Сергей проводит ещё 6 экскурсий

Сперва мы отправимся в Янтарный, где добывают почти 90% мировых запасов солнечного камня. Я расскажу о янтарных монополистах и «черных копателях», а также поделюсь легендой о «слезах Юрате». По дороге мы посетим развалины замка Гермау 13 века, а на смотровой площадке комбината в Янтарном вы сможете попрактиковаться в добыче полудрагоценного камня: выкопать «слезы моря» из «голубой земли», закатить тележку в штольню и заглянуть в пирамиду из «северного золота».
Янтарный — это не только янтарь
Чтобы убедиться в этом, мы прогуляемся по великолепному парку Морица Беккера, увидим белоснежный пляж с манящим морем, рассмотрим шахту «Анна» и памятник жертвам Холокоста. А ещё доберёмся к грандиозному Синявинскому озеру, которое называют Байкалом в миниатюре, и посёлку Приморье с чудесным панорамным видом на балтийские волны.
Очарование богемного Раушена
В завершении приключения посетим курортный Светлогорск, который сотни лет был целительным местом притяжения для европейских аристократов. Здесь вы встретите симпатичные изваяния «Царевны-лягушки» и «Нимфы», увидите Дом звездочета и солнечные часы, прогуляетесь по Лиственничному парку и оцените символ города — водонапорную башню, увитую плющом и виноградной лозой. А ещё рассмотрим сохранившиеся милые прусские домики и пройдём по пирсу под шум прибоя и крики чаек.
Организационные детали
Трансфер от Калининграда и обратно включён в стоимость экскурсии
Дополнительные расходы: билеты на смотровую площадку Янтарного комбината + Дино-парк — 1000 ₽, льготные — 400 ₽, с посещением выставочного зала «Янтарная палата» — 1500 ₽ за чел., льготные — 800 ₽; канатная дорога в Светлогорске — 70 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в гостиницу «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 6339 туристов
Не поверите, коренной калининградец. Образование высшее, совершенно не относящееся к историческому. После прочтения «Заповедника» Довлатова разум затуманился. Если у непризнанного писателя получилось стать экскурсоводом, то что мешает это сделать так читать дальшеуменьшить
себе инженеру? К тому же плеск волн и перистые облака на готических шпилях мне нравятся больше, чем блеск металлической стружки в цеху.
Езжу в путешествия по всей области. Приглашаю вас в качестве попутчиков. Немного расскажу о замках, Балтике, янтаре, приправлю байками, легендами и юмором. Считаю, что экскурсия должна приносить удовольствие. Притворюсь, что я — настоящий гид, и мы вместе отправимся в чудесный мир иллюзий.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
42
4
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3
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2
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1
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Дарья
У нас проучилась прекрасная экскурсия по Светлогорску и Янтарному. Несмотря на непогоду Сергей нас провёл по местам, куда не поедут автобусные гиды. Показал красивые места, всё рассказал. Очень терпеливо ждал читать дальшеуменьшить
нас, пока мы нагуляемся, купим всё необходимое, потратил больше своего времени, чем заложено по прайсу. Спасибо ему огромное. Побывали на Дне города Янтарный, посмотрели концерт NILETTO 😄, побывали на пляже Балтийского моря.
+7
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И
Ирина
Экскурсия очень понравилась. Слушать Сергея было интересно и не скучно. Девять часов пролетели незаметно. Дети (13 и 14 лет) конечно устали, но сказали что Сергей классный) В ходе экскурсии были учтены все наши пожелания. Однозначно рекомендую экскурсии с Сергеем. Не пожалеете.
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Т
Татьяна
«Уходил» нас Сергей, но это того стоило! мы увидели все! спасибо!
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Евгения
Сергей это гид, рассказчик, и хороший водитель в одном лице. Самое главное нет привязки ко времени, никто никуда не торопит, даёт время насладиться видами, отснять фото и видио материал. Терпеливо читать дальшеуменьшить
отвечает на все вопросы. Сама экскурсия продумана замечательно: приезжаем в город и гуляем по основным достопримечательностям, интересным местам. Едем на природные достопримечательности, наслаждаемся видами. Едем дальше слушаем рассказ про пруссов и тевтонцев. Огромное спасибо Сергей.
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Н
Наталья
Сергей - приятный собеседник, отличный гид, успели посмотреть очень много, даже перевыполнили программу, искупавшись и позагорав в Янтарном)
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Катерина
Благодарю Сергея, оочень прислушался к нашему маршруту, забрал от дома и подвёз до другого, все подсказал где и что и как. Сама экскурсия понравилась, много моментов узнали, на Янтарном заводе вообще было оочень позновательно, а на пляжу аж захотелось искупаться, спасибо!
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