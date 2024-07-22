Н Нина Разноцветная провинция Я побывала в старой старой сказке. Именно такое впечатление произвел этот маршрут. Невероятной красоты маленькие города, завораживающий рассказ гида, полное погружение в действительно древнюю историю. Я в полном восторге

В Владислав Разноцветная провинция Теперь я знаю, какой у меня любимый маршрут в Калининградской области! Правдинск - маленький городок с огромной историей, Железнодорожный это нечто!!! Езжайте на эту экскурсию, не пожалеете!

Е Евгений Руины замка Таплакен, загадочный Велау и сплав по реке Лава Сплав очень понравился, но дорого за одну байдарку 1400р.

Т Татьяна Разноцветная провинция Интересная экскурсия. Очень понравился Железнодорожный, ощущение что попали в средневековье. Гид Станислав прекрасно знает маршрут, рассказывал интересно. Все хорошо организовано, никуда не бежали, все четко, размеренно.

Д Дмитрий Правдинск и Железнодорожный - шарм городов трех эпох Прекрасная обзорная экскурсия по городам области. Интересные рассказы и предложенные активности. На расслабончике погуляли, послушали, полазили, покушали. День прошел весьма эффективно.

Р Римма Правдинск и Железнодорожный - шарм городов трех эпох Все понравилось. Достаточно свободного времени. Автобус 20-местный. Пешеходная экскурсия подходит и для пожилых. Шли небыстрым шагом. На задних местах не очень было слышно гида из-за работы кондиционера (было жарко). Спасибо.

в василий Балтийское побережье: Куршская коса, Светлогорск, Зеленоградск читать дальше пыток, стены замка, очень интересно. Куршская коса- необычное место между морер и заливом, дюны высоты, обзорные площадки, лес. Зеленоградск - красивый курортный город, пляжи, набережная. надо сьездить и посмотреть очень красивый Светлогорск, город-конфетка. к сожалению, ремонтируется набережная и конца ремонту не видно. Замок Шаакен - рыцарское оружие, доспехи, камера

В Владимир Руины замка Таплакен, загадочный Велау и сплав по реке Лава Очень увлечённый и заинтересованный экскурсовод. Настоятельно рекомендую. Замок конечно пока ещё стройплощадка, но с такой подачей материала исключительно интересно. Сплав - просто отдых и расслабон. Тишина, речка, зеленка кругом, птички….