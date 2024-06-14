Майское путешествие в Калининград

Добро пожаловать в Калининградскую область! Начнем с прогулки по вечернему Калининграду с посещением знаменитого Кафедрального собора.

Затем отправимся в поселок Янтарный, чтобы узнать все секреты янтаря и полюбоваться изысканными изделиями.

У вас
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будет возможность выбора экскурсий: Куршская коса и город Зеленоградск дадут возможность насладиться прекрасной природой и архитектурой, а если вы интересуетесь историей и хотите продегустировать местную кухню, то руины замка Шаакен и современный замок Нессельбек – это то, что вам нужно!

5
3 отзыва
Майское путешествие в Калининград
Майское путешествие в Калининград
Майское путешествие в Калининград
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Г. Калининград

Прибытие в Калининградскую область.

Трансфер до гостиницы в г. Калининграде по желанию за доп. плату. Заселение в гостиницу в 14:00.

Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.

Экскурсия «Вечерний Калининград» с прогулкой на катере и ужином в ресторане города Калининграда, 5 ч.

  • 15:00 посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского, 53).
  • 15:20 посадка от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр., 81).
  • 15:30 посадка «Рыбная деревня» (Октябрьская, 4).

Экскурсия по вечернему городу с прогулкой у стен Кафедрального собора, где покоится великий философ, — И. Кант, и фотопаузой у Королевских ворот.

Сочетание автобусной экскурсии и экскурсионной прогулки на комфортабельном кораблике с осмотром основных достопримечательностей города.

Вечером мы вкусно поужинаем в традициях этого края с бокалом фирменного пива или безалкогольным напитком (на выбор) в ресторане немецкой кухни.

Г. КалининградГ. КалининградГ. Калининград
2 день

Пос. Янтарный - г. Светлогорск

Экскурсия «Янтарный берег». Продолжительность 8–9 ч.

  • 09:00 посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского, 53).
  • 09:20 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).
  • 09:30 посадка от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр., 81).

Посёлок Янтарный получил своё название не случайно: по мнению геологов, здесь находится самое крупное месторождение янтаря в мире. И это единственное место в России, где ведётся промышленная добыча солнечного камня. Янтарь — визитная карточка Калининградской области.

Мы расскажем Вам всё о янтаре. В программе предусмотрено посещение предприятия, где Вам расскажут о добыче, обработке янтаря и об изготовлении ювелирных украшений с янтарём. Также Вы узнаете о полезных, лечебных свойствах этого камня. Янтарь используют в фармацевтике и в производстве лечебной янтарной косметики.

В свободное время Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где добыча янтаря ведется открытым способом и где начинается путь камня из земли к человеку. Посещение карьера предлагается по желанию, оплата билетов на кассе предприятия самостоятельно.

В рамках экскурсии предусмотрено время для покупок изделий из янтаря и сувениров, ведь здесь, в Янтарном, это главная специализация деятельности: добыча камня и изготовление всего из янтаря!

Также мы прогуляемся по Янтарному и познакомимся с его историей. Раньше Янтарный носил название Пальмникен. Украшением места являются старинная лютеранская кирха 1892 г. и здание «Шлосс-отеля» 1881 г., построенное как дом владельца горнопромышленного предприятия Морица Беккера, а также дендропарк с вековыми деревьями — место, где можно укрыться от летнего зноя.

Переезд в г. Светлогорск.

Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Раушена. Вас очарует старинная архитектура курорта конца XIX — начала XX вв: частные виллы, пансионаты, отели. Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус, театр эстрады «Янтарь-холл».

Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта — «Несущая воду» и «Нимфа». К морю Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад. Шопинг, магазины янтаря.

Возвращение в г. Калининград.

Пос. Янтарный - г. СветлогорскПос. Янтарный - г. СветлогорскПос. Янтарный - г. СветлогорскПос. Янтарный - г. СветлогорскПос. Янтарный - г. СветлогорскПос. Янтарный - г. СветлогорскПос. Янтарный - г. Светлогорск
3 день

Экскурсия на выбор: Куршская коса - Зеленоградск или руины замка Шаакен, сыроварня Шаакендорф, замок Нессельбек

Экскурсия на выбор.

Вариант 1:

Экскурсия в Национальный парк Куршская коса и Зеленоградск. Продолжительность 8 ч.

  • 09:50 посадка от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр-т, 81).
  • 10:00 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4), офис «Янтарная мозаика».
  • 10:20 посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского, 53).

Куршская коса — удивительное место, где соседствуют песчаная пустыня, зелень леса и водные просторы — море и залив, обнимающие эту очень узенькую полоску суши! Куршская коса включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Поездка в национальный парк подарит любителям природы удовольствие от прогулок по сосновому Танцующему лесу с удивительными деревьями и берегу моря, созерцания дюнного ландшафта и Куршского залива со смотровой площадки высоты Эфа — самой высокой дюны полуострова, а также приятную усталость в ногах, кислородное насыщение в лёгких и умиротворяющий покой в душе.

Свободное время на обед и море. У вас будет возможность приобрести копченую рыбу, которую здесь ловят в заливе или море.

Зеленоградск. Вас ждет знакомство со старейшим и самым известным курортом Восточной Пруссии — Кранцем (теперь город Зеленоградск).

Во время пешеходной экскурсии по Зеленоградску вы увидите уникальную старинную архитектуру Кранца: пансионаты, отели и частные виллы рубежа конца XIX–XX вв.; лютеранскую кирху св. Адальберта, сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась в 1807 году, и многое другое. Прогулка по променаду позволит насладиться прекрасным видом на море.

Вариант 2:

Экскурсия «Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф». Продолжительность 4 ч.

  • 10:40 посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского, 53).
  • 11:00 посадка от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр-т, 81).
  • 11:10 посадка Рыбная деревня (Октябрьская, 4), офис «Янтарная мозаика».

Невозможно посетить Калининградскую область, не сфотографировав таинственные замки. По программе мы посетим руины замка Шаакен в поселке Некрасово. Его отличительной чертой является необычная овальная форма, подобных замков Тевтонский орден никогда больше не строил.

Экскурсия по территории замка перенесет вас в эпоху средневековья. Впечатления дополнит музей инквизиции в подвалах замка.

Вкусным и интересным дополнением станет для вас посещение сыроварни «Шаакендорф» с рассказом о производстве сыров и шоколада и дегустацией с бокалом вина. Здесь также можно приобрести сыры и шоколад в фирменном магазине от производителя.

Фотопауза у современного замка Нессельбек в пос. Орловка, где находится известный пивоваренный ресторан. При желании здесь можно остаться на обед и самостоятельно вернуться в г. Калининград. Замок Нессельбек находится недалеко от аэропорта Храброво.

Экскурсия на выбор: Куршская коса - Зеленоградск или руины замка Шаакен, сыроварня Шаакендорф, замок НессельбекЭкскурсия на выбор: Куршская коса - Зеленоградск или руины замка Шаакен, сыроварня Шаакендорф, замок НессельбекЭкскурсия на выбор: Куршская коса - Зеленоградск или руины замка Шаакен, сыроварня Шаакендорф, замок НессельбекЭкскурсия на выбор: Куршская коса - Зеленоградск или руины замка Шаакен, сыроварня Шаакендорф, замок НессельбекЭкскурсия на выбор: Куршская коса - Зеленоградск или руины замка Шаакен, сыроварня Шаакендорф, замок НессельбекЭкскурсия на выбор: Куршская коса - Зеленоградск или руины замка Шаакен, сыроварня Шаакендорф, замок НессельбекЭкскурсия на выбор: Куршская коса - Зеленоградск или руины замка Шаакен, сыроварня Шаакендорф, замок НессельбекЭкскурсия на выбор: Куршская коса - Зеленоградск или руины замка Шаакен, сыроварня Шаакендорф, замок НессельбекЭкскурсия на выбор: Куршская коса - Зеленоградск или руины замка Шаакен, сыроварня Шаакендорф, замок НессельбекЭкскурсия на выбор: Куршская коса - Зеленоградск или руины замка Шаакен, сыроварня Шаакендорф, замок Нессельбек
4 день

Отъезд

Освобождение номеров до 12:00.

Свободный день.

По желанию за доплату трансфер.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ОтельДвухместное*ОдноместноеТрехместное
«Вилла Татьяна»
(завтраки оплачиваются на месте)		157002280014700
«Турист» 3* (с завтраком)195002560018500
«Мартон палас»4* (с завтраком)200003180019000
«Ибис» 3* (завтраки оплачиваются на месте)2750046000-
«Холидей Инн» 4*
(завтраки оплачиваются на месте)		355006180032000

*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

Вилла Татьяна

3 ночи

Апартаменты «Вилла Татьяна на Линейной» расположены в Калининграде. К услугам гостей общий лаундж, телевизор с плоским экраном и бесплатный Wi-Fi.

В полностью оборудованной собственной ванной комнате с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями установлена ванна или душ.

По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак.

Вилла ТатьянаВилла ТатьянаВилла ТатьянаВилла ТатьянаВилла ТатьянаВилла ТатьянаВилла ТатьянаВилла ТатьянаВилла ТатьянаВилла ТатьянаВилла Татьяна

«Турист» 3

3 ночи

Гостиница «Турист» находится в Калининграде. Местоположение является преимуществом комплекса: комплекс расположен на берегу живописного озера «Верхнее», сразу за отелем находится живописная прогулочная зона озера.

Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.

Завтрак «шведский стол» включён в стоимость проживания. На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.

«Турист» 3«Турист» 3«Турист» 3«Турист» 3«Турист» 3«Турист» 3«Турист» 3«Турист» 3

«Мартон палас» 4

3 ночи

Мартон Палас Калининград — современный 4-звездочный отель, расположен в деловом районе Калининграда, рядом с Кирхой Святого Семейства и 6-м мостом, в 500 метрах от Южного автобусного вокзала.

Одним из главных преимуществ отеля является его расположение в тихой зоне в деловом центре Калининграда. При этом множество музеев, парков, центров искусства и культуры в радиусе 1 км от отеля.

К услугам гостей просторные номера, люксы и номера-студии. В каждом из них имеются качественные кровати, ванные комнаты, оснащенные современной техникой, и рабочие зоны, в которых вы сможете удобно расположиться, чтобы заняться решением своих деловых вопросов. В некоторых из них установлена гидромассажная ванна, а из окон некоторых открывается панорамный вид на город.

В отеле прекрасный лобби-бар, фешенебельный ресторан европейской и средиземноморской кухни. Ресторан отеля занимает 2 этажа и работает до полуночи. Здесь подают блюда средиземноморской кухни. Вечером в баре проходят караоке-вечера.

«Мартон палас» 4«Мартон палас» 4«Мартон палас» 4«Мартон палас» 4«Мартон палас» 4«Мартон палас» 4

«Ибис» 3

3 ночи

Отель «Ibis Калининград Центр» находится в Калининграде, в 670 м от музея Мирового океана.

В номерах есть всё необходимое для проживания и отдыха. Они оснащены телевизором с плоским экраном, письменным столом, кондиционером, сейфом. Так же есть снэк-бар, а из удобств - своя ванная комната с феном.

На территории отеля работает ресторан, который готовит изысканные блюда национальной кухни.

В отеле есть конференц-зал, вместимость которого составляет 50 человек.

В 680 м находится парк скульптуры, в 290 м - спортивный комплекс «Юность». Расстояние до аэропорта составляет 20 км. До ж/д вокзала - 1,4 км.

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«Холидей Инн» 4

3 ночи

Отель Holiday Inn Kaliningrad расположен в самом сердце культурно-исторического центра Калининграда на живописном берегу реки Преголь.

Для размещения предлагаются комфортабельные номера разных категорий, где будет удобно поселиться как вдвоем, так и одному человеку. В номерах установлены односпальные или большие двуспальные кровати с мягкими ортопедическими матрасами, есть необходимая техника и оборудование. Также в каждом номере имеется удобная рабочая зона.

Для жильцов предусмотрены завтраки по меню, которые накрывают в ресторане.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Проживание: 3 ночи
  • Питание при проживании в гостиницах "Турист", "Мартон Палас": 3 завтрака
  • Входные билеты по программе
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Трансферы (трансфер не является индивидуальным, может выполняться на микроавтобусе, см. «Важно знать»): аэропорт - отель 1500 руб. ж/д вокзал - отель 1000 руб
  • Аэропорт - отель 1500 руб
  • Ж/д вокзал - отель 1000 руб
  • Завтраки (оплачиваются на месте): "Вилла Татьяна" - 450 руб/чел"Ибис" - 790 руб/чел "Холидей Инн" - 1100 руб/чел
  • «Вилла Татьяна» - 450 руб/чел
  • «Ибис» - 790 руб/чел
  • «Холидей Инн» - 1100 руб/чел
  • Посещение карьера Калининградского янтарного комбината (оплата билетов на кассе предприятия самостоятельно) - от 1300 руб
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

В каких номерах мы будем проживать?
ОтельДвухместныйОдноместныйТрехместный
«Вилла Татьяна» на ЛинейнойДвуспальные кроватиОдноместное размещение в двухместном номереДвуспальные кровати, раздельные кровати + диван (улучшенный апартамент Студио)
Гостиница «Турист»

Двуспальные кровати, раздельные кровати

Одноместный номер

Двуспальные / раздельные кровати+ евро-раскладушка (номер стандарт)
Отель «Мартон палас»Двуспальные кровати (бизнес)Одноместное размещение в двухместном номереДвуспальная кровать + евро-раскладушка (номер бизнес)
Отель «Ибис»Двуспальные кроватиОдноместное размещение в двухместном номере-
«Холидей Инн»Двуспальные кровати, раздельные кровати (вид на город)Одноместное размещение в двухместном номере (вид на город)Двуспальные/ раздельные кровати + диван или евро-раскладушка (Номер улучшенный вид на город)
Где происходит посадка в экскурсионный автобус?

Для туристов, проживающих в гостевом доме «Вилла Татьяна» посадка в экскурсионный автобус осуществляется от гостиницы Турист, адрес: ул. А. Невского 53, проживающих в гостинице Мартон палас, Ибис и Холидей Инн от гост. Калининград, адрес: Ленинский пр. 81.

Может ли измениться программа тура?

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Как организован трансфер?

Трансфер не является индивидуальным, может выполняться на микроавтобусе.

В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса. Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом туроператора. В противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
14 июн 2024
Поездка очень понравилась, очень интересные экскурсии, профессиональные внимательные гиды, спасибо за организацию, не один раз ездили в поездки с вашей помощью
Поездка очень понравилась, очень интересные экскурсии, профессиональные внимательные гиды, спасибо за организацию, не один раз ездилиПоездка очень понравилась, очень интересные экскурсии, профессиональные внимательные гиды, спасибо за организацию, не один раз ездилиПоездка очень понравилась, очень интересные экскурсии, профессиональные внимательные гиды, спасибо за организацию, не один раз ездилиПоездка очень понравилась, очень интересные экскурсии, профессиональные внимательные гиды, спасибо за организацию, не один раз ездили
И
9 авг 2024
Всё чётко, грамотно, можно доверять организации. Юлии Лазаревой, менеджеру нашего тура, огромное спасибо!
Е
7 авг 2024
Всё соответствовало обещаниям.

Тур входит в следующие категории Калининграда

На автобусеМожно с детьмиКуршская КосаПопулярные местаВыездныеВсе туры3-дневные туры4-дневные туры

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