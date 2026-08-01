5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная. В это время вы сможете насладиться прогулками и морскими видами. Октябрь и апрель также подходят для путешествия, но возможны дожди. Зимой и ранней весной экскурсия будет менее комфортной из-за холода, но всё же возможна для тех, кто не боится погоды.

Путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск подарит вам незабываемые впечатления. В Балтийске вы увидите старинный маяк и узнаете о визитах Петра I. Янтарный познакомит с историей добычи янтаря и предложит прогулку по парку Морица Беккера. Светлогорск удивит архитектурой и расскажет о курортной моде прошлого. Это путешествие обещает быть насыщенным и интересным, с множеством уникальных мест и историй

Описание экскурсии

Балтийск

Крупнейшая на Балтийском море база Военно-Морского Флота России. История, войны, слава русского оружия — всё это Балтийск — старый Пиллау. Вы полюбуетесь огромными водными пространствами и многовековыми деревьями у довоенных домов, побываете в самой западной точке России, увидите старый маяк, который освещает путь кораблям с 1816 года. Я расскажу о визитах в Пиллау Петра I, событиях 1945 года, штурме Пиллау и боевых действиях на Балтийской косе.

Солнце в камне

Именно в поселке Янтарном сосредоточено 90% мировых запасов янтаря. Вы узнаете где проходил великий янтарный путь, как образовалось поселение Пальмникен и что грозило тем, кто осмеливался добыть янтарь без разрешения Тевтонского ордена. Я покажу, как отличить подлинный янтарь, и расскажу о его свойствах. Вы узнаете как его добывают в Калининградской области и какие перспективы имеет Янтарный комбинат в будущем. Полюбуетесь изящным замковым отелем, построенным крупнейшим прусским янтарным промышленником в 1870 году. На прогулке по старинному парку Морица Беккера рассмотрите редкие растения и старинные буки, которым уже больше 350 лет! Поговорим о традициях старого Пальмникена, о быте немецких шахтеров, а ещё я покажу затопленный карьер «Вальтер» и расскажу, как добывали янтарь в 19 веке.

Респектабельный Светлогорск

Вы узнаете, как здесь возникло первое поселение в 13 веке и как оно обрело свое современное название и стало курортом. На прогулке по уютным улочкам вы встретите виллы 19 — начала 20 веков. Поговорим о курортной моде и правилах отдыха на немецких курортах. Я расскажу, как менялся купальный костюм и какие аксессуары были обязательными у туристов 120 лет назад. А также обсудим современные тенденции в архитектуре и планы развития Светлогорска как курорта.

Организационные детали