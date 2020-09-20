14 отзывов оставили туристы

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Балтийск, Янтарный, Светлогорск: три бренда за один день

Город-форпост, «слеза морских глубин» и дух балтийской аристократии — собрать яркие пазлы региона

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14 отзывов
Юрий и Алёна
Юрий и Алёна – Гид из Калининграда
В путешествии вы охватите три совершенно разных города, находящихся на одном побережье Калининградской области.

Познакомитесь с историей 📖 военной гавани Балтийск, в прошлом, грозной немецкой цитадели Пиллау.

Узнаете о легендарном поселке, где добывается 98% мировых запасов янтаря.

И откроете фешенебельный курорт Балтики — сказочный Светлогорск.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 9 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: три бренда за один день
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: три бренда за один день

Что вас ожидает

Самый западный город 🏙️ России. На страже границ
Вы побываете в гавани кораблей и лебедей, где бок-о-бок живут мирные птицы и военные судна. Мы покажем старинный, до сих пор действующий маяк, гостиницу, где останавливался Иосиф Бродский, старую лоцманскую вышку и реформистскую кирху, а ныне православный Морской собор. Поговорим о жизни города-форпоста на восточных границах Европы и истории 📖 бывшего города Пиллау. Вы также пройдете по Северному молу, оберегающему пролив от обмеления и штормов, и осмотрите крупнейший памятник женщине на коне в мире. Если повезет, найдете янтарь на берегу. А при хорошей погоде, при желании, сможете покататься на яхте 🛥️ по морскому каналу.

Поселок Янтарный: дом солнечного талисмана
Затем вы посетите единственное место в мире, где ведется промышленная добыча янтаря. Узнаете об особенностях самого минерала и исторических способах его добычи. Осмотрите скромную архитектуру рабочего поселка и побываете на Площади мастеров. Прогуляетесь 👣 по великолепному парку вековых деревьев Морица Беккера и спуститесь к одному из лучших пляжей России, получивших сертификат «Голубой флаг».

Дух аристократии в Светлогорске
Кульминацией поездки станет погружение в атмосферу роскоши, комфорта и благоухания сочной зелени в курортном Светлогорске. Здесь мы познакомим вас с сохранившимися нетронутыми шикарными виллами и особняками богатейших жителей Кенигсберга — сегодня это частные жилые дома или корпуса санаториев и гостиниц. А также проведем по верхней и нижней частям города.

Организационные детали

Организация трансфера

  • Поездка проводится на комфортабельном автомобиле 🚘 или микроавтобусе
  • Тур может начаться как с самой западной точки маршрута — Балтийска, так и северной — Светлогорска

Дополнительные опции

  • За дополнительную плату можно посетить смотровую площадку Янтарного комбината, демонстрационный зал с богатой коллекцией янтарных самородков или частное предприятие по обработке янтаря, где находятся самые большие скульптуры из янтаря в мире
  • В середине поездке можно предусмотреть обед с традиционной местной кухней в ресторанчике на побережье с видом на море
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: три бренда за один день
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: три бренда за один день
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: три бренда за один день
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: три бренда за один день
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: три бренда за один день
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: три бренда за один день
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: три бренда за один день
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: три бренда за один день
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: три бренда за один день
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: три бренда за один день
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: три бренда за один день
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: три бренда за один день
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: три бренда за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юрий и Алёна
Юрий и Алёна
Семья профессиональных гидов, стоявших у истоков индивидуального туризма в Калининградской области. Авторы оригинальных маршрутов, туристических карт и путеводителей, владельцы агентства частных гидов. Будем рады показать самое лучшее, увлечь вас историей, легендами и достопримечательностями нашего края, а также за один день откроем для вас Литву и Польшу: средневековые замки, курортные места и старинные европейские города. Наша команда гидов имеет разные автомобили на выбор: легковые, кроссоверы, минивэны и микроавтобусы.
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14 отзывов оставили туристы

20 сентября 2020
Все очень понравилось. Гид очень грамотный и очень глубоко знающий, как историю края так и современные реалии. Гид отступал от темы отвечая на наши вопросы и не теряя нити экскурсии возвращался к основной теме. Рекомендую!
19 сентября 2020
Эту экскурсию мы оставили на последний день нашего пребывания в Калининграде. И это был ЛУЧШИЙ день из всех предыдуших. И Елена -лучший гид из всех, кого мы видели и слышали. Все спокойно, в темпе, в котором мы любим. Интересно рассказывает и очень много знает. Коренная жительница Калининграда, и с такой любовью и трепетом относится к истории своего края. Нам очень понравилось, всем рекомендуем!
14 сентября 2020
Отличная экскурсия. Нам с мужем очень понравилось. Заказывайте, не пожалеете!
14 сентября 2020
Был шикарный день, в который Александр добавил новых впечатлений. Был и поиск янтаря, и посещение самого западного маяка, прогулка по Светлогорску. Все прошло очень комфортно. Остались только приятные впечатления.
10 сентября 2020
Мы приехали Калининград, чтобы за неделю посмотреть все, что можно. И Александр нам помог за один день показать три прекрасных города. в одном очень захотелось остаться жить. Александр очень увлеченно рассказывал про Калининградские пригороды, Мы очень приятно провели эти несколько часов. В машине Александр рассказывал через микрофон, что очень удобно. Мы заезжали на завод За Родину, Заехали в магазинчик за янтарем, Есть на что посмотреть и выбрать для себя любимой. Большая спасибо за экскурсию.
8 сентября 2020
Нашим гидом был Сергей и мы остались полностью довольны экскурсией. Даже скорее она напоминала поездку с друзьями, чем экскурсию. Отдельное спасибо Сергею за непринужденную атмосферу дружеского общения. Несмотря на плотный маршрут и обилие мест посещения, мы своей девичьей компанией чувствовали себя совершенно свободно, нас никто ни разу не поторопил и тем не менее мы волшебным образом уложились в стандартное время экскурсии. У нас был свободный вечер, чтобы с удовольствием обсудить проведенное время. А провели мы его замечательно, хоть погода и поменялась несколько раз за день. Но и она менялась как-то уместно. В Светлогорске, когда нам рассказывали про историю и современную жизнь курорта, было солнечно, а в Балтийске пошел дождь и ресторан, рекомендованный Сергеем, где мы обедали замечательной рыбой, был лучшим местом чтоб согреться. Всем рекомендую эту экскурсию. P. s. частная мастерская по изготовлению янтаря - обязательна к посещению, не пожалеете
4 сентября 2020
Экскурсия очень понравилась! Брали индивидуальную для 6 человек. Гид Юрий замечательно все рассказал и показал, ему отдельное спасибо. Сразу видно профессионал и скучать не давал. В очередной раз не разочаровался, что заказал экскурсию через сайт. Всем очень рекомендую и Юрия и программу. Реально за день все посмотрели. Самим бы не удалось. Спасибо!
31 августа 2020
Отличная экскурсия) Спасибо гиду Елене за прекрасную поездку))
30 августа 2020
Экскурсия была 30 августа. Сопровождал экскурсию гид Александр, он же и вел автомобиль. Посетили два города Янтарный и Светлогорск. Заезжали на карьер в Янтарном, были в музее янтаря, побывали на пляже. В Светлогорске прошли по достопримечательным местам. Экскурсия очень понравилась. Гид Александр очень интересно рассказывал, отвечал на вопросы. С погодой повезло. Очень понравился в Янтарном музей янтаря и пляж, а в Светлогорске набережная - променад, архитектура (дома) и конечно воздух!
26 августа 2020
Нашей группе всё очень понравилось. Юрий замечательный рассказчик и приятный человек. Хоть программа и была насыщенная, мы практически не устали, так как всегда была возможность остановится в понравившихся местах, никто никого не подгонял. Юрий терпеливо ждал, пока мы накупим 10 килограммов янтаря в очередном магазине, отвечал на все наши вопросы. Мы остались довольны!
25 августа 2020
Были на экскурсии 24 августа 2020 года. Гид Александр перестроил маршрут под наши пожелания. Очень понравился рассказ гида об истории края, узнали много нового. Александр очень тактичный, знающий и любящий свой край человек. Отдельное спасибо за его доброжелательность, не смотря на капризы маленьких экскурсантов, он учел даже их интересы.
18 августа 2020
Добрый день, открыли с дочерью для себя новый вид экскурсий - индивидуальный. Экскурсия очень понравилась. Мы проехали за один день три города- Балтийск, Янтарный и Светлогорск на комфортабельном автомобиле. Даже не успели устать. Отдельное спасибо нашему гиду Сергею- очень интеллигентный и знающий. Много рассказал и показал. Заезжали в частную компанию, которая обрабатывает янтарь. Какие же умельцы, одни статуи из янтаря многого стоят. И главное нет толп туристов. Очень довольны, рекомендую всем не зависимо от возраста.
12 августа 2020
Экскурсия очень понравилась. Маршрут интересный и составлен не утомительно. Даже по дороге был Людмила что то нам рассказывала( конечно, как позволяла дорога). Ее аккуратный стиль вождения добавил нам комфорта в дороге. Интересные места, закоулочки, мимо которых проходят большие группы туристов, милая атмосфера приватной беседы нам понравилась. Людмила прекрасно владеет предметом экскурсии., Рассказывает интересно. Советую.
12 августа 2020
Спасибо огромное. Волшебное путешествие, продуманный маршрут, идеальное знание своего края, истории, архитектурно-культурного наследия. Очень порадовало то, что речь гида (Вероника) была динамичная и четкая, при этом нас не торопили, давали возможность насладиться видом, сделать фото, задать вопросы. Не взирая на юный возраст наш гид продемонстрировала знания не только истории Восточной Пруссии, но и новейшей истории.

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