2 день

Экскурсия по Калининграду и посещение нового музея Хранители памяти

Завтрак шведский стол.

09:00 Встреча с гидом на ресепшене отеля.

Экскурсия по Калининграду + музей Хранители Памяти (новинка), 6 часов.

Сказочный праздник на самом западе России! Что может быть лучше?

Вы увидите Калининград в праздничном убранстве, сфотографируетесь у самой западной ёлки страны и у визитной карточки города – Кафедрального собора.

Подарите себе незабываемое путешествие в удивительном городе.

Наш автобус, как машина времени, перенесёт вас из современного Калининграда в старый Кенигсберг.

Вы побываете в самых удивительных и аутентичных районах, насладитесь его неповторимой атмосферой, восхититесь архитектурными стилями сохранившейся довоенной постройки и решениями современных мастеров.

Увидите оборонительные сооружения Кенигсберга, проедете через крепостные ворота 19 века, почувствуете средневековую мощь стен Кафедрального собора 14 столетия и познакомитесь с великим философом Кантом, а в свободное время сможете прогуляться по набережной Рыбной деревни.

Посещение нового музея Хранители памяти, который расположился в здании бывшей виллы Кенигсберга и имеет уникальную антикварную коллекцию столичного уровня!