Сказки Зеленоградска. Новогодний тур

Сказки Зеленоградска

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Зеленоградск – самое красивое место для сказочного новогоднего настроения: очаровательная старинная архитектура европейского курорта в огнях праздничной иллюминации, нарядная елка, ароматы глинтвейна и выпечки, а рядом Балтийское море! Вы увидите Калининград в праздничном убранстве, сфотографируетесь у самой западной ёлки страны и у визитной карточки города — Кафедрального собора.

А еще отправитесь в живописнейшее место, включенное в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО – Куршскую косу. Отправляйтесь в Калининградскую область, чтобы провести самые лучшие новогодние праздники!
Сказки Зеленоградска. Новогодний тур
Сказки Зеленоградска. Новогодний тур
Сказки Зеленоградска. Новогодний тур
Сказки Зеленоградска. Новогодний тур
Сказки Зеленоградска. Новогодний тур
Сказки Зеленоградска. Новогодний тур
Сказки Зеленоградска. Новогодний тур
Сказки Зеленоградска. Новогодний тур
Сказки Зеленоградска. Новогодний тур
Сказки Зеленоградска. Новогодний тур
Сказки Зеленоградска. Новогодний тур
Сказки Зеленоградска. Новогодний тур
Сказки Зеленоградска. Новогодний тур
Сказки Зеленоградска. Новогодний тур
Сказки Зеленоградска. Новогодний тур
Сказки Зеленоградска. Новогодний тур
Ближайшие даты:
2
янв

Что вас ожидает:

Праздничный Зеленоградск
Праздничный Зеленоградск
Вас ждет знакомство с самым первым и известным курортом Восточной Пруссии – уникальные пансионаты, отели, частные виллы и, конечно же, Балтийское море
Калининград во всей красе
Калининград во всей красе
Вы побываете в самых удивительных и аутентичных районах, насладитесь его неповторимой атмосферой и прогуляетесь по знаменитой набережной Рыбной деревни
Тайны Куршской косы
Тайны Куршской косы
Своими глазами увидите уникальную Куршскую косу, созданную морем и ветром, и прикоснетесь к загадке Танцующего леса

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининград. Переезд в Зеленоградск и экскурсия по городу

Прибытие в аэропорт или на ж/д вокзал Калининграда.

По желанию за доп. плату трансфер до гостиницы «Самбия» 3* в Зеленоградске (первая линия моря).

Заселение в номера с 14:00.

Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.

14:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Самбия».

Экскурсия «Королевский Кранц».

Пешеходная экскурсия по Зеленоградску.

Зеленоградск – самое красивое место для сказочного новогоднего настроения: очаровательная старинная архитектура европейского курорта в огнях праздничной иллюминации, нарядная елка, ароматы глинтвейна и выпечки, а рядом Балтийское море!

Вас ждет знакомство с самым первым и известным курортом Восточной Пруссии.

Во время пешеходной экскурсии по праздничному Зеленоградску вы увидите уникальные пансионаты, отели и частные виллы рубежа конца XIX-XX вв; лютеранскую кирху св. Адальберта, сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась в 1807 году, и многое др.

Прогулка по променаду позволит насладиться прекрасным видом на море.

По желанию за доп. плату посещение аквазоны отеля Самбия (бассейн, джакузи, водная горка, хамам).

Прибытие в Калининград. Переезд в Зеленоградск и экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Переезд в Зеленоградск и экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Переезд в Зеленоградск и экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Переезд в Зеленоградск и экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Переезд в Зеленоградск и экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Переезд в Зеленоградск и экскурсия по городу
2 день

Экскурсия по Калининграду и посещение нового музея Хранители памяти

Завтрак шведский стол.

09:00 Встреча с гидом на ресепшене отеля.

Экскурсия по Калининграду + музей Хранители Памяти (новинка), 6 часов.

Сказочный праздник на самом западе России! Что может быть лучше?

Вы увидите Калининград в праздничном убранстве, сфотографируетесь у самой западной ёлки страны и у визитной карточки города – Кафедрального собора.

Подарите себе незабываемое путешествие в удивительном городе.

Наш автобус, как машина времени, перенесёт вас из современного Калининграда в старый Кенигсберг.

Вы побываете в самых удивительных и аутентичных районах, насладитесь его неповторимой атмосферой, восхититесь архитектурными стилями сохранившейся довоенной постройки и решениями современных мастеров.

Увидите оборонительные сооружения Кенигсберга, проедете через крепостные ворота 19 века, почувствуете средневековую мощь стен Кафедрального собора 14 столетия и познакомитесь с великим философом Кантом, а в свободное время сможете прогуляться по набережной Рыбной деревни.

Посещение нового музея Хранители памяти, который расположился в здании бывшей виллы Кенигсберга и имеет уникальную антикварную коллекцию столичного уровня!

Экскурсия по Калининграду и посещение нового музея Хранители памятиЭкскурсия по Калининграду и посещение нового музея Хранители памятиЭкскурсия по Калининграду и посещение нового музея Хранители памятиЭкскурсия по Калининграду и посещение нового музея Хранители памяти
3 день

Свободный день. Экскурсия за доп. плату в Светлогорск и Янтарный

Завтрак шведский стол.

Свободный день.

09:00 По желанию за доп. плату экскурсия «Светлогорск и Янтарный», 8-9 часов, 2200 руб. /чел. (запись и оплата при бронировании тура).

Знакомство с посёлком Янтарный, прежде Пальмникен.

Вы познакомитесь с историей места. Архитектурными доминантами места являются лютеранская церковь 1892 г., аристократичное здание Шлосс-Отеля.

Вы прогуляетесь к морю через парк им. М. Беккера с вековыми деревьями.

Пляж Янтарного с 2016 г. получает ежегодно голубой флаг – знак экологически чистого и обустроенного по мировым стандартам пляжа.

Здесь находится самое крупное в мире месторождение янтаря.

Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где открытым промышленным способом добывается янтарь.

Вы сможете попробовать себя в роли янтарного старателя и, вооружившись лопатой, добыть себе на память «солнечного камня» в мини-карьере и зарядиться природной энергией и здоровьем в Янтарной пирамиде, на сооружение которой потребовалось около 800 кг янтаря.

Вы побываете на янтарном производстве.

Здесь Вам расскажут об обработке солнечного камня и его лечебных свойствах.

Возможность приобрести красивые украшения, сувениры и лечебную янтарную косметику от производителей. *Посещение карьера Янтарного комбината по желанию за отдельную плату на месте.

Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Раушена.

Вас очарует старинная архитектура конца XIX- начала XX вв. : частные виллы, пансионаты, отели.

Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус.

Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта – «Несущая воду» и «Нимфа».

Вы увидите новый «дом» КВН и кинофестиваля «Балтийские дебюты» — театр эстрады «Янтарь холл».

К морю Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад.

Шоппинг, магазины янтаря.

Свободный день. Экскурсия за доп. плату в Светлогорск и ЯнтарныйСвободный день. Экскурсия за доп. плату в Светлогорск и ЯнтарныйСвободный день. Экскурсия за доп. плату в Светлогорск и ЯнтарныйСвободный день. Экскурсия за доп. плату в Светлогорск и Янтарный
4 день

Завершение программы. Экскурсия в Национальный парк Куршская коса

Завтрак шведский стол.

Освобождение номеров в отеле.

09:00 Встреча с гидом на ресепшене отеля.

Экскурсия в НП Куршская коса, 5 часов.

Куршская коса, созданная морем и ветром, представляет собой узкую песчаную полоску суши, где солёное море соседствует с пресноводным заливом.

Это уникальное и живописнейшее место включили в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и признали государственным природным национальным парком.

Вы прикоснетесь к загадке Танцующего леса, стволы деревьев здесь изгибаются самым причудливым образом.

Посетите смотровую площадку на дюне Эфа, откуда открывается всё многообразие ландшафтов косы – море,залив, сосновые леса, песчаная пустыня.

У вас будет возможность приобрести копченую рыбу, которая еще вчера плавала в заливе, продается она тут в изобилии.

14:00 Окончание экскурсии в Зеленоградске.

По желанию за доп. плату трансфер в аэропорт.

Завершение программы. Экскурсия в Национальный парк Куршская косаЗавершение программы. Экскурсия в Национальный парк Куршская коса

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Самбия» в г. Зеленоградске.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Отель/размещениеДвухместныйОдноместныйТрехместный
«Самбия» 3*, г. Зеленоградск 19 00026 00018 000

Варианты проживания

Отель «Самбия» 3*, г. Зеленоградск

3 ночи

Отель «Самбия» располагается на берегу Балтийского моря в Зеленоградск, Калининградской области. Гостям рады предложить все необходимое для комфортного проживания. В числе услуг: бесплатная охраняемая парковка, салон красоты, детская площадка.

Для размещения отдыхающим предлагаются номера различных категорий, выполненные в современном стиле с обновленным интерьером. Удобства: телевизоры, система кондиционирования, ванная комната. Из окон открывается вид на окружающую местность.

В шикарном ресторане предлагаются изысканные блюда русской и европейской кухни по меню. А детское меню и игровая комната позволят родителям насладиться видом на море и блюдами от команды поваров.

Отель «Самбия» 3*, г. ЗеленоградскОтель «Самбия» 3*, г. ЗеленоградскОтель «Самбия» 3*, г. ЗеленоградскОтель «Самбия» 3*, г. ЗеленоградскОтель «Самбия» 3*, г. ЗеленоградскОтель «Самбия» 3*, г. ЗеленоградскОтель «Самбия» 3*, г. ЗеленоградскОтель «Самбия» 3*, г. Зеленоградск

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Проживание 3 ночи в гостинице «Самбия» 3* в Зеленоградске
  • Питание – 3 завтрака шведский стол
  • Входные билеты
  • Экологические сборы
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Трансфер (аэропорт или ж/д вокзал – Зеленоградск 2000 руб.)
  • Посещение авказоны отеля Самбия
  • Обеды и ужины (от 500 руб. /чел.)
  • Экскурсия за доп. плату «Светлогорск и Янтарный» – 2200 руб. /чел.
  • Доп. ночи к туру (уточнять при бронировании)
  • Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Калининград
Описание номеров в гостинице в зависимости от размещения
Отель/размещениеДвухместныйОдноместныйТрехместный
Гостиница «Самбия» 3*, г. Зеленоградск

Раздельные кровати / двуспальная кровать

С видом на город

Одноместное размещение в двухместном номере

С видом на город

Раздельные кровати / двуспальная кровать + диван

С видом на город

Как организован трансфер в туре?

В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса.

Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом, в противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.

Трансфер не является индивидуальной услугой и может быть выполнен на автобусе/микроавтобусе.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
17 окт 2023
Все замечательно.
Т
16 окт 2023
Калининград потрясающий город!!!!! Всем советую съездить туда
Л
9 окт 2023
Отличное путешествие, отличные отели, отличный отдых в Калининграде! Немножко долго отвечали при оформлении, объяснили, что выходные дни, но итоги подбора отеля понравились! Осталась довольна!

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