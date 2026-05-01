Гуляя у старинных
Программа тура по дням
Прибытие в Калининград. Свободный день
Дни заезда и выезда свободные или экскурсия за доп. плату.
Вы можете выбрать удобное для вас время приезда в Калининград
Размещение в номерах туристического комплекса с 14:00.
Свободное время: вы можете отдохнуть после дороги в туристическом комплексе или отправиться исследовать город самостоятельно.
18:30 Ужин в кафе туристического центра (при выборе тарифа "завтрак + ужин").
Понедельник: экскурсия в Янтарный и Балтийск
08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.
09:00 Выезд в Балтийск.
Экскурсия в Балтийске: откроете для себя Пиллау, знаменитый город-порт с древними морскими традициями.
Пройдётесь вдоль береговой линии, узнаете историю этого места, увидите старинный маяк и современные военные корабли Балтийского флота.
Свободное время в Балтийске.
Экскурсия в Янтарном: погрузитесь в атмосферу курортного города с лучшими в России песчаными пляжами. Наслаждаясь красивыми морскими пейзажами, узнаете всё о янтаре, его добыче и значении для региона.
Свободное время в Янтарном.
Выезд в Калининград.
Продолжительность экскурсий 7-8 часов.
18:30 Ужин в кафе тур. комплекса.
Вторник: обзорная экскурсия по Калининграду
08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.
09:00 Выезд на обзорную экскурсию по Калининграду (5-6 ч).
Автобусно-пешеходная экскурсия по Калининграду. Погружение в историю города от древних прусских поселений до современного Калининграда.
Увидите основные достопримечательности в границах исторического Кёнигсберга: городские ворота, драматический театр, зоопарк, церковь памяти королевы Луизы, памятники и скульптуры, бастионы и фортификационные укрепления, а также старинные кварталы с довоенной застройкой.
Прогуляетесь по острову Канта, узнаете историю Кафедрального собора и судьбу философа Иммануила Канта.
Свободное время на острове Канта.
Далее Вы познакомитесь с современным Калининградом: увидите современные районы, парки и набережные, площадь Победы, Храм Христа Спасителя, стадион «Калининград», филиал Третьяковской галереи и Музей Мирового океана, узнаете о культурных пространствах и жизни города сегодня.
Продолжительность экскурсий 5-6 часов.
18:30 Ужин в кафе тур. комплекса.
Среда: Правдинск, шлюзы Мазурского канала и Железнодорожный
08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.
09:00 Выезд в Правдинск.
Посещение Правдинска — места, где произошло знаменитое Фридландское сражение.
Осмотрим сохранившуюся кирху XIII века, погрузимся в ее увлекательную историю и восхитимся великолепием средневековой готической архитектуры.
Переезд в Железнодорожный.
Экскурсия по Железнодорожному. В этом маленьком городке сможете ощутить дух Средневековья. После реставрации здесь стало так атмосферно, будто гуляешь в кинодекорациях.
Свободное время в Железнодорожном.
Экскурсия в домике смотрителя Мазурского канала.
Узнаете многовековую историю строительства водного пути, ведь первые проекты рукотворного канала появились ещё в Средневековье.
Посещение шлюзов: Allenburg I, Georgenfelde V - даже сейчас эти заброшенные инженерные сооружения удивляют и восхищают.
Свободное время на шлюзе Georgenfelde.
Выезд в Калининград.
Продолжительность экскурсий 7-8 часов.
18:30 Ужин в кафе тур. комплекса.
Четверг: старинные районы Кёнигсберга
08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.
09:00 Выезд на экскурсию в старинные районы Кёнигсберга (5-6 ч).
Экскурсия по историческому району Ратсхоф.
Узнаете, как землевладение Альтштадтской кирхи стало рабочим посёлком при вагоностроительном заводе «Штайнфурт». Увидите сохранившуюся застройку, уютные улицы с палисадниками и узнаете, почему район считался образцом комфортного городского жилья.
Переезд в Амалиенау.
Экскурсия по старинному району Амалиенау.
Прогуляетесь по знаменитому городу-саду, созданному как элитный квартал начала XX века, увидите уникальные виллы в стилях модерн, неоклассицизм и романтизм, узнаете о довоенных жителях района, почему он сохранился и как исторические традиции поддерживаются до сих пор.
Свободное время в районе Амалиенау.
Продолжительность экскурсий 5-6 часов.
18:30 Ужин в кафе тур. комплекса.
Пятница: Светлогорск и замок Шаакен
08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.
09:00 Выезд в Светлогорск.
Экскурсия в Светлогорске.
Увидите старинные виллы и извилистые улочки сказочного Раушена — элитного курорта Восточной Пруссии. Когда-то на этом месте были только огромные дюны и неприступные обрывы, сейчас изящные особняки теряются в густом лесу, где нет ветра и полная тишина.
Свободное время в Светлогорске.
Выезд в замок Шаакен.
Экскурсия в замок Шаакен — настоящую крепость Тевтонского ордена.
Увидите музей Средневековья, услышите истории замка с 13 века до наших дней и спуститесь в пыточные подвалы.
Посещение замковой сыроварни Шаакен Дорф — отличная возможность приобрести вкусные сувениры из Калининградской области.
Выезд в Калининград.
Продолжительность экскурсий 7-8 часов.
18:30 Ужин в кафе тур. комплекса.
Суббота: Зеленоградск и Куршская коса
08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.
09:00 Выезд в Зеленоградск.
Экскурсия в Зеленоградске.
Прогуляетесь по первому курорту Восточной Пруссии, узнаете историю его развития от рыбацкой деревушки до королевского курорта. Насладитесь прекрасным променадом вдоль моря и пройдёте по волшебным улицам будто со старинных открыток.
Свободное время в Зеленоградске.
Экскурсия по Куршской косе.
Прогуляетесь по экотропам, надышитесь ароматами хвойного леса. Подниметесь на высокие песчаные дюны и насладитесь захватывающими панорамными видами на море, залив и заповедные леса.
Выезд в Калининград.
Продолжительность экскурсий 7-8 часов.
18:30 Ужин в кафе тур. комплекса.
Воскресенье: Черняховск и замок Тапиау
08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.
09:00 Выезд в Черняховск.
Экскурсия в Черняховске: узнаете, почему основанный тевтонским орденом Инстербург теперь самый европейский город России.
Прогуливаясь по старинным районам в стиле модерн, увидите готические кирхи, соборы и руины рыцарских замков.
Свободное время в Черняховске.
Переезд в замок Тапиау.
Экскурсия в замке Тапиау: пронесётесь сквозь 700 лет истории, познакомившись с величественным сооружением, где останавливались Герцог Пруссии Альбрехт, Великое посольство Петра I, король Англии Генрих IV и Николай Коперник, и восхититесь уникальными архитектурными особенностями крепости, не имеющей аналогов в мире.
Выезд в Калининград.
Продолжительность экскурсий 7-8 часов.
18:30 Ужин в кафе тур. комплекса.
Свободный день. Отъезд
08:00-12:00 Завтрак в кафе тур. центра.
Выезд из номеров до 12:00.
День выезда свободный или экскурсия за доп. плату.
Вы можете выбрать удобное для вас время отъезда из Калининграда.
В случае позднего отъезда из Калининграда вы можете оставить багаж на ресепшене и отправиться за сувенирами или съездить на море.
Проживание
Тур предусматривает проживание в туристическом комплексе.
Стоимость тура на 1 человека без проживания и питания — 26 400 руб.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тип размещения/питания
|Завтраки
|Завтраки и ужины
|2-местный номер с общей ванной комнатой (с подселением)
|52 800
|59 800
|1-местный номер с общей ванной комнатой (без подселения)
|68 800
|75 800
|1-местный номер с собственной ванной комнатой (без подселения)
|86 800
|93 800
|2-местный номер с собственной ванной комнатой (доступно только при бронировании тура для двух человек с проживанием в одном номере)
|62 800
|69 800
Заезд в туристический комплекс с 14:00.
Варианты проживания
Туристический комплекс «Фрайдей центр»
Местоположение туристического комплекса с бассейном — центральная часть Калининграда. В числе бесплатных услуг для отдыхающих — частная охраняемая парковка, трансфер и подключение к сети WI-FI.
Номерной фонд состоит из 27 номеров с яркими цветовыми акцентами в дизайне. Они оснащены двух- или одноярусными кроватями, рабочим столом и гардеробом с вешалками. Некоторые категории бронирования предусматривают наличие телевизора. В собственной или общей ванной комнатой. Количество общих санузлов: 24 душевых и 24 санузла на 22 номера.
Мы предоставляем: полотенца для душа; полотенца для бассейна. Фены предоставляются на ресепшен.
Общая кухня оснащена холодильниками, микроволновой печью, плитой и кофеваркой. За отдельную плату здесь ежедневно сервируется завтрак. В пешей доступности работает супермаркет с доставкой продуктов.
Для деловых собраний и брейнштормов на территории комплекса выделен специальный конференц-зал с проектором и экраном.
Гостям обеспечен разнообразный досуг. Здесь можно заняться спортом в фитнес-центре или попариться в бане. За территорией есть условия для рыбной ловли, пеших и велосипедных прогулок, дайвинга и виндсёрфинга. Путь до ближайшего аэропорта составит 21 км, а до железнодорожного вокзала всего 4 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в тур. комплексе 9 дней/8 ночей - при выборе тарифа с проживанием
- Питание (при выборе тура с проживанием): завтраки или завтраки + ужины (в зависимости от выбранного тарифа)
- 7 дней экскурсионного обслуживания по программе цикличного тура
- 7 дней транспортного обслуживания по программе цикличного тура
- Экологический сбор и туристический налог
- Посещение бассейна (06:00-11:00) и спортзала (06:00-23:00) - бесплатно при выборе тарифа с проживанием
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Страховка
- Трансферы из аэропорта и в аэропорт
- Проживание и питание, при выборе тарифа без проживания
- Питание не указанное в программе тура: завтрак в день заезда, обеды в рамках всего тура, ужин в день выезда
- Экскурсионное обслуживание в день заезда
- Экскурсионное обслуживание в день выезда
- Проживание до и после тура
- Посещение бассейна и сауны (18:00-23:00) - 1000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для прогулок:
- дождевик;
- головной убор;
- флисовая кофта;
- куртка или ветровка (по сезону);
- удобная повседневная одежда;
- удобная повседневная обувь.
Для проживания:
- домашние тапочки;
- обувь для бассейна;
- купальный костюм.
Дополнительно:
- личные гигиенические принадлежности;
- личные лекарства.
Мы предоставляем:
- фен;
- полотенца для душа;
- полотенца для бассейна.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
Вы можете приобрести ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Чем отличается данный цикличный тур от обычного?
- Можно приехать в любой удобный для вас день, как в будни, так и в выходные.
- Каждый день недели имеет четкую экскурсионную программу.
- Дни заезда и выезда — без экскурсий, вы сможете выбрать удобное для себя время приезда и отъезда.
- Время заезда в номера в тур. комплекс с 14:00, время выезда из номеров до 12:00.
- Экскурсии начинаются и заканчивается в тур. комплексе в указанное время, не нужно искать место посадки в автобус в городе или ждать гида.
- Комплексные завтраки и ужины начинаются в тур. комплексе в указанное время, не нужно искать заведение в городе до или после экскурсии.
Где происходит сбор на экскурсии?
Сбор и посадка в автобус проходят на ресепшн туристического комплекса (проспект Победы, 191Д) в 08:45, отправление — в 09:00.
Туристам, приобретающим экскурсионный пакет без проживания, необходимо самостоятельно добраться до места сбора группы.
Опоздавшие к группе не присоединяются. Автобус отправляется строго по расписанию. Рассадка — свободная.