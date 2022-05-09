Наш яркий, весенний экскурсионный тур на майские праздники в гостеприимную Калининградскую область!

Побываем в месте, которое до сих пор считается не разгаданной природной аномалией

Узнаем о процессах формирования Косы, о борьбе человека с подвижными песками

Погуляем по улочкам старого города и познакомимся с историей этого удивительного города

Музей в Бранденбургских воротах – ароматная точка на туристической карте города, где мы отведаем полезное лакомство

Программа тура по дням

1 день Обзорная экскурсия по Калининграду

Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту, за доп. плату. Начало экскурсии в 13:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81). Обзорная экскурсия по Калининграду. Автобусно-пешеходная экскурсия по городу с уникальной историей. Некогда прусское поселение, позднее столица грозной Восточной Пруссии, теперь это один из региональных центров Российской Федерации. В течение всего трех часов вы пересечете временные границы истории нескольких эпох и народов. Побываете у стен средневекового собора, который сохранился благодаря соседству с местом захоронения одного из уроженцев города. Сделаете остановку у военной оборонительной башни, которая теперь хранит произведения науки и искусства. Совершите вояж с осмотром сохранившихся городских ворот постройки XIX века, некогда выполнявших свое прямое назначение, а сегодня…. А сегодня у вас будет возможность узнать какие из них до сих впускают и выпускают путешественников в город, а какие служат совсем иным целям. «Музей Марципана» в Бранденбургских воротах – ароматная точка на туристической карте города. Музей расположен в историческом здании Бранденбургских ворот – это единственные из семи ворот Калининграда до сих пор выполняющие свою транспортную функцию. Сотрудники музея покажут точные копии архитектурных памятников Калининграда, выполненные из марципана. Также вас ждет мини-дегустация полезного лакомства. Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы «Калининград».

2 день Экскурсия «Золото Балтики»

Начало экскурсии в 10:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81). Экскурсия «Золото Балтики». Вы отправитесь в Янтарный — единственное место на земле, где добыча янтаря ведется со времен Тевтонских рыцарей. У вас будет уникальная возможность увидеть огромный карьер янтарного комбината, в котором добывается 90% мировых запасов янтаря. На смотровой площадке карьера испытаете удачу "ловца янтаря", сделаете фото в рыцарских доспехах, загадаете желание в янтарной пирамиде. И конечно же в списке развлечений янтарный шоппинг по самым привлекательным ценам! В одном из многочисленных магазинчиков желающие смогут продегустировать оздоравливающую янтарную настойку. Также вас ждет великолепный вид на живописнейший на Балтике пляж, который в 2019 году получил всемирный знак качества «Голубой Флаг». Переезд в Балтийск. Комплексный обед в одном из ресторанов города (за доп.плату). Посетив Балтийск, можно сделать отметку на своей карте путешествий в самой западной точке нашей огромной страны! Ранее закрытый город, крупнейшая база военно-морского флота в России – Балтийск имеет богатую историю. Прогулявшись по променаду города, вы сможете увидеть памятник Петру I, который бывал в Балтийске дважды и его дочери Елизавете Петровне, которая присовокупила эти земли к территории Российской Империи в годы своего правления. Именно на пляжах Балтийска часто находят любознательные путешественники кусочки янтаря. Окончание экскурсии в 18:00 у гостиницы «Калининград».

3 день Экскурсия "Два города, два променада".

Начало экскурсии в 10:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81). Экскурсия "Два города, два променада". Переезд в Светлогорск. Очарование этого городка невозможно описать словами – в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью улочек, которые сохранились с первой половины XX века практически без изменений. Прогулка по новому променаду освежит вас морским бризом, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии на Балтику. На стеклянном лифте вы сможете подняться с променада наверх, в город. От вида на море во время подъема захватывает дух. Далее вы отправитесь в другой курорт на побережье Балтийского моря — Зеленоградск. У вас будет возможность сравнить эти популярные места отдыха. После «буржуазного» и «купеческого» светлогорского променада «демократичный» зеленоградский наверняка очарует вас своей широтой и спокойствием. Город-курорт становится все более ухоженным: отреставрировано значительное количество памятников немецкой архитектуры, каждый год появляются новые отели и гостевые дома, построены современные жилые районы с развитой инфраструктурой. Широкий морской променад с пирсом протянулся вдоль берега моря на целых 3 километра. Но все же, несмотря на стремительную модернизацию, Зеленоградск сохранил до наших дней уютную атмосферу небольшого курортного городка, а также паутину старинных немецких улочек. Во время прогулки, вы можете согреться чашечкой кофе в одном из уютных кафе с видом на морские просторы. Окончание экскурсии в 18:00 у гостиницы «Калининград».

4 день Экскурсия «Золотые дюны»