Весна в Кёнигсберге

Экскурсионный тур «Весна в Кёнигсберге» на 4 дня

5
3 отзыва
Описание
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Весна в Кёнигсберге
Весна в Кёнигсберге
Весна в Кёнигсберге
Весна в Кёнигсберге
Весна в Кёнигсберге
Весна в Кёнигсберге
Весна в Кёнигсберге
Весна в Кёнигсберге
Весна в Кёнигсберге
Весна в Кёнигсберге
Весна в Кёнигсберге
Весна в Кёнигсберге
Весна в Кёнигсберге
Весна в Кёнигсберге
Весна в Кёнигсберге
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Старинный район Амалиенау
Старинный район Амалиенау
Извилистые улочки, на которых можно заблудиться, как в сказке, изысканные виллы и расцветающие фруктовые деревья
Секретный парк
Секретный парк
В центре города спрятан сад, который никто из местных вам не покажет, это уникальный ботанический сад, который принадлежал университету Альбертина в XIX веке
Самый необычный рыцарский замок
Самый необычный рыцарский замок
Посетим замок и узнаем, легко ли восстанавливать 700-летнюю архитектуру, мешают ли привидения и какие сокровища таятся под старинной брусчаткой замка

Описание

В этом туре вы увидите не только самые популярные места – Зеленоградск и Куршскую косу, но и такие уголки города, которые неизвестны даже местным жителям. И в одиночестве не останетесь – свободного времени почти не будет, на экскурсиях и за совместными ужинами вы познакомитесь с классными людьми из разных городов, а на протяжении всего тура вас будут сопровождать наши гиды.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Кёнигсбергом

Прилетаем в Калининград утром в любое удобное время.

Вам доступен ранний заезд! Заселиться можно с 08:00 до 14:00.

На брифинге знакомимся с организаторами и узнаем программу в подробностях.

Отправляемся на прогулку по старинному району Калининграда-Кёнигсберга.

Нас ждут извилистые улочки, круглые площади, причудливо украшенные особняки в стиле «модерн».

Город-сад начала XX века. Узнаем все хитросплетения истории этих мест.

Как строился город-сад, какие тайны хранятся за стенами из кёнигсбергского кирпича и почему этот оазис уцелел после войны.

После прогулки идём в музей-квартиру в Северном Амалиенау.

Знакомимся с бытом горожан начала прошлого столетия.

Трогать руками, сидеть в креслах и фотографировать всё можно – полное погружение в историю.

Вечером нас ждёт приветственный ужин в компании тур лидеров.

Знакомство с КёнигсбергомЗнакомство с КёнигсбергомЗнакомство с Кёнигсбергом
2 день

Тайные места Калининграда

Завтракаем и отправляемся в зоопарк.

Один из старейших зоопарков на территории России – он был основан 150 лет назад!

Погуляем по запутанным дорожкам среди экзотических растений.

Полюбуемся жирафами, львами и фламинго и узнаем удивительную историю кёнигсбергского зоопарка.

Время на обед в одном из местных ресторанчиков.

После чего отправляемся в Ландшафтный парк – секретный сад в центре Калининграда.

За высокой кирпичной стеной среди жилых кварталов прячется зеленый оазис с прудом и растениями из разных уголков мира.

Вход в него не могут найти даже местные жители.

После экскурсии по парку поедем проветриться в калининградском порту.

Увидеть высокие старинные кирпичные элеваторы, выпить кофе на берегу, понаблюдать за чайками и поснимать корабли.

К вечеру приедем в тайный музей янтаря.

Там нам подробно расскажут о производстве янтарных украшений.

После чего мы сможем сами провести эксперименты и определить, настоящий ли янтарь у нас в руках.

Возвращаемся на ужин в хостел.

Тайные места КалининградаТайные места КалининградаТайные места Калининграда
3 день

Зеленоградск и Куршская коса

Завтракаем и едем в Зеленоградск.

Нас ждут уютные улочки и сказочные черепичные крыши курортного Кранца.

Коты, Балтийское море, чайки и глинтвейн на променаде.

После экскурсии заглянем в Музей мурортной моды Александра Васильева.

Взглянем на историю Восточной Пруссии через призму стиля.

Время на обед в Зеленоградске.

Выдвигаемся на Куршскую косу — национальный парк и памятник ЮНЕСКО.

Узкая полоска суши протяженностью 100 километров, которая омывается Балтийским морем с запада и Куршским заливом с востока.

Мы пройдём по защитной авандюне вдоль соснового леса, поднимемся по экотропе на дюну Эфа и полюбуемся панорамой высоких песков, которые постоянно перемещаются силой балтийского ветра.

Обязательно заедем в самое популярное туристическое место Танцующий лес.

И на самую непопулярную точку – высоту Мюллера.

Там столетние хвойные деревья и лишайники создают пейзажи невероятной красоты.

Возвращаемся к финальному ужину.

Зеленоградск и Куршская косаЗеленоградск и Куршская косаЗеленоградск и Куршская коса
4 день

Старинный рыцарский замок. Отъезд

После завтрака отправимся в средневековый замок Вальдау.

Перенесёмся в XIII век, времена рыцарей Тевтонского ордена.

Ведь этот замок на 200 лет старше Леонардо да Винчи!

У современных владельцев замка узнаем про трудности восстановления старинной постройки.

Нам расскажут, что здесь творят привидения и какие находки были обнаружены во время ремонта.

После экскурсии вернёмся в хостел.

Дальше – свободное время.

Собираем вещи и прощаемся с организаторами.

А если осталась энергия — можно отправиться за сувенирами, ещё раз сгонять на море или погулять по городу самостоятельно.

Вещи могут ждать вас в номере до вечера! Выезд из номеров — поздний, до 18:00.

Старинный рыцарский замок. ОтъездСтаринный рыцарский замок. ОтъездСтаринный рыцарский замок. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в комплексе FridayCenter.

В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.

Можно выбрать более комфортное размещение:

  • Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой — 3 000 рублей за номер / за весь период проживания;
  • доплата за одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой — 9 000 рублей за номер / за весь период проживания;
  • доплата за двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой — 6 000 рублей за номер / за весь период проживания. Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой возможно только при бронировании тура для двух участников с проживанием в одном номере.

Возможно забронировать проживание до и после тура, от 1800 руб. /сутки с завтраком.

Для групп от 6 человек возможно организовать индивидуальные даты тура.

Варианты проживания

Многофункциональный комплекс «Friday Center»

3 ночи

Это современный и уютный туристический комплекс в Калининграде, где есть все, чтобы отдохнуть после активного дня, в том числе сауна и бассейн.

Многофункциональный комплекс «Friday Center»Многофункциональный комплекс «Friday Center»Многофункциональный комплекс «Friday Center»Многофункциональный комплекс «Friday Center»Многофункциональный комплекс «Friday Center»Многофункциональный комплекс «Friday Center»Многофункциональный комплекс «Friday Center»Многофункциональный комплекс «Friday Center»Многофункциональный комплекс «Friday Center»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Двухместное размещение в хостеле
  • Завтраки и ужины в рамках программы
  • Услуги гидов и турлидеров
  • Экскурсия по Амалиенау
  • Посещение музея Альтес Хаус
  • Экскурсия по Калининградскому зоопарку
  • Экскурсия по Ландшафтному парку
  • Прогулка по Калининградскому порту
  • Посещение Музея янтарных инклюзов
  • Экскурсия по Зеленоградску
  • Посещение Музея курортной моды
  • Экскурсия по Куршской Косе
  • Посещение замка Тевтонского Ордена
  • Транспортное обслуживание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Калининград и обратно
  • Трансфер из аэропорта и в аэропорт (самостоятельно)
  • Страховка
  • Алкогольные напитки
  • Доплата за одноместное размещение от 3 000 руб. за период
  • Обеды не включены (подскажем лучшие кафе на маршруте)
Место начала и завершения?
г. Калининград
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы;
  • средства личной гигиены;
  • тапочки (для перемещения по центру);
  • лекарственные препараты, если необходимо;
  • плавательные принадлежности (в комплексе есть бассейн).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включен ли трансфер в стоимость тура?

Трансфер из аэропорта и обратно не включен в стоимость тура.

Как будет организовано питание?

Завтраки и ужины включены в стоимость тура, обеды оплачиваются отдельно (мы посоветуем вам лучшие кафе на маршруте).

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На чем будут передвигаться туристы?

Передвижения по маршруту будут осуществляться на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
12 мар 2023
Очень интересный тур.
За 4 дня:
- посетили 5 ресторанов с непередаваемыми вкусными блюдами, с объяснением что мы едим и как это приготавливается,
- обедали в рыцарском зале настоящего замка с её хозяйкой,
- на мастер классе получили два хороших рецепта приготовления рыбы одного из ресторанов (которые уже продемонстрировали своим родственникам)
- дважды участвовали в мастер классе по альтернативному завариванью кофе.
Между всеми этими приемами пищи были проведены экскурсии по Калининграду и области. Перемещались на микроавтобусе.
Организаторы молодые ребята, влюбленные в Калининград, которые очень старались чтоб все прошло хорошо и нам все понравилось.
Желаем им творческих успехов.
Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.
Т
14 янв 2023
Организация на высшем уровне
И
6 янв 2023
Замечательная организация тура, всегда была обратная связь, всё непонятное объясняли, сам тур замечательный, за короткое время столько всего показано. За место проживания вообще отдельное спасибо, интересное необычное место; гиды отличные, интересные люди, помогают во всём, знают свое дело. Рада что поехала с Вашей компанией и дальше буду рассматривать варианты поездок с "большой страной".

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