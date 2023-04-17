QUADRO CAMP
Всего четыре насыщенных дня, за которые вас ждет: крутая развлекательная программа, путешествия и вечеринки в классной компании, живописные маршруты разной сложности, увлекательные путешествия в Амалиенау, Зеленоградск и дегустация на старинной пивоварне.
июн
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Знакомство
Прилетаем в Калининград.
Ранний заезд!
Заселиться во FridayCenter можно с 08:00 до 13:00.
В 13:30 на брифинге в комплексе знакомимся с группой и организаторами.
Днем можно отдохнуть после дороги и пообедать в нашем кафе.
После обеда прогуляемся по старинному району Кёнигсберга.
Элитный город-сад, колония уникальных вилл, исторический оазис в современном Калининграде.
На этой прогулке мы почувствуем дух старого европейского города.
После — приветственный ужин в компании турлидеров.
Заезды на квадроциклах. Зеленоградск
Завтракаем и выезжаем в лес.
На базе знакомимся с тренерами, разбираем экипировку и получаем подробный инструктаж.
Садимся на квадроциклы и мчим на первый маршрут.
Проедем 60 км по равнине и холмам, мимо секретного питьевого озера, сквозь дикие леса и цветущие поля.
К обеду вернёмся в комплекс.
После обеда отправимся в Зеленоградск.
Погружаемся в историю курортного города начала XX века — первого королевского курорта на побережье Балтики.
Увидим уютные улочки с кофейнями и сувенирными лавками, длинный променад вдоль моря и чистые песчаные пляжи.
К ужину вернёмся во FridayCenter, отдохнём в чилл-зонах и обменяемся впечатлениями.
Заезды на квадроциклах. Немецкая пивоварня
Завтракаем и выезжаем на тренировку.
Садимся на квадроциклы и мчим на второй маршрут.
Ещё 60 км кайфа: покатаемся по густому хвойному лесу, через ручьи и бурелом, домчимся до заброшенного песчаного карьера и осилим все горки, увидим тайное место ведьминских собраний.
К обеду вернёмся в комплекс.
После обеда отправимся в старинную пивоварню.
Узнаем всё о пиве в Восточной Пруссии — в Кёнигсберге было больше сотни пивоварен!
Осмотрим старинные подвалы с подземными ходами.
Увидим весь процесс пивоварения и продегустируем множество сортов прямо на производстве.
Возвращаемся на ужин и устраиваем вечеринку.
Обмениваемся эмоциями, обсуждаем успехи и веселимся хоть до утра.
Отъезд
Завтракаем.
Собираемся и прощаемся.
Идеальный день, чтобы отдохнуть после гипернасыщенных выходных!
А если осталась энергия — можно отправиться за сувенирами, ещё раз сгонять на море или погулять по городу самостоятельно.
Вещи могут ждать вас в номере до вечера!
Выезд из номеров — поздний, до 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комплексе FridayCenter.
В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.
Можно выбрать более комфортное размещение:
- Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой — 1 500 рублей за номер / за весь период проживания;
- Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой — 4 500 рублей за номер / за весь период проживания;
- Доплата за двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой — 3 000 рублей за номер / за весь период проживания. Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой возможно только при бронировании тура для двух участников с проживанием в одном номере.
Варианты проживания
FridayCenter
Это современный и уютный туристический комплекс в Калининграде, где есть все, чтобы отдохнуть после активного дня, в том числе сауна и бассейн.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Два заезда на квадрациклах, 60 км в день
- Аренда квадроцикла с двухместным размещением
- ГСМ
- Комплект экипировки для заездов: шлем, комбинезон
- Экскурсия по старинному району Калининграда — Амалиенау
- Экскурсия по Зеленоградску
- Посещение пивоварни с дегустацией
- Инструкторы и турлидеры
- Проживание во FridayCenter, двухместное размещение в номере
- Ранний заезд в день приезда
- Поздний выезд в день отъезда
- Трёхразовое питание по программе
- Переезды на комфортабельном автобусе по программе
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Трансферы из/в аэропорт
- Страховка
- Одноместное размещение на квадроцикле — 25 000 руб. / за весь период
- Посещение сауны
- Место начала и завершения?
- Россия, Калининград
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- дождевик;
- ветровка;
- комплект футболок;
- флисовая кофта;
- спортивные шорты, спортивные штаны или спортивный костюм;
- спортивные кроссовки;
- тапочки для нахождения в комплексе проживания;
- обувь для бассейна/душа (сланцы);
- купальные костюмы;
- предметы гигиены – шампуни, гели, зубные щетки и т. д.;
- личная аптечка.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Какие есть правила и условия проживания в Центре?
- Согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе, в комплексе гости находятся в тапочках, поэтому обязательно возьмите их с собой;
- Если вы забудете или не будет возможности приобрести, их можно будет приобрести на рецепции;
- Обязательно позаботьтесь и возьмите с собой ванные принадлежности — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.;
- Полотенца и фены брать не нужно;
- Обратите внимание на лекарственные средства, которые Вам необходимы, и привезите их с собой;
- В комплексе есть аптечка, но там только стандартные препараты;
- Аптека находится в шаговой доступности от комплекса;
- В комплексе бесплатный wi-fi;
- В комплексе есть гостевая кухня, с плитой, посудой и холодильниками, которой может воспользоваться любой участник;
- Фильтр-кофе, вода, печенье — бесплатно, в свободном доступе 24/7;
- Утром и вечером можно пользоваться бассейном. Позаботьтесь о плавательных принадлежностях.
- Нужно ли оплатить возвратный депозит для пользования квадроциклом?
- Да, на месте взимается возвратный депозит за квадроцикл CFMOTO CFORCE 600: 10 000 руб. /чел.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
Отзывы и рейтинг
За 4 дня:
- посетили 5 ресторанов с непередаваемыми вкусными блюдами, с объяснением что мы едим и как это приготавливается,
- обедали в рыцарском зале настоящего замка с её хозяйкой,
- на мастер классе получили два хороших рецепта приготовления рыбы одного из ресторанов (которые уже продемонстрировали своим родственникам)
- дважды участвовали в мастер классе по альтернативному завариванью кофе.
Между всеми этими приемами пищи были проведены экскурсии по Калининграду и области. Перемещались на микроавтобусе.
Организаторы молодые ребята, влюбленные в Калининград, которые очень старались чтоб все прошло хорошо и нам все понравилось.
Желаем им творческих успехов.