Выходные в Калининграде

Экскурсионный тур выходного дня в Калининграде

4.7
3 отзыва
Экскурсионный тур выходного дня в Калининграде – это прекрасная возможность провести свободное время в самой западной части России.

Узнайте историю города, отдохните на Куршской косе – визитной карточке Калининградской области, и зарядитесь отличным настроением!
Выходные в Калининграде
Выходные в Калининграде
Выходные в Калининграде
Выходные в Калининграде
Выходные в Калининграде
Выходные в Калининграде
Выходные в Калининграде
Выходные в Калининграде
Выходные в Калининграде
Выходные в Калининграде
Выходные в Калининграде
Выходные в Калининграде
Выходные в Калининграде
Выходные в Калининграде
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Что вас ожидает 🤩

Калининград
Калининград
Погуляем по улочкам старого города и познакомимся с историей этого удивительного города
Куршская коса
Куршская коса
Узнаем о процессах формирования Косы, о борьбе человека с подвижными песками
"Танцующий лес"
"Танцующий лес"
Побываем в месте, которое до сих пор считается не разгаданной природной аномалией
Янтарный карьер
Янтарный карьер
Увидим карьер янтарного комбината, в котором добывается 90% мировых запасов янтаря
Светлогорск
Светлогорск
Проникнемся прелестью узких улочек, которые сохранились с начала XX века

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Калининграду

Начало экскурсии в 14:00.

Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу с уникальной историей.

Некогда прусское поселение, позднее столица грозной Восточной Пруссии, теперь это один из региональных центров Российской Федерации.

В течение всего трех часов вы пересечете временные границы истории нескольких эпох и народов.

Во время трехчасовой обзорной экскурсии вашему вниманию будут представлены основные архитектурно-исторические достопримечательности: площадь Победы – Храм Христа Спасителя – Руины Королевского Замка — Кафедральный собор (XIV век) и могила И. Канта – набережная Петра Великого – историко-архитектурный комплекс «Рыбная Деревня» – Литовский вал – историко – культурный центр «Королевские ворота» – площадь Василевского – музей Янтаря – фортификационные и оборонительные сооружения (конец XIX века), «Старый Кёнигсберг» – пешеходная прогулка по улочкам старого города.

Длительность экскурсии 3 часа.

Обзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по Калининграду
2 день

Экскурсия на Куршскую косу

Начало экскурсии в 11:00.

Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).

Во время экскурсии Вы узнаете о процессах формирования Косы, о заселении Косы пруссами, куршами, об их традициях, верованиях, обрядах.

Познакомитесь с бытом рыбацких деревень, узнаете о борьбе человека с подвижными песками.

Поднявшись на одну из самых высоких дюн Европы – Эфа, Вы сможете увидеть гладь Куршского залива и волны Балтийского моря одновременно.

Вас ожидает прогулка по “Танцующему Лесу” это до сих пор не разгаданная природная аномалия.

Внимание: маршрут по "Танцующему лесу" закрыт на реконструкцию до июня 2022 (предварительно).

Стволы деревьев в этом лесу изогнуты самым причудливым образом.

С апреля по октябрь в программу экскурсии входит посещение орнитологической станции кольцевания птиц (входной билет оплачивается дополнительно).

Пообедать по желанию вы можете в одном из кафе на конечной точке – дюна Эфа.

По окончании возвращение в Калининград 17:00.

Длительность экскурсии 6 часов.

Экскурсия на Куршскую косуЭкскурсия на Куршскую косуЭкскурсия на Куршскую косуЭкскурсия на Куршскую косу
3 день

Янтарный - Светлогорск

Начало экскурсии в 11:00 Янтарный — Светлогорск.

Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).

Знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря.

По одной из версий знаменитая "Янтарная комната" затоплена в шахте Анна.

По желанию – посещение музея комбината и смотровой площадки карьера.

На смотровой площадке у вас будет уникальная возможность увидеть огромный карьер янтарного комбината, в котором добывается 90% мировых запасов янтаря.

У Вас будет возможность сфотографироваться в рыцарских доспехах и загадать желание в янтарной пирамиде.

И конечно же янтарный шоппинг по самым привлекательным ценам!

Вас также ждет великолепный вид на живописнейший на Балтике пляж, получивший всемирный знак качества «Голубой Флаг».

Далее переезд в город-курорт Светлогорск.

Очарование этого городка невозможно описать словами – в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью узких улочек, которые сохранились с начала XX века практически без изменений.

Прогулка по променаду освежит вас морским бризом, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии в Калининградскую область.

По окончании возвращение в Калининград 17:00.

Длительность экскурсии 6 часов.

Янтарный - СветлогорскЯнтарный - СветлогорскЯнтарный - СветлогорскЯнтарный - Светлогорск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Проживание ПитаниеСтоимость с человека в рублях

Отель "Золотая бухта"

(центральная часть)

420 руб.

по желанию на месте

01.10-28.12.2022

9 100 двухместный взрослый

8 600 двухместный детский

12 500 одноместный стандарт

8 700 трехместное размещение взрослый

8 200 трехместное размещение детский

1.04-30.09.2022

10 200 двухместный взрослый

9 700 двухместный детский

14 900 одноместный стандарт

9 400 трехместное размещение взрослый

8 900 трехместное размещение детский

Отель «Гламур»

2 завтрака

по желанию

1.04-31.12.2022

11 000 двухместный взрослый

10 500 двухместный детский

17 000 одноместное в двухместном

Отель «Шерлок»

(центр)

1,5 км от места посадки

2 завтрака

континентальный

1.10-28.12.2022

10 400 двухместный стандарт взрослый

9 900 двухместный стандарт детский

13 500 одноместный стандарт

14 900 одноместное в двухместном

9 500 трехместное раз-ние взрослый

9 100 трехместное раз-ние детский

30.04-30.09.2022

12 600 двухместный стандарт взрослый

12 100 двухместный стандарт детский

15 800 одноместный стандарт

19 200 одноместное в двухместном

10 800 трехместное раз-ние взрослый

10 300 трехместное раз-ние детский

Отель "Калининград" 3*

(центр)

место посадки

440 руб. /на месте

шведский стол

по желанию

30.04-30.09.2022

12 100 двухместная студия взрослый

11 600 двухместная студия детский

15 300 одноместный

10 800 трехместная студия взрослый,

10 300 трехместная студия детский

15 000 двухместная студия бизнес взр. с завтраком

14 500 двухместная студия бизнес дет. с завтраком

19 200 одноместный бизнес с завтраком

13 200 трехместная студия бизнес взр. с завтраком

12 700 трехместная студия бизнес дет. с завтраком

Варианты проживания

Гостиница «Шерлок»

2 ночи

Отель расположен в Калининграде, недалеко от памятника Петру I и Каскада водопадов. Гостям предлагаются номера. Отель находится примерно в 2 км от кафедрального собора Калининграда, в 3 км от кирхи Святого Семейства и в 3,4 км от стадиона «Калининград». Стойка регистрации работает круглосуточно. Для гостей организуют различные туры и экскурсии.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В каждом номере обустроена собственная ванная комната с душем, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В отеле «ШЕРЛОК» сервируют континентальный завтрак.

Неподалеку находятся такие популярные достопримечательности, как Музей янтаря, Росгартенские ворота и район Марауненхоф. Расстояние от отеля «ШЕРЛОК» до аэропорта Храброво составляет 18 км.

Гостиница «Шерлок»Гостиница «Шерлок»Гостиница «Шерлок»Гостиница «Шерлок»Гостиница «Шерлок»Гостиница «Шерлок»

Гостиница «Калининград»

2 ночи

Гостиница "Калининград"расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.

Номера гостиницы "Калининград" с удобными диванами оборудованы рабочим столом и собственной ванной комнатой.

В 2 стильных ресторанах гостиницы "Калининград" подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.

Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.

Это любимая часть города Калининград среди наших гостей согласно независимым отзывам.

Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»

Отель Holiday Inn Kaliningrad

2 ночи

Отель расположен в Калининграде, менее чем в 1 км от кафедрального собора Калининграда и в 2,6 км от кирхи Святого Семейства. К услугам гостей фитнес-центр, общий лаундж и бар. В ресторане отеля подают блюда европейской кухни.

Во всех номерах установлен телевизор с плоским экраном. Также в номерах отеля Holiday Inn - Kaliningrad предоставляется бесплатный Wi-Fi и обустроена собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Кроме того, номера оснащены чайником и письменным столом.

По утрам в отеле сервируют завтрак «шведский стол».

Сотрудники круглосуточной стойки регистрации предоставят гостям туристическую информацию о регионе.

Неподалеку от отеля Holiday Inn - Kaliningrad находятся такие популярные достопримечательности, как Кузнечный мост и остров Иммануила Канта (остров Кнайпхоф). Расстояние до международного аэропорта Храброво составляет 23 км.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Завтраки (если указано)
  • Проживание 2 ночи в выбранном отеле
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Встреча / проводы:в аэропорту – 1 000 руб. /машинана ж/д вокзале – 600 руб. /машина
  • В аэропорту – 1 000 руб. /машина
  • На ж/д вокзале – 600 руб. /машина
  • Входные билеты по программе доплата на месте:карьер в Янтарном – 350 руб. Орнитологическая станция – 150 руб.
  • Карьер в Янтарном – 350 руб.
  • Орнитологическая станция – 150 руб
Место начала и завершения?
г. Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Т
30 июня 2022
Спасибо за поездку, вы отработали на 5. Мои лучшие отзывы, это рекомендации моим родственникам, друзьям и знакомым. Нескольким уже порекомендовала вашу турфирму. Всего доброго
Е
21 июня 2022
Все прошло великолепно! Спасибо большое!
А
18 мая 2022
Очень понравился тур по городу и Куршской косе. Замечательная экскурсия в орнитопарк. Грамотные экскурсоводы, любящие и знающие свой край. Третий день немного комкано получилось, создалось ощущение суеты, торопливости, что на отдыхе несколько напрягает.

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