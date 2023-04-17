3 день

Заезды на квадроциклах. Немецкая пивоварня

Завтракаем и выезжаем на тренировку.

Садимся на квадроциклы и мчим на второй маршрут.

Ещё 60 км кайфа: покатаемся по густому хвойному лесу, через ручьи и бурелом, домчимся до заброшенного песчаного карьера и осилим все горки, увидим тайное место ведьминских собраний.

К обеду вернёмся в комплекс.

После обеда отправимся в старинную пивоварню.

Узнаем всё о пиве в Восточной Пруссии — в Кёнигсберге было больше сотни пивоварен!

Осмотрим старинные подвалы с подземными ходами.

Увидим весь процесс пивоварения и продегустируем множество сортов прямо на производстве.

Возвращаемся на ужин и устраиваем вечеринку.

Обмениваемся эмоциями, обсуждаем успехи и веселимся хоть до утра.