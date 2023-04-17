QUADRO CAMP. Тур на квадроциклах в Калининграде

QUADRO CAMP

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Тур на квадроциклах в Калининграде для новичков и продолжающих.

Всего четыре насыщенных дня, за которые вас ждет: крутая развлекательная программа, путешествия и вечеринки в классной компании, живописные маршруты разной сложности, увлекательные путешествия в Амалиенау, Зеленоградск и дегустация на старинной пивоварне.
QUADRO CAMP. Тур на квадроциклах в Калининграде
QUADRO CAMP. Тур на квадроциклах в Калининграде
QUADRO CAMP. Тур на квадроциклах в Калининграде
QUADRO CAMP. Тур на квадроциклах в Калининграде
QUADRO CAMP. Тур на квадроциклах в Калининграде
QUADRO CAMP. Тур на квадроциклах в Калининграде
QUADRO CAMP. Тур на квадроциклах в Калининграде
QUADRO CAMP. Тур на квадроциклах в Калининграде
QUADRO CAMP. Тур на квадроциклах в Калининграде
QUADRO CAMP. Тур на квадроциклах в Калининграде
QUADRO CAMP. Тур на квадроциклах в Калининграде
QUADRO CAMP. Тур на квадроциклах в Калининграде
QUADRO CAMP. Тур на квадроциклах в Калининграде
QUADRO CAMP. Тур на квадроциклах в Калининграде
QUADRO CAMP. Тур на квадроциклах в Калининграде
Ближайшие даты:
29
июн
27
июл

Что вас ожидает:

Проверенные маршруты
Проверенные маршруты
Прокатимся через живописные леса, песчаные карьеры, устроим заезды вдоль озер и Калининградского залива
Секреты пивоварни
Секреты пивоварни
Увидим весь процесс пивоварения и продегустируем множество сортов прямо на производстве
Безопасные заезды
Безопасные заезды
Нас ждут лучшие инструкторы, новые квадроциклы CFMOTO CFORCE 600 и надежное снаряжение
Прогулка по королевскому курорту
Прогулка по королевскому курорту
Нас ждет прекрасный променад: качели напротив моря, местные рыбаки на пирсе, глинтвейн, крики чаек и бушующее Балтийское море
Завершающая вечеринка
Завершающая вечеринка
Устроим прощальную вечеринку, будем обмениваться эмоциями, обсуждать успехи и веселиться хоть до утра

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Знакомство

Прилетаем в Калининград.

Ранний заезд!

Заселиться во FridayCenter можно с 08:00 до 13:00.

В 13:30 на брифинге в комплексе знакомимся с группой и организаторами.

Днем можно отдохнуть после дороги и пообедать в нашем кафе.

После обеда прогуляемся по старинному району Кёнигсберга.

Элитный город-сад, колония уникальных вилл, исторический оазис в современном Калининграде.

На этой прогулке мы почувствуем дух старого европейского города.

После — приветственный ужин в компании турлидеров.

Прибытие. ЗнакомствоПрибытие. ЗнакомствоПрибытие. ЗнакомствоПрибытие. Знакомство
2 день

Заезды на квадроциклах. Зеленоградск

Завтракаем и выезжаем в лес.

На базе знакомимся с тренерами, разбираем экипировку и получаем подробный инструктаж.

Садимся на квадроциклы и мчим на первый маршрут.

Проедем 60 км по равнине и холмам, мимо секретного питьевого озера, сквозь дикие леса и цветущие поля.

К обеду вернёмся в комплекс.

После обеда отправимся в Зеленоградск.

Погружаемся в историю курортного города начала XX века — первого королевского курорта на побережье Балтики.

Увидим уютные улочки с кофейнями и сувенирными лавками, длинный променад вдоль моря и чистые песчаные пляжи.

К ужину вернёмся во FridayCenter, отдохнём в чилл-зонах и обменяемся впечатлениями.

Заезды на квадроциклах. ЗеленоградскЗаезды на квадроциклах. ЗеленоградскЗаезды на квадроциклах. ЗеленоградскЗаезды на квадроциклах. Зеленоградск
3 день

Заезды на квадроциклах. Немецкая пивоварня

Завтракаем и выезжаем на тренировку.

Садимся на квадроциклы и мчим на второй маршрут.

Ещё 60 км кайфа: покатаемся по густому хвойному лесу, через ручьи и бурелом, домчимся до заброшенного песчаного карьера и осилим все горки, увидим тайное место ведьминских собраний.

К обеду вернёмся в комплекс.

После обеда отправимся в старинную пивоварню.

Узнаем всё о пиве в Восточной Пруссии — в Кёнигсберге было больше сотни пивоварен!

Осмотрим старинные подвалы с подземными ходами.

Увидим весь процесс пивоварения и продегустируем множество сортов прямо на производстве.

Возвращаемся на ужин и устраиваем вечеринку.

Обмениваемся эмоциями, обсуждаем успехи и веселимся хоть до утра.

Заезды на квадроциклах. Немецкая пивоварняЗаезды на квадроциклах. Немецкая пивоварняЗаезды на квадроциклах. Немецкая пивоварняЗаезды на квадроциклах. Немецкая пивоварня
4 день

Отъезд

Завтракаем.

Собираемся и прощаемся.

Идеальный день, чтобы отдохнуть после гипернасыщенных выходных!

А если осталась энергия — можно отправиться за сувенирами, ещё раз сгонять на море или погулять по городу самостоятельно.

Вещи могут ждать вас в номере до вечера!

Выезд из номеров — поздний, до 18:00.

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в комплексе FridayCenter.

В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.

Можно выбрать более комфортное размещение:

  • Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой — 1 500 рублей за номер / за весь период проживания;
  • Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой — 4 500 рублей за номер / за весь период проживания;
  • Доплата за двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой — 3 000 рублей за номер / за весь период проживания. Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой возможно только при бронировании тура для двух участников с проживанием в одном номере.

Варианты проживания

FridayCenter

3 ночи

Это современный и уютный туристический комплекс в Калининграде, где есть все, чтобы отдохнуть после активного дня, в том числе сауна и бассейн.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Два заезда на квадрациклах, 60 км в день
  • Аренда квадроцикла с двухместным размещением
  • ГСМ
  • Комплект экипировки для заездов: шлем, комбинезон
  • Экскурсия по старинному району Калининграда — Амалиенау
  • Экскурсия по Зеленоградску
  • Посещение пивоварни с дегустацией
  • Инструкторы и турлидеры
  • Проживание во FridayCenter, двухместное размещение в номере
  • Ранний заезд в день приезда
  • Поздний выезд в день отъезда
  • Трёхразовое питание по программе
  • Переезды на комфортабельном автобусе по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Страховка
  • Одноместное размещение на квадроцикле — 25 000 руб. / за весь период
  • Посещение сауны
Место начала и завершения?
Россия, Калининград
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • дождевик;
  • ветровка;
  • комплект футболок;
  • флисовая кофта;
  • спортивные шорты, спортивные штаны или спортивный костюм;
  • спортивные кроссовки;
  • тапочки для нахождения в комплексе проживания;
  • обувь для бассейна/душа (сланцы);
  • купальные костюмы;
  • предметы гигиены – шампуни, гели, зубные щетки и т. д.;
  • личная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть правила и условия проживания в Центре?
  • Согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе, в комплексе гости находятся в тапочках, поэтому обязательно возьмите их с собой;
  • Если вы забудете или не будет возможности приобрести, их можно будет приобрести на рецепции;
  • Обязательно позаботьтесь и возьмите с собой ванные принадлежности — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.;
  • Полотенца и фены брать не нужно;
  • Обратите внимание на лекарственные средства, которые Вам необходимы, и привезите их с собой;
  • В комплексе есть аптечка, но там только стандартные препараты;
  • Аптека находится в шаговой доступности от комплекса;
  • В комплексе бесплатный wi-fi;
  • В комплексе есть гостевая кухня, с плитой, посудой и холодильниками, которой может воспользоваться любой участник;
  • Фильтр-кофе, вода, печенье — бесплатно, в свободном доступе 24/7;
  • Утром и вечером можно пользоваться бассейном. Позаботьтесь о плавательных принадлежностях.
Нужно ли оплатить возвратный депозит для пользования квадроциклом?
Да, на месте взимается возвратный депозит за квадроцикл CFMOTO CFORCE 600: 10 000 руб. /чел.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
17 апр 2023
Отличный тур, много вкусной еды, много красивых мест!
И
12 мар 2023
Очень интересный тур.
За 4 дня:
- посетили 5 ресторанов с непередаваемыми вкусными блюдами, с объяснением что мы едим и как это приготавливается,
- обедали в рыцарском зале настоящего замка с её хозяйкой,
- на мастер классе получили два хороших рецепта приготовления рыбы одного из ресторанов (которые уже продемонстрировали своим родственникам)
- дважды участвовали в мастер классе по альтернативному завариванью кофе.
Между всеми этими приемами пищи были проведены экскурсии по Калининграду и области. Перемещались на микроавтобусе.
Организаторы молодые ребята, влюбленные в Калининград, которые очень старались чтоб все прошло хорошо и нам все понравилось.
Желаем им творческих успехов.
Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.
Т
14 янв 2023
Организация на высшем уровне

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