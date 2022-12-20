Прогулка по курортному побережью области - Балтийск, Янтарный и Светлогорск

Прогулка по курортному побережью области - Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Прогулка по курортному побережью области - Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Прогулка по курортному побережью области - Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Прогулка по курортному побережью области - Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Прогулка по курортному побережью области - Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Прогулка по курортному побережью области - Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Прогулка по курортному побережью области - Балтийск, Янтарный и Светлогорск
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Что вас ожидает 🤩

  • Крепость Пиллау
  • Памятник Петру I
  • Маяк
  • Православный Морской собор
  • Музей Балтийского Флота
  • Северный мол
  • Памятник императрице Елизавете Петровне
  • Немецкую кирху
  • Отель Шлосс
  • Дендропарк
  • Площади мастеров
  • Янтарный комбинат
  • Янтарный карьер
  • Цех по обработке янтаря
  • Городской пляж Янтарного
  • Променад янтарного
  • Верхняя и нижняя часть Светлогорска
  • Водонапорная башня и солнечные часы
  • Центральная торговая площадь Светлогорска
  • Променад Светлогорска
  • Амбер Холл
  • Канатная дорога
  • Лифт
  • Дача Геринга
  • Ж/д вокзал Светлогорска
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В этой экскурсии мы посетим три совершенно разных приморских курорта КалинингрПриглашаю вас, проникнуться военно-морским духом в самом западном городе России Балтийске, бывшем Пиллау, который ещё недавно был закрытой базой ВМФ. Узнаете и увидите живописную косу.
Узнаете о легендарном поселке, где сможете погулять по самым лучшим пляжам области, отмеченным Голубым флагом. Если повезет, найдете янтарь на берегу. Увидите единственное место в мире, где в промышленных масштабах добывают янтарь, и сосредоточено 93% мировых запасов этого камня. Узнать о способах его добычи в карьере, понаблюдать за его обработкой и производством из него изделий. Посёлок, который считается в нашем регионе большой сувенирной лавкой, где вы сможете приобрести широчайший ассортимент изделий из янтаря, что называется «из первых рук».
Посетим Балтийскую Швейцарию, город, вся архитектура которого, расположена на рельефе, имеющий крутой обрывистый морской берег. Узнаем, какое наследие оставил городу Светлогорску, самый элитный курорт Восточной Пруссии - Раушен. Увидите, утопающий в зелени Светлогорск, пронизанный духом современной балтийской аристократии, с его старинными немецкими виллами, современными великолепными отельными комплексами и шикарными частными резиденциями
адской области. Я продемонстрирую разнообразие нашего края, а именно три точки Калининградского взморье, которые достойны особого внимания. Расскажу об истории этих мест, покажу самые красивые места и поделюсь интересными фактами о них.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида и перевозка гостей
  • В течении 7-и часов
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Покупка сувениров по желанию. Дополнительно оплачиваются входные билеты по программе (при необходимости)
Место начала и завершения?
Парковка у Дома Советов на ул Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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