5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Солнечный Янтарный и курортный Светлогорск

Узнать о добыче смоляного камня, полюбоваться необычной архитектурой и красотой побережья

Павел
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Павел – ваш гид
Вековые деревья, огромные пляжи, уютные улочки и сияющие кусочки задеревеневшей смолы — таким будет ваше путешествие в Янтарный и Светлогорск.

Вы услышите о янтарном промысле на приисках и в Музее янтаря, полюбуетесь морем с высоты, а после насладитесь атмосферой курортного города и сделаете отличные снимки у довоенных домов.
От 3500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча у гостиницы «Калининград»
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Солнечный Янтарный и курортный Светлогорск
Солнечный Янтарный и курортный Светлогорск

Что вас ожидает

Солнце в камне
Именно в поселке Янтарном сосредоточено 90% мировых запасов янтаря. Вы поймете, где проходил великий янтарный путь, как образовалось поселение Пальмникен и что грозило тем, кто осмеливался добыть янтарь без разрешения Тевтонского ордена. Мы побываем в новом Музее янтаря, при желании заглянем в Янтарный замок. Осмотрим изящный замковый отель Морица Беккера и на прогулке по парку полюбуемся редкими растениями и старинными буками, которым уже больше 100 лет! Я также покажу вам действующий и затопленный карьеры янтарных приисков и расскажу, как добывали янтарь немцы.

Респектабельный Светлогорск
По дороге к курорту мы заедем к обрыву Филинской бухты: вы сможете сделать отличные снимки и пощекотать нервы, стоя у самого края.
В самом Светлогорске полюбуетесь озером, на берегах которого в древности возникло поселение, и узнаете, как мельничный Раушен стал курортом. На прогулке по уютным улочкам встретите виллы 19-го и начала 20-го веков, услышите об удивительных архитектурных решениях и осмотрите роспись стен. А еще сверите время по солнечным часам на променаде Светлогорска и сможете подобрать янтарные сувениры.

Организационные детали

  • Для компании до 3 человек экскурсия проходит на легковом автомобиле, для компании от 4 человек и больше — на комфортабельном микроавтобусе Фольксваген крафтер (8 мест). Есть детские кресла и полки для багажа.
  • Отдельно оплачиваются питание, билеты в музей Янтаря и въезд на смотровую площадку Янтарного комбината (450 руб/чел. или 350 руб/чел. без смотровой площадки), билеты в Янтарный замок (100 руб/чел., посещение по желанию).
Солнечный Янтарный и курортный Светлогорск
Солнечный Янтарный и курортный Светлогорск
Солнечный Янтарный и курортный Светлогорск
Солнечный Янтарный и курортный Светлогорск
Солнечный Янтарный и курортный Светлогорск
Солнечный Янтарный и курортный Светлогорск
Солнечный Янтарный и курортный Светлогорск
Солнечный Янтарный и курортный Светлогорск
Солнечный Янтарный и курортный Светлогорск
Солнечный Янтарный и курортный Светлогорск
Солнечный Янтарный и курортный Светлогорск
Солнечный Янтарный и курортный Светлогорск
Солнечный Янтарный и курортный Светлогорск
Солнечный Янтарный и курортный Светлогорск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у гостиницы «Калининград».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Павел
Павел
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Павел. Я родился и вырос в Калининграде. С юношеских лет увлекаюсь историей и архитектурой Калининградской области, много читаю по этой теме, профессионально снимаю видео и фотографирую. Я искренне верю, что смогу от всей души поделиться с вами любовью к нашему прекрасному Янтарному краю и провести экскурсию так, чтобы вам обязательно захотелось еще не раз сюда вернуться. Кроме того, на моих экскурсиях вам не придется торопиться и бегать — я не беру плату за дополнительное время, если оно понадобится!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Все очень хорошо!!! Павел прекрассный рассказчи!!! Всем советую данную экскурсию! В своболном темпе прогуляетесь по самым красивым местам ланных городко, интересно и непринужденно Павел расскажет самые интересные исторические факты. В следующий раз обязательнотобратимся!
9 марта 2020
Благодарю Павла за интересную и объемную экскурсию. Павел очень внимателен, как человек. На интересующие меня вопросы до приезда в Калининград отвечал очень подробно.
Человек любит и знает дело, которым занимается. Увлечённый, интересный и легкий в общении. Спасибо!
8 марта 2020
Большое спасибо за прекрасную экскурсию! Павел очень хорошо владеет материалом и умеет заинтересовать слушателей. Мы были очень довольны, что Экскурсия проходила на личном автомобиле Павла. ( он отличный водитель). Посетили много интересных мест. Рекомендует воспользоваться услугами Павла.( не пожалеете)
23 февраля 2020
Огромная благодарность Павлу за проведенную экскурсию! Очень интересно, увлекательно, познавательно! Чувствуешь, что экскурсовод рассказывает о городе и его окрестностях с любовью, трепетом, с желанием влюбить гостей в эти места!
23 февраля 2020
Очень интересная экскурсия. Самое интересное началось с начала экскурсии, оказалось что экскурсия будет индивидуальная (группа состояла из одного человека). Побывали даже в незапланированных местах. Знание истории края выше всяческих похвал. Советую всем гида Павла. Большое спасибо.

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