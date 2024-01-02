Янтарное Рождество в Калининграде

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Нарядные улицы и уютная праздничная атмосфера городов Калининградской области сделают Ваше Рождество запоминающимся и полным чудес! Вы исследуете самые интересные уголки Калининграда и Зеленоградска, встретитесь с удивительным хрупким миром уникального национального парка «Куршская коса», заглянете в таинственные замки, где вас ожидает мастер-класс елочной игрушки, а также прогуляетесь по городу древней Пруссии, ныне Черняховску.

Смешение традиций, легенды и сказки, приветливость местных жителей, обожающих этот праздник и любящих принимать гостей, подарят Вам много приятных моментов!
Янтарное Рождество в Калининграде
Янтарное Рождество в Калининграде
Янтарное Рождество в Калининграде
Янтарное Рождество в Калининграде
Янтарное Рождество в Калининграде
Янтарное Рождество в Калининграде
Янтарное Рождество в Калининграде
Янтарное Рождество в Калининграде
Янтарное Рождество в Калининграде
Янтарное Рождество в Калининграде
Янтарное Рождество в Калининграде
Янтарное Рождество в Калининграде
Янтарное Рождество в Калининграде
Янтарное Рождество в Калининграде
Янтарное Рождество в Калининграде
Янтарное Рождество в Калининграде
Янтарное Рождество в Калининграде
Янтарное Рождество в Калининграде
Янтарное Рождество в Калининграде
Янтарное Рождество в Калининграде
Янтарное Рождество в Калининграде
Янтарное Рождество в Калининграде
Янтарное Рождество в Калининграде
Ближайшие даты:
2
янв

Что вас ожидает:

Дегустация марципана
Дегустация марципана
Посетите Музей марципана в Бранденбургских воротах, где познакомитесь с этим интересным продуктом поближе
Праздничное настроение
Праздничное настроение
Вас ждут нарядные елочки, свечи, горящие в украшенных остролистом окнах, горячий глинтвейн, ароматные трдельники, шмыгающие в переулках коты и хомлины в волшебном рождественском Кёнигсберге
Пейзажи седой Балтики
Пейзажи седой Балтики
На легендарной Куршской косе пройдете по экологической тропе, где увидите песчаные и покрытые лесом дюны, а с верхней точки маршрута налюбуетесь прекрасными морскими пейзажами

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининград

Прибытие в Калининград.

Заселение в гостиницу (после 14:00).

Возможен трансфер до гостиницы за доп. плату.

Свободный день.

Прибытие в КалининградПрибытие в КалининградПрибытие в КалининградПрибытие в Калининград
2 день

Экскурсия в Национальный парк «Куршская коса» и в город Зеленоградск

09:00 Экскурсия «Зимнее Сияние Балтики».

Маршрут: НП Куршская коса - г. Зеленоградск.

Балтийское море прекрасно всегда! В любую погоду и любое время года.

Сначала вас ждет встреча с удивительным хрупким миром уникального национального парка «Куршская коса» и путешествие в историю взаимоотношений природы и человека.

Вы пройдете по экологической тропе «Дюна Эфа», увидите песчаные и покрытые лесом дюны, а с верхней точки маршрута налюбуетесь прекрасной седой Балтикой.

Вы посетите легендарный «Танцующий лес».

А после вас ждет удивительный Кранц, бесконечно прекрасный в своем зимнем наряде. Этот город, летом являющийся центром пляжного отдыха, зимой становится похож на волшебный шар, внутри которого прячется сказка.

Изумительно украшенные дома и улицы, бесконечное количество разноцветных огней, запах выпечки и пряностей создадут действительно рождественское настроение, которое надолго останется с вами.

18:00 Окончание экскурсии.

Экскурсия в Национальный парк «Куршская коса» и в город ЗеленоградскЭкскурсия в Национальный парк «Куршская коса» и в город ЗеленоградскЭкскурсия в Национальный парк «Куршская коса» и в город ЗеленоградскЭкскурсия в Национальный парк «Куршская коса» и в город Зеленоградск
3 день

Экскурсия по замкам Вальдау, Шаакен и Тапиау (по желанию)

09:00 Экскурсия «Рождественские истории в рыцарских замках» — по желанию за доп. плату.

Маршрут: г. Гвардейск — пос. Низовье — пос. Некрасово.

Хотите погрузиться в атмосферу рождественской сказки и поближе познакомиться с замками Восточной Пруссии? Желаете продегустировать германский напиток для холодной погоды вместе с брецелем? А как насчёт самому смастерить сувенир, который будет напоминать вам о волшебном празднике?

Всё это возможно на нашей новогодней экскурсии по замкам Вальдау, Шаакен и Тапиау! Мы погружаем наших гостей в таинственную атмосферу замковой жизни.

Вы получаете возможность прогуляться по территории легендарных замков, прослушать увлекательные истории из прошлой жизни его владельцев и воочию соприкоснуться с современной жизнью этих рыцарских крепостей.

Мы посетим г. Гвардейск (бывш. Тапиау) в котором не только полюбуемся отлично сохранившимся замком Тапиау, но и посетим старинную городскую ратушу с её поющими часами.

В замке Вальдау вас ожидает мастер-класс елочной игрушки, а ещё дегустация замковой наливки от ключницы с традиционными немецкими брецелями.

Затем мы переместимся в замок Шаакен, где братья-рыцари расскажут историю основания немецкого ордена, секреты боевого оружия и тайны изощренных пыток инквизиции. Стрельба из настоящего лука и арбалета, примерка боевых доспехов и ленточки желаний на прусском дереве.

17:00 Окончание экскурсии.

Экскурсия по замкам Вальдау, Шаакен и Тапиау (по желанию)Экскурсия по замкам Вальдау, Шаакен и Тапиау (по желанию)
4 день

Экскурсия по Калининграду

13:30 Экскурсия «Калининград Рождественский».

В конце декабря современный Калининград всегда превращается в Кёнигсберг, ведь на его улочках поселяется Дух Рождества!

Нарядные елочки, свечи горящие в украшенных остролистом окнах, горячий глинтвейн, ароматные трдельники, шмыгающие в переулках коты и хомлины. Все это он — волшебный рождественский Кёнигсберг.

Во время экскурсии гости познакомятся с историей и основными достопримечательностями Калининграда-Кёнигсберга в его рождественском убранстве.

Послушают самый большой орган России под готическими сводами Кафедрального собора.

А завершат знакомство с городом в Бранденбургских воротах, дегустацией настоящего калининградского марципана.

19:30Окончание экскурсии.

Экскурсия по КалининградуЭкскурсия по КалининградуЭкскурсия по КалининградуЭкскурсия по Калининграду
5 день

Экскурсия в Черняховск (по желанию)

09:00 Экскурсия: «Инстенбургский Сочельник» — по желанию, за доп. плату.

Маршрут: г. Черняховск.

Инстербург, ныне Черняховск, город славный своими традициями.

Сильно разрушенный во время войны, сейчас этот город очень бережно восстанавливает свое наследие. И с каждым годом, возвращает себе все больше былой славы.

Особенно это заметно в канун Рождества, когда восстановленные дома, замки и кирхи подсвечиваются рождественскими огнями, создавая неповторимую атмосферу зимней сказки.

Вы посетите живописные стены руинированного замка Инстенбург. Увидите готические соборы и кирху, в которой сейчас проходят православные богослужения.

А после обеда, вдоволь нагулявшись по нарядным улочкам и проникнувшись духом Рождества, вы попадете в кинотеатр, построенный в начале ХХ века, в котором в разное время выступали Марлен Дитрих и Любовь Орлова.

Там, специально для наших гостей, состоится настоящий кинопоказ ретро фильма. И неспешно потягивая игристое и гладя в старинное зеркало, вы погрузитесь в мир легенд и историй Инстенбурга.

Этот город забирает сердце без остатка, в чем вам предстоит убедиться лично.

17:00Окончание экскурсии.

Экскурсия в Черняховск (по желанию)
6 день

Отъезд

Окончание программы.

Выселение из гостиницы (расчетный час 12:00).

Трансфер в аэропорт возможен за доп. плату.

Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Калининграда на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Отель

DBL/TWIN

DBL/TWIN+EXB

SNGL

Доп. ночь в

DBL/DBL+EXB/SNGL

Гостиница «Пруссия» 3* (завтраки за доп. плату)

спальный район, 20 мин. до центра на автобусе

14430

12980

24580

1750/1500/3500

Гостиница «Академическая», 3* (завтраки за доп. плату)

15 мин. на автобусе до центра

15370

13935

22155

1800/1590/2900

Гостиница «Ривер Сайд», 3* (завтраки за доп. плату)

15 мин. на автобусе до центра

19140

17815

34005

2500/2170/5000

Гостиница «Золотая бухта», 3* (завтраки за доп. плату)

В 10 мин. ходьбы от Южного вокзала

20230

18540

36180

2750/2500/5500

Гостиница «Мартон Палас», 4* (с завтраком)
В 10 мин. ходьбы от Южного вокзала

25850

22285

44300

3495/2830/6490

Расшифровка размещения:

  • SNGL – одноместное;
  • DBL/TWIN – двухместное;
  • DBL/TWIN + EXB – двухместное + доп. место.

Варианты проживания

Гостиница «Пруссия» 3

5 ночей

Отель «Пруссия» расположен в тихом районе, в 5 км от центра Калининграда. В 10 минутах езды находятся Южный железнодорожный вокзал и международный автобусный терминал. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Во всех отдельных номерах гостиницы «Пруссия» есть телевизор с плоским экраном, чайник и ванная комната с душем. В наличии имеется также общий номер с телевизором. Во всех номерах предоставляются принадлежности для чая и кофе.

В ресторане отеля «Пруссия» сервируют по-домашнему приготовленные блюда русской кухни и блюда европейской кухни.

Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3

Гостиница «Академическая» 3

5 ночей

Отель «Академическая» располагается в Калининграде. Этот отель находится в 4 км от центра города. Рядом с отелем — Музей янтаря, Ботанический сад и Храм Христа Спасителя.

На территории работает бесплатный Wi-Fi. В номере вас будут ждать душ и телевизор. Любителям спорта подготовили тренажёрный зал. Гостям доступны и другие услуги. Например, прачечная, химчистка, индивидуальная регистрация заезда и отъезда, гладильные услуги и сейф.

Гостиница «Академическая» 3Гостиница «Академическая» 3Гостиница «Академическая» 3Гостиница «Академическая» 3Гостиница «Академическая» 3Гостиница «Академическая» 3Гостиница «Академическая» 3

Гостиница «Ривер Сайд» 3

5 ночей

Отель «Ривер Сайд» является частью современного городского комплекса отдыха и развлечений, расположенного в тихом и уютном месте Калининграда. Комплекс находится на закрытой территории в зеленой зоне, неподалеку от компактного квартала исторической застройки. До комплекса можно за 10 минут доехать на машине от центральной площади города, и всего за полчаса – из аэропорта.

В отеле 23 комфортабельных номера различной категории: 12 однокомнатных двухместных номеров категории «Twin», 2 номера категории «Twin SP», 6 двухкомнатных номеров «Junior Suite» с гостиной и спальней, 2 двухкомнатных номера категории «Suite» и 1 четырехкомнатный номер категории «Family Suite» с возможностью размещения до 8 человек. Все номера отеля оснащены телевизором, телефоном, ванной комнатой и Wi-Fi доступом в интернет.

К услугам гостей отеля «Ривер Сайд» ‒ банный комплекс с двумя банями, сауной, бассейнами и массажным салоном, кафе с европейской кухней, детская площадка и детский бассейн, парковка, услуги прачечной и химчистки. В летний сезон работают летние террасы, плавательные бассейны, а также водные развлечения.

Гостиница «Ривер Сайд» 3Гостиница «Ривер Сайд» 3Гостиница «Ривер Сайд» 3Гостиница «Ривер Сайд» 3Гостиница «Ривер Сайд» 3Гостиница «Ривер Сайд» 3Гостиница «Ривер Сайд» 3Гостиница «Ривер Сайд» 3Гостиница «Ривер Сайд» 3Гостиница «Ривер Сайд» 3Гостиница «Ривер Сайд» 3

Гостиница «Золотая бухта» 3

5 ночей

Отель расположен в Калининграде. К услугам гостей домашняя кухня, классические номера, бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации.

Номера и номера-студио отеля «Золотая Бухта» оформлены в ярких тонах и оснащены телевизором и холодильником. В отеле «Золотая Бухта» сервируется континентальный завтрак.

В кафе можно заказать фирменные блюда русской кухни и блюда авторской кухни.

Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3

Гостиница «Мартон Палас» 4

5 ночей

Отель «Гостиница Мартон Палас Калининград» находится в Калининграде. Этот отель расположен в пешей доступности от центра города.

Роскошные номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.

На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 200 метрах от места отдыха есть кафе.

Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Проживание в выбранной гостинице в Калининграде
  • Входные билеты по программе
  • Мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки
  • Дегустации
  • Экологические сборы
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Трансфер: ж/д – отель – от 600 руб. /легковая машина, аэропорт – отель – от 1250 руб. /легковая машина
  • Экскурсия за доп. плату во 2-й день тура – 3000 руб. /чел.
  • Завтраки в гостинице «Пруссия» – 400 руб.
  • Завтраки в гостинице «Академическая» – 400 руб.
  • Завтраки в гостинице «Золотая бухта» – 500 руб.
  • Завтраки в гостинице «Ривер Сайд» – 650 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Калининград
Важная информация

1. В день начала тура туристы должны получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано место и время (местное!) сбора на экскурсии и организационное собрание.

2. Обращаем Ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 14:00, выселение до 12:00.

3. Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

4. При заказе трансфера туристов встречают в аэропорту или ж/д вокзале с табличкой с указанием фамилии туриста.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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