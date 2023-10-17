Сказки Зеленоградска
А еще отправитесь в живописнейшее место, включенное в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО – Куршскую косу. Отправляйтесь в Калининградскую область, чтобы провести самые лучшие новогодние праздники!
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Калининград. Переезд в Зеленоградск и экскурсия по городу
Прибытие в аэропорт или на ж/д вокзал Калининграда.
По желанию за доп. плату трансфер до гостиницы «Самбия» 3* в Зеленоградске (первая линия моря).
Заселение в номера с 14:00.
Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.
14:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Самбия».
Экскурсия «Королевский Кранц».
Пешеходная экскурсия по Зеленоградску.
Зеленоградск – самое красивое место для сказочного новогоднего настроения: очаровательная старинная архитектура европейского курорта в огнях праздничной иллюминации, нарядная елка, ароматы глинтвейна и выпечки, а рядом Балтийское море!
Вас ждет знакомство с самым первым и известным курортом Восточной Пруссии.
Во время пешеходной экскурсии по праздничному Зеленоградску вы увидите уникальные пансионаты, отели и частные виллы рубежа конца XIX-XX вв; лютеранскую кирху св. Адальберта, сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась в 1807 году, и многое др.
Прогулка по променаду позволит насладиться прекрасным видом на море.
По желанию за доп. плату посещение аквазоны отеля Самбия (бассейн, джакузи, водная горка, хамам).
Экскурсия по Калининграду и посещение нового музея Хранители памяти
Завтрак шведский стол.
09:00 Встреча с гидом на ресепшене отеля.
Экскурсия по Калининграду + музей Хранители Памяти (новинка), 6 часов.
Сказочный праздник на самом западе России! Что может быть лучше?
Вы увидите Калининград в праздничном убранстве, сфотографируетесь у самой западной ёлки страны и у визитной карточки города – Кафедрального собора.
Подарите себе незабываемое путешествие в удивительном городе.
Наш автобус, как машина времени, перенесёт вас из современного Калининграда в старый Кенигсберг.
Вы побываете в самых удивительных и аутентичных районах, насладитесь его неповторимой атмосферой, восхититесь архитектурными стилями сохранившейся довоенной постройки и решениями современных мастеров.
Увидите оборонительные сооружения Кенигсберга, проедете через крепостные ворота 19 века, почувствуете средневековую мощь стен Кафедрального собора 14 столетия и познакомитесь с великим философом Кантом, а в свободное время сможете прогуляться по набережной Рыбной деревни.
Посещение нового музея Хранители памяти, который расположился в здании бывшей виллы Кенигсберга и имеет уникальную антикварную коллекцию столичного уровня!
Свободный день. Экскурсия за доп. плату в Светлогорск и Янтарный
Завтрак шведский стол.
Свободный день.
09:00 По желанию за доп. плату экскурсия «Светлогорск и Янтарный», 8-9 часов, 2200 руб. /чел. (запись и оплата при бронировании тура).
Знакомство с посёлком Янтарный, прежде Пальмникен.
Вы познакомитесь с историей места. Архитектурными доминантами места являются лютеранская церковь 1892 г., аристократичное здание Шлосс-Отеля.
Вы прогуляетесь к морю через парк им. М. Беккера с вековыми деревьями.
Пляж Янтарного с 2016 г. получает ежегодно голубой флаг – знак экологически чистого и обустроенного по мировым стандартам пляжа.
Здесь находится самое крупное в мире месторождение янтаря.
Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где открытым промышленным способом добывается янтарь.
Вы сможете попробовать себя в роли янтарного старателя и, вооружившись лопатой, добыть себе на память «солнечного камня» в мини-карьере и зарядиться природной энергией и здоровьем в Янтарной пирамиде, на сооружение которой потребовалось около 800 кг янтаря.
Вы побываете на янтарном производстве.
Здесь Вам расскажут об обработке солнечного камня и его лечебных свойствах.
Возможность приобрести красивые украшения, сувениры и лечебную янтарную косметику от производителей. *Посещение карьера Янтарного комбината по желанию за отдельную плату на месте.
Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Раушена.
Вас очарует старинная архитектура конца XIX- начала XX вв. : частные виллы, пансионаты, отели.
Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус.
Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта – «Несущая воду» и «Нимфа».
Вы увидите новый «дом» КВН и кинофестиваля «Балтийские дебюты» — театр эстрады «Янтарь холл».
К морю Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад.
Шоппинг, магазины янтаря.
Завершение программы. Экскурсия в Национальный парк Куршская коса
Завтрак шведский стол.
Освобождение номеров в отеле.
09:00 Встреча с гидом на ресепшене отеля.
Экскурсия в НП Куршская коса, 5 часов.
Куршская коса, созданная морем и ветром, представляет собой узкую песчаную полоску суши, где солёное море соседствует с пресноводным заливом.
Это уникальное и живописнейшее место включили в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и признали государственным природным национальным парком.
Вы прикоснетесь к загадке Танцующего леса, стволы деревьев здесь изгибаются самым причудливым образом.
Посетите смотровую площадку на дюне Эфа, откуда открывается всё многообразие ландшафтов косы – море,залив, сосновые леса, песчаная пустыня.
У вас будет возможность приобрести копченую рыбу, которая еще вчера плавала в заливе, продается она тут в изобилии.
14:00 Окончание экскурсии в Зеленоградске.
По желанию за доп. плату трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Самбия» в г. Зеленоградске.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Отель/размещение
|Двухместный
|Одноместный
|Трехместный
|«Самбия» 3*, г. Зеленоградск
|19 000
|26 000
|18 000
Варианты проживания
Отель «Самбия» 3*, г. Зеленоградск
Отель «Самбия» располагается на берегу Балтийского моря в Зеленоградск, Калининградской области. Гостям рады предложить все необходимое для комфортного проживания. В числе услуг: бесплатная охраняемая парковка, салон красоты, детская площадка.
Для размещения отдыхающим предлагаются номера различных категорий, выполненные в современном стиле с обновленным интерьером. Удобства: телевизоры, система кондиционирования, ванная комната. Из окон открывается вид на окружающую местность.
В шикарном ресторане предлагаются изысканные блюда русской и европейской кухни по меню. А детское меню и игровая комната позволят родителям насладиться видом на море и блюдами от команды поваров.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание 3 ночи в гостинице «Самбия» 3* в Зеленоградске
- Питание – 3 завтрака шведский стол
- Входные билеты
- Экологические сборы
- Что не входит
- Авиа и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Трансфер (аэропорт или ж/д вокзал – Зеленоградск 2000 руб.)
- Посещение авказоны отеля Самбия
- Обеды и ужины (от 500 руб. /чел.)
- Экскурсия за доп. плату «Светлогорск и Янтарный» – 2200 руб. /чел.
- Доп. ночи к туру (уточнять при бронировании)
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
- Место начала и завершения?
- Калининград
- Описание номеров в гостинице в зависимости от размещения
Отель/размещение Двухместный Одноместный Трехместный Гостиница «Самбия» 3*, г. Зеленоградск
Раздельные кровати / двуспальная кровать
С видом на город
Одноместное размещение в двухместном номере
С видом на город
Раздельные кровати / двуспальная кровать + диван
С видом на город
- Как организован трансфер в туре?
В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса.
Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом, в противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.
Трансфер не является индивидуальной услугой и может быть выполнен на автобусе/микроавтобусе.
- Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.