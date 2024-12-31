Новый год и Рождество. Балтийские каникулы

Окунуться в европейскую атмосферу, продегустировать пеламиду и вдохнуть запах моря
Вдохновиться на новые свершения и зарядиться впечатлениями — что может быть лучше в начале года? Вас ждут нотки романтики на органном концерте и необычные вкусы — попробуем рыбную солянку и
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строганину из пеламиды.

Ощутим бег мурашек по коже в средневековом замке с привидениями и почувствуем силу и красоту природы, гуляя по Куршской косе и в Танцующем лесу.

На рождественской ярмарке проникнемся настроением волшебства и испытаем прилив нежности, гладя котиков в Зеленоградске.

Новый год и Рождество. Балтийские каникулы
Новый год и Рождество. Балтийские каникулы
Новый год и Рождество. Балтийские каникулы
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.

Проживание. В отеле 3*-4*, двухместное размещение, одноместное размещение — за доплату.

Питание. В стоимость включены 3 завтрака в отелях и 2 обеда в одних из лучших и проверенных ресторанах. Остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Для детей предусмотрены скидки до 50% (зависят от возраста и типа размещения).

Программа тура по дням

1 день

Дегустация пеламиды, обзорная экскурсия, встреча Нового года

Встречаемся и сразу пробовать одну из самых популярных закусок в Калининграде — строганину из пеламиды, рыбы семейства скумбриевых, под бокал шампанского. Это блюдо есть в меню почти всех заведений, а готовят его только здесь. Подкрепившись, разместимся в отеле и отправимся знакомиться с уютным городом с европейской атмосферой.

Вас ждёт увлекательная обзорная экскурсия, в ходе которой вы побываете в Рыбной деревне, историческо-этнографическом комплексе, где воссоздана архитектура Кёнигсберга довоенного периода. Увидите знаменитые Бранденбургские ворота — своеобразный символ города. Узнаете о событиях прошлого, а украшенные к Новому году и Рождеству нарядные улочки создадут праздничное настроение.

Нагулявшись, поужинаем в ресторане, а после красиво, вкусно и весело встретим Новый год!

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2 день

Остров Канта, органный концерт, рождественская ярмарка

1 января вас ждёт романтичное, музыкальное и вкусное! Мы побываем на острове Канта, где в старинном Кафедральном соборе вас ждёт органный концерт. Вы увидите самый большой орган в России, чей эффектный фасад в стиле барокко украшен деревянными резными элементами и скульптурами, и насладитесь его звучанием.

После заглянем на традиционную рождественскую ярмарку. Разноцветные гирлянды, ёлочные игрушки ручной работы, украшения из янтаря — чего тут только нет! Можно попробовать и купить себе и в подарок имбирные пряники, знаменитые марципаны и шоколад.

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3 день

Куршская коса и Танцующий лес, Зеленоградск и Светлогорск

«Море, море — край бездонный!» Сегодня едем на знаменитую Куршскую косу. Только представьте: песчаные дюны, мерный шелест Балтики, морской запах и пенные волны — настоящий рай с природой наедине. Погуляем по Танцующему лесу с причудливо изогнутыми деревьями и попробуем разгадать тайну поющих песков. Насладимся пейзажем с высоты Мюллера, самой высокой точки дюны Болотной, и с высоты Эфа.

После вас ждёт город, которым правят котики. Прогуляемся по Зеленоградску и вы поймёте, почему милые пушистые хвостатые тут в почёте. После переедем в Светлогорск, самый «европейский» курорт российской Прибалтики. Пройдёмся по городу, и вы полюбуетесь архитектурой конца 19 века и подышите целебным хвойным воздухом. А за ужином в ресторане будем пробовать рыбную солянку!

Куршская коса и Танцующий лес, Зеленоградск и СветлогорскКуршская коса и Танцующий лес, Зеленоградск и СветлогорскКуршская коса и Танцующий лес, Зеленоградск и СветлогорскКуршская коса и Танцующий лес, Зеленоградск и СветлогорскКуршская коса и Танцующий лес, Зеленоградск и СветлогорскКуршская коса и Танцующий лес, Зеленоградск и СветлогорскКуршская коса и Танцующий лес, Зеленоградск и Светлогорск
4 день

Замок Шаакен, дегустация сыров и шоколада ручной работы

Сегодня вас ждёт атмосфера Средневековья — едем в замок Шаакен, хранящий тайны прошлого. Вы верите в привидения? Говорят, по замку бродит призрак рыцаря, убитого и тайно захороненного здесь своим же старшим братом из боязни потерять наследство. Возможно, его даже видели Екатерина Великая и Пётр I, когда останавливались в замке. Здесь можно заглянуть в Музей инквизиции, рассмотреть средневековое оружие, шлемы и щиты, во дворе можно пострелять из лука.

История историей, а кушать хочется всегда, поэтому напоследок мы отправимся в сыроварню «Шаакен Дорф» в одном из помещений замка, чтобы вы попробовали сыры собственного производства и шоколад ручной работы! Затем — трансфер в аэропорт.

Замок Шаакен, дегустация сыров и шоколада ручной работыЗамок Шаакен, дегустация сыров и шоколада ручной работыЗамок Шаакен, дегустация сыров и шоколада ручной работыЗамок Шаакен, дегустация сыров и шоколада ручной работыЗамок Шаакен, дегустация сыров и шоколада ручной работы

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет74 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Встреча в аэропорту
  • Экскурсионная программа
  • Сопровождение лидером группы 24/7
  • 3 завтрака в отелях, 2 обеда
  • Все перемещения между локациями на комфортном транспорте с личным водителем + топливный сбор
  • Празднование Нового года в ресторане
  • Органный концерт в кафедральном соборе
  • Дегустация сыра и шоколада в замке Шаакен
Что не входит в цену
  • Перелёт из вашего города в Калининград и обратно
  • Питание вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, аэропорт, до 14:30
Завершение: Калининград, аэропорт, после 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

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