Полюбоваться дюнами, рассмотреть немецкую архитектуру и узнать о любимых местах горожан
Пройдёмся по немецкой брусчатке, подышим морским воздухом в городе-порте, где находится цитадель Пиллау, построенная шведами, русскими и немцами.
Поищем солнечный камень на пляже в Янтарном, заглянем в кошачий храм в Зеленоградске и рассмотрим кирху в Светлогорске.
В Калининграде познакомимся с хомлинами и узнаем историю о древних пруссах, жителях Кёнигсберга, советских переселенцах и современных жителях города. Желающие смогут попробовать морские деликатесы.
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Организационные детали
Возможно организовать индивидуальное путешествие только для вашей компании в удобные даты.
Программа тура по дням
Калининград
Встретим вас утром в аэропорту Храброво и отправимся в Калининград — в город с немецкой историей и парками, созданными жителями Восточной Пруссии. Вы пройдётесь по старинной брусчатке и улицам, которые видели Канта, Коперника, Бесселя, Гофмана и других знаменитых и талантливых людей. Узнаете историю о древних пруссах, жителях Кёнигсберга, советских переселенцах и о нас, современных жителях Калининграда. Увидите Кафедральный собор, Королевские ворота, остров Канта, Росгартенские ворота, посетите музей янтаря и музей оборонительного зодчества под открытым небом. Найдём хомлинов и заглянем в скрытые от глаз большинства приезжающих гостей улочки.
После экскурсии небольшой переезд к Балтийскому морю, на побережье которого мы остановимся в уютном гостевом доме.
Корабли, дюны и история Балтийска
Сегодня отправимся в город-порт Балтийск — в суровый край штормов с великолепными дикими пляжами и цитаделью Пиллау, построенной шведами, русскими и немцами. Вы увидите дюны Балтийской косы, узнаете о морском оборонительном зодчестве 19 века, прогуляетесь по старинному балтийскому молу и посетите экскурсию в музее, на которой ещё больше погрузитесь в жизнь Балтийска. Желающие смогут отведать свежайшую рыбку.
Вечером вернёмся в гостевой дом.
Курорты Балтийского побережья
После завтрака отправляемся в соседние Светлогорск и Янтарный — знаменитые курорты Балтийского побережья. Прогуляемся по широким пляжам, поищем янтарь и насладимся морем. Вы узнаете об истории солнечного камня и вспомните кадры из сериала «Жёлтый глаз тигра». Светлогорск порадует нас своей архитектурой и уютными улочками. На пути нам встретятся примерно 11 достопримечательностей, об истории которых вам поведует гид. Зайдём на обед в кафе, где вы сможете попробовать местную кухню. К вечеру вернёмся в гостиницу.
Куршская коса и Зеленоградск
Встанем пораньше, чтобы до вылета успеть насладиться хрупкой красотой Куршской косы и прогуляться по городу кошек Зеленоградску. Вы увидите песчаные дюны, пройдётесь по экотропе маршрута «Высота Эфа», рассмотрите «танцующие» деревья. Желающие попробует морские деликатесы. В Зеленоградске отправимся на пешую экскурсию и рассмотрим довоенную архитектуру восточно-прусского курорта. Заглянем в кошачий храм и посмотрим на город с высоты.
Вечером проводим вас в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Храброво, утром под ваш рейсЗавершение: Аэропорт Храброво
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Очень много можно описывать красоты края, косы, танцующий лес, море и дюны! Если вы любите активный отдых и новые места, то поезжайте, это того стоит!! Особо отмечу организацию тура. Проживание очень комфортное, отдых и релакс. По пути мы могли останавливаться в кафе перекусить там, где нам захочется. Надежда знает все самые уютные местечки, с хорошей кухней, уникальным кофе и сладостями. Даже просто пикник на берегу, если устали. Всё, как вы хотите)) Столик для ужина вам закажут именно с той кухней, которую вы предпочитаете. Остановка для фото, для покупки сувениров - всё по вашему желанию. Мы однозначно еще раз приедем! Спасибо огромное Надежде и Марине за чудесное путешествие!