Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Проживание. В отеле 3*-4*, двухместное размещение, одноместное размещение — за доплату.
Питание. В стоимость включены 3 завтрака в отелях и 2 обеда в одних из лучших и проверенных ресторанах. Остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Для детей предусмотрены скидки до 50% (зависят от возраста и типа размещения).
Программа тура по дням
Дегустация пеламиды, обзорная экскурсия, встреча Нового года
Встречаемся и сразу пробовать одну из самых популярных закусок в Калининграде — строганину из пеламиды, рыбы семейства скумбриевых, под бокал шампанского. Это блюдо есть в меню почти всех заведений, а готовят его только здесь. Подкрепившись, разместимся в отеле и отправимся знакомиться с уютным городом с европейской атмосферой.
Вас ждёт увлекательная обзорная экскурсия, в ходе которой вы побываете в Рыбной деревне, историческо-этнографическом комплексе, где воссоздана архитектура Кёнигсберга довоенного периода. Увидите знаменитые Бранденбургские ворота — своеобразный символ города. Узнаете о событиях прошлого, а украшенные к Новому году и Рождеству нарядные улочки создадут праздничное настроение.
Нагулявшись, поужинаем в ресторане, а после красиво, вкусно и весело встретим Новый год!
Остров Канта, органный концерт, рождественская ярмарка
1 января вас ждёт романтичное, музыкальное и вкусное! Мы побываем на острове Канта, где в старинном Кафедральном соборе вас ждёт органный концерт. Вы увидите самый большой орган в России, чей эффектный фасад в стиле барокко украшен деревянными резными элементами и скульптурами, и насладитесь его звучанием.
После заглянем на традиционную рождественскую ярмарку. Разноцветные гирлянды, ёлочные игрушки ручной работы, украшения из янтаря — чего тут только нет! Можно попробовать и купить себе и в подарок имбирные пряники, знаменитые марципаны и шоколад.
Куршская коса и Танцующий лес, Зеленоградск и Светлогорск
«Море, море — край бездонный!» Сегодня едем на знаменитую Куршскую косу. Только представьте: песчаные дюны, мерный шелест Балтики, морской запах и пенные волны — настоящий рай с природой наедине. Погуляем по Танцующему лесу с причудливо изогнутыми деревьями и попробуем разгадать тайну поющих песков. Насладимся пейзажем с высоты Мюллера, самой высокой точки дюны Болотной, и с высоты Эфа.
После вас ждёт город, которым правят котики. Прогуляемся по Зеленоградску и вы поймёте, почему милые пушистые хвостатые тут в почёте. После переедем в Светлогорск, самый «европейский» курорт российской Прибалтики. Пройдёмся по городу, и вы полюбуетесь архитектурой конца 19 века и подышите целебным хвойным воздухом. А за ужином в ресторане будем пробовать рыбную солянку!
Замок Шаакен, дегустация сыров и шоколада ручной работы
Сегодня вас ждёт атмосфера Средневековья — едем в замок Шаакен, хранящий тайны прошлого. Вы верите в привидения? Говорят, по замку бродит призрак рыцаря, убитого и тайно захороненного здесь своим же старшим братом из боязни потерять наследство. Возможно, его даже видели Екатерина Великая и Пётр I, когда останавливались в замке. Здесь можно заглянуть в Музей инквизиции, рассмотреть средневековое оружие, шлемы и щиты, во дворе можно пострелять из лука.
История историей, а кушать хочется всегда, поэтому напоследок мы отправимся в сыроварню «Шаакен Дорф» в одном из помещений замка, чтобы вы попробовали сыры собственного производства и шоколад ручной работы! Затем — трансфер в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|74 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Встреча в аэропорту
- Экскурсионная программа
- Сопровождение лидером группы 24/7
- 3 завтрака в отелях, 2 обеда
- Все перемещения между локациями на комфортном транспорте с личным водителем + топливный сбор
- Празднование Нового года в ресторане
- Органный концерт в кафедральном соборе
- Дегустация сыра и шоколада в замке Шаакен
Что не входит в цену
- Перелёт из вашего города в Калининград и обратно
- Питание вне программы