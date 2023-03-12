1 день

Знакомство с Кёнигсбергом

Прилетаем в Калининград утром в любое удобное время.

Вам доступен ранний заезд! Заселиться можно с 08:00 до 14:00.

На брифинге знакомимся с организаторами и узнаем программу в подробностях.

Отправляемся на прогулку по старинному району Калининграда-Кёнигсберга.

Нас ждут извилистые улочки, круглые площади, причудливо украшенные особняки в стиле «модерн».

Город-сад начала XX века. Узнаем все хитросплетения истории этих мест.

Как строился город-сад, какие тайны хранятся за стенами из кёнигсбергского кирпича и почему этот оазис уцелел после войны.

После прогулки идём в музей-квартиру в Северном Амалиенау.

Знакомимся с бытом горожан начала прошлого столетия.

Трогать руками, сидеть в креслах и фотографировать всё можно – полное погружение в историю.

Вечером нас ждёт приветственный ужин в компании тур лидеров.