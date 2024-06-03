Туры на 3 дня в Калининграде

Найдено 82 тура в категории «3-дневные туры» в Калининграде, цены от 8 885 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
56 отзывов
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Пройтись по Куршской косе, побывать в городе кошек и увидеть Балтику во всей красе
Начало: Аэропорт Калининграда
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
13 450 за человека
Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
Полюбоваться дюнами, рассмотреть немецкую архитектуру и узнать о любимых местах горожан
Начало: Аэропорт Храброво, утром под ваш рейс
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
100 000 за человека
Европейские выходные на балтийском побережье
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Европейские выходные на балтийском побережье
Погулять по самому «европейскому» городу России и увидеть Куршскую косу
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, первая полов...
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
27 900 за человека
SPA-тур с экскурсиями на балтийском побережье
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
5 отзывов
SPA-тур с экскурсиями на балтийском побережье
Расслабиться в бассейне в Янтарном и пожить в охотничьем замке прусского короля
Начало: Аэропорт Калининграда
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
52 900 за человека
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
8 отзывов
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
Пожить в средневековом замке и найти янтарь на берегу Балтики
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
39 900 за человека
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
Попытаться разгадать загадку семи мостов и прогуляться по Светлогорскому променаду
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
37 900 за человека
По побережью Балтийского моря в стиле сафари
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
По побережью Балтийского моря в стиле сафари
Заряжаться хвойно-морским воздухом и промчаться по песчаным дорогам с ветерком
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
18 июня в 08:00
13 авг в 08:00
29 900 за человека
Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
Оказаться в «Калининградской Венеции» и исследовать старые немецкие замки
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
43 900 за человека
Калининградский микс. Экспресс-путешествие в мини-группе
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Калининградский микс. Экспресс-путешествие в мини-группе
Познакомиться с современностью и историей города и окрестностей, полюбоваться архитектурой и морем
Начало: Калининград, 09:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
23 600 за человека
По Самбийскому побережью пешком, на велосипедах и авто
🚲 На велосипеде
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
По Самбийскому побережью пешком, на велосипедах и авто
Посетить места силы, узнать о полезных свойствах янтаря и очароваться курортными городками
Начало: Калининград, аэропорт (Храброво), до 12:00
2 сен в 08:00
9 сен в 08:00
49 900 за человека
Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
Погулять по Амалиенау, погладить котиков в Зеленоградске и узнать тайны замка Шаакен
Начало: Хостел, до 13:00
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
17 000 за человека
Вкусы Балтики
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Вкусы Балтики
Начало: Калининград
12 авг в 10:00
17 окт в 10:00
39 900 за человека
Ноябрь на Балтике. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ноябрь на Балтике. Экскурсионный тур
Начало: г. Калининград
2 ноя в 10:00
от 13 400 за человека
Первомай на Балтике. Экскурсионный тур в Калининград
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Первомай на Балтике. Экскурсионный тур в Калининград
Начало: г. Калининград
27 апр в 10:00
от 26 600 за человека
Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
Начало: г. Калининград
8 мая в 10:00
от 25 600 за человека
Весенняя Балтика. Тур выходного дня на 8 марта
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Весенняя Балтика. Тур выходного дня на 8 марта
Начало: г. Калининград
7 мар в 10:00
от 18 600 за человека
Выходные в Калининграде
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные в Калининграде
Начало: Г. Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 800 за человека
Очарование Балтики
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Очарование Балтики
Начало: Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 700 за человека
Янтарная мозаика. 3-дневный тур в Калининградскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Янтарная мозаика. 3-дневный тур в Калининградскую область
Начало: Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 10 900 за человека
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 4 дня
Начало: Калининград
от 17 000 за человека
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 3 дня
Начало: Калининград
от 13 000 за человека
BIKE CAMP mini. Велотур по Калининградской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
BIKE CAMP mini. Велотур по Калининградской области
Начало: Россия, Калининград
5 июля в 10:00
20 сен в 10:00
от 39 900 за человека
AQUA CAMP mini. Водный тур в Калининград
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
AQUA CAMP mini. Водный тур в Калининград
Начало: Россия, Калининград
21 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 39 900 за человека
Балтийский экспресс
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Балтийский экспресс
Начало: Россия, Калининград
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 17 000 за человека
Балтийские приключения
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Балтийские приключения
Начало: Калининград
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
34 900 за человека
Янтарный Кенигсберг. Тур выходного дня с апреля по ноябрь
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Янтарный Кенигсберг. Тур выходного дня с апреля по ноябрь
Начало: Россия, Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 13 650 за человека
Калининград и море. Экскурсионный тур с апреля по ноябрь
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Калининград и море. Экскурсионный тур с апреля по ноябрь
Начало: Россия, Калининград
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 16 600 за человека
Путешествие в королевские земли. Экскурсионный тур в Калининградскую область с апреля по ноябрь
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Путешествие в королевские земли. Экскурсионный тур в Калининградскую область с апреля по ноябрь
Начало: Россия, Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 16 250 за человека
Знакомство с Янтарным краем. Экскурсионный тур в Калининградскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Знакомство с Янтарным краем. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Начало: Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 500 за человека
Сыр, орган и марципан. Экскурсионный тур в Калининградскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сыр, орган и марципан. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Начало: Калининград
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 16 350 за человека
Кёнигсбергская классика. Тур в Калининградскую область с апреля по сентябрь
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Кёнигсбергская классика. Тур в Калининградскую область с апреля по сентябрь
Начало: Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 8 885 за человека
Новый год в сердце Кёнигсберга
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год в сердце Кёнигсберга
Начало: Г. Калининград
29 дек в 10:00
39 900 за человека
Серебряная Балтика
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Серебряная Балтика
Начало: г. Калининград
31 дек в 10:00
от 20 100 за человека
Рождественские выходные в Калининграде
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождественские выходные в Калининграде
Начало: г. Калининград
3 янв в 10:00
от 19 000 за человека
Зимние выходные в Калининграде
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимние выходные в Калининграде
Начало: Г. Калининград
8 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
от 15 800 за человека
Рождество в сердце Кёнигсберга
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождество в сердце Кёнигсберга
Начало: Г. Калининград
2 янв в 10:00
39 900 за человека
Новый год по-калининградски
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год по-калининградски
Начало: Калининград
30 дек в 10:00
от 24 200 за человека
Февраль на Балтийском побережье
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Февраль на Балтийском побережье
Начало: г. Калининград
21 фев в 10:00
16 800 за человека
Очарование Балтики. Осень-зима
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Очарование Балтики. Осень-зима
Начало: Калининград
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 13 000 за человека
Сказки Зеленоградска. Новогодний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сказки Зеленоградска. Новогодний тур
Начало: Калининград
2 янв в 10:00
от 19 000 за человека
В Калининград в любой день. Четырехдневное путешествие с ноября по март
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
В Калининград в любой день. Четырехдневное путешествие с ноября по март
Начало: Калининград
11 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 18 000 за человека
В Калининград в любой день. Трехдневное путешествие с ноября по март
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
В Калининград в любой день. Трехдневное путешествие с ноября по март
Начало: Калининград
11 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 15 000 за человека
Новый год в Калининграде
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год в Калининграде
Начало: Россия, Калининград
28 дек в 10:00
от 21 300 за человека
Янтарный Кенигсберг. Тур выходного дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Янтарный Кенигсберг. Тур выходного дня
Начало: Россия, Калининград
10 янв в 10:00
17 янв в 10:00
от 13 200 за человека
Путешествие в королевские земли Кенигсберга
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Путешествие в королевские земли Кенигсберга
Начало: Россия, Калининград
10 янв в 10:00
17 янв в 10:00
от 15 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Провели 3 чудесных дня! Повезло с погодой, очень красивый город, славная история! Грамотный гид Алимхан - любит историю своего города, знает много и увлекательно рассказывает! Рекомендую!
  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Очень понравилось. Без стрессов. Без накладок. Гиды замечательные. Второй раз в регионе. Открыла много нового.
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
    Тур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. Экскурсии интересные и насыщенные. Спасибо нашему гиду Даше за прекрасное проведённое время.
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  • Н
    Нина
    28 мая 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Большое спасибо за организацию тура. Все отлично, кроме экскурсии в п. Янтарный и Светлогорск. Остались совершенно недовольны экскурсоводом на данной
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    экскурсии. Ни организацией, ни подачей материала. Впечатление, что это случайный работник. Долго собирали людей по отелям (но это относится к минусам фирмы), 60 человек это очень много в принципе, да еще по городу ездить по отелям. После этого экскурсовод очень очень много времени потратил на сбор денег за экскурсию, кто не оплачивал заранее. И вместо полной путевой информации по маршруту, мы просто смотрели в окно. На фабрике в Янтарном долго сидели и ждали, когда 2-3 пассажира выберут себе украшения. Необходимо время там строго регламентировать. Экскурсовод на улице был без микрофона, в Светлогорске не все успевали за ним и соответственно были недовольны. Из за этой экскурсии я снизила оценку. Но экскурсоводы и в Калининграде, и в Зеленоградске - настоящие профессионалы. Огромное им спасибо! Влюбили нас в Калининградскую область. (маловато времени в Зеленоградске). Жаль, что пришлось снизить оценку, но надеюсь обратите внимание на мой отзыв.

  • О
    Олег
    27 мая 2024
    Февраль на Балтийском побережье
    Все отлично
  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    Рождество в сердце Кёнигсберга
    Как я рада, что подарила себе тур "Балтийский экспресс" от "Большой Страны"! Он получился идеальным для меня, насыщенным и, вместе
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    с тем, необременительным. Кооперация с командой принимающей стороны принесли свои плоды, очень удачный вариант! Организаторы были на постоянной связи, внимательны, шли навстречу и помогали во всём. Программа продуманная. Хостел порадовал. Была идеальная погода. Зелено, чисто, вкусно, красиво и познавательно - формула идеального отдыха, как я и хотела. Места абсолютно "мои", пришлись по душе, Калининград, Зеленоградск, Светлогорск и окрестности равно любовь! От души рекомендую!

    Как я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным для
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Февраль на Балтийском побережье
    Благодарю за хорошую работу, все было организовано на высоком уровне.
  • А
    Анастасия
    15 мая 2024
    Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
    Тур понравился, Калининградская область прекрасна! Гид Надежда Алексеевна - неподражаема! Её истории обязательно нужно оформить в книгу, я бы с
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    удовольствием купила. Единственный минус - слишком позднее начало экскурсий. В основном в 10 часов, к 17:00 уже возвращение, поэтому на многих локациях провели слишком мало времени, а хотелось бы насладиться видами подольше.

    Тур понравился, Калининградская область прекрасна! Гид Надежда Алексеевна - неподражаема! Её истории обязательно нужно оформить вТур понравился, Калининградская область прекрасна! Гид Надежда Алексеевна - неподражаема! Её истории обязательно нужно оформить вТур понравился, Калининградская область прекрасна! Гид Надежда Алексеевна - неподражаема! Её истории обязательно нужно оформить в
  • А
    Алексей
    15 мая 2024
    Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
    Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12 мая. Остались только положительные
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    эмоции благодаря насыщенной программе и самое главное лучшему из которых я встречал, экскурсоводу Надежде Алексеевне!!!, уроженке Калининграда, человеку искренне влюблённому в свою профессию, имеющей в том числе опыт работы с иностранными туристами. Посмотрели все основные города и знаковые места. Конечно 4 дней мало, мы после тура ещё остались на пару деньков. Проживали в гостинице Калининград *** звезды, сервис соответствует.

    Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12
  • Н
    Наталья
    8 мая 2024
    Калининградский микс. Экспресс-путешествие в мини-группе
    Большое спасибо нашим гидам Андрею и Александру за проведенные три дня в чудеснейших городах Калининградской области. Нам проводили экскурсии в
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    индивидуальном формате, на комфортных автомобилях, были учтены все наши пожелания. Всё было очень информативно, познавательно и интересно! Хочется возвращаться в Калининград еще и еще. Рекомендуем 100%!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «3-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
  2. Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
  3. Европейские выходные на балтийском побережье
  4. SPA-тур с экскурсиями на балтийском побережье
  5. Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Рыбная деревня
  5. Кафедральный собор
  6. Остров Канта
  7. Танцующий лес
  8. Янтарный комбинат
  9. Балтийская коса
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "3-дневные туры" можно забронировать 82 тура от 8 885 до 100 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 203 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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