1 день

Г. Калининград

Прибытие в Калининградскую область.

Трансфер до гостиницы в г. Калининграде по желанию за доп. плату. Заселение в гостиницу в 14:00.

Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.

Экскурсия «Вечерний Калининград» с прогулкой на катере и ужином в ресторане города Калининграда, 5 ч.

15:00 посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского, 53).

15:20 посадка от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр., 81).

15:30 посадка «Рыбная деревня» (Октябрьская, 4).

Экскурсия по вечернему городу с прогулкой у стен Кафедрального собора, где покоится великий философ, — И. Кант, и фотопаузой у Королевских ворот.

Сочетание автобусной экскурсии и экскурсионной прогулки на комфортабельном кораблике с осмотром основных достопримечательностей города.

Вечером мы вкусно поужинаем в традициях этого края с бокалом фирменного пива или безалкогольным напитком (на выбор) в ресторане немецкой кухни.