В Калининград в любой день
Вы сможете поехать отдохнуть на выходные и увидеть поселок Янтарный, Куршскую косу и все основные достопримечательности Калининграда. Этот еженедельный тур может начинаться и заканчиваться в любой день недели. Вы сами сможете выбрать лучшую программу для себя. Тур проводится в период с 03.04. по 30.10.2023.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Понедельник
Экскурсия «Калининград-город-крепость», 5-6 часов.
09:40 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
10:00 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
На протяжении всей своей многовековой истории Кёнигсберг являлся городом-крепостью и оставался неприступным вплоть до апреля 1945 года.
Сохранившиеся в Калининграде городские ворота, башни, бастионы и форты являются образцами блестящего воплощения самой современной военно-инженерной мысли в Европе прошлых лет.
Вас ожидает увлекательная экскурсия с проездом вдоль оборонительных укреплений внутреннего оборонительного кольца города: оборонительный вал, ров, башня Дона, бастион Обертайх, казарма Кронпринц, бастион Грольман и, конечно, ворота города.
Посещение трёхмерной панорамы «Кёнигсберг-45. Последний штурм» в историко-художественном музее г. Калининграда, уникальная возможность под грохот орудий и звуки стрельбы оказаться в центре Кёнигсберга во время штурма города советскими войсками в апреле 1945 года.
Вы будете наблюдать панораму не со стороны, а окажетесь внутри, в самой гуще событий.
Вы увидите памятник Героям Первой Мировой Войны и мемориал «1200 гвардейцам» – главный памятник героям Второй мировой войны в Калининграде, прогуляетесь по парку Победы.
А затем побываете на линии внешней линии обороны Кёнигсберга и посетите один из фортов города.
Посещение форта №5 «Король Фридрих Вильгельм III».
Этот хорошо сохранившийся форт поразит вас мощью своих стен и хитроумностью устройства таких крепостей.
Вторник
На выбор одна экскурсия:
Поездка в Свято-Елисаветинский женский монастырь, 8 часов.
10:20 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
10:40 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр-т 81).
Маршрут: г. Славск.
20 лет назад, на окруженном лесом пустыре, появился небольшой храм, зажглась первая лампада, зазвучала молитва.
А сегодня золотые купола церквей архитектурного ансамбля женского монастыря в честь преподобномученицы Великой княгини Елисаветы, являет собой форпост православия на западных границах России
Во время посещения монастыря специально подготовленный экскурсовод познакомит с канонами монастырской жизни, Вы посетите действующие храмы, галерею-музей Великой Княгини Елисаветы и царственных мучеников-страстотерпцев, святые источники с оборудованными купелями.
В монастырской лавке можно приобрести освященные иконы, поминальные свечи, памятные сувениры, целебные травы.
Мы предложим Вам посетить расположенный рядом с монастырем «Парк птиц».
Путевая информация ознакомит с возникновением христианского монашества, историей Православия в Восточной Пруссии и возрождении духовной жизни Калининградской области.
Или
Экскурсия «Янтарный Берег», 8-8,5 часов.
09:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
09:20 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
Маршрут: пос. Янтарный – г. Светлогорск.
Знакомство с посёлком Янтарный, прежде Пальмникен.
Вы познакомитесь с историей места.
Архитектурными доминантами места являются лютеранская церковь 1892 г., аристократичное здание Шлосс-Отеля.
Вы прогуляетесь к морю через парк им. М. Беккера с вековыми деревьями.
Пляж Янтарного с 2016 г. получает ежегодно голубой флаг – знак экологически чистого и обустроенного по мировым стандартам пляжа.
Здесь находится самое крупное в мире месторождение янтаря.
Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где открытым промышленным способом добывается янтарь.
Вы сможете попробовать себя в роли янтарного старателя и, вооружившись лопатой, добыть себе на память «солнечного камня» в мини-карьере и зарядиться природной энергией и здоровьем в Янтарной пирамиде, на сооружение которой потребовалось около 800 кг янтаря.
Вы побываете на янтарном производстве.
Здесь Вам расскажут об обработке солнечного камня и его лечебных свойствах.
Возможность приобрести красивые украшения, сувениры и лечебную янтарную косметику от производителей.
*Посещение карьера Янтарного комбината по желанию за отдельную плату на месте.
Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Раушена.
Вас очарует старинная архитектура конца XIX-начала XX вв: частные виллы, пансионаты, отели.
Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус.
Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта –«Несущая воду» и «Нимфа».
Вы увидите новый «дом» КВН и кинофестиваля «Балтийские дебюты» – театр эстрады «Янтарь холл».
К морю Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад.
Шоппинг, магазины янтаря.
Среда
На выбор одна экскурсия:
Экскурсия «Балтийск – самый западный город России + шведская крепость», 6-7часов.
09:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
09:20 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
Маршрут: Балтийск.
Город Балтийск – военно-морская база России на Балтийском море, прежде немецкий г. Пиллау.
В 1697 году здесь побывал впервые российский государь Пётр I.
Он с большим интересом осмотрел крепость, заложенную в Пиллау шведами и достроенную прусскими фортификаторами.
Она вдохновит его в будущем на строительство Петропавловской крепости в Петербурге.
Посещение старинной шведской крепости возможно и для Вас, если Вы гражданин РФ, паспорт обязателен.
У паромной переправы перед действующим маяком, самым старым в нашей области, был установлен памятник Петру I, как отцу-основателю Балтийского флота.
Прогулка по набережной, где ошвартованы корабли, площадь Боевой славы, Реформистская церковь 1866г.; здание суда 1903г; казармы кайзеровского периода.
Выход к морю у монумента императрице Елизавете Петровне.
Или
Экскурсия «Королевский Кранц + семейная фабрика Шаакендорф», 6-7 часов.
09:40 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
10:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
Маршрут: Зеленоградск.
Вас ждет знакомство с самым первым и известным курортом Восточной Пруссии – Кранцем, теперь город Зеленоградск.
Во время пешеходной экскурсии по праздничному Зеленоградску Вы увидите уникальную старинную архитектуру Кранца: пансионаты, отели и частные виллы рубежа конца XIX-XX вв; лютеранскую кирху св. Адальберта, сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась в 1807 году, и многое др.
Прогулка по променаду позволит насладиться прекрасным видом на море.
Посещение крафтовой сыроварни Шаакендорф: дегустация сыра, шоколада и бокал вина.
Покупка сладких сувениров.
Четверг
На выбор одна экскурсия:
Экскурсия в Инстербург – Гумбиннен, 8-9 часов.
09:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
09:20 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр-т 81).
Маршрут: г. Черняховск – Гусев.
Прогулка по Черняховску: великолепное здание протестантской реформаторской кирхи Инстербурга 1883 г. п. (ныне — православный храм Архангела Михаила), католический храм Св. Бруно, построенный в неоготическом стиле в 1902 г., готический замок Инстербург XVI века, памятник фельдмаршалу Барклаю-де-Толли; дом, в котором останавливался Наполеон.
Вы увидите виллу обер-бургомистра Инстербурга и здание народной школы.
Также вы узнаете про лошадей Тракенненской, Голштинской и Ганноверской пород.
Переезд в Гусев.
Обзорная экскурсия по городу познакомит гостей области с многовековой историей бывшего города Гумбиннен, ныне города Гусева.
Вы увидите памятники капитану Гусеву, знаменитую бронзовую фигуру лося нем. скульптора Фордермайера и новый памятник «Штыковая атака», посвященный крупному Гумбинненскому сражению Первой мировой войны, Зальцбургскую кирху.
Посещение уникального интерактивного музея истории города, экспозиция которого познакомит своих гостей с событиями Первой и Второй Мировых Войн, оставивших глубокий отпечаток на истории всей Калининградской области.
Обед за доп. плату
Или
Экскурсия в национальный парк Куршская коса + посещение первой в мире станции кольцевания птиц, 7-8 часов.
09:40 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
10:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
Куршская коса – удивительное место, где соседствуют песчаная пустыня, зелень леса и водные просторы – море и залив, обнимающие эту очень узенькую полоску суши!
Куршская коса включена в список всемирного наследия Юнеско.
В 1901 г. на Куршской косе была открыта самая первая в мире орнитологическая станция, как станция кольцевания и изучения птиц.
Учёные-орнитологи и сегодня продолжают свою работу на Куршской косе.
У Вас будет возможность побывать в этом уникальном и очень известном месте и узнать много нового и интересного о птицах.
Поездка в национальный парк подарит любителям природы удовольствие от прогулок по сосновому Танцующему лесу с удивительными деревьямииберегу моря, созерцания дюнного ландшафта и Куршского залива со смотровой площадки высоты Эфа – самой высокой дюны полуострова, а также приятную усталость в ногах, кислородное насыщение в лёгких и умиротворяющий покой в душе.
Свободное время на обед и море.
У вас будет возможность приобрести копченую рыбу, которую здесь ловят в заливе или море.
Пятница
На выбор одна экскурсия:
Экскурсия по Калининграду, 5-6 часов.
12:30 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
12:50 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр-т 81).
Обзорная экскурсия с осмотром главных достопримечательностей города: площадь Победы, скульптура «Борющиеся зубры» перед зданием Земельного суда Кёнигсберга, памятник Петру I перед штабом Балтийского флота, драматический театр, район старых немецких вилл Амалиенау, оборонительные укрепления города, Королевские и Росгартенские ворота.
Вы увидите единственный в нашей стране Музей янтаря, который располагается в крепостной башне середины XIX века в центре Калининграда, на берегу живописного озера.
Вы обязательно посетите Кафедральный собор (образец северогерманской готики XIV века), где находится могила знаменитого философа И. Канта, узнаете историю главной церкви города, университета Альбертины и, конечно, самого Кёнигсберга.
Прослушаете органный мини-концерт под сводами собора и восхититесь его величием.
Посещение Музея марципана в Бранденбургских воротах.
Или
Экскурсия «Янтарный Берег», 8-8,5 часов.
09:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
09:20 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
Маршрут: пос. Янтарный – г. Светлогорск.
Знакомство с посёлком Янтарный, прежде Пальмникен.
Вы познакомитесь с историей места.
Архитектурными доминантами места являются лютеранская церковь 1892 г., аристократичное здание Шлосс-Отеля.
Вы прогуляетесь к морю через парк им. М. Беккера с вековыми деревьями.
Пляж Янтарного с 2016 г. получает ежегодно голубой флаг – знак экологически чистого и обустроенного по мировым стандартам пляжа.
Здесь находится самое крупное в мире месторождение янтаря.
Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где открытым промышленным способом добывается янтарь.
Вы сможете попробовать себя в роли янтарного старателя и, вооружившись лопатой, добыть себе на память «солнечного камня» в мини-карьере и зарядиться природной энергией и здоровьем в Янтарной пирамиде, на сооружение которой потребовалось около 800 кг янтаря.
Вы побываете на янтарном производстве.
Здесь Вам расскажут об обработке солнечного камня и его лечебных свойствах.
Возможность приобрести красивые украшения, сувениры и лечебную янтарную косметику от производителей.
*Посещение карьера Янтарного комбината по желанию за отдельную плату на месте.
Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Раушена.
Вас очарует старинная архитектура конца XIX-начала XX вв: частные виллы, пансионаты, отели.
Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус.
Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта –«Несущая воду» и «Нимфа».
Вы увидите новый «дом» КВН и кинофестиваля «Балтийские дебюты» – театр эстрады «Янтарь холл».
К морю Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад.
Шоппинг, магазины янтаря.
Суббота
На выбор одна экскурсия:
Экскурсия «Прогулка по Гвардейску и замок Тапиау», 6-7 часов.
09:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
09:20 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
Вы побываете в очаровательном городе Гвардейске, сохранившем основные приметы и колорит старого города Тапиау: рыночную площадь, ратушу с музыкальными часами, церковь XVII в. и типичную для этих мест городскую застройку.
А начиналась история многих городов здесь с основания рыцарями Тевтонского ордена в эпоху Средневековья замка- крепости.
В сохранившейся части замка Тапиау Вы перенесётесь в прошлое, богатое яркими событиями и громкими именами гостей крепости Тапиау.
В г. Тапиау встретил окончание войны в 1945 г. советский поэт и военный корреспондент А. Т. Твардовский, именно здесь он завершит поэму «Василий Тёркин».
Вы увидите памятник всенародно любимому герою.
Также город известен как место рождения немецкого художника Ловиса Коринта, прославившегося своими монументальными полотнами на мифологическую и религиозную тематику.
Его считают последним крупным портретистом Германии второй половины XIX - начала XX века.
Вы познакомитесь с творчеством Л. Коринта в доме его родителей, ставшем новым музеем города.
Обед по желанию за доплату.
Или
Экскурсия в национальный парк Куршская коса, 6-7 часов.
09:40 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
10:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
Куршская коса – уникальный уголок природы, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Узкая полоска суши между Балтийским морем и Куршским заливом.
Поездка на косу для всех, кто устал от шума пыльных городов и мечтает надышаться свежим морским воздухом, наполненным фитонцидами хвойного леса.
В программе поездки непременно самая высокая дюна – высота Эфа; выход к морю и прогулка по лесу.
Желающие могут купить на косе рыбку горячего копчения, которую ловят и коптят здесь по старому рецепту.
Воскресенье
На выбор одна экскурсия:
Экскурсия «Янтарный Берег», 8-9 часов.
09:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
09:20 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
Маршрут: пос. Янтарный – г. Светлогорск.
Знакомство с посёлком Янтарный, прежде Пальмникен.
Вы познакомитесь с историей места.
Архитектурными доминантами места являются лютеранская церковь 1892 г., аристократичное здание Шлосс-Отеля.
Вы прогуляетесь к морю через парк им. М. Беккера с вековыми деревьями.
Пляж Янтарного с 2016 г. получает ежегодно голубой флаг – знак экологически чистого и обустроенного по мировым стандартам пляжа.
Здесь находится самое крупное в мире месторождение янтаря.
Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где открытым промышленным способом добывается янтарь.
Вы сможете попробовать себя в роли янтарного старателя и, вооружившись лопатой, добыть себе на память «солнечного камня» в мини-карьере и зарядиться природной энергией и здоровьем в Янтарной пирамиде, на сооружение которой потребовалось около 800 кг янтаря.
Вы побываете на янтарном производстве.
Здесь Вам расскажут об обработке солнечного камня и его лечебных свойствах.
Возможность приобрести красивые украшения, сувениры и лечебную янтарную косметику от производителей.
*Посещение карьера Янтарного комбината по желанию за отдельную плату на месте.
Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Раушена.
Вас очарует старинная архитектура конца XIX-начала XX вв: частные виллы, пансионаты, отели.
Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус.
Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта –«Несущая воду» и «Нимфа».
Вы увидите новый «дом» КВН и кинофестиваля «Балтийские дебюты» – театр эстрады «Янтарь холл».
К морю Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад.
Шоппинг, магазины янтаря.
Или
Экскурсия по Калининграду, 3-4 часа.
11:00 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
11:20 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
Обзорная экскурсия по городу без посещения музеев с выходами на фотопаузы.
Вы увидите все основные достопримечательности Калининграда: старинные городские ворота, Кафедральный собор, могилу И. Канта у его стен, Рыбную деревню на островной части города, старые мосты над рекой Преголя, церкви святого семейства и памяти королевы Луизы, ставшие областной филармонией и детским кукольным театром, центральную площадь Победы.
Мы будем проезжать мимо популярных мест отдыха зоопарка парков, стадионов, прудов.
Вы увидите фортификационные сооружения: оборонительную казарму Кронпринц, бастионы Грольман и Обертайх.
По желанию за доп. плату органный мини-концерт в Кафедральном соборе.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Калининграде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница/номер
|Двухместный номер
|Одноместный номер
|Трехместный номер
|Гостевой дом Робинзон
15 000
|17 000
|13 000
|Гостевой дом «Вилла Надежда», завтрак включен
16 000
|20 000
|15 000
|Гостиница Калининград 3*
16 000
|18 000
|15 000
|Гостиница Холидей Инн 4*
20 000
|30 000
|22 000
Посадка в экскурсионный автобус: туристы, проживающие в отеле «Робинзон» и «Вилла Надежда» – ходят на посадку в экскурсионный автобус 10 минут пешком к отелю Турист, ул. А. Невского 53. Проживающие в «Холидей инн» – на посадку от гостиницы «Калининград».
Варианты проживания
Гостевой дом «Робинзон» 3
Этот гостевой дом расположен в тихом районе Калининграда, в 20 минутах ходьбы от центра города.
Светлые номера оформлены в загородном стиле в теплых тонах с использованием деревянных элементов. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната.
В кафе, оформленном в загородном стиле, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, в распоряжении гостей принадлежности для барбекю.
Гостевой дом «Вилла Надежда»
Гостевой дом «Вилла Надежда» находится в историческом районе «Марауненхоф» недалеко от центра города. В шаговой доступности самые живописные места Калининграда – ботанический сад, Верхнее озеро, парк Юность. В 6 километрах разместился железнодорожный вокзал, а до аэропорта Храброво дорога займет менее получаса. Трехэтажное здание виллы, стилизованное под особняк начала XX века, расположено на тихой зеленой улице района.
Гостей ожидают двухместные номера с удобствами. В каждом номере имеется собственная ванная комната с душевой кабиной, есть плазменный телевизор, фен и мини-холодильник.
Гостиница «Калининград» 3
Эта гостиница расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.
Номера гостиницы "Калининград" с удобными диванами оборудованы рабочим столом и собственной ванной комнатой. В 2 стильных ресторанах гостиницы "Калининград" подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.
Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.
Отель «Холидей Инн» 4
Отель Holiday Inn Kaliningrad расположен в самом сердце культурно-исторического центра Калининграда на живописном берегу реки Преголь.
Для размещения предлагаются комфортабельные номера разных категорий, где будет удобно поселиться как вдвоем, так и одному человеку. В номерах установлены односпальные или большие двуспальные кровати с мягкими ортопедическими матрасами, есть необходимая техника и оборудование. Также в каждом номере имеется удобная рабочая зона.
Для жильцов предусмотрены завтраки по меню, которые накрывают в ресторане.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Проживание 2 ночи в выбранной гостинице
- Завтраки при проживании в гостевом доме «Вилла Надежда»
- Все входные билеты по заказанной программе
- Что не входит
- Авиа и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Завтраки на месте наличными в отеле «Робинзон» – 200 руб. /чел., в отеле «Калининград» – 500 руб. /чел. и в «Холидей Инн 4*» – 1000 руб. /чел.
- Трансферы (аэропорт – отель 1500 руб., ж/д вокзал – отель 1000 руб.)
- Обеды и ужины
- Доп. ночи к туру (уточнять при бронировании)
- Посещение карьера янтарного комбината (1300 руб.)
- Органный концерт в Кафедральном соборе в воскресенье (500 руб.)
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
- Место начала и завершения?
- Калининград
- Важная информация
1. Главным плюсом цикличного тура является возможность присоединиться к группе в любой удобный для вас день. Это может быть как будний день, так и выходные
2. Каждый день недели имеет четко определенную экскурсионную программу. В дни, когда экскурсии предлагаются на выбор – определиться с конкретной экскурсией нужно сразу при покупке тура. Иначе туроператор делает это на своё усмотрение.
3. Каждый экскурсионный день начинается и заканчивается в центре города у гостиницы Калининград*** и Турист***. Туристы добираются в аэропорт и на ж/д вокзал самостоятельно или могут заказать трансфер за доп. плату.
- Описание номеров в гостиницах в зависимости от размещения
Отель Двухместный Одноместный Трехместный Гостевой дом Робинзон Двуспальная кровать,
раздельные кровати
Одноместный стандарт 2 кровати/ двуспальная кровать + диван Гостевой дом Вилла Надежда Двуспальная кровать
раздельные кровати
Номер стандарт мини
Двуспальные кровати,
раздельные кровати+ доп. место
(номер стандарт: евро-раскладушка, номер улучшенный: диван)
Гостиница Калининград 3* Двуспальные кровати,
раздельные кровати
(номер студия)
Одноместный номер
2 кровати/ двуспальная кровать + диван
(номер студия)
Гостиница Холидей Инн 4* Двуспальная кровать,
раздельные кровати
(вид на город)
Одноместное размещение в двухместном номере
Двуспальная кровать,
раздельные кровати + диван или евро-раскладушка
(номер экзекьютив)
- Как организован трансфер в туре?
В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса.
Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом, в противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.
Трансфер не является индивидуальной услугой и может быть выполнен на автобусе/микроавтобусе.
- Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
- Где происходит посадка в экскурсионный автобус?
Туристы, проживающие в отеле Вилла Надежда, Вилла Гламур и Вилла Татьяна – ходят на посадку в экскурсионный автобус 10 минут пешком к отелю Турист, ул. А. Невского 53.
Гости, проживающие в гостинице Холидей Инн, ходят на посадку к гостинице Калининград, Ленинский пр. 81.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Тур познакомит вас с городом и его самыми известными окрестностями. Все самое интересное и ничего лишнего. В конце каждого дня у вас остается несколько часов на то, чтобы исследовать места, не охваченные туром, будь то Музей янтаря, Музей мирового океана, многочисленные парки, крепости, и уютные улицы.
Я приехал в город за 2 дня до начала тура, поэтому никаких неудобств с заселением у меня не возникло. Для всех остальных тур начинается в районе 12.30 (обычно заселение после 14.00), что означает, что заселяться вы будете только после 5-часовой экскурсии, что, надо сказать, не очень удобно. Рекомендую добавить ночь к туру и приехать заранее.