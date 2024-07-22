9 часов
Групповая
Расписание: Каждый понедельник
Завтра в 09:00
10 авг в 10:00
от 1 700₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
Балтийское побережье: Куршская коса, Светлогорск, Зеленоградск
Начало: Приеду по адресу
9 авг в 09:00
12 авг в 09:00
7 000₽ за человека
8 часов
Групповая
до 25 чел.
Разноцветная провинция
Изучить Правдинск, Железнодорожный и шлюз Мазурского канала на групповой экскурсии из Калининграда
Начало: На парковке во дворе гостиницы «Турист»
Расписание: в субботу в 09:00
10 авг в 09:00
17 авг в 09:00
2 000₽ за человека
12 часов
Групповая
Виштынецкое озеро - «европейский Байкал»
Автобусная экскурсия по живописным локациям на границе Калининградской области
Начало: На улице Октябрьской
Расписание: в среду в 09:00
7 авг в 09:00
14 авг в 09:00
2 500₽ за человека
8 часов
Водная прогулка
Из Калининграда в Балтийск на быстроходном катере
Начало: На Правой набережной
13 авг в 09:30
17 авг в 09:30
32 500₽ за всё до 7 чел.
8 часов
Групповая
до 25 чел.
Куршская коса и Зеленоградск. Море, дюны, город: увидеть - и влюбиться
Проникнуться красотой природы и побывать в городе, созданном людьми, но будто вышедшем из сказки
Начало: У Южного вокзала, гостиницы "Калининград" либо гос...
Расписание: в понедельник в 09:00
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННина22 июля 2024Я побывала в старой старой сказке. Именно такое впечатление произвел этот маршрут. Невероятной красоты маленькие города, завораживающий рассказ гида, полное погружение в действительно древнюю историю. Я в полном восторге
- ВВладислав22 июля 2024Теперь я знаю, какой у меня любимый маршрут в Калининградской области! Правдинск - маленький городок с огромной историей, Железнодорожный это нечто!!! Езжайте на эту экскурсию, не пожалеете!
- ЕЕвгений22 июля 2024Руины замка Таплакен, загадочный Велау и сплав по реке ЛаваСплав очень понравился, но дорого за одну байдарку 1400р.
- ТТатьяна21 июля 2024Интересная экскурсия. Очень понравился Железнодорожный, ощущение что попали в средневековье. Гид Станислав прекрасно знает маршрут, рассказывал интересно. Все хорошо организовано, никуда не бежали, все четко, размеренно.
- ДДмитрий8 июля 2024Прекрасная обзорная экскурсия по городам области. Интересные рассказы и предложенные активности. На расслабончике погуляли, послушали, полазили, покушали. День прошел весьма эффективно.
- РРимма18 июня 2024Все понравилось. Достаточно свободного времени. Автобус 20-местный. Пешеходная экскурсия подходит и для пожилых. Шли небыстрым шагом. На задних местах не очень было слышно гида из-за работы кондиционера (было жарко). Спасибо.
- ввасилий6 июня 2024очень красивый Светлогорск, город-конфетка. к сожалению, ремонтируется набережная и конца ремонту не видно. Замок Шаакен - рыцарское оружие, доспехи, камера
- ВВладимир25 мая 2024Руины замка Таплакен, загадочный Велау и сплав по реке ЛаваОчень увлечённый и заинтересованный экскурсовод. Настоятельно рекомендую. Замок конечно пока ещё стройплощадка, но с такой подачей материала исключительно интересно. Сплав - просто отдых и расслабон. Тишина, речка, зеленка кругом, птички….
- ГГалина21 мая 202418 мая побывали в Правдинске и Железнодорожном. Остались довольны. Экскурсовод Виктория провела нас по интересным местам, весьма увлекательно рассказала об истории этих городов. По времени экскурсия оптимальна, хорошо провели время, спасибо.
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