Затем отправимся в поселок Янтарный, чтобы узнать все секреты янтаря и полюбоваться изысканными изделиями.
У вас
Программа тура по дням
Г. Калининград
Прибытие в Калининградскую область.
Трансфер до гостиницы в г. Калининграде по желанию за доп. плату. Заселение в гостиницу в 14:00.
Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.
Экскурсия «Вечерний Калининград» с прогулкой на катере и ужином в ресторане города Калининграда, 5 ч.
- 15:00 посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского, 53).
- 15:20 посадка от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр., 81).
- 15:30 посадка «Рыбная деревня» (Октябрьская, 4).
Экскурсия по вечернему городу с прогулкой у стен Кафедрального собора, где покоится великий философ, — И. Кант, и фотопаузой у Королевских ворот.
Сочетание автобусной экскурсии и экскурсионной прогулки на комфортабельном кораблике с осмотром основных достопримечательностей города.
Вечером мы вкусно поужинаем в традициях этого края с бокалом фирменного пива или безалкогольным напитком (на выбор) в ресторане немецкой кухни.
Пос. Янтарный - г. Светлогорск
Экскурсия «Янтарный берег». Продолжительность 8–9 ч.
- 09:00 посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского, 53).
- 09:20 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).
- 09:30 посадка от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр., 81).
Посёлок Янтарный получил своё название не случайно: по мнению геологов, здесь находится самое крупное месторождение янтаря в мире. И это единственное место в России, где ведётся промышленная добыча солнечного камня. Янтарь — визитная карточка Калининградской области.
Мы расскажем Вам всё о янтаре. В программе предусмотрено посещение предприятия, где Вам расскажут о добыче, обработке янтаря и об изготовлении ювелирных украшений с янтарём. Также Вы узнаете о полезных, лечебных свойствах этого камня. Янтарь используют в фармацевтике и в производстве лечебной янтарной косметики.
В свободное время Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где добыча янтаря ведется открытым способом и где начинается путь камня из земли к человеку. Посещение карьера предлагается по желанию, оплата билетов на кассе предприятия самостоятельно.
В рамках экскурсии предусмотрено время для покупок изделий из янтаря и сувениров, ведь здесь, в Янтарном, это главная специализация деятельности: добыча камня и изготовление всего из янтаря!
Также мы прогуляемся по Янтарному и познакомимся с его историей. Раньше Янтарный носил название Пальмникен. Украшением места являются старинная лютеранская кирха 1892 г. и здание «Шлосс-отеля» 1881 г., построенное как дом владельца горнопромышленного предприятия Морица Беккера, а также дендропарк с вековыми деревьями — место, где можно укрыться от летнего зноя.
Переезд в г. Светлогорск.
Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Раушена. Вас очарует старинная архитектура курорта конца XIX — начала XX вв: частные виллы, пансионаты, отели. Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус, театр эстрады «Янтарь-холл».
Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта — «Несущая воду» и «Нимфа». К морю Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад. Шопинг, магазины янтаря.
Возвращение в г. Калининград.
Экскурсия на выбор: Куршская коса - Зеленоградск или руины замка Шаакен, сыроварня Шаакендорф, замок Нессельбек
Экскурсия на выбор.
Вариант 1:
Экскурсия в Национальный парк Куршская коса и Зеленоградск. Продолжительность 8 ч.
- 09:50 посадка от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр-т, 81).
- 10:00 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4), офис «Янтарная мозаика».
- 10:20 посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского, 53).
Куршская коса — удивительное место, где соседствуют песчаная пустыня, зелень леса и водные просторы — море и залив, обнимающие эту очень узенькую полоску суши! Куршская коса включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Поездка в национальный парк подарит любителям природы удовольствие от прогулок по сосновому Танцующему лесу с удивительными деревьями и берегу моря, созерцания дюнного ландшафта и Куршского залива со смотровой площадки высоты Эфа — самой высокой дюны полуострова, а также приятную усталость в ногах, кислородное насыщение в лёгких и умиротворяющий покой в душе.
Свободное время на обед и море. У вас будет возможность приобрести копченую рыбу, которую здесь ловят в заливе или море.
Зеленоградск. Вас ждет знакомство со старейшим и самым известным курортом Восточной Пруссии — Кранцем (теперь город Зеленоградск).
Во время пешеходной экскурсии по Зеленоградску вы увидите уникальную старинную архитектуру Кранца: пансионаты, отели и частные виллы рубежа конца XIX–XX вв.; лютеранскую кирху св. Адальберта, сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась в 1807 году, и многое другое. Прогулка по променаду позволит насладиться прекрасным видом на море.
Вариант 2:
Экскурсия «Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф». Продолжительность 4 ч.
- 10:40 посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского, 53).
- 11:00 посадка от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр-т, 81).
- 11:10 посадка Рыбная деревня (Октябрьская, 4), офис «Янтарная мозаика».
Невозможно посетить Калининградскую область, не сфотографировав таинственные замки. По программе мы посетим руины замка Шаакен в поселке Некрасово. Его отличительной чертой является необычная овальная форма, подобных замков Тевтонский орден никогда больше не строил.
Экскурсия по территории замка перенесет вас в эпоху средневековья. Впечатления дополнит музей инквизиции в подвалах замка.
Вкусным и интересным дополнением станет для вас посещение сыроварни «Шаакендорф» с рассказом о производстве сыров и шоколада и дегустацией с бокалом вина. Здесь также можно приобрести сыры и шоколад в фирменном магазине от производителя.
Фотопауза у современного замка Нессельбек в пос. Орловка, где находится известный пивоваренный ресторан. При желании здесь можно остаться на обед и самостоятельно вернуться в г. Калининград. Замок Нессельбек находится недалеко от аэропорта Храброво.
Отъезд
Освобождение номеров до 12:00.
Свободный день.
По желанию за доплату трансфер.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель
|Двухместное*
|Одноместное
|Трехместное
|«Вилла Татьяна»
(завтраки оплачиваются на месте)
|15700
|22800
|14700
|«Турист» 3* (с завтраком)
|19500
|25600
|18500
|«Мартон палас»4* (с завтраком)
|20000
|31800
|19000
|«Ибис» 3* (завтраки оплачиваются на месте)
|27500
|46000
|-
|«Холидей Инн» 4*
(завтраки оплачиваются на месте)
|35500
|61800
|32000
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
Вилла Татьяна
Апартаменты «Вилла Татьяна на Линейной» расположены в Калининграде. К услугам гостей общий лаундж, телевизор с плоским экраном и бесплатный Wi-Fi.
В полностью оборудованной собственной ванной комнате с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями установлена ванна или душ.
По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак.
«Турист» 3
Гостиница «Турист» находится в Калининграде. Местоположение является преимуществом комплекса: комплекс расположен на берегу живописного озера «Верхнее», сразу за отелем находится живописная прогулочная зона озера.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
Завтрак «шведский стол» включён в стоимость проживания. На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
«Мартон палас» 4
Мартон Палас Калининград — современный 4-звездочный отель, расположен в деловом районе Калининграда, рядом с Кирхой Святого Семейства и 6-м мостом, в 500 метрах от Южного автобусного вокзала.
Одним из главных преимуществ отеля является его расположение в тихой зоне в деловом центре Калининграда. При этом множество музеев, парков, центров искусства и культуры в радиусе 1 км от отеля.
К услугам гостей просторные номера, люксы и номера-студии. В каждом из них имеются качественные кровати, ванные комнаты, оснащенные современной техникой, и рабочие зоны, в которых вы сможете удобно расположиться, чтобы заняться решением своих деловых вопросов. В некоторых из них установлена гидромассажная ванна, а из окон некоторых открывается панорамный вид на город.
В отеле прекрасный лобби-бар, фешенебельный ресторан европейской и средиземноморской кухни. Ресторан отеля занимает 2 этажа и работает до полуночи. Здесь подают блюда средиземноморской кухни. Вечером в баре проходят караоке-вечера.
«Ибис» 3
Отель «Ibis Калининград Центр» находится в Калининграде, в 670 м от музея Мирового океана.
В номерах есть всё необходимое для проживания и отдыха. Они оснащены телевизором с плоским экраном, письменным столом, кондиционером, сейфом. Так же есть снэк-бар, а из удобств - своя ванная комната с феном.
На территории отеля работает ресторан, который готовит изысканные блюда национальной кухни.
В отеле есть конференц-зал, вместимость которого составляет 50 человек.
В 680 м находится парк скульптуры, в 290 м - спортивный комплекс «Юность». Расстояние до аэропорта составляет 20 км. До ж/д вокзала - 1,4 км.
«Холидей Инн» 4
Отель Holiday Inn Kaliningrad расположен в самом сердце культурно-исторического центра Калининграда на живописном берегу реки Преголь.
Для размещения предлагаются комфортабельные номера разных категорий, где будет удобно поселиться как вдвоем, так и одному человеку. В номерах установлены односпальные или большие двуспальные кровати с мягкими ортопедическими матрасами, есть необходимая техника и оборудование. Также в каждом номере имеется удобная рабочая зона.
Для жильцов предусмотрены завтраки по меню, которые накрывают в ресторане.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Проживание: 3 ночи
- Питание при проживании в гостиницах "Турист", "Мартон Палас": 3 завтрака
- Входные билеты по программе
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Трансферы (трансфер не является индивидуальным, может выполняться на микроавтобусе, см. «Важно знать»): аэропорт - отель 1500 руб. ж/д вокзал - отель 1000 руб
- Аэропорт - отель 1500 руб
- Ж/д вокзал - отель 1000 руб
- Завтраки (оплачиваются на месте): "Вилла Татьяна" - 450 руб/чел"Ибис" - 790 руб/чел "Холидей Инн" - 1100 руб/чел
- «Вилла Татьяна» - 450 руб/чел
- «Ибис» - 790 руб/чел
- «Холидей Инн» - 1100 руб/чел
- Посещение карьера Калининградского янтарного комбината (оплата билетов на кассе предприятия самостоятельно) - от 1300 руб
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В каких номерах мы будем проживать?
|Отель
|Двухместный
|Одноместный
|Трехместный
|«Вилла Татьяна» на Линейной
|Двуспальные кровати
|Одноместное размещение в двухместном номере
|Двуспальные кровати, раздельные кровати + диван (улучшенный апартамент Студио)
|Гостиница «Турист»
Двуспальные кровати, раздельные кровати
Одноместный номер
|Двуспальные / раздельные кровати+ евро-раскладушка (номер стандарт)
|Отель «Мартон палас»
|Двуспальные кровати (бизнес)
|Одноместное размещение в двухместном номере
|Двуспальная кровать + евро-раскладушка (номер бизнес)
|Отель «Ибис»
|Двуспальные кровати
|Одноместное размещение в двухместном номере
|-
|«Холидей Инн»
|Двуспальные кровати, раздельные кровати (вид на город)
|Одноместное размещение в двухместном номере (вид на город)
|Двуспальные/ раздельные кровати + диван или евро-раскладушка (Номер улучшенный вид на город)
Где происходит посадка в экскурсионный автобус?
Для туристов, проживающих в гостевом доме «Вилла Татьяна» посадка в экскурсионный автобус осуществляется от гостиницы Турист, адрес: ул. А. Невского 53, проживающих в гостинице Мартон палас, Ибис и Холидей Инн от гост. Калининград, адрес: Ленинский пр. 81.
Может ли измениться программа тура?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Как организован трансфер?
Трансфер не является индивидуальным, может выполняться на микроавтобусе.
В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса. Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом туроператора. В противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.