5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе

Откройте для себя Калининградскую область: Балтийск, Янтарный и Светлогорск ждут вас с вековыми деревьями и морскими пейзажами
Путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск подарит вам незабываемые впечатления. В Балтийске вы увидите старинный маяк и узнаете о визитах Петра I. Янтарный познакомит с историей добычи янтаря и предложит прогулку по парку Морица Беккера. Светлогорск удивит архитектурой и расскажет о курортной моде прошлого. Это путешествие обещает быть насыщенным и интересным, с множеством уникальных мест и историй
5
456 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальные морские виды
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🌳 Прогулки по старинным паркам
  • 🧡 Узнайте о янтаре и его добыче
  • 🏖️ Курортная атмосфера Светлогорска

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная. В это время вы сможете насладиться прогулками и морскими видами. Октябрь и апрель также подходят для путешествия, но возможны дожди. Зимой и ранней весной экскурсия будет менее комфортной из-за холода, но всё же возможна для тех, кто не боится погоды.
Сейчас август — это идеальное время.
Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе

Что можно увидеть

  • Старый маяк
  • Парк Морица Беккера
  • Замковый отель

Описание экскурсии

Балтийск

Крупнейшая на Балтийском море база Военно-Морского Флота России. История, войны, слава русского оружия — всё это Балтийск — старый Пиллау. Вы полюбуетесь огромными водными пространствами и многовековыми деревьями у довоенных домов, побываете в самой западной точке России, увидите старый маяк, который освещает путь кораблям с 1816 года. Я расскажу о визитах в Пиллау Петра I, событиях 1945 года, штурме Пиллау и боевых действиях на Балтийской косе.

Солнце в камне

Именно в поселке Янтарном сосредоточено 90% мировых запасов янтаря. Вы узнаете где проходил великий янтарный путь, как образовалось поселение Пальмникен и что грозило тем, кто осмеливался добыть янтарь без разрешения Тевтонского ордена. Я покажу, как отличить подлинный янтарь, и расскажу о его свойствах. Вы узнаете как его добывают в Калининградской области и какие перспективы имеет Янтарный комбинат в будущем. Полюбуетесь изящным замковым отелем, построенным крупнейшим прусским янтарным промышленником в 1870 году. На прогулке по старинному парку Морица Беккера рассмотрите редкие растения и старинные буки, которым уже больше 350 лет! Поговорим о традициях старого Пальмникена, о быте немецких шахтеров, а ещё я покажу затопленный карьер «Вальтер» и расскажу, как добывали янтарь в 19 веке.

Респектабельный Светлогорск

Вы узнаете, как здесь возникло первое поселение в 13 веке и как оно обрело свое современное название и стало курортом. На прогулке по уютным улочкам вы встретите виллы 19 — начала 20 веков. Поговорим о курортной моде и правилах отдыха на немецких курортах. Я расскажу, как менялся купальный костюм и какие аксессуары были обязательными у туристов 120 лет назад. А также обсудим современные тенденции в архитектуре и планы развития Светлогорска как курорта.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я, либо моя коллега, профессиональный гид и соавтор Олеся
  • Если вы заказываете экскурсию только для 1 человека, пожалуйста, дождитесь подтверждения от гида до оплаты бронирования
  • Экскурсия проводится на просторном микроавтобусе Volkswagen Crafter или на минивэне Mercedes
  • Отдельно оплачивается обед в п. Янтарный (в кафе комбината)
  • Я посоветую места, где можно купить украшения и сувениры из Балтийского янтаря
  • Продолжительность экскурсии указана ориентировочная — для путешествия в комфортном темпе. Гид придерживается оптимального тайминга.
  • Тем, кто хочет больше узнать о Калининградской области, будет интересно совершить путешествие в Советск

ежедневно в 08:00

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4795 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 7546 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Павел. Я родился и вырос в Калининграде. С юношеских лет увлекаюсь историей и архитектурой Калининградской области, много читаю по этой теме, профессионально снимаю видео и
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фотографирую. Кроме меня, экскурсии в нашей команде проводит Олеся, также аттестованный и акредитованный гид. От всей души поделимся с вами любовью к нашему прекрасному янтарному краю и проведём экскурсию так, чтобы вам обязательно захотелось ещё не раз сюда вернуться. На наших экскурсиях вам не придётся торопиться и бегать — мы не берём плату за дополнительное время, если оно понадобится!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 456 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
445
4
7
3
2
2
1
1
Наталья
Насыщенная и увлекательная экскурсия! Павел очень интересный рассказчик, показал нетуристические места. Понравился формат видеороликов, которые смотрели во время переезда на другую точку. Вообще, видно, что человек любит и очень хорошо знает область. Формат минигруппы идеален. Рада, что оказалась на данной экскурсии.
Насыщенная и увлекательная экскурсия! Павел очень интересный рассказчик, показал нетуристические места. Понравился формат видеороликов, которые смотрели
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И
Были в Калининграде всего на несколько дней, специально выбрала эту экскурсию - она была самой длинной по времени 😁 Ни разу не пожалела!
Павел замечательный рассказчик, терпеливый и вежливый человек!
Транспорт был
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очень комфортабельным, во время переездов слушали Павла, смотрели фотографии и видео.
Впечатлил Светлогорск с его набережной и архитектурой, белый песок на пляже Янтарного, ну и конечно славная история Балтийска.
Отдельное спасибо Павлу за тщательную подготовку. Уверена, было много мелочей, которые мы не заметили, потому что некоторые вещи замечаешь только когда они сделаны плохо, я отметила старые фотографии некоторых мест, которые нам показывали с перспективы фотографа, чтобы мы могли увидеть, какие изменения произошли за это время.
Было ещё очень много всего интересного с погружением в быт людей разных эпох.
Определенно рекомендую👍👍👍

Были в Калининграде всего на несколько дней, специально выбрала эту экскурсию - она была самой длинной по времени 😁 Ни разу не пожалела!
Были в Калининграде всего на несколько дней, специально выбрала эту экскурсию - она была самой длинной по времени 😁 Ни разу не пожалела!
Были в Калининграде всего на несколько дней, специально выбрала эту экскурсию - она была самой длинной по времени 😁 Ни разу не пожалела!
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Юлия
Экскурсия великолепная! Маршрут и все локации очень актуальные, познавательные и очень красивые. Организаторы подходят к своему делу с большой душой, что очень чувствуется. Многим может показаться, что долго и тяжело,
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но это не так, все сбалансировано и хочется еще больше!!! Павел безумно эрудированный гид, отвечает на все вопросы, погружает Вас в атмосферу, и главное подход, все до мелочей!!! Вообщем все в превосходной степени, другого тут быть не может!!! P.S. Ездили на эту экскурсию второй раз, первый с мамой в 24г., теперь привезли папу, они пожилые и все равно все выдержали! Большое спасибо! Обязательно еще вернемся!!!

Экскурсия великолепная! Маршрут и все локации очень актуальные, познавательные и очень красивые. Организаторы подходят к своему
Экскурсия великолепная! Маршрут и все локации очень актуальные, познавательные и очень красивые. Организаторы подходят к своему
Экскурсия великолепная! Маршрут и все локации очень актуальные, познавательные и очень красивые. Организаторы подходят к своему
Экскурсия великолепная! Маршрут и все локации очень актуальные, познавательные и очень красивые. Организаторы подходят к своему
Экскурсия великолепная! Маршрут и все локации очень актуальные, познавательные и очень красивые. Организаторы подходят к своему
Экскурсия великолепная! Маршрут и все локации очень актуальные, познавательные и очень красивые. Организаторы подходят к своему
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Лилия
Только самые замечательные впечатления от экскурсии! Однозначно рекомендую.
Интересная познавательная информация, которую Павел рассказывал и показывал с картинками, фотографиями, видеороликами. Отличный гид, комфортная поездка, обширный материал. Узнали и увидели много нового, успели посетить все места, запланированные в экскурсии.
Огромная благодарность Павлу!
Только самые замечательные впечатления от экскурсии! Однозначно рекомендую.
Только самые замечательные впечатления от экскурсии! Однозначно рекомендую.
Только самые замечательные впечатления от экскурсии! Однозначно рекомендую.
Только самые замечательные впечатления от экскурсии! Однозначно рекомендую.
Только самые замечательные впечатления от экскурсии! Однозначно рекомендую.
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Елена
Великолепная экскурсия. Гид Олеся мастер своего дела. Подача материала, внимательное отношение к туристам, заслуживает самых высоких оценок. Дети 12 и 7 лет после путешествия не жаловались на усталость. И с удовольствием обсудили увиденное. Баланс между авто и пешими прогулками. Огромная благодарность
Великолепная экскурсия. Гид Олеся мастер своего дела. Подача материала, внимательное отношение к туристам, заслуживает самых высоких
Великолепная экскурсия. Гид Олеся мастер своего дела. Подача материала, внимательное отношение к туристам, заслуживает самых высоких
Великолепная экскурсия. Гид Олеся мастер своего дела. Подача материала, внимательное отношение к туристам, заслуживает самых высоких
Великолепная экскурсия. Гид Олеся мастер своего дела. Подача материала, внимательное отношение к туристам, заслуживает самых высоких
Великолепная экскурсия. Гид Олеся мастер своего дела. Подача материала, внимательное отношение к туристам, заслуживает самых высоких
Великолепная экскурсия. Гид Олеся мастер своего дела. Подача материала, внимательное отношение к туристам, заслуживает самых высоких
Великолепная экскурсия. Гид Олеся мастер своего дела. Подача материала, внимательное отношение к туристам, заслуживает самых высоких
Великолепная экскурсия. Гид Олеся мастер своего дела. Подача материала, внимательное отношение к туристам, заслуживает самых высоких
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Юлия
вчера посетили экскурсию в Балтийск, Янтарный и Светлогорск в сопровождении Павла! Мы с мамой остались в полнейшем восторге от увиденного и нашего гида! Павел настоящий профессионал своего дела, очень внимательный,
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образованный человек с добрым сердцем. Чувствуется, что весь маршрут тщательно продуман и видно, что человек вкладывает душу в свою работу. Весь день пролетел на одном дыхании, узнали очень много интересного об истории Калининградской области! спасибо большое Павлу за его работу и желаем только лишь дальнейшего процветания!

вчера посетили экскурсию в Балтийск, Янтарный и Светлогорск в сопровождении Павла! Мы с мамой остались в
вчера посетили экскурсию в Балтийск, Янтарный и Светлогорск в сопровождении Павла! Мы с мамой остались в
вчера посетили экскурсию в Балтийск, Янтарный и Светлогорск в сопровождении Павла! Мы с мамой остались в
вчера посетили экскурсию в Балтийск, Янтарный и Светлогорск в сопровождении Павла! Мы с мамой остались в
вчера посетили экскурсию в Балтийск, Янтарный и Светлогорск в сопровождении Павла! Мы с мамой остались в
вчера посетили экскурсию в Балтийск, Янтарный и Светлогорск в сопровождении Павла! Мы с мамой остались в
вчера посетили экскурсию в Балтийск, Янтарный и Светлогорск в сопровождении Павла! Мы с мамой остались в
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