Сергей проводит ещё 6 экскурсий

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Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»

Проехать по янтарному маршруту Балтийского побережья и очароваться старинным курортным городком

Сергей
Сергей – Гид из Калининграда
В этом маршруте собрано всё лучшее, что можно найти в окрестностях Калининграда: захватывающие дух виды побережья, теплый блеск янтаря, атмосфера балтийских курортов и приятная довоенная архитектура.

Вам предстоит проникнуть в тайны солнечного камня в Янтарном, навестить виллу немецкого скульптора и пройти по улочкам уютного Раушена.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»
Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»

Что вас ожидает

Янтарная сокровищница Калининграда
Сперва мы отправимся в Янтарный, где добывают почти 90% мировых запасов солнечного камня. Я расскажу о янтарных монополистах и «черных копателях», а также поделюсь легендой о «слезах Юрате». По дороге мы посетим развалины замка Гермау 13 века, а на смотровой площадке комбината в Янтарном вы сможете попрактиковаться в добыче полудрагоценного камня: выкопать «слезы моря» из «голубой земли», закатить тележку в штольню и заглянуть в пирамиду из «северного золота».

Янтарный — это не только янтарь
Чтобы убедиться в этом, мы прогуляемся по великолепному парку Морица Беккера, увидим белоснежный пляж 🏖️ с манящим морем, рассмотрим шахту «Анна» и памятник жертвам Холокоста. А еще доберемся к грандиозному Синявинскому озеру, которое называют Байкалом в миниатюре, и поселку Приморье с чудесным панорамным видом на балтийские волны.

В гости к скульптору
Вы посетите дом-музей Германа Брахерта, выдающегося немецкого скульптора 20 века. Живописная загородная вилла, куда мы отправимся, стала для мастера, гонимого нацистским режимом, и убежищем, и источником вдохновения. Здесь вы познакомитесь с работами Брахерта, увидите семейные фото и произведения искусства.

Очарование богемного Раушена
В завершение приключения посетим курортный Светлогорск, который сотни лет был целительным местом притяжения для европейских аристократов. Здесь вы встретите симпатичные изваяния «Царевны-лягушки» и «Нимфы», увидите Дом звездочета и солнечные часы, прогуляетесь 👣 по Лиственничному парку и оцените символ города — водонапорную башню, увитую плющом и виноградной лозой. А еще рассмотрим сохранившиеся милые прусские домики и пройдем по пирсу под шум прибоя и крики чаек.

Организационные детали

  • Трансфер от Калининграда и обратно включен в стоимость экскурсии
  • Дополнительные расходы: билеты 🎫 на смотровую площадку Янтарного комбината — 350 руб. (льготные — 200 руб. ), дом-музей Германа Брахерта — 100 руб. (детям — 50 руб. ), канатная дорога в Светлогорске — 50 руб.
Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»
Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»
Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»
Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»
Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»
Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»
Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»
Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»
Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»
Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»
Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»
Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»
Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Экскурсовод, сертифицированный гид по Куршской косе. Коренной калининградец. Образование высшее. Увлекаюсь кино, театром, рок-музыкой, чтением художественной литературы и историей Восточной Пруссии. Обожаю путешествовать по родному краю, как на своем автомобиле Мицубиси Ланцер, так и пешком. Очень хочу показать всем, любящим активный отдых, самые прекрасные и затаенные уголки Калининграда и области.
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