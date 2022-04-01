Европейские выходные на Балтийском побережье

Погулять по самому «европейскому» городу России и увидеть Куршскую косу

Мини-группа
Всего за три дня мы посмотрим самые красивые места Калининградской области: курортный Светлогорск с его променадом с солнечными часами, старинные ворота Калининграда и набережную Рыбацкой деревни и, конечно же, невероятную Куршскую косу с песчаными дюнами и Танцующим лесом.

Будем жить прямо на берегу Балтийского побережья в Светлогорске.
Европейские выходные на Балтийском побережье
Европейские выходные на Балтийском побережье
Европейские выходные на Балтийском побережье
Европейские выходные на Балтийском побережье
Европейские выходные на Балтийском побережье
Европейские выходные на Балтийском побережье
Европейские выходные на Балтийском побережье
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Для заселения в гостиницу нужен будет QR-код о пройденной вакцинации или с отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанным не ранее чем за 72 часа до заезда.

На направлении Москва-Калининград действуют субсидированные тарифы на авиабилеты а/к S7 Airlines для категорий пассажиров: в возрасте до 23 лет; женщины в возрасте от 55 лет и мужчины в возрасте от 60 лет; взрослые инвалиды I группы и сопровождающие их лица; дети-инвалиды всех групп и сопровождающие их лица; инвалиды с детства II или III групп; пассажиры, имеющие удостоверение многодетной семьи.

Очередность проведения экскурсий может быть изменена!

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж / д вокзал Калининграда, первая половина дня - до 12 часов
Завершение: Аэропорт или ж / д вокзал Калининграда, после 17:00
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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