Однодневные – экскурсии в Калининграде

Найдено 6 экскурсий в категории «Однодневные» в Калининграде, цены от 1 700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Правдинск и Железнодорожный - шарм городов трех эпох
На автобусе
5 отзывов
9 часов
Групповая
Правдинск и Железнодорожный - шарм городов трех эпох
Расписание: Каждый понедельник
Завтра в 09:00
10 авг в 10:00
от 1 700 за человека
Балтийское побережье: Куршская коса, Светлогорск, Зеленоградск
Пешая
На машине
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
Балтийское побережье: Куршская коса, Светлогорск, Зеленоградск
Начало: Приеду по адресу
9 авг в 09:00
12 авг в 09:00
7 000 за человека
Разноцветная провинция
На автобусе
4 отзыва
8 часов
Групповая
до 25 чел.
Разноцветная провинция
Изучить Правдинск, Железнодорожный и шлюз Мазурского канала на групповой экскурсии из Калининграда
Начало: На парковке во дворе гостиницы «Турист»
Расписание: в субботу в 09:00
10 авг в 09:00
17 авг в 09:00
2 000 за человека
Виштынецкое озеро - «европейский Байкал»
На автобусе
12 часов
Групповая
Виштынецкое озеро - «европейский Байкал»
Автобусная экскурсия по живописным локациям на границе Калининградской области
Начало: На улице Октябрьской
Расписание: в среду в 09:00
7 авг в 09:00
14 авг в 09:00
2 500 за человека
Из Калининграда в Балтийск на быстроходном катере
На катере
8 часов
Водная прогулка
Из Калининграда в Балтийск на быстроходном катере
Начало: На Правой набережной
13 авг в 09:30
17 авг в 09:30
32 500 за всё до 7 чел.
Куршская коса и Зеленоградск. Море, дюны, город: увидеть - и влюбиться
На автобусе
8 часов
Групповая
до 25 чел.
Куршская коса и Зеленоградск. Море, дюны, город: увидеть - и влюбиться
Проникнуться красотой природы и побывать в городе, созданном людьми, но будто вышедшем из сказки
Начало: У Южного вокзала, гостиницы "Калининград" либо гос...
Расписание: в понедельник в 09:00
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    22 июля 2024
    Разноцветная провинция
    Я побывала в старой старой сказке. Именно такое впечатление произвел этот маршрут. Невероятной красоты маленькие города, завораживающий рассказ гида, полное погружение в действительно древнюю историю. Я в полном восторге
  • В
    Владислав
    22 июля 2024
    Разноцветная провинция
    Теперь я знаю, какой у меня любимый маршрут в Калининградской области! Правдинск - маленький городок с огромной историей, Железнодорожный это нечто!!! Езжайте на эту экскурсию, не пожалеете!
  • Е
    Евгений
    22 июля 2024
    Руины замка Таплакен, загадочный Велау и сплав по реке Лава
    Сплав очень понравился, но дорого за одну байдарку 1400р.
  • Т
    Татьяна
    21 июля 2024
    Разноцветная провинция
    Интересная экскурсия. Очень понравился Железнодорожный, ощущение что попали в средневековье. Гид Станислав прекрасно знает маршрут, рассказывал интересно. Все хорошо организовано, никуда не бежали, все четко, размеренно.
    Интересная экскурсия. Очень понравился Железнодорожный, ощущение что попали в средневековье. Гид Станислав прекрасно знает маршрут, рассказывалИнтересная экскурсия. Очень понравился Железнодорожный, ощущение что попали в средневековье. Гид Станислав прекрасно знает маршрут, рассказывалИнтересная экскурсия. Очень понравился Железнодорожный, ощущение что попали в средневековье. Гид Станислав прекрасно знает маршрут, рассказывал
  • Д
    Дмитрий
    8 июля 2024
    Правдинск и Железнодорожный - шарм городов трех эпох
    Прекрасная обзорная экскурсия по городам области. Интересные рассказы и предложенные активности. На расслабончике погуляли, послушали, полазили, покушали. День прошел весьма эффективно.
  • Р
    Римма
    18 июня 2024
    Правдинск и Железнодорожный - шарм городов трех эпох
    Все понравилось. Достаточно свободного времени. Автобус 20-местный. Пешеходная экскурсия подходит и для пожилых. Шли небыстрым шагом. На задних местах не очень было слышно гида из-за работы кондиционера (было жарко). Спасибо.
  • в
    василий
    6 июня 2024
    Балтийское побережье: Куршская коса, Светлогорск, Зеленоградск
    очень красивый Светлогорск, город-конфетка. к сожалению, ремонтируется набережная и конца ремонту не видно. Замок Шаакен - рыцарское оружие, доспехи, камера
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    пыток, стены замка, очень интересно. Куршская коса- необычное место между морер и заливом, дюны высоты, обзорные площадки, лес. Зеленоградск - красивый курортный город, пляжи, набережная. надо сьездить и посмотреть

  • В
    Владимир
    25 мая 2024
    Руины замка Таплакен, загадочный Велау и сплав по реке Лава
    Очень увлечённый и заинтересованный экскурсовод. Настоятельно рекомендую. Замок конечно пока ещё стройплощадка, но с такой подачей материала исключительно интересно. Сплав - просто отдых и расслабон. Тишина, речка, зеленка кругом, птички….
  • Г
    Галина
    21 мая 2024
    Правдинск и Железнодорожный - шарм городов трех эпох
    18 мая побывали в Правдинске и Железнодорожном. Остались довольны. Экскурсовод Виктория провела нас по интересным местам, весьма увлекательно рассказала об истории этих городов. По времени экскурсия оптимальна, хорошо провели время, спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Однодневные»

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  2. Балтийское побережье: Куршская коса, Светлогорск, Зеленоградск
  3. Разноцветная провинция
  4. Виштынецкое озеро - «европейский Байкал»
  5. Из Калининграда в Балтийск на быстроходном катере
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Амалиенау
  5. Танцующий лес
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в августе 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Однодневные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 700 до 32 500. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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