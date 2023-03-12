В этом туре вы увидите не только самые популярные места – Зеленоградск и Куршскую косу, но и такие уголки города, которые неизвестны даже местным жителям. И в одиночестве не останетесь – свободного времени почти не будет, на экскурсиях и за совместными ужинами вы познакомитесь с классными людьми из разных городов, а на протяжении всего тура вас будут сопровождать наши гиды.
Прилетаем в Калининград утром в любое удобное время.
Вам доступен ранний заезд! Заселиться можно с 08:00 до 14:00.
На брифинге знакомимся с организаторами и узнаем программу в подробностях.
Отправляемся на прогулку по старинному району Калининграда-Кёнигсберга.
Нас ждут извилистые улочки, круглые площади, причудливо украшенные особняки в стиле «модерн».
Город-сад начала XX века. Узнаем все хитросплетения истории этих мест.
Как строился город-сад, какие тайны хранятся за стенами из кёнигсбергского кирпича и почему этот оазис уцелел после войны.
После прогулки идём в музей-квартиру в Северном Амалиенау.
Знакомимся с бытом горожан начала прошлого столетия.
Трогать руками, сидеть в креслах и фотографировать всё можно – полное погружение в историю.
Вечером нас ждёт приветственный ужин в компании тур лидеров.
Завтракаем и отправляемся в зоопарк.
Один из старейших зоопарков на территории России – он был основан 150 лет назад!
Погуляем по запутанным дорожкам среди экзотических растений.
Полюбуемся жирафами, львами и фламинго и узнаем удивительную историю кёнигсбергского зоопарка.
Время на обед в одном из местных ресторанчиков.
После чего отправляемся в Ландшафтный парк – секретный сад в центре Калининграда.
За высокой кирпичной стеной среди жилых кварталов прячется зеленый оазис с прудом и растениями из разных уголков мира.
Вход в него не могут найти даже местные жители.
После экскурсии по парку поедем проветриться в калининградском порту.
Увидеть высокие старинные кирпичные элеваторы, выпить кофе на берегу, понаблюдать за чайками и поснимать корабли.
К вечеру приедем в тайный музей янтаря.
Там нам подробно расскажут о производстве янтарных украшений.
После чего мы сможем сами провести эксперименты и определить, настоящий ли янтарь у нас в руках.
Возвращаемся на ужин в хостел.
Завтракаем и едем в Зеленоградск.
Нас ждут уютные улочки и сказочные черепичные крыши курортного Кранца.
Коты, Балтийское море, чайки и глинтвейн на променаде.
После экскурсии заглянем в Музей мурортной моды Александра Васильева.
Взглянем на историю Восточной Пруссии через призму стиля.
Время на обед в Зеленоградске.
Выдвигаемся на Куршскую косу — национальный парк и памятник ЮНЕСКО.
Узкая полоска суши протяженностью 100 километров, которая омывается Балтийским морем с запада и Куршским заливом с востока.
Мы пройдём по защитной авандюне вдоль соснового леса, поднимемся по экотропе на дюну Эфа и полюбуемся панорамой высоких песков, которые постоянно перемещаются силой балтийского ветра.
Обязательно заедем в самое популярное туристическое место – Танцующий лес.
И на самую непопулярную точку – высоту Мюллера.
Там столетние хвойные деревья и лишайники создают пейзажи невероятной красоты.
Возвращаемся к финальному ужину.
После завтрака отправимся в средневековый замок Вальдау.
Перенесёмся в XIII век, времена рыцарей Тевтонского ордена.
Ведь этот замок на 200 лет старше Леонардо да Винчи!
У современных владельцев замка узнаем про трудности восстановления старинной постройки.
Нам расскажут, что здесь творят привидения и какие находки были обнаружены во время ремонта.
После экскурсии вернёмся в хостел.
Дальше – свободное время.
Собираем вещи и прощаемся с организаторами.
А если осталась энергия — можно отправиться за сувенирами, ещё раз сгонять на море или погулять по городу самостоятельно.
Вещи могут ждать вас в номере до вечера! Выезд из номеров — поздний, до 18:00.
Тур предусматривает проживание в комплексе FridayCenter.
В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.
Можно выбрать более комфортное размещение:
Возможно забронировать проживание до и после тура, от 1800 руб. /сутки с завтраком.
Для групп от 6 человек возможно организовать индивидуальные даты тура.
Это современный и уютный туристический комплекс в Калининграде, где есть все, чтобы отдохнуть после активного дня, в том числе сауна и бассейн.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Трансфер из аэропорта и обратно не включен в стоимость тура.
Завтраки и ужины включены в стоимость тура, обеды оплачиваются отдельно (мы посоветуем вам лучшие кафе на маршруте).
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Передвижения по маршруту будут осуществляться на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter.