
континентальный
1.10-28.12.2022
10 400 двухместный стандарт взрослый
9 900 двухместный стандарт детский
13 500 одноместный стандарт
14 900 одноместное в двухместном
9 500 трехместное раз-ние взрослый
9 100 трехместное раз-ние детский
30.04-30.09.2022
12 600 двухместный стандарт взрослый
12 100 двухместный стандарт детский
15 800 одноместный стандарт
19 200 одноместное в двухместном
10 800 трехместное раз-ние взрослый
10 300 трехместное раз-ние детский
Отель "Калининград" 3*
(центр)
место посадки
440 руб. /на месте
шведский стол
по желанию
30.04-30.09.2022
12 100 двухместная студия взрослый
11 600 двухместная студия детский
15 300 одноместный
10 800 трехместная студия взрослый,
10 300 трехместная студия детский
15 000 двухместная студия бизнес взр. с завтраком
14 500 двухместная студия бизнес дет. с завтраком
19 200 одноместный бизнес с завтраком
13 200 трехместная студия бизнес взр. с завтраком
12 700 трехместная студия бизнес дет. с завтраком
Отель расположен в Калининграде, недалеко от памятника Петру I и Каскада водопадов. Гостям предлагаются номера. Отель находится примерно в 2 км от кафедрального собора Калининграда, в 3 км от кирхи Святого Семейства и в 3,4 км от стадиона «Калининград». Стойка регистрации работает круглосуточно. Для гостей организуют различные туры и экскурсии.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В каждом номере обустроена собственная ванная комната с душем, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В отеле «ШЕРЛОК» сервируют континентальный завтрак.
Неподалеку находятся такие популярные достопримечательности, как Музей янтаря, Росгартенские ворота и район Марауненхоф. Расстояние от отеля «ШЕРЛОК» до аэропорта Храброво составляет 18 км.
Гостиница "Калининград"расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.
Номера гостиницы "Калининград" с удобными диванами оборудованы рабочим столом и собственной ванной комнатой.
В 2 стильных ресторанах гостиницы "Калининград" подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.
Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.
Это любимая часть города Калининград среди наших гостей согласно независимым отзывам.
Отель расположен в Калининграде, менее чем в 1 км от кафедрального собора Калининграда и в 2,6 км от кирхи Святого Семейства. К услугам гостей фитнес-центр, общий лаундж и бар. В ресторане отеля подают блюда европейской кухни.
Во всех номерах установлен телевизор с плоским экраном. Также в номерах отеля Holiday Inn - Kaliningrad предоставляется бесплатный Wi-Fi и обустроена собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Кроме того, номера оснащены чайником и письменным столом.
По утрам в отеле сервируют завтрак «шведский стол».
Сотрудники круглосуточной стойки регистрации предоставят гостям туристическую информацию о регионе.
Неподалеку от отеля Holiday Inn - Kaliningrad находятся такие популярные достопримечательности, как Кузнечный мост и остров Иммануила Канта (остров Кнайпхоф). Расстояние до международного аэропорта Храброво составляет 23 км.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.