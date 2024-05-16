Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Калининграду

Найдено 7 экскурсий в категории «Зимние» в Калининграде, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кирпичная история Кёнигсберга: что скрывают камни
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
8 отзывов
Кирпичная история Кёнигсберга: что скрывают камни
Окунуться в прошлое города и узнать тайны его домов и улиц на групповой экскурсии
Начало: На площади Победы
«где должен был быть вечный огонь и почему на его месте новогодняя ёлка»
Расписание: в понедельник в 10:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:30
Завтра в 14:30
9 июня в 14:30
1 100 за человека
Калининград, Зеленоградск и сыроварня Шаакен Дорф: история, красота и вкусная еда
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
7 отзывов
Калининград, Зеленоградск и сыроварня Шаакен Дорф: история, красота и вкусная еда
Лёгкое и при этом насыщенное путешествие по самым атмосферным местам Калининграда и окрестностей
«Пряничные домики зимой украшены новогодними игрушками и гирляндами, а весной, летом и осенью сезонными декорациями: ягодами, кукурузой, тыквой, лимоном и апельсинами, сеном или цветами»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
11 990 за всё до 4 чел.
Балтийск - Балтийская коса: западный форпост и поющие пески
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
21 отзыв
Балтийск - Балтийская коса: западный форпост и поющие пески
Военно-морской флот, шведская крепость, русские императоры и прусские легенды
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«Не забудьте удобную обувь, купальные принадлежности (зимой — на меху) и белый хлеб для лебедей»
16 июня в 09:30
6 июля в 09:30
8 000 за всё до 4 чел.
Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
9 отзывов
Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
Обойти самые сказочные локации Кёнигсберга в поисках скрытых деталей и вкусных призов
Начало: На площади Победы
«Зимой представим себя в Рождественском лесу, весной и летом изучим цветы, необычные деревья и растения, напоминающие о Леденцовом луге»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2 900 за всё до 10 чел.
Зима в Амалиенау - европейском уголке Калининграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Зима в Амалиенау - европейском уголке Калининграда
Прогуляться меж изысканных вилл и узнать, почему без прегельской вони нет веселья
Начало: В районе Центрального парка
«Зимой район скидывает зелёный наряд и обнажает великолепную архитектуру — вы рассмотрите ажурную лепнину и отыщете завитки модерна»
9 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 200 за всё до 4 чел.
Неизвестная Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
32 отзыва
Неизвестная Куршская коса
Посетить самые популярные и тайные места природного заповедника на авто-пешеходной экскурсии
«Орнитологическая станция зимой закрыта, но я проведу для вас виртуальную экскурсию по ней»
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
9 000 за всё до 3 чел.
Зеленоградск, замок Шаакен и семейная сыроварня
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Зеленоградск, замок Шаакен и семейная сыроварня
Познакомиться с особым памятником Тевтонского ордена и погрузиться в атмосферу балтийского курорта
«Все локации украшены к Рождеству — фотографии получаются чудесные»
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
8 700 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    16 мая 2024
    Кирпичная история Кёнигсберга: что скрывают камни
    Экскурсия понравилась. Интересно узнавать что-то новое, а особенно о тех местах, о которых не знаешь ничего. Спасибо Денису, было познавательно.
  • О
    Ольга
    14 мая 2024
    Калининград, Зеленоградск и сыроварня Шаакен Дорф: история, красота и вкусная еда
    Спасибо экскурсоводу Михаилу за поездку по интересным местам Калининградской области — Зеленоградск, Шаакендорф и замок Шаакен. В Зеленоградске прокатились на
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    колесе обозрения, прошли весь променад, погуляли по парку, узнали обо всех музеях города (посещение музеев оставили на следующий приезд). Дегустация в Шаакендорфе проходит позитивно и вкусно) Экскурсия в замке Шаакен интересная и креативная. Отличный рассказ Михаила, новая информация. Уехали домой с новыми впечатлениями и лакомствами. Отдельное спасибо организаторам за небольшие корректировки в экскурсии по нашей просьбе.

  • О
    Ольга
    14 мая 2024
    Балтийск - Балтийская коса: западный форпост и поющие пески
    Благодарю Сергея за замечательную экскурсию в самый западный форпост России! Сергей прекрасный рассказчик и аккуратный водитель. Мне было очень интересно.
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    К тому же, учитывая скорость "забирания" песком и морем остатков Форта Западный, скорее всего, скоро эта достопримечательность может быть окончательно утрачена… Единственное, я бы, может, предложила переставить заезд в старинную - чуть ли не самую старую действующую на территории Калининградской области! - Юдиттен кирху 1280 года на обратный путь: там очень красивый готический иконостас, но поскольку церковь действующая, и с утра идут службы, мне как туристу было неловко вести себя, как турист))) Ни одной фоточки не сделала, придется еще приезжать)))

  • И
    Иван
    14 мая 2024
    Калининград, Зеленоградск и сыроварня Шаакен Дорф: история, красота и вкусная еда
    Очень интересная экскурсия. Удобный формат. Понравилось даже капризному ребенку.
  • Л
    Лилия
    1 мая 2024
    Балтийск - Балтийская коса: западный форпост и поющие пески
    Брали у Сергея две экскурсии и не пожалели. Балтийская коса очень впечатлила, это пока не такое туристическое место, что очень
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    радует! Ходить придётся довольно много, не каждый сможет. Но мы такое любим. Дошли до самой западной точки России, посмотрели бункер, увидели немецкое кладбище.

    Брали у Сергея две экскурсии и не пожалели. Балтийская коса очень впечатлила, это пока не такоеБрали у Сергея две экскурсии и не пожалели. Балтийская коса очень впечатлила, это пока не такоеБрали у Сергея две экскурсии и не пожалели. Балтийская коса очень впечатлила, это пока не такое
  • А
    Александр
    13 апреля 2024
    Калининград, Зеленоградск и сыроварня Шаакен Дорф: история, красота и вкусная еда
    Крутая экскурсия, отлично провели время с гидом Марьяной! Было интересно погулять как по Калининграду, так и по Зеленоградску, часы пролетели
  • А
    Анна
    9 апреля 2024
    Кирпичная история Кёнигсберга: что скрывают камни
    Благодарим Дениса за отличную экскурсию по городу. Провели с мужем прекрасно время, очень много информации о городе, домах и истории. Желаем Денису успехов и больше туристов и новых туристических маршрутов!
  • М
    Мария
    1 апреля 2024
    Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
    Т. к. я была без детей, содержание было изменено. Была убрана квест-составляющая. Содержание совершенно не пострадало. Было очено интересно и познавательно!
  • О
    ОЛЯ
    24 марта 2024
    Кирпичная история Кёнигсберга: что скрывают камни
    Только человек очень сильно влюбленный в свое дело и свой город не поленится провести экскурсию в ливень). А именно в
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    такую погоду проходила наша экскурсия. Денис, спасибо Вам большое. Не смотря на стихию, прогулка получилась замечательной, а главное информативной. Рекомендую всем любителям)

  • И
    Ирина
    7 января 2024
    Зима в Амалиенау - европейском уголке Калининграда
    Экскурсию для нас проводила гид Анна. Прекрасный день с удивительным человеком, замечательно провели время на экскурсии, много интересной информации. Анна
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    очень располагает к общению, лёгкий открытый к общению человек. Очень рекомендую, в экскурсии есть очень приятные нюансы (не буду раскрывать «секретики»). Спасибо за прекрасно проведенное время!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Зимние»

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Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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