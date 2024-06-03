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Авторский тур
3 дня
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Пройтись по Куршской косе, побывать в городе кошек и увидеть Балтику во всей красе
Начало: Аэропорт Калининграда
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
13 450₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
Полюбоваться дюнами, рассмотреть немецкую архитектуру и узнать о любимых местах горожан
Начало: Аэропорт Храброво, утром под ваш рейс
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
100 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Европейские выходные на балтийском побережье
Погулять по самому «европейскому» городу России и увидеть Куршскую косу
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, первая полов...
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
27 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
SPA-тур с экскурсиями на балтийском побережье
Расслабиться в бассейне в Янтарном и пожить в охотничьем замке прусского короля
Начало: Аэропорт Калининграда
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
52 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
Пожить в средневековом замке и найти янтарь на берегу Балтики
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
Попытаться разгадать загадку семи мостов и прогуляться по Светлогорскому променаду
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
37 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По побережью Балтийского моря в стиле сафари
Заряжаться хвойно-морским воздухом и промчаться по песчаным дорогам с ветерком
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
18 июня в 08:00
13 авг в 08:00
29 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
Оказаться в «Калининградской Венеции» и исследовать старые немецкие замки
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
43 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Калининградский микс. Экспресс-путешествие в мини-группе
Познакомиться с современностью и историей города и окрестностей, полюбоваться архитектурой и морем
Начало: Калининград, 09:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
23 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
По Самбийскому побережью пешком, на велосипедах и авто
Посетить места силы, узнать о полезных свойствах янтаря и очароваться курортными городками
Начало: Калининград, аэропорт (Храброво), до 12:00
2 сен в 08:00
9 сен в 08:00
49 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
Погулять по Амалиенау, погладить котиков в Зеленоградске и узнать тайны замка Шаакен
Начало: Хостел, до 13:00
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
17 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вкусы Балтики
Начало: Калининград
12 авг в 10:00
17 окт в 10:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Ноябрь на Балтике. Экскурсионный тур
Начало: г. Калининград
2 ноя в 10:00
от 13 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Первомай на Балтике. Экскурсионный тур в Калининград
Начало: г. Калининград
27 апр в 10:00
от 26 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
Начало: г. Калининград
8 мая в 10:00
от 25 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Весенняя Балтика. Тур выходного дня на 8 марта
Начало: г. Калининград
7 мар в 10:00
от 18 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные в Калининграде
Начало: Г. Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Очарование Балтики
Начало: Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Янтарная мозаика. 3-дневный тур в Калининградскую область
Начало: Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 10 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 4 дня
Начало: Калининград
от 17 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 3 дня
Начало: Калининград
от 13 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
BIKE CAMP mini. Велотур по Калининградской области
Начало: Россия, Калининград
5 июля в 10:00
20 сен в 10:00
от 39 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
AQUA CAMP mini. Водный тур в Калининград
Начало: Россия, Калининград
21 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 39 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Балтийский экспресс
Начало: Россия, Калининград
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 17 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Балтийские приключения
Начало: Калининград
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
34 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Янтарный Кенигсберг. Тур выходного дня с апреля по ноябрь
Начало: Россия, Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 13 650₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Калининград и море. Экскурсионный тур с апреля по ноябрь
Начало: Россия, Калининград
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 16 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Путешествие в королевские земли. Экскурсионный тур в Калининградскую область с апреля по ноябрь
Начало: Россия, Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 16 250₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Знакомство с Янтарным краем. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Начало: Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сыр, орган и марципан. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Начало: Калининград
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 16 350₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Кёнигсбергская классика. Тур в Калининградскую область с апреля по сентябрь
Начало: Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 8 885₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новый год в сердце Кёнигсберга
Начало: Г. Калининград
29 дек в 10:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Серебряная Балтика
Начало: г. Калининград
31 дек в 10:00
от 20 100₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рождественские выходные в Калининграде
Начало: г. Калининград
3 янв в 10:00
от 19 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимние выходные в Калининграде
Начало: Г. Калининград
8 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
от 15 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рождество в сердце Кёнигсберга
Начало: Г. Калининград
2 янв в 10:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новый год по-калининградски
Начало: Калининград
30 дек в 10:00
от 24 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Февраль на Балтийском побережье
Начало: г. Калининград
21 фев в 10:00
16 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Очарование Балтики. Осень-зима
Начало: Калининград
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 13 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сказки Зеленоградска. Новогодний тур
Начало: Калининград
2 янв в 10:00
от 19 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В Калининград в любой день. Четырехдневное путешествие с ноября по март
Начало: Калининград
11 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 18 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В Калининград в любой день. Трехдневное путешествие с ноября по март
Начало: Калининград
11 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 15 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новый год в Калининграде
Начало: Россия, Калининград
28 дек в 10:00
от 21 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Янтарный Кенигсберг. Тур выходного дня
Начало: Россия, Калининград
10 янв в 10:00
17 янв в 10:00
от 13 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Путешествие в королевские земли Кенигсберга
Начало: Россия, Калининград
10 янв в 10:00
17 янв в 10:00
от 15 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена3 июня 2024Провели 3 чудесных дня! Повезло с погодой, очень красивый город, славная история! Грамотный гид Алимхан - любит историю своего города, знает много и увлекательно рассказывает! Рекомендую!
- ММария1 июня 2024Очень понравилось. Без стрессов. Без накладок. Гиды замечательные. Второй раз в регионе. Открыла много нового.
- ЕЕлена31 мая 2024Тур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. Экскурсии интересные и насыщенные. Спасибо нашему гиду Даше за прекрасное проведённое время.
- ННина28 мая 2024Большое спасибо за организацию тура. Все отлично, кроме экскурсии в п. Янтарный и Светлогорск. Остались совершенно недовольны экскурсоводом на данной
- ООлег27 мая 2024Все отлично
- ННаталья21 мая 2024Как я рада, что подарила себе тур "Балтийский экспресс" от "Большой Страны"! Он получился идеальным для меня, насыщенным и, вместе
- ООльга20 мая 2024Благодарю за хорошую работу, все было организовано на высоком уровне.
- ААнастасия15 мая 2024Тур понравился, Калининградская область прекрасна! Гид Надежда Алексеевна - неподражаема! Её истории обязательно нужно оформить в книгу, я бы с
- ААлексей15 мая 2024Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12 мая. Остались только положительные
- ННаталья8 мая 2024Большое спасибо нашим гидам Андрею и Александру за проведенные три дня в чудеснейших городах Калининградской области. Нам проводили экскурсии в
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «3-дневные туры»
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