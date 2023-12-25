Прогулки на катере в Калининграде

Найдено 4 тура в категории «На катере» в Калининграде, цены от 17 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Азбука экскурсий по Калининградской области
🚤 На катере
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Азбука экскурсий по Калининградской области
Начало: Калининград
«Вы ворветесь в эту невероятную атмосферу в первый же день тура, отправившись на вечернюю прогулку на катере по Калининграду»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 17 000 за человека
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
Начало: Калининград
«Экскурсия «Вечерний Калининград с прогулкой на катере и ужином в ресторане», 5 часов»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 22 300 за человека
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
Насладиться органным концертом, прокатиться на катере и сделать марципан своими руками
Начало: Аэропорт Калининграда, выбирайте рейсы с прибытием...
«Затем прогуляемся вокруг острова на катере, делая фотографии и наслаждаясь фуршетом»
27 июня в 12:00
4 июля в 12:00
77 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Щ
    Щербакова
    25 декабря 2023
    QUADRO CAMP. Тур на квадроциклах в Калининграде
    Экскурсии без опозданий, все удобно и интересно.
  • К
    Кальницкая
    10 ноября 2023
    QUADRO CAMP. Тур на квадроциклах в Калининграде
    Организация на высшем уровне, всё понравилось! Желаю процветания!
    Организация на высшем уровне, всё понравилось! Желаю процветания!
  • Г
    Галина
    2 ноября 2023
    Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
    Спасибо, все хорошо. Тур замечательный.
  • И
    Ирина
    9 октября 2023
    Азбука экскурсий по Калининградской области
    Все было великолепно, мы очень довольны.
  • Е
    Елена
    5 октября 2023
    QUADRO CAMP. Тур на квадроциклах в Калининграде
    Отдых очень понравился. Спасибо большое организаторам, всё чётко по времени. Приятно удивлена безукоризненной чистотой в хостоле. Всем довольны, хочется вернутся вновь.
  • Е
    Ефремова
    3 октября 2023
    Азбука экскурсий по Калининградской области
    Ни секунды не пожалела о сделанном выборе. Прекрасный город, много очаровательных мест, незабываемые пейзажи. Отлично подобраны экскурсии принимающей стороной. Солнечная погода, ласковый песок, море… … все совпало!
    Ни секунды не пожалела о сделанном выборе. Прекрасный город, много очаровательных мест, незабываемые пейзажиНи секунды не пожалела о сделанном выборе. Прекрасный город, много очаровательных мест, незабываемые пейзажиНи секунды не пожалела о сделанном выборе. Прекрасный город, много очаровательных мест, незабываемые пейзажиНи секунды не пожалела о сделанном выборе. Прекрасный город, много очаровательных мест, незабываемые пейзажиНи секунды не пожалела о сделанном выборе. Прекрасный город, много очаровательных мест, незабываемые пейзажиНи секунды не пожалела о сделанном выборе. Прекрасный город, много очаровательных мест, незабываемые пейзажиНи секунды не пожалела о сделанном выборе. Прекрасный город, много очаровательных мест, незабываемые пейзажиНи секунды не пожалела о сделанном выборе. Прекрасный город, много очаровательных мест, незабываемые пейзажи
  • Н
    Наталья
    16 сентября 2023
    Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
    Тур великолепный!!! Все продумано,хорошо организованно, есть два свободных дня, когда можно посетить музеи,а их в Калининграде не мало!!! Спасибо "Большой Стране" за прекрасный отпуск!!!
    Тур великолепный!!! Все продумано,хорошо организованно, есть два свободных дня, когда можно посетить музеи,а их в КалининградеТур великолепный!!! Все продумано,хорошо организованно, есть два свободных дня, когда можно посетить музеи,а их в КалининградеТур великолепный!!! Все продумано,хорошо организованно, есть два свободных дня, когда можно посетить музеи,а их в КалининградеТур великолепный!!! Все продумано,хорошо организованно, есть два свободных дня, когда можно посетить музеи,а их в КалининградеТур великолепный!!! Все продумано,хорошо организованно, есть два свободных дня, когда можно посетить музеи,а их в КалининградеТур великолепный!!! Все продумано,хорошо организованно, есть два свободных дня, когда можно посетить музеи,а их в КалининградеТур великолепный!!! Все продумано,хорошо организованно, есть два свободных дня, когда можно посетить музеи,а их в КалининградеТур великолепный!!! Все продумано,хорошо организованно, есть два свободных дня, когда можно посетить музеи,а их в КалининградеТур великолепный!!! Все продумано,хорошо организованно, есть два свободных дня, когда можно посетить музеи,а их в КалининградеТур великолепный!!! Все продумано,хорошо организованно, есть два свободных дня, когда можно посетить музеи,а их в Калининграде
  • Н
    Наталья
    13 сентября 2023
    Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
    Спасибо "Большой Стране" за прекрасный тур, отпуск получился незабываемым!!! Все прекрасно организовано!!! Есть два свободных дня в туре, когда ты
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    можешь сам купить любые экскурсии в Калининграде и посетить любые музеи, а их там не мало или вообще съездить на Балтийское море!!!

  • Р
    Рябушко
    11 сентября 2023
    Азбука экскурсий по Калининградской области
    Приобрели тур «Азбука экскурсий по Калининградской области» с 04.09.2023 по 09.09.2023. Хочется выразить благодарность туроператору и организаторам в Калининграде за очень
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    содержательные и интересные экскурсии! Все Гиды - чудесные рассказчики, очень эмоционально, артистично и профессионально рассказывали о многих неизвестных нам ранее фактах! Особенно порадовала погода! Размещение в гостинице Турист оставило приятное впечатление. Рекомендую к посещению! Восторг!

    Приобрели тур «Азбука экскурсий по Калининградской области» с 04.09.2023 по 09.09.2023Приобрели тур «Азбука экскурсий по Калининградской области» с 04.09.2023 по 09.09.2023Приобрели тур «Азбука экскурсий по Калининградской области» с 04.09.2023 по 09.09.2023Приобрели тур «Азбука экскурсий по Калининградской области» с 04.09.2023 по 09.09.2023Приобрели тур «Азбука экскурсий по Калининградской области» с 04.09.2023 по 09.09.2023Приобрели тур «Азбука экскурсий по Калининградской области» с 04.09.2023 по 09.09.2023

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На катере»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Азбука экскурсий по Калининградской области
  2. Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
  3. В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Рыбная деревня
  5. Кафедральный собор
  6. Остров Канта
  7. Танцующий лес
  8. Янтарный комбинат
  9. Балтийская коса
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "На катере" можно забронировать 4 тура от 17 000 до 77 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Калининграде на 2024 год на катере, 6 ⭐ отзывов, цены от 17000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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