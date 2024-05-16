1 чел.
По популярности
Групповая
2.5 часа
Кирпичная история Кёнигсберга: что скрывают камни
Окунуться в прошлое города и узнать тайны его домов и улиц на групповой экскурсии
Начало: На площади Победы
«где должен был быть вечный огонь и почему на его месте новогодняя ёлка»
Расписание: в понедельник в 10:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:30
Завтра в 14:30
9 июня в 14:30
1 100₽ за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Калининград, Зеленоградск и сыроварня Шаакен Дорф: история, красота и вкусная еда
Лёгкое и при этом насыщенное путешествие по самым атмосферным местам Калининграда и окрестностей
«Пряничные домики зимой украшены новогодними игрушками и гирляндами, а весной, летом и осенью сезонными декорациями: ягодами, кукурузой, тыквой, лимоном и апельсинами, сеном или цветами»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
11 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Балтийск - Балтийская коса: западный форпост и поющие пески
Военно-морской флот, шведская крепость, русские императоры и прусские легенды
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«Не забудьте удобную обувь, купальные принадлежности (зимой — на меху) и белый хлеб для лебедей»
16 июня в 09:30
6 июля в 09:30
8 000₽ за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
Обойти самые сказочные локации Кёнигсберга в поисках скрытых деталей и вкусных призов
Начало: На площади Победы
«Зимой представим себя в Рождественском лесу, весной и летом изучим цветы, необычные деревья и растения, напоминающие о Леденцовом луге»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Зима в Амалиенау - европейском уголке Калининграда
Прогуляться меж изысканных вилл и узнать, почему без прегельской вони нет веселья
Начало: В районе Центрального парка
«Зимой район скидывает зелёный наряд и обнажает великолепную архитектуру — вы рассмотрите ажурную лепнину и отыщете завитки модерна»
9 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Неизвестная Куршская коса
Посетить самые популярные и тайные места природного заповедника на авто-пешеходной экскурсии
«Орнитологическая станция зимой закрыта, но я проведу для вас виртуальную экскурсию по ней»
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Зеленоградск, замок Шаакен и семейная сыроварня
Познакомиться с особым памятником Тевтонского ордена и погрузиться в атмосферу балтийского курорта
«Все локации украшены к Рождеству — фотографии получаются чудесные»
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
8 700₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана16 мая 2024Экскурсия понравилась. Интересно узнавать что-то новое, а особенно о тех местах, о которых не знаешь ничего. Спасибо Денису, было познавательно.
- ООльга14 мая 2024Спасибо экскурсоводу Михаилу за поездку по интересным местам Калининградской области — Зеленоградск, Шаакендорф и замок Шаакен. В Зеленоградске прокатились на
- ООльга14 мая 2024Благодарю Сергея за замечательную экскурсию в самый западный форпост России! Сергей прекрасный рассказчик и аккуратный водитель. Мне было очень интересно.
- ИИван14 мая 2024Очень интересная экскурсия. Удобный формат. Понравилось даже капризному ребенку.
- ЛЛилия1 мая 2024Брали у Сергея две экскурсии и не пожалели. Балтийская коса очень впечатлила, это пока не такое туристическое место, что очень
- ААлександр13 апреля 2024Крутая экскурсия, отлично провели время с гидом Марьяной! Было интересно погулять как по Калининграду, так и по Зеленоградску, часы пролетели
- ААнна9 апреля 2024Благодарим Дениса за отличную экскурсию по городу. Провели с мужем прекрасно время, очень много информации о городе, домах и истории. Желаем Денису успехов и больше туристов и новых туристических маршрутов!
- ММария1 апреля 2024Т. к. я была без детей, содержание было изменено. Была убрана квест-составляющая. Содержание совершенно не пострадало. Было очено интересно и познавательно!
- ООЛЯ24 марта 2024Только человек очень сильно влюбленный в свое дело и свой город не поленится провести экскурсию в ливень). А именно в
- ИИрина7 января 2024Экскурсию для нас проводила гид Анна. Прекрасный день с удивительным человеком, замечательно провели время на экскурсии, много интересной информации. Анна
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Зимние»
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