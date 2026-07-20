Сергей проводит ещё 6 экскурсий

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Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»

Проехать по янтарному маршруту Балтийского побережья и очароваться старинным курортным городком
В этом маршруте собрано всё лучшее, что можно найти в окрестностях Калининграда: захватывающие дух виды побережья, теплый блеск янтаря, атмосфера балтийских курортов и приятная довоенная архитектура.

Вам предстоит проникнуть в тайны солнечного камня в Янтарном, навестить виллу немецкого скульптора и пройти по улочкам уютного Раушена.
5
42 отзыва
Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»
Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»
Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»

Описание экскурсии

Янтарная сокровищница Калининграда

Сперва мы отправимся в Янтарный, где добывают почти 90% мировых запасов солнечного камня. Я расскажу о янтарных монополистах и «черных копателях», а также поделюсь легендой о «слезах Юрате». По дороге мы посетим развалины замка Гермау 13 века, а на смотровой площадке комбината в Янтарном вы сможете попрактиковаться в добыче полудрагоценного камня: выкопать «слезы моря» из «голубой земли», закатить тележку в штольню и заглянуть в пирамиду из «северного золота».

Янтарный — это не только янтарь

Чтобы убедиться в этом, мы прогуляемся по великолепному парку Морица Беккера, увидим белоснежный пляж с манящим морем, рассмотрим шахту «Анна» и памятник жертвам Холокоста. А ещё доберёмся к грандиозному Синявинскому озеру, которое называют Байкалом в миниатюре, и посёлку Приморье с чудесным панорамным видом на балтийские волны.

Очарование богемного Раушена

В завершении приключения посетим курортный Светлогорск, который сотни лет был целительным местом притяжения для европейских аристократов. Здесь вы встретите симпатичные изваяния «Царевны-лягушки» и «Нимфы», увидите Дом звездочета и солнечные часы, прогуляетесь по Лиственничному парку и оцените символ города — водонапорную башню, увитую плющом и виноградной лозой. А ещё рассмотрим сохранившиеся милые прусские домики и пройдём по пирсу под шум прибоя и крики чаек.

Организационные детали

  • Трансфер от Калининграда и обратно включён в стоимость экскурсии
  • Дополнительные расходы: билеты на смотровую площадку Янтарного комбината + Дино-парк — 1000 ₽, льготные — 400 ₽, с посещением выставочного зала «Янтарная палата» — 1500 ₽ за чел., льготные — 800 ₽; канатная дорога в Светлогорске — 70 ₽

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в гостиницу «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 6339 туристов
Не поверите, коренной калининградец. Образование высшее, совершенно не относящееся к историческому. После прочтения «Заповедника» Довлатова разум затуманился. Если у непризнанного писателя получилось стать экскурсоводом, то что мешает это сделать так
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себе инженеру? К тому же плеск волн и перистые облака на готических шпилях мне нравятся больше, чем блеск металлической стружки в цеху. Езжу в путешествия по всей области. Приглашаю вас в качестве попутчиков. Немного расскажу о замках, Балтике, янтаре, приправлю байками, легендами и юмором. Считаю, что экскурсия должна приносить удовольствие. Притворюсь, что я — настоящий гид, и мы вместе отправимся в чудесный мир иллюзий.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
42
4
3
2
1
Дарья
У нас проучилась прекрасная экскурсия по Светлогорску и Янтарному. Несмотря на непогоду Сергей нас провёл по местам, куда не поедут автобусные гиды. Показал красивые места, всё рассказал. Очень терпеливо ждал
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нас, пока мы нагуляемся, купим всё необходимое, потратил больше своего времени, чем заложено по прайсу. Спасибо ему огромное. Побывали на Дне города Янтарный, посмотрели концерт NILETTO 😄, побывали на пляже Балтийского моря.

У нас проучилась прекрасная экскурсия по Светлогорску и Янтарному. Несмотря на непогоду Сергей нас провёл по
У нас проучилась прекрасная экскурсия по Светлогорску и Янтарному. Несмотря на непогоду Сергей нас провёл по
У нас проучилась прекрасная экскурсия по Светлогорску и Янтарному. Несмотря на непогоду Сергей нас провёл по
У нас проучилась прекрасная экскурсия по Светлогорску и Янтарному. Несмотря на непогоду Сергей нас провёл по
У нас проучилась прекрасная экскурсия по Светлогорску и Янтарному. Несмотря на непогоду Сергей нас провёл по
У нас проучилась прекрасная экскурсия по Светлогорску и Янтарному. Несмотря на непогоду Сергей нас провёл по
У нас проучилась прекрасная экскурсия по Светлогорску и Янтарному. Несмотря на непогоду Сергей нас провёл по
У нас проучилась прекрасная экскурсия по Светлогорску и Янтарному. Несмотря на непогоду Сергей нас провёл по+7
У нас проучилась прекрасная экскурсия по Светлогорску и Янтарному. Несмотря на непогоду Сергей нас провёл по
У нас проучилась прекрасная экскурсия по Светлогорску и Янтарному. Несмотря на непогоду Сергей нас провёл по
У нас проучилась прекрасная экскурсия по Светлогорску и Янтарному. Несмотря на непогоду Сергей нас провёл по
У нас проучилась прекрасная экскурсия по Светлогорску и Янтарному. Несмотря на непогоду Сергей нас провёл по
У нас проучилась прекрасная экскурсия по Светлогорску и Янтарному. Несмотря на непогоду Сергей нас провёл по
У нас проучилась прекрасная экскурсия по Светлогорску и Янтарному. Несмотря на непогоду Сергей нас провёл по
У нас проучилась прекрасная экскурсия по Светлогорску и Янтарному. Несмотря на непогоду Сергей нас провёл по
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И
Экскурсия очень понравилась. Слушать Сергея было интересно и не скучно. Девять часов пролетели незаметно. Дети (13 и 14 лет) конечно устали, но сказали что Сергей классный) В ходе экскурсии были учтены все наши пожелания. Однозначно рекомендую экскурсии с Сергеем. Не пожалеете.
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Т
«Уходил» нас Сергей, но это того стоило! мы увидели все! спасибо!
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Евгения
Сергей это гид, рассказчик, и хороший водитель в одном лице. Самое главное нет привязки ко времени, никто никуда не торопит, даёт время насладиться видами, отснять фото и видио материал. Терпеливо
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отвечает на все вопросы.
Сама экскурсия продумана замечательно: приезжаем в город и гуляем по основным достопримечательностям, интересным местам. Едем на природные достопримечательности, наслаждаемся видами. Едем дальше слушаем рассказ про пруссов и тевтонцев.
Огромное спасибо Сергей.

Сергей это гид, рассказчик, и хороший водитель в одном лице. Самое главное нет привязки ко времени,
Сергей это гид, рассказчик, и хороший водитель в одном лице. Самое главное нет привязки ко времени,
Сергей это гид, рассказчик, и хороший водитель в одном лице. Самое главное нет привязки ко времени,
Сергей это гид, рассказчик, и хороший водитель в одном лице. Самое главное нет привязки ко времени,
Сергей это гид, рассказчик, и хороший водитель в одном лице. Самое главное нет привязки ко времени,
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Н
Сергей - приятный собеседник, отличный гид, успели посмотреть очень много, даже перевыполнили программу, искупавшись и позагорав в Янтарном)
Сергей - приятный собеседник, отличный гид, успели посмотреть очень много, даже перевыполнили программу, искупавшись и позагорав в Янтарном)
Сергей - приятный собеседник, отличный гид, успели посмотреть очень много, даже перевыполнили программу, искупавшись и позагорав в Янтарном)
Сергей - приятный собеседник, отличный гид, успели посмотреть очень много, даже перевыполнили программу, искупавшись и позагорав в Янтарном)
Сергей - приятный собеседник, отличный гид, успели посмотреть очень много, даже перевыполнили программу, искупавшись и позагорав в Янтарном)
Сергей - приятный собеседник, отличный гид, успели посмотреть очень много, даже перевыполнили программу, искупавшись и позагорав в Янтарном)
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Катерина
Благодарю Сергея, оочень прислушался к нашему маршруту, забрал от дома и подвёз до другого, все подсказал где и что и как. Сама экскурсия понравилась, много моментов узнали, на Янтарном заводе вообще было оочень позновательно, а на пляжу аж захотелось искупаться, спасибо!
Благодарю Сергея, оочень прислушался к нашему маршруту, забрал от дома и подвёз до другого, все подсказал
Благодарю Сергея, оочень прислушался к нашему маршруту, забрал от дома и подвёз до другого, все подсказал
Благодарю Сергея, оочень прислушался к нашему маршруту, забрал от дома и подвёз до другого, все подсказал
Благодарю Сергея, оочень прислушался к нашему маршруту, забрал от дома и подвёз до другого, все подсказал
Благодарю Сергея, оочень прислушался к нашему маршруту, забрал от дома и подвёз до другого, все подсказал
Благодарю Сергея, оочень прислушался к нашему маршруту, забрал от дома и подвёз до другого, все подсказал
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