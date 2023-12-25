Щ Щербакова QUADRO CAMP. Тур на квадроциклах в Калининграде Экскурсии без опозданий, все удобно и интересно.

К Кальницкая QUADRO CAMP. Тур на квадроциклах в Калининграде Организация на высшем уровне, всё понравилось! Желаю процветания!

Г Галина Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек Спасибо, все хорошо. Тур замечательный.

И Ирина Азбука экскурсий по Калининградской области Все было великолепно, мы очень довольны.

Е Елена QUADRO CAMP. Тур на квадроциклах в Калининграде Отдых очень понравился. Спасибо большое организаторам, всё чётко по времени. Приятно удивлена безукоризненной чистотой в хостоле. Всем довольны, хочется вернутся вновь.

Е Ефремова Азбука экскурсий по Калининградской области Ни секунды не пожалела о сделанном выборе. Прекрасный город, много очаровательных мест, незабываемые пейзажи. Отлично подобраны экскурсии принимающей стороной. Солнечная погода, ласковый песок, море… … все совпало!

Н Наталья Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек Тур великолепный!!! Все продумано,хорошо организованно, есть два свободных дня, когда можно посетить музеи,а их в Калининграде не мало!!! Спасибо "Большой Стране" за прекрасный отпуск!!!

Н Наталья Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек читать дальше можешь сам купить любые экскурсии в Калининграде и посетить любые музеи, а их там не мало или вообще съездить на Балтийское море!!! Спасибо "Большой Стране" за прекрасный тур, отпуск получился незабываемым!!! Все прекрасно организовано!!! Есть два свободных дня в туре, когда ты