Сергей проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Янтарная сокровищница Калининграда

Сперва мы отправимся в Янтарный, где добывают почти 90% мировых запасов солнечного камня. Я расскажу о янтарных монополистах и «черных копателях», а также поделюсь легендой о «слезах Юрате». По дороге мы посетим развалины замка Гермау 13 века, а на смотровой площадке комбината в Янтарном вы сможете попрактиковаться в добыче полудрагоценного камня: выкопать «слезы моря» из «голубой земли», закатить тележку в штольню и заглянуть в пирамиду из «северного золота».

Янтарный — это не только янтарь

Чтобы убедиться в этом, мы прогуляемся по великолепному парку Морица Беккера, увидим белоснежный пляж 🏖️ с манящим морем, рассмотрим шахту «Анна» и памятник жертвам Холокоста. А еще доберемся к грандиозному Синявинскому озеру, которое называют Байкалом в миниатюре, и поселку Приморье с чудесным панорамным видом на балтийские волны.

В гости к скульптору

Вы посетите дом-музей Германа Брахерта, выдающегося немецкого скульптора 20 века. Живописная загородная вилла, куда мы отправимся, стала для мастера, гонимого нацистским режимом, и убежищем, и источником вдохновения. Здесь вы познакомитесь с работами Брахерта, увидите семейные фото и произведения искусства.

Очарование богемного Раушена

В завершение приключения посетим курортный Светлогорск, который сотни лет был целительным местом притяжения для европейских аристократов. Здесь вы встретите симпатичные изваяния «Царевны-лягушки» и «Нимфы», увидите Дом звездочета и солнечные часы, прогуляетесь 👣 по Лиственничному парку и оцените символ города — водонапорную башню, увитую плющом и виноградной лозой. А еще рассмотрим сохранившиеся милые прусские домики и пройдем по пирсу под шум прибоя и крики чаек.

Организационные детали