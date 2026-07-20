Сергей проводит ещё 6 экскурсий

В этом маршруте собрано всё лучшее, что можно найти в окрестностях Калининграда: захватывающие дух виды побережья, теплый блеск янтаря, атмосфера балтийских курортов и приятная довоенная архитектура. Вам предстоит проникнуть в тайны солнечного камня в Янтарном, навестить виллу немецкого скульптора и пройти по улочкам уютного Раушена.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Янтарная сокровищница Калининграда

Сперва мы отправимся в Янтарный, где добывают почти 90% мировых запасов солнечного камня. Я расскажу о янтарных монополистах и «черных копателях», а также поделюсь легендой о «слезах Юрате». По дороге мы посетим развалины замка Гермау 13 века, а на смотровой площадке комбината в Янтарном вы сможете попрактиковаться в добыче полудрагоценного камня: выкопать «слезы моря» из «голубой земли», закатить тележку в штольню и заглянуть в пирамиду из «северного золота».

Янтарный — это не только янтарь

Чтобы убедиться в этом, мы прогуляемся по великолепному парку Морица Беккера, увидим белоснежный пляж с манящим морем, рассмотрим шахту «Анна» и памятник жертвам Холокоста. А ещё доберёмся к грандиозному Синявинскому озеру, которое называют Байкалом в миниатюре, и посёлку Приморье с чудесным панорамным видом на балтийские волны.

Очарование богемного Раушена

В завершении приключения посетим курортный Светлогорск, который сотни лет был целительным местом притяжения для европейских аристократов. Здесь вы встретите симпатичные изваяния «Царевны-лягушки» и «Нимфы», увидите Дом звездочета и солнечные часы, прогуляетесь по Лиственничному парку и оцените символ города — водонапорную башню, увитую плющом и виноградной лозой. А ещё рассмотрим сохранившиеся милые прусские домики и пройдём по пирсу под шум прибоя и крики чаек.

Организационные детали