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Понедельник

Экскурсия «Калининград-город-крепость», 5-6 часов.

09:40 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).

10:00 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).

На протяжении всей своей многовековой истории Кёнигсберг являлся городом-крепостью и оставался неприступным вплоть до апреля 1945 года.

Сохранившиеся в Калининграде городские ворота, башни, бастионы и форты являются образцами блестящего воплощения самой современной военно-инженерной мысли в Европе прошлых лет.

Вас ожидает увлекательная экскурсия с проездом вдоль оборонительных укреплений внутреннего оборонительного кольца города: оборонительный вал, ров, башня Дона, бастион Обертайх, казарма Кронпринц, бастион Грольман и, конечно, ворота города.

Посещение трёхмерной панорамы «Кёнигсберг-45. Последний штурм» в историко-художественном музее г. Калининграда, уникальная возможность под грохот орудий и звуки стрельбы оказаться в центре Кёнигсберга во время штурма города советскими войсками в апреле 1945 года.

Вы будете наблюдать панораму не со стороны, а окажетесь внутри, в самой гуще событий.

Вы увидите памятник Героям Первой Мировой Войны и мемориал «1200 гвардейцам» – главный памятник героям Второй мировой войны в Калининграде, прогуляетесь по парку Победы.

А затем побываете на линии внешней линии обороны Кёнигсберга и посетите один из фортов города.

Посещение форта №5 «Король Фридрих Вильгельм III».

Этот хорошо сохранившийся форт поразит вас мощью своих стен и хитроумностью устройства таких крепостей.