5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
Откройте для себя Калининградскую область: Балтийск, Янтарный и Светлогорск ждут вас с вековыми деревьями и морскими пейзажами
Путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск подарит вам незабываемые впечатления. В Балтийске вы увидите старинный маяк и узнаете о визитах Петра I. Янтарный познакомит с историей добычи янтаря и предложит прогулку по парку Морица Беккера. Светлогорск удивит архитектурой и расскажет о курортной моде прошлого. Это путешествие обещает быть насыщенным и интересным, с множеством уникальных мест и историй
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная. В это время вы сможете насладиться прогулками и морскими видами. Октябрь и апрель также подходят для путешествия, но возможны дожди. Зимой и ранней весной экскурсия будет менее комфортной из-за холода, но всё же возможна для тех, кто не боится погоды.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Старый маяк
Парк Морица Беккера
Замковый отель
Описание экскурсии
Балтийск
Крупнейшая на Балтийском море база Военно-Морского Флота России. История, войны, слава русского оружия — всё это Балтийск — старый Пиллау. Вы полюбуетесь огромными водными пространствами и многовековыми деревьями у довоенных домов, побываете в самой западной точке России, увидите старый маяк, который освещает путь кораблям с 1816 года. Я расскажу о визитах в Пиллау Петра I, событиях 1945 года, штурме Пиллау и боевых действиях на Балтийской косе.
Солнце в камне
Именно в поселке Янтарном сосредоточено 90% мировых запасов янтаря. Вы узнаете где проходил великий янтарный путь, как образовалось поселение Пальмникен и что грозило тем, кто осмеливался добыть янтарь без разрешения Тевтонского ордена. Я покажу, как отличить подлинный янтарь, и расскажу о его свойствах. Вы узнаете как его добывают в Калининградской области и какие перспективы имеет Янтарный комбинат в будущем. Полюбуетесь изящным замковым отелем, построенным крупнейшим прусским янтарным промышленником в 1870 году. На прогулке по старинному парку Морица Беккера рассмотрите редкие растения и старинные буки, которым уже больше 350 лет! Поговорим о традициях старого Пальмникена, о быте немецких шахтеров, а ещё я покажу затопленный карьер «Вальтер» и расскажу, как добывали янтарь в 19 веке.
Респектабельный Светлогорск
Вы узнаете, как здесь возникло первое поселение в 13 веке и как оно обрело свое современное название и стало курортом. На прогулке по уютным улочкам вы встретите виллы 19 — начала 20 веков. Поговорим о курортной моде и правилах отдыха на немецких курортах. Я расскажу, как менялся купальный костюм и какие аксессуары были обязательными у туристов 120 лет назад. А также обсудим современные тенденции в архитектуре и планы развития Светлогорска как курорта.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я, либо моя коллега, профессиональный гид и соавтор Олеся
Если вы заказываете экскурсию только для 1 человека, пожалуйста, дождитесь подтверждения от гида до оплаты бронирования
Экскурсия проводится на просторном микроавтобусе Volkswagen Crafter или на минивэне Mercedes
Отдельно оплачивается обед в п. Янтарный (в кафе комбината)
Я посоветую места, где можно купить украшения и сувениры из Балтийского янтаря
Продолжительность экскурсии указана ориентировочная — для путешествия в комфортном темпе. Гид придерживается оптимального тайминга.
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 7546 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Павел. Я родился и вырос в Калининграде. С юношеских лет увлекаюсь историей и архитектурой Калининградской области, много читаю по этой теме, профессионально снимаю видео и читать дальшеуменьшить
фотографирую. Кроме меня, экскурсии в нашей команде проводит Олеся, также аттестованный и акредитованный гид.
От всей души поделимся с вами любовью к нашему прекрасному янтарному краю и проведём экскурсию так, чтобы вам обязательно захотелось ещё не раз сюда вернуться. На наших экскурсиях вам не придётся торопиться и бегать — мы не берём плату за дополнительное время, если оно понадобится!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 456 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Насыщенная и увлекательная экскурсия! Павел очень интересный рассказчик, показал нетуристические места. Понравился формат видеороликов, которые смотрели во время переезда на другую точку. Вообще, видно, что человек любит и очень хорошо знает область. Формат минигруппы идеален. Рада, что оказалась на данной экскурсии.
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И
Ирина
Были в Калининграде всего на несколько дней, специально выбрала эту экскурсию - она была самой длинной по времени 😁 Ни разу не пожалела! Павел замечательный рассказчик, терпеливый и вежливый человек! Транспорт был читать дальшеуменьшить
очень комфортабельным, во время переездов слушали Павла, смотрели фотографии и видео. Впечатлил Светлогорск с его набережной и архитектурой, белый песок на пляже Янтарного, ну и конечно славная история Балтийска. Отдельное спасибо Павлу за тщательную подготовку. Уверена, было много мелочей, которые мы не заметили, потому что некоторые вещи замечаешь только когда они сделаны плохо, я отметила старые фотографии некоторых мест, которые нам показывали с перспективы фотографа, чтобы мы могли увидеть, какие изменения произошли за это время. Было ещё очень много всего интересного с погружением в быт людей разных эпох. Определенно рекомендую👍👍👍
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Юлия
Экскурсия великолепная! Маршрут и все локации очень актуальные, познавательные и очень красивые. Организаторы подходят к своему делу с большой душой, что очень чувствуется. Многим может показаться, что долго и тяжело, читать дальшеуменьшить
но это не так, все сбалансировано и хочется еще больше!!! Павел безумно эрудированный гид, отвечает на все вопросы, погружает Вас в атмосферу, и главное подход, все до мелочей!!! Вообщем все в превосходной степени, другого тут быть не может!!! P.S. Ездили на эту экскурсию второй раз, первый с мамой в 24г., теперь привезли папу, они пожилые и все равно все выдержали! Большое спасибо! Обязательно еще вернемся!!!
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Лилия
Только самые замечательные впечатления от экскурсии! Однозначно рекомендую. Интересная познавательная информация, которую Павел рассказывал и показывал с картинками, фотографиями, видеороликами. Отличный гид, комфортная поездка, обширный материал. Узнали и увидели много нового, успели посетить все места, запланированные в экскурсии. Огромная благодарность Павлу!
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Елена
Великолепная экскурсия. Гид Олеся мастер своего дела. Подача материала, внимательное отношение к туристам, заслуживает самых высоких оценок. Дети 12 и 7 лет после путешествия не жаловались на усталость. И с удовольствием обсудили увиденное. Баланс между авто и пешими прогулками. Огромная благодарность
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Юлия
вчера посетили экскурсию в Балтийск, Янтарный и Светлогорск в сопровождении Павла! Мы с мамой остались в полнейшем восторге от увиденного и нашего гида! Павел настоящий профессионал своего дела, очень внимательный, читать дальшеуменьшить
образованный человек с добрым сердцем. Чувствуется, что весь маршрут тщательно продуман и видно, что человек вкладывает душу в свою работу. Весь день пролетел на одном дыхании, узнали очень много интересного об истории Калининградской области! спасибо большое Павлу за его работу и желаем только лишь дальнейшего процветания!
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