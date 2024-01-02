Янтарное Рождество в Калининграде
Сказки и легенды, смешение традиций и гостеприимство местных жителей сделают Ваши каникулы волшебными и незабываемыми!
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Калининград
Прибытие в Калининград.
Заселение в гостиницу (после 14:00).
Возможен трансфер до гостиницы за доп. плату.
Свободный день.
Экскурсия в Национальный парк «Куршская коса» и в город Зеленоградск
09:00 Экскурсия «Зимнее Сияние Балтики»
Маршрут: НП Куршская коса — г. Зеленоградск.
Балтийское море прекрасно всегда! В любую погоду и любое время года.
Сначала вас ждет встреча с удивительным хрупким миром уникального национального парка «Куршская коса» и путешествие в историю взаимоотношений природы и человека.
Вы пройдете по экологической тропе «Дюна Эфа», увидите песчаные и покрытые лесом дюны, а с верхней точки маршрута налюбуетесь прекрасной седой Балтикой.
Вы посетите легендарный «Танцующий лес».
А после вас ждет удивительный Кранц-Зеленоградск, бесконечно прекрасный в своем зимнем наряде.
Этот город, летом являющийся центром пляжного отдыха, зимой становится похож на волшебный шар, внутри которого прячется сказка.
Изумительно украшенные дома и улицы, бесконечное количество разноцветных огней, запах выпечки и пряностей создадут действительно рождественское настроение, которое надолго останется с Вами.
18:00 Окончание экскурсии.
Экскурсия по замкам Вальдау, Шаакен и Тапиау
09:00 Экскурсия «Рождественские истории в рыцарских замках».
Маршрут: г. Гвардейск — пос. Низовье — пос. Некрасово.
Хотите погрузиться в атмосферу рождественской сказки и поближе познакомиться с замками Восточной Пруссии? Желаете продегустировать германский напиток для холодной погоды вместе с брецелем? А как насчёт самому смастерить сувенир, который будет напоминать вам о волшебном празднике?
Всё это возможно на нашей новогодней экскурсии по замкам Вальдау, Шаакен и Тапиау!
Мы погружаем наших гостей в таинственную атмосферу замковой жизни. Вы получаете возможность прогуляться по территории легендарных замков, прослушать увлекательные истории из прошлой жизни его владельцев и воочию соприкоснуться с современной жизнью этих рыцарских крепостей.
Мы посетим г. Гвардейск (бывший Тапиау) в котором не только полюбуемся отлично сохранившимся замком Тапиау, но и посетим старинную городскую ратушу с её поющими часами.
В замке Вальдау вас ожидает мастер-класс елочной игрушки, а ещё дегустация замковой наливки от ключницы с традиционными немецкими брецелями.
Затем мы переместимся в замок Шаакен, где братья-рыцари расскажут историю основания немецкого ордена, секреты боевого оружия и тайны изощренных пыток инквизиции.
Стрельба из настоящего лука и арбалета, примерка боевых доспехов и ленточки желаний на прусском дереве.
17:00 Окончание экскурсии.
Экскурсия по Калининграду
13:30 Экскурсия «Калининград Рождественский».
В конце декабря современный Калининград всегда превращается в Кёнигсберг, ведь на его улочках поселяется Дух Рождества!
Нарядные елочки, свечи горящие в украшенных остролистом окнах, горячий глинтвейн, ароматные трдельники, шмыгающие в переулках коты и хомлины. Все это он — волшебный рождественский Кёнигсберг.
Во время экскурсии гости познакомятся с историей и основными достопримечательностями Калининграда-Кёнигсберга в его рождественском убранстве.
Послушают самый большой орган России под готическими сводами Кафедрального собора.
А завершат знакомство с городом в Бранденбургских воротах, дегустацией настоящего калининградского марципана.
19:30Окончание экскурсии.
Экскурсия в Черняховск
09:00 Экскурсия: «Инстенбургский Сочельник».
Маршрут: г. Черняховск.
Инстербург, ныне Черняховск, город славный своими традициями.
Сильно разрушенный во время войны, сейчас этот город очень бережно восстанавливает свое наследие. И с каждым годом, возвращает себе все больше былой славы.
Особенно это заметно в канун Рождества, когда восстановленные дома, замки и кирхи подсвечиваются рождественскими огнями, создавая неповторимую атмосферу зимней сказки.
Вы посетите живописные стены руинированного замка Инстенбург. Увидите готические соборы и кирху, в которой сейчас проходят православные богослужения.
А после обеда, вдоволь нагулявшись по нарядным улочкам и проникнувшись духом Рождества, вы попадете в кинотеатр, построенный в начале ХХ века, в котором в разное время выступали Марлен Дитрих и Любовь Орлова.
Там, специально для наших гостей, состоится настоящий кинопоказ ретро фильма. И неспешно потягивая игристое и гладя в старинное зеркало, вы погрузитесь в мир легенд и историй Инстенбурга.
Этот город забирает сердце без остатка, в чем вам предстоит убедиться лично.
17:00Окончание экскурсии.
Отъезд
Окончание программы.
Выселение из гостиницы (расчетный час 12:00).
Трансфер в аэропорт возможен за доп. плату.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Калининграда на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Отель
DBL/TWIN
DBL/TWIN +EXB
SNGL
Доп. ночь в
DBL/DBL+EXB/SNGL
Гостиница «Пруссия» (завтраки за доп. плату)
Спальный район, 20мин до центра на автобусе
21170
19725
31325
1750/1500/3500
Гостиница «Академическая», 3* (завтраки за доп. плату)
15 мин на автобусе до центра
22115
20670
28900
1800/1590/2900
Гостиница «Ривер Сайд», 3* (завтраки за доп. плату)
15 мин на автобусе до центра
25885
24555
40750
2500/2170/5000
Гостиница «Золотая бухта», 3* (завтраки за доп. плату)
В 10 минутах ходьбы от Южного вокзала
26970
25280
42925
2750/2500/5500
|Гостиница «Мартон Палас», 4* (с завтраком)
В 10 минутах ходьбы от Южного вокзала
32590
29030
51045
3495/2830/6490
Расшифровка размещения:
- SNGL – одноместное;
- DBL/TWIN – двухместное;
- DBL/TWIN + EXB – двухместное + доп. место.
Варианты проживания
Гостиница «Пруссия» 3
Отель «Пруссия» расположен в тихом районе, в 5 км от центра Калининграда. В 10 минутах езды находятся Южный железнодорожный вокзал и международный автобусный терминал. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
Во всех отдельных номерах гостиницы «Пруссия» есть телевизор с плоским экраном, чайник и ванная комната с душем. В наличии имеется также общий номер с телевизором. Во всех номерах предоставляются принадлежности для чая и кофе.
В ресторане отеля «Пруссия» сервируют по-домашнему приготовленные блюда русской кухни и блюда европейской кухни.
Гостиница «Академическая» 3
Отель «Академическая» располагается в Калининграде. Этот отель находится в 4 км от центра города. Рядом с отелем — Музей янтаря, Ботанический сад и Храм Христа Спасителя.
На территории работает бесплатный Wi-Fi. В номере вас будут ждать душ и телевизор. Любителям спорта подготовили тренажёрный зал. Гостям доступны и другие услуги. Например, прачечная, химчистка, индивидуальная регистрация заезда и отъезда, гладильные услуги и сейф.
Гостиница «Ривер Сайд» 3
Отель «Ривер Сайд» является частью современного городского комплекса отдыха и развлечений, расположенного в тихом и уютном месте Калининграда. Комплекс находится на закрытой территории в зеленой зоне, неподалеку от компактного квартала исторической застройки. До комплекса можно за 10 минут доехать на машине от центральной площади города, и всего за полчаса – из аэропорта.
В отеле 23 комфортабельных номера различной категории: 12 однокомнатных двухместных номеров категории «Twin», 2 номера категории «Twin SP», 6 двухкомнатных номеров «Junior Suite» с гостиной и спальней, 2 двухкомнатных номера категории «Suite» и 1 четырехкомнатный номер категории «Family Suite» с возможностью размещения до 8 человек. Все номера отеля оснащены телевизором, телефоном, ванной комнатой и Wi-Fi доступом в интернет.
К услугам гостей отеля «Ривер Сайд» ‒ банный комплекс с двумя банями, сауной, бассейнами и массажным салоном, кафе с европейской кухней, детская площадка и детский бассейн, парковка, услуги прачечной и химчистки. В летний сезон работают летние террасы, плавательные бассейны, а также водные развлечения.
Гостиница «Золотая бухта» 3
Отель расположен в Калининграде. К услугам гостей домашняя кухня, классические номера, бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации.
Номера и номера-студио отеля «Золотая Бухта» оформлены в ярких тонах и оснащены телевизором и холодильником. В отеле «Золотая Бухта» сервируется континентальный завтрак.
В кафе можно заказать фирменные блюда русской кухни и блюда авторской кухни.
Гостиница «Мартон Палас» 4
Отель «Гостиница Мартон Палас Калининград» находится в Калининграде. Этот отель расположен в пешей доступности от центра города.
Роскошные номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.
На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 200 метрах от места отдыха есть кафе.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание в выбранной гостинице в Калининграде
- Входные билеты по программе
- Мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки
- Дегустации
- Экологические сборы
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Трансфер: ж/д – отель – от 600 руб. /легковая машина, аэропорт – отель – от 1250 руб. /легковая машина
- Завтраки в гостинице «Пруссия» – 400 руб.
- Завтраки в гостинице «Академическая» – 400 руб.
- Завтраки в гостинице «Золотая бухта» – 500 руб.
- Завтраки в гостинице «Ривер Сайд» – 650 руб
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Калининград
- Важная информация
1. В день начала тура туристы должны получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано место и время (местное!) сбора на экскурсии и организационное собрание.
2. Обращаем Ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 14:00, выселение до 12:00.
3. Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
4. При заказе трансфера туристов встречают в аэропорту или ж/д вокзале с табличкой с указанием фамилии туриста.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.