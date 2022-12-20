В этой экскурсии мы посетим три совершенно разных приморских курорта КалинингрПриглашаю вас, проникнуться военно-морским духом в самом западном городе России Балтийске, бывшем Пиллау, который ещё недавно был закрытой базой ВМФ. Узнаете и увидите живописную косу.

Узнаете о легендарном поселке, где сможете погулять по самым лучшим пляжам области, отмеченным Голубым флагом. Если повезет, найдете янтарь на берегу. Увидите единственное место в мире, где в промышленных масштабах добывают янтарь, и сосредоточено 93% мировых запасов этого камня. Узнать о способах его добычи в карьере, понаблюдать за его обработкой и производством из него изделий. Посёлок, который считается в нашем регионе большой сувенирной лавкой, где вы сможете приобрести широчайший ассортимент изделий из янтаря, что называется «из первых рук».

Посетим Балтийскую Швейцарию, город, вся архитектура которого, расположена на рельефе, имеющий крутой обрывистый морской берег. Узнаем, какое наследие оставил городу Светлогорску, самый элитный курорт Восточной Пруссии - Раушен. Увидите, утопающий в зелени Светлогорск, пронизанный духом современной балтийской аристократии, с его старинными немецкими виллами, современными великолепными отельными комплексами и шикарными частными резиденциями

адской области. Я продемонстрирую разнообразие нашего края, а именно три точки Калининградского взморье, которые достойны особого внимания. Расскажу об истории этих мест, покажу самые красивые места и поделюсь интересными фактами о них.