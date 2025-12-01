Мои заказы

Балтийский экспресс на 6 дней. Цикличный тур в Калининград с октября по май

Балтийский экспресс на 6 дней
Акция! При бронировании тура в период с 10 по 22 ноября на заезды с 10 ноября по 20 декабря предоставляется бесплатная групповая экскурсия в день выезда (проводится по программе экскурсий
читать дальше

цикличного тура).В этом туре вы познакомитесь со всеми контрастами региона, где причудливым образом соединяются современная и старинная архитектура, пустынные дюны и хвойные леса, тихие озёра и бушующее Балтийское море.

За шесть дней вы посетите множество знаковых мест и погрузитесь в атмосферу богатой истории и культуры Калининградской области.

Прогулки по живописным улочкам курортных городов, свежий морской ветер и невероятные пейзажи Балтики создадут для вас незабываемую атмосферу.

Это цикличный тур: Вы можете приехать в любой удобный день, как в будни, так и в выходные с 03.10.25 по 26.05.26 (кроме дат с 31.12.25 по 03.01.2026).Каждый день недели имеет четкую экскурсионную программу. Дни заезда и выезда — без экскурсий.

Балтийский экспресс на 6 дней. Цикличный тур в Калининград с октября по майФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Балтийский экспресс на 6 дней. Цикличный тур в Калининград с октября по майФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Балтийский экспресс на 6 дней. Цикличный тур в Калининград с октября по майФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Понедельник: Янтарный и Балтийск

08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.

09:00 Выезд в Балтийск.

Экскурсия в Балтийске: откроете для себя Пиллау, знаменитый город-порт с древними морскими традициями.

Пройдётесь вдоль береговой линии, узнаете историю этого места, увидите старинный маяк и современные военные корабли Балтийского флота.

Свободное время в Балтийске.

Экскурсия в Янтарном: погрузитесь в атмосферу курортного города с лучшими в России песчаными пляжами. Наслаждаясь красивыми морскими пейзажами, узнаете всё о янтаре, его добыче и значении для региона.

Свободное время в Янтарном.

Выезд в Калининград.

Продолжительность экскурсий 7-8 часов.

18:30 Ужин в кафе тур. комплекса.

Понедельник: Янтарный и БалтийскПонедельник: Янтарный и БалтийскПонедельник: Янтарный и БалтийскПонедельник: Янтарный и Балтийск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Вторник: Зеленоградск и Куршская коса

08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.

09:00 Выезд в Зеленоградск.

Экскурсия в Зеленоградске.

Прогуляетесь по первому курорту Восточной Пруссии, узнаете историю его развития от рыбацкой деревушки до королевского курорта. Насладитесь прекрасным променадом вдоль моря и пройдёте по волшебным улицам будто со старинных открыток.

Свободное время в Зеленоградске.

Экскурсия по Куршской косе. Прогуляетесь по экотропам, надышитесь ароматами хвойного леса.

Подниметесь на высокие песчаные дюны и насладитесь захватывающими панорамными видами на море, залив и заповедные леса.

Выезд в Калининград.

Продолжительность экскурсий 7-8 часов.

18:30 Ужин в кафе тур. комплекса.

Вторник: Зеленоградск и Куршская косаВторник: Зеленоградск и Куршская косаВторник: Зеленоградск и Куршская косаВторник: Зеленоградск и Куршская коса
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Среда: шлюзы Мазурского канала и Железнодорожный

08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.

09:00 Выезд в посёлок Дружба.

Экскурсия в домике смотрителя Мазурского канала.

Узнаете многовековую историю строительства водного пути, ведь первые проекты рукотворного канала появились ещё в Средневековье.

Посещение шлюзов: Allenburg I, Allenburg II, Georgenfelde V — даже сейчас эти заброшенные инженерные сооружения удивляют и восхищают.

Свободное время на шлюзе Georgenfelde.

Переезд в Железнодорожный.

Экскурсия по Железнодорожному.

В этом маленьком городке сможете ощутить дух Средневековья. После реставрации здесь стало так атмосферно, будто гуляешь в кинодекорациях.

Свободное время в Железнодорожном.

Выезд в Калининград.

Продолжительность экскурсий 7-8 часов.

18:30 Ужин в кафе тур. комплекса.

Среда: шлюзы Мазурского канала и ЖелезнодорожныйСреда: шлюзы Мазурского канала и ЖелезнодорожныйСреда: шлюзы Мазурского канала и ЖелезнодорожныйСреда: шлюзы Мазурского канала и Железнодорожный
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Четверг: Калининград

08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.

09:00 Выезд в исторический центр Калининграда.

Экскурсия по старинному району Амалиенау - исторический оазис в центре современного города.

Увидите элитный город-сад и колонию уникальных вилл. Узнате почему этот район хорошо сохранился, кто жил здесь в начале прошлого века и как традиции поддерживаются сейчас.

Переезд на остров Канта.

Экскурсия по острову Канта — лучшему общественному пространству России по версии National Geographic. Узнаете каким он был сто лет назад и как могила философа спасла Кафедральный собор.

Свободное время на острове Канта.

Выезд в тур. комплекс.

Продолжительность экскурсий 5-6 часов.

18:30 Ужин в кафе тур. комплекса.

Четверг: КалининградЧетверг: КалининградЧетверг: Калининград
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Пятница: Светлогорск и замок Шаакен

08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.

09:00 Выезд в Светлогорск.

Экскурсия в Светлогорске.

Увидите старинные виллы и извилистые улочки сказочного Раушена — элитного курорта Восточной Пруссии. Когда-то на этом месте были только огромные дюны и неприступные обрывы, сейчас изящные особняки теряются в густом лесу, где нет ветра и полная тишина.

Свободное время в Светлогорске.

Выезд в замок Шаакен.

Экскурсия в замок Шаакен — настоящую крепость Тевтонского ордена.

Увидите музей Средневековья, услышите истории замка с 13 века до наших дней и спуститесь в пыточные подвалы.

Посещение замковой сыроварни Шаакен Дорф — отличная возможность приобрести вкусные сувениры из Калининградской области.

Выезд в Калининград.

Продолжительность экскурсий 7-8 часов.

18:30 Ужин в кафе тур. комплекса.

Пятница: Светлогорск и замок ШаакенПятница: Светлогорск и замок ШаакенПятница: Светлогорск и замок Шаакен
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Суббота: Зеленоградск и Куршская коса

08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.

09:00 Выезд в Зеленоградск.

Экскурсия в Зеленоградске.

Прогуляетесь по первому курорту Восточной Пруссии, узнаете историю его развития от рыбацкой деревушки до королевского курорта. Насладитесь прекрасным променадом вдоль моря и пройдёте по волшебным улицам будто со старинных открыток.

Свободное время в Зеленоградске.

Экскурсия по Куршской косе.

Прогуляетесь по экотропам, надышитесь ароматами хвойного леса. Подниметесь на высокие песчаные дюны и насладитесь захватывающими панорамными видами на море, залив и заповедные леса.

Выезд в Калининград.

Продолжительность экскурсий 7-8 часов.

18:30 Ужин в кафе тур. комплекса.

Суббота: Зеленоградск и Куршская косаСуббота: Зеленоградск и Куршская коса
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Воскресенье: Черняховск и замок Тапиау

08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.

09:00 Выезд в Черняховск.

Экскурсия в Черняховске: узнаете, почему основанный тевтонским орденом Инстербург теперь самый европейский город России.

Прогуливаясь по старинным районам в стиле модерн, увидите готические кирхи, соборы и руины рыцарских замков.

Свободное время в Черняховске.

Переезд в замок Тапиау.

Экскурсия в замке Тапиау: пронесётесь сквозь 700 лет истории, познакомившись с величественным сооружением, где останавливались Герцог Пруссии Альбрехт, Великое посольство Петра I, король Англии Генрих IV и Николай Коперник, и восхититесь уникальными архитектурными особенностями крепости, не имеющей аналогов в мире.

Выезд в Калининград.

Продолжительность экскурсий 7-8 часов.

18:30 Ужин в кафе тур. комплекса.

Воскресенье: Черняховск и замок Тапиау
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в туристическом комплексе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения на заезды до 31.12.2025, руб:

Тип размещенияСтоимость
2-местный номер с общей ванной комнатой (с подселением), завтраки + ужины27 500
1-местный номер с общей ванной комнатой (без подселения), завтраки + ужины38 500
1-местный номер с собственной ванной комнатой (без подселения), завтраки + ужины50 000
2-местный номер с собственной ванной комнатой, завтраки + ужины (доступно только при бронировании тура для двух человек с проживанием в одном номере)33 750

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения на заезды после 03.01.2026, руб:

Тип размещенияСтоимость
2-местный номер с общей ванной комнатой (с подселением), завтраки + ужины33 400
1-местный номер с общей ванной комнатой (без подселения), завтраки + ужины44 400
1-местный номер с собственной ванной комнатой (без подселения), завтраки + ужины55 900
2-местный номер с собственной ванной комнатой, завтраки + ужины (доступно только при бронировании тура для двух человек с проживанием в одном номере)39 650

Обратите внимание! На заезд 03.01.2026 заселение с 16:00, в остальные дни — с 14:00.

Важно! В мае для бронирования доступны номера с общей ванной комнатой.

Варианты проживания

Туристический комплекс «Фрайдей центр»

5 ночей

Современный туристический комплекс-хостел с инфраструктурой отеля 4 звезды.

Конференц-зал и бассейн, круглосуточный room-service и сауна, тренажёрный зал и прокат автомобилей, охраняемая парковка и услуги бизнес-центра — неправда ли, больше напоминает крутой отель?

27 номеров разных категорий одинаково удобны и способны вместить 88 требовательных гостей. Белоснежное постельное бельё и удобные матрасы — само собой разумеющееся.

Горничные ежедневно убирают номера, а на ресепшен 24/7 готовы предоставить любой сервис: от услуг прачечной до бесплатного трансфера, от аренды велосипеда до присмотра за детьми.

Континентальные завтраки, комплексные обеды, фуршеты и кофе-брейки дополнят ощущение, что вы проживаете в гостинице.

2000 м2 комплекса вмещают и хостеловскую классику: кухни с пространствами для тусовок, бесплатные чай, кофе, печеньки, чилл-ауты с большими телевизорами, настольные игры и библиотеку.

Туристический комплекс «Фрайдей центр»Туристический комплекс «Фрайдей центр»Туристический комплекс «Фрайдей центр»Туристический комплекс «Фрайдей центр»Туристический комплекс «Фрайдей центр»Туристический комплекс «Фрайдей центр»Туристический комплекс «Фрайдей центр»Туристический комплекс «Фрайдей центр»Туристический комплекс «Фрайдей центр»Туристический комплекс «Фрайдей центр»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в тур. комплексе 6 дней/5 ночей
  • Питание: завтраки и ужины в кафе тур. комплекса
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экологический сбор и туристический налог
  • Посещение бассейна (06:00-11:00) - бесплатно
  • Посещение спортзала (06:00-23:00) - бесплатно
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Страховка
  • Питание, не указанное в программе тура: завтрак в день заезда, обеды в рамках всего тура, ужин в день выезда
  • Экскурсионное обслуживание в день заезда
  • Экскурсионное обслуживание в день выезда
  • Проживание до и после тура
  • Посещение бассейна и сауны (18:00-23:00) - 1000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Калининград
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для прогулок:

  • дождевик;
  • головной убор;
  • флисовая кофта;
  • куртка или ветровка (по сезону);
  • удобная повседневная одежда;
  • удобная повседневная обувь.

Для проживания:

  • домашние тапочки;
  • обувь для бассейна;
  • купальный костюм.

Дополнительно:

  • личные гигиенические принадлежности;
  • личные лекарства.

Мы предоставляем:

  • фен;
  • полотенца для душа;
  • полотенца для бассейна.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. Вы можете приобрести ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Чем отличается данный цикличный тур от обычного?
  1. Можно приехать в любой удобный для вас день, как в будни, так и в выходные.
  2. Каждый день недели имеет четкую экскурсионную программу.
  3. Дни заезда и выезда — без экскурсий, вы сможете выбрать удобное для себя время приезда и отъезда.
  4. Время заезда в номера в тур. комплекс с 14:00, время выезда из номеров до 12:00.
  5. Экскурсии начинаются и заканчивается в тур. комплексе в указанное время, не нужно искать место посадки в автобус в городе или ждать гида.
  6. Комплексные завтраки и ужины начинаются в тур. комплексе в указанное время, не нужно искать заведение в городе до или после экскурсии.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Калининграда

Похожие туры из Калининграда

Калининград и всё побережье от Куршской косы до Балтийска (индивидуальный тур)
На машине
3 дня
-
20%
4 отзыва
Калининград и всё побережье от Куршской косы до Балтийска (индивидуальный тур)
Зайти в Музей марципана и Мастерскую хомлинов, отдохнуть на курортах и увидеть боевые корабли
Начало: Аэропорт Калининграда, по времени рейса
1 дек в 08:00
5 дек в 08:00
36 000 ₽45 000 ₽ за всё до 7 чел.
Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
Начало: Г. Калининград
7 мая в 10:00
от 30 500 ₽ за человека
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 7 дней
На автобусе
7 дней
3 отзыва
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 7 дней
Начало: Калининград
30 мар в 10:00
6 апр в 10:00
от 25 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Калининграде
Все туры из Калининграда