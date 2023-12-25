1 чел.
По популярности
Авторский тур
6 дней
Азбука экскурсий по Калининградской области
Начало: Калининград
«Вы ворветесь в эту невероятную атмосферу в первый же день тура, отправившись на вечернюю прогулку на катере по Калининграду»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 17 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
Начало: Калининград
«Экскурсия «Вечерний Калининград с прогулкой на катере и ужином в ресторане», 5 часов»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 22 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
Насладиться органным концертом, прокатиться на катере и сделать марципан своими руками
Начало: Аэропорт Калининграда, выбирайте рейсы с прибытием...
«Затем прогуляемся вокруг острова на катере, делая фотографии и наслаждаясь фуршетом»
27 июня в 12:00
4 июля в 12:00
77 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЩЩербакова25 декабря 2023QUADRO CAMP. Тур на квадроциклах в КалининградеЭкскурсии без опозданий, все удобно и интересно.
- ККальницкая10 ноября 2023QUADRO CAMP. Тур на квадроциклах в КалининградеОрганизация на высшем уровне, всё понравилось! Желаю процветания!
- ГГалина2 ноября 2023Спасибо, все хорошо. Тур замечательный.
- ИИрина9 октября 2023Все было великолепно, мы очень довольны.
- ЕЕлена5 октября 2023QUADRO CAMP. Тур на квадроциклах в КалининградеОтдых очень понравился. Спасибо большое организаторам, всё чётко по времени. Приятно удивлена безукоризненной чистотой в хостоле. Всем довольны, хочется вернутся вновь.
- ЕЕфремова3 октября 2023Ни секунды не пожалела о сделанном выборе. Прекрасный город, много очаровательных мест, незабываемые пейзажи. Отлично подобраны экскурсии принимающей стороной. Солнечная погода, ласковый песок, море… … все совпало!
- ННаталья16 сентября 2023Тур великолепный!!! Все продумано,хорошо организованно, есть два свободных дня, когда можно посетить музеи,а их в Калининграде не мало!!! Спасибо "Большой Стране" за прекрасный отпуск!!!
- ННаталья13 сентября 2023Спасибо "Большой Стране" за прекрасный тур, отпуск получился незабываемым!!! Все прекрасно организовано!!! Есть два свободных дня в туре, когда ты
- РРябушко11 сентября 2023Приобрели тур «Азбука экскурсий по Калининградской области» с 04.09.2023 по 09.09.2023. Хочется выразить благодарность туроператору и организаторам в Калининграде за очень
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На катере»
Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "На катере" можно забронировать 4 тура от 17 000 до 77 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Калининграде на 2024 год на катере, 6 ⭐ отзывов, цены от 17000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август