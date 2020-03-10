5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Солнце в камне

Именно в поселке Янтарном сосредоточено 90% мировых запасов янтаря. Вы поймете, где проходил великий янтарный путь, как образовалось поселение Пальмникен и что грозило тем, кто осмеливался добыть янтарь без разрешения Тевтонского ордена. Мы побываем в новом Музее янтаря, при желании заглянем в Янтарный замок. Осмотрим изящный замковый отель Морица Беккера и на прогулке по парку полюбуемся редкими растениями и старинными буками, которым уже больше 100 лет! Я также покажу вам действующий и затопленный карьеры янтарных приисков и расскажу, как добывали янтарь немцы.

Респектабельный Светлогорск

По дороге к курорту мы заедем к обрыву Филинской бухты: вы сможете сделать отличные снимки и пощекотать нервы, стоя у самого края.

В самом Светлогорске полюбуетесь озером, на берегах которого в древности возникло поселение, и узнаете, как мельничный Раушен стал курортом. На прогулке по уютным улочкам встретите виллы 19-го и начала 20-го веков, услышите об удивительных архитектурных решениях и осмотрите роспись стен. А еще сверите время по солнечным часам на променаде Светлогорска и сможете подобрать янтарные сувениры.