Первомай на Балтике. Экскурсионный тур в Калининград

Наш яркий, весенний экскурсионный тур на майские праздники в гостеприимную Калининградскую область

5
3 отзыва
Наш яркий, весенний экскурсионный тур на майские праздники в гостеприимную Калининградскую область!
Первомай на Балтике. Экскурсионный тур в Калининград
Первомай на Балтике. Экскурсионный тур в Калининград
Первомай на Балтике. Экскурсионный тур в Калининград
Первомай на Балтике. Экскурсионный тур в Калининград
Первомай на Балтике. Экскурсионный тур в Калининград
Первомай на Балтике. Экскурсионный тур в Калининград
Первомай на Балтике. Экскурсионный тур в Калининград
Первомай на Балтике. Экскурсионный тур в Калининград
Первомай на Балтике. Экскурсионный тур в Калининград
Первомай на Балтике. Экскурсионный тур в Калининград
Первомай на Балтике. Экскурсионный тур в Калининград
Ближайшие даты:
30
апр

Что вас ожидает 🤩

Музей марципана
Музей марципана
Музей в Бранденбургских воротах – ароматная точка на туристической карте города, где мы отведаем полезное лакомство
Калининград
Калининград
Погуляем по улочкам старого города и познакомимся с историей этого удивительного города
Янтарный карьер
Янтарный карьер
Увидим карьер янтарного комбината, в котором добывается 90% мировых запасов янтаря
Балтийск
Балтийск
Посетим самый западный город нашей необъятной страны
Куршская коса
Куршская коса
Узнаем о процессах формирования Косы, о борьбе человека с подвижными песками
"Танцующий лес"
"Танцующий лес"
Побываем в месте, которое до сих пор считается не разгаданной природной аномалией

Программа тура по дням

1 день
Обзорная экскурсия по Калининграду

Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту, за доп. плату.

Начало экскурсии в 13:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Обзорная экскурсия по Калининграду.

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу с уникальной историей.

Некогда прусское поселение, позднее столица грозной Восточной Пруссии, теперь это один из региональных центров Российской Федерации.

В течение всего трех часов вы пересечете временные границы истории нескольких эпох и народов.

Побываете у стен средневекового собора, который сохранился благодаря соседству с местом захоронения одного из уроженцев города.

Сделаете остановку у военной оборонительной башни, которая теперь хранит произведения науки и искусства.

Совершите вояж с осмотром сохранившихся городских ворот постройки XIX века, некогда выполнявших свое прямое назначение, а сегодня….

А сегодня у вас будет возможность узнать какие из них до сих впускают и выпускают путешественников в город, а какие служат совсем иным целям.

«Музей Марципана» в Бранденбургских воротах – ароматная точка на туристической карте города.

Музей расположен в историческом здании Бранденбургских ворот – это единственные из семи ворот Калининграда до сих пор выполняющие свою транспортную функцию.

Сотрудники музея покажут точные копии архитектурных памятников Калининграда, выполненные из марципана.

Также вас ждет мини-дегустация полезного лакомства.

Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы «Калининград».

Обзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по Калининграду
2 день
Экскурсия «Золото Балтики»

Начало экскурсии в 10:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Экскурсия «Золото Балтики».

Вы отправитесь в Янтарный — единственное место на земле, где добыча янтаря ведется со времен Тевтонских рыцарей.

У вас будет уникальная возможность увидеть огромный карьер янтарного комбината, в котором добывается 90% мировых запасов янтаря.

На смотровой площадке карьера испытаете удачу "ловца янтаря", сделаете фото в рыцарских доспехах, загадаете желание в янтарной пирамиде.

И конечно же в списке развлечений янтарный шоппинг по самым привлекательным ценам!

В одном из многочисленных магазинчиков желающие смогут продегустировать оздоравливающую янтарную настойку.

Также вас ждет великолепный вид на живописнейший на Балтике пляж, который в 2019 году получил всемирный знак качества «Голубой Флаг».

Переезд в Балтийск.

Комплексный обед в одном из ресторанов города (за доп.плату).

Посетив Балтийск, можно сделать отметку на своей карте путешествий в самой западной точке нашей огромной страны!

Ранее закрытый город, крупнейшая база военно-морского флота в России – Балтийск имеет богатую историю.

Прогулявшись по променаду города, вы сможете увидеть памятник Петру I, который бывал в Балтийске дважды и его дочери Елизавете Петровне, которая присовокупила эти земли к территории Российской Империи в годы своего правления.

Именно на пляжах Балтийска часто находят любознательные путешественники кусочки янтаря.

Окончание экскурсии в 18:00 у гостиницы «Калининград».

Экскурсия «Золото Балтики»Экскурсия «Золото Балтики»Экскурсия «Золото Балтики»
3 день
Экскурсия &quot;Два города, два променада&quot;.

Начало экскурсии в 10:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Экскурсия "Два города, два променада".

Переезд в Светлогорск.

Очарование этого городка невозможно описать словами – в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью улочек, которые сохранились с первой половины XX века практически без изменений.

Прогулка по новому променаду освежит вас морским бризом, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии на Балтику.

На стеклянном лифте вы сможете подняться с променада наверх, в город.

От вида на море во время подъема захватывает дух.

Далее вы отправитесь в другой курорт на побережье Балтийского моря — Зеленоградск.

У вас будет возможность сравнить эти популярные места отдыха.

После «буржуазного» и «купеческого» светлогорского променада «демократичный» зеленоградский наверняка очарует вас своей широтой и спокойствием.

Город-курорт становится все более ухоженным: отреставрировано значительное количество памятников немецкой архитектуры, каждый год появляются новые отели и гостевые дома, построены современные жилые районы с развитой инфраструктурой.

Широкий морской променад с пирсом протянулся вдоль берега моря на целых 3 километра.

Но все же, несмотря на стремительную модернизацию, Зеленоградск сохранил до наших дней уютную атмосферу небольшого курортного городка, а также паутину старинных немецких улочек.

Во время прогулки, вы можете согреться чашечкой кофе в одном из уютных кафе с видом на морские просторы.

Окончание экскурсии в 18:00 у гостиницы «Калининград».

Экскурсия &quot;Два города, два променада&quot;.Экскурсия &quot;Два города, два променада&quot;.Экскурсия &quot;Два города, два променада&quot;.
4 день
Экскурсия «Золотые дюны»

Начало экскурсии в 09:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Экскурсия «Золотые дюны».

Вас ожидает путешествие в удивительный, хрупкий мир песчаной косы, шириной от 400 м до 4 км, отделившей Куршский залив от Балтийского моря.

Встреча с подвижными дюнами Куршской косы – это незабываемое путешествие в мир настоящей пустыни на берегу Куршского залива.

В программе запланирован подъем на смотровую площадку дюны Эфа – одной из высочайших дюн Европы.

Со смотровой площадки дюны открывается вид на уникальный пейзаж, напоминающий пустыню Сахару: величественные песчаные дюны, уходящие вдаль между морем и заливом.

Также вас ждет прогулка по загадочному Танцующему лесу, который выглядит как природная сказочная декорация.

Внимание: маршрут по "Танцующему лесу" закрыт на реконструкцию до весны 2022.

Станция кольцевания «Фрингилла».

На старейшей в России станции кольцевания птиц, академики РАН расскажут о своей увлекательной работе, покажут процесс кольцевания птиц.

Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы «Калининград» с заездом в аэропорт.

Экскурсия «Золотые дюны»Экскурсия «Золотые дюны»Экскурсия «Золотые дюны»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

ПроживаниеПитаниеСтоимость с человека в рублях

Отель "Дона" 3*

(центр)

Завтраки

шведский стол

включены

16 550 двухместный стандарт взрослый

16 050 двухместный стандарт детский

24 000 одноместный стандарт

17 800 двухместный студио взрослый

17 300 двухместный студио детский

15 200 трехместный студио детский

Отель "Калининград" 3*

(центр, место посадки)

Завтраки

шведский стол

включены (с одноместным размещением завтраки не включены)

 

21 950 одноместный стандарт (без завтраков!)

21 500 двухместный студио-бизнес взрослый

21 000 двухместный студио бизнес детский

18 900 трехместный студио-бизнес взрослый,

18 400 трехместный студио-бизнес детский

Отель "Чайка" 4*

(центральная часть города)

1 завтрак +500

руб./на месте

шведский стол

16 900 двухместный стандарт взрослый

16 400 двухместный стандарт детский

25 000 одноместный стандарт

18 700 двухместный студио взрослый

18 200 двухместный студио детский

*Детский до 17 лет (включительно). 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание (4 экскурсии)
  • Транспортное обслуживание (4 дня)
  • Проживание в выбранном отеле (3 ночи)
  • Входные билеты по программе
  • Трансфер в аэропорт 3.05
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Индивидуальный трансфер в/из аэропорта – 1 000 рублей машина
  • Обед в Балтийске – 450 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
9 мая 2022
Спасибо за тур,все очень понравилось, программа насыщенная, а вечером мы попадали на праздничные концерты, спасибо вам!!
Т
4 мая 2022
Тур дал возможность познакомиться не только с Калининградом, но и окрестностями. Интересная история края, необычная архитектура зданий, морское побережье, гиды высшей категории по знаниям о данном крае и по отношению к гостям, отличная погода, произвели отличные впечатления от поездки. Несмотря на огромную группу в 52 чел., экскурсии проходили организованно, с хорошей слышимостью рассказов гидов. О гидах (Виктория и Надежда Алексеевна) отдельно нужно сказать, что их рассказы можно слушать бесконечно. Речь хорошо усваивается и не напрягает. Понятно, что любят и нас и свой край.
М
15 июня 2022
Всё было организовано отлично. Быстро предоставлялись данные для оплаты, так же быстро приходили извещения и подтверждения её свершения, поэтому не возникало ни единого сомнения. Всегда приходили напоминания (ведь кого-то обстоятельства могут и отвлечь от подобных дел). Так что профессионализм и отношение к обращающимся людям на высшем уровне. Спасибо!

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