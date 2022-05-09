Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту, за доп. плату.
Начало экскурсии в 13:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).
Обзорная экскурсия по Калининграду.
Автобусно-пешеходная экскурсия по городу с уникальной историей.
Некогда прусское поселение, позднее столица грозной Восточной Пруссии, теперь это один из региональных центров Российской Федерации.
В течение всего трех часов вы пересечете временные границы истории нескольких эпох и народов.
Побываете у стен средневекового собора, который сохранился благодаря соседству с местом захоронения одного из уроженцев города.
Сделаете остановку у военной оборонительной башни, которая теперь хранит произведения науки и искусства.
Совершите вояж с осмотром сохранившихся городских ворот постройки XIX века, некогда выполнявших свое прямое назначение, а сегодня….
А сегодня у вас будет возможность узнать какие из них до сих впускают и выпускают путешественников в город, а какие служат совсем иным целям.
«Музей Марципана» в Бранденбургских воротах – ароматная точка на туристической карте города.
Музей расположен в историческом здании Бранденбургских ворот – это единственные из семи ворот Калининграда до сих пор выполняющие свою транспортную функцию.
Сотрудники музея покажут точные копии архитектурных памятников Калининграда, выполненные из марципана.
Также вас ждет мини-дегустация полезного лакомства.
Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы «Калининград».
Начало экскурсии в 10:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).
Экскурсия «Золото Балтики».
Вы отправитесь в Янтарный — единственное место на земле, где добыча янтаря ведется со времен Тевтонских рыцарей.
У вас будет уникальная возможность увидеть огромный карьер янтарного комбината, в котором добывается 90% мировых запасов янтаря.
На смотровой площадке карьера испытаете удачу "ловца янтаря", сделаете фото в рыцарских доспехах, загадаете желание в янтарной пирамиде.
И конечно же в списке развлечений янтарный шоппинг по самым привлекательным ценам!
В одном из многочисленных магазинчиков желающие смогут продегустировать оздоравливающую янтарную настойку.
Также вас ждет великолепный вид на живописнейший на Балтике пляж, который в 2019 году получил всемирный знак качества «Голубой Флаг».
Переезд в Балтийск.
Комплексный обед в одном из ресторанов города (за доп.плату).
Посетив Балтийск, можно сделать отметку на своей карте путешествий в самой западной точке нашей огромной страны!
Ранее закрытый город, крупнейшая база военно-морского флота в России – Балтийск имеет богатую историю.
Прогулявшись по променаду города, вы сможете увидеть памятник Петру I, который бывал в Балтийске дважды и его дочери Елизавете Петровне, которая присовокупила эти земли к территории Российской Империи в годы своего правления.
Именно на пляжах Балтийска часто находят любознательные путешественники кусочки янтаря.
Окончание экскурсии в 18:00 у гостиницы «Калининград».
Начало экскурсии в 10:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).
Экскурсия "Два города, два променада".
Переезд в Светлогорск.
Очарование этого городка невозможно описать словами – в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью улочек, которые сохранились с первой половины XX века практически без изменений.
Прогулка по новому променаду освежит вас морским бризом, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии на Балтику.
На стеклянном лифте вы сможете подняться с променада наверх, в город.
От вида на море во время подъема захватывает дух.
Далее вы отправитесь в другой курорт на побережье Балтийского моря — Зеленоградск.
У вас будет возможность сравнить эти популярные места отдыха.
После «буржуазного» и «купеческого» светлогорского променада «демократичный» зеленоградский наверняка очарует вас своей широтой и спокойствием.
Город-курорт становится все более ухоженным: отреставрировано значительное количество памятников немецкой архитектуры, каждый год появляются новые отели и гостевые дома, построены современные жилые районы с развитой инфраструктурой.
Широкий морской променад с пирсом протянулся вдоль берега моря на целых 3 километра.
Но все же, несмотря на стремительную модернизацию, Зеленоградск сохранил до наших дней уютную атмосферу небольшого курортного городка, а также паутину старинных немецких улочек.
Во время прогулки, вы можете согреться чашечкой кофе в одном из уютных кафе с видом на морские просторы.
Окончание экскурсии в 18:00 у гостиницы «Калининград».
Начало экскурсии в 09:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).
Экскурсия «Золотые дюны».
Вас ожидает путешествие в удивительный, хрупкий мир песчаной косы, шириной от 400 м до 4 км, отделившей Куршский залив от Балтийского моря.
Встреча с подвижными дюнами Куршской косы – это незабываемое путешествие в мир настоящей пустыни на берегу Куршского залива.
В программе запланирован подъем на смотровую площадку дюны Эфа – одной из высочайших дюн Европы.
Со смотровой площадки дюны открывается вид на уникальный пейзаж, напоминающий пустыню Сахару: величественные песчаные дюны, уходящие вдаль между морем и заливом.
Также вас ждет прогулка по загадочному Танцующему лесу, который выглядит как природная сказочная декорация.
Внимание: маршрут по "Танцующему лесу" закрыт на реконструкцию до весны 2022.
Станция кольцевания «Фрингилла».
На старейшей в России станции кольцевания птиц, академики РАН расскажут о своей увлекательной работе, покажут процесс кольцевания птиц.
Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы «Калининград» с заездом в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Проживание
|Питание
|Стоимость с человека в рублях
Отель "Дона" 3*
(центр)
Завтраки
шведский стол
включены
16 550 двухместный стандарт взрослый
16 050 двухместный стандарт детский
24 000 одноместный стандарт
17 800 двухместный студио взрослый
17 300 двухместный студио детский
15 200 трехместный студио детский
Отель "Калининград" 3*
(центр, место посадки)
Завтраки
шведский стол
включены (с одноместным размещением завтраки не включены)
21 950 одноместный стандарт (без завтраков!)
21 500 двухместный студио-бизнес взрослый
21 000 двухместный студио бизнес детский
18 900 трехместный студио-бизнес взрослый,
18 400 трехместный студио-бизнес детский
Отель "Чайка" 4*
(центральная часть города)
1 завтрак +500
руб./на месте
шведский стол
16 900 двухместный стандарт взрослый
16 400 двухместный стандарт детский
25 000 одноместный стандарт
18 700 двухместный студио взрослый
18 200 двухместный студио детский
*Детский до 17 лет (включительно).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.