Тур в Калининград для всей семьи: Янтарный, Светлогорск и Гвардейск с проживанием в отеле-замке

Побывать на родине янтаря, увидеть Калининград с воды и исследовать руины средневековой крепости
Приглашаем отправиться в прошлое: будем прогуливаться мимо немецких вилл в стиле модерн и разглядывать старинные крепости, замки и форты. Вы побываете в крепости Тапиау, где поэт А. Твардовский писал поэму
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«Василий Тёркин», полюбуетесь Королевскими воротами в Кёнигсберге, насладитесь сказочной атмосферой Светлогорска и посетите один из лучших пляжей России и Европы, который был удостоен престижной награды «Голубой флаг».

2 дня оставили свободными: вы сможете самостоятельно погулять по Калининграду, заглянуть в музеи, отведать местную кухню или взять дополнительные экскурсии на Куршскую косу, в Зеленоградск или Балтийск.

Тур в Калининград для всей семьи: Янтарный, Светлогорск и Гвардейск с проживанием в отеле-замке
Тур в Калининград для всей семьи: Янтарный, Светлогорск и Гвардейск с проживанием в отеле-замке
Тур в Калининград для всей семьи: Янтарный, Светлогорск и Гвардейск с проживанием в отеле-замке
Ближайшие даты:
20
мар27
мар
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Трансфер из/в аэропорт групповой, может выполняться на микроавтобусе. В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилёта 30 минут от заявленного времени прибытия рейса. Если рейс задерживается, путешественник должен предупредить об этом туроператора по телефону. В противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.

Проживание. Будем жить в отеле-замке «Нессельбек» 4*. В Калининграде возможно размещение в бутик-отеле «Усадьба» или гостевых домах «Робинзон», «Вилла Татьяна», «Вилла Надежда», гостиницах «Калининград» 3*, «Турист» 3*, «Мартон Палас» 4*, «Холидей Инн» 4*, 2-местное проживание. Возможно 1-, 3-местное размещение.

В отеле «Нессельбек» вы сможете бесплатно пользоваться аквазоной.

*Фото отелей взяты с сайтов nesselbeck.ru и alean.ru

Питание. В стоимость включены завтраки при проживании в гостевом доме «Вилла Надежда», гостинице «Турист», отеле «Мартон Палас», 1 завтрак при проживании в отеле-замке «Нессельбек» и бутик-отеле «Усадьба», 1 ужин в «Нессельбеке».

Транспорт. Комфортабельный автобус туристического класса.

Дети. Участие в туре возможно с 3 лет.

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Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининград

Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала Калининграда за доплату. В 14:00 заберём путешественников из гостиницы «Турист», в 14:20 от гостиницы «Калининград», а в 14:30 от Рыбной деревни. Побываем на площади Победы и полюбуемся Королевскими воротами, а затем вас ждёт прогулка на кораблике, чтобы увидеть город с необычного ракурса. Ужинать будем в ресторане немецкой кухни.

Продолжительность экскурсии 4-5 часов.

Прибытие в КалининградПрибытие в КалининградПрибытие в КалининградПрибытие в КалининградПрибытие в КалининградПрибытие в Калининград
2 день

Свободная программа или дополнительная экскурсия

Свободный день. Вы можете самостоятельно погулять по Калининграду, заглянуть в Музей янтаря и Музей Мирового океана или за доплату отправиться на Куршскую косу и в Зеленоградск (бронировать необходимо заранее, при оплате тура). В 9:50 заберём путешественников от гостиницы «Калининград», в 10:00 от Рыбной деревни, а в 10:20 от гостиницы «Турист». Поднимемся на высоту Эфа, полюбуемся песчаными дюнами, хвойными зарослями и Балтийским заливом.

Дальше поедем в Зеленоградск. Прогуляемся по курорту, осмотрим виллы 19-20 веков и лютеранскую кирху св. Адальберта, посетим сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась. Обязательно выйдем на променад, чтобы увидеть море.

Длительность экскурсии 7-8 часов.

Свободная программа или дополнительная экскурсияСвободная программа или дополнительная экскурсияСвободная программа или дополнительная экскурсияСвободная программа или дополнительная экскурсия
3 день

Свободная программа или путешествие в Балтийск

Сегодня снова свободный день или поездка в Балтийск за доплату. В 10:40 заберём путешественников от гостиницы «Турист», в 10:50 от Рыбной деревни, а в 11:00 от гостиницы «Калининград». Отправляемся в самый западный город России. Здесь вы узнаете, как зарождался флот во время правления Петра I, увидите маяк и осмотрите православную церковь, некогда бывшую кирхой. Побываем у шведской крепости 17 века, покажем вам самый большой конный памятник с императрицей Елизаветой, откуда открывается живописный вид на Балтийскую косу и корабли. Обязательно погуляем по берегу моря и надышимся бризом.

Длительность экскурсии 5-6 часов.

Свободная программа или путешествие в БалтийскСвободная программа или путешествие в БалтийскСвободная программа или путешествие в Балтийск
4 день

Янтарный и Светлогорск

В 9:00 заберём путешественников от гостиницы «Турист», в 9:20 от Рыбной деревни, а в 9:30 от гостиницы «Калининград». Отправимся в посёлок Янтарный, где добывают знаменитое на весь мир «балтийское золото». Осмотрим местную лютеранскую церковь 19 века и роскошное здание отеля «Шлосс». Через живописный парк имени Мориса Беккера выйдем к морю, а ещё посетим один из лучших пляжей России и Европы, который был удостоен престижной награды «Голубой флаг». В свободное время вы можете побывать на карьере Янтарного комбината (за доплату).

Переедем в Светлогорск. Мы осмотрим курортные виллы 19-20 веков и пройдёмся по мозаичной лестнице, которую украшают панно со сценами из «Алисы в Стране чудес». Увидим скульптуры немецкого мастера Г. Брахерта — «Несущая воду» и «Нимфа». А ещё побываем у «Янтарь-холла», где проходят игры КВН.

Длительность экскурсии 7–8 часов.

Янтарный и СветлогорскЯнтарный и СветлогорскЯнтарный и СветлогорскЯнтарный и СветлогорскЯнтарный и Светлогорск
5 день

Средневековый Гвардейск

Выселимся из отеля. В 9:00 заберём путешественников от гостиницы «Турист», в 9:20 — от гостиницы «Калининград», а в 9:30 — от Рыбной деревни. Поедем в Гвардейск, ранее носивший название Тапиау. Посетим рыночную площадь и увидим ратушу с музыкальными часами, осмотрим церковь 17 века и пройдёмся по колоритным улочкам. Обязательно побываем у руин средневекового замка, где в годы войны поэт А. Твардовский завершил поэму «Василий Тёркин». Любимому герою даже установили в городе памятник.

Заселимся в отель в посёлке Орловка, а ужинать пойдём на пивоварню замка Нессельбек в 20:00 (включено в стоимость). Желающие смогут пострелять из лука, пометать топор, прокатиться на лошади и спуститься в подвалы, где находится Музей инквизиции.

Средневековый ГвардейскСредневековый ГвардейскСредневековый ГвардейскСредневековый ГвардейскСредневековый ГвардейскСредневековый ГвардейскСредневековый ГвардейскСредневековый ГвардейскСредневековый Гвардейск
6 день

Отъезд

С 7:00 до 11:00 — время для посещения аквазоны. Отвезём вас в аэропорт или на ж/д вокзал к вашим рейсам (входит в стоимость).

Обратите внимание: данные по обратному трансферу необходимо предоставить до начала тура, иначе услуга не будет оказана.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет26 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 1 ужин
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе и катание на кораблике
  • Входные билеты на объекты экскурсий и экологические сборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно
  • Завтраки в гостинице "Калининград" 500 ₽ (шведский стол), завтраки в гостевом доме "Робинзон" 350 ₽, обеды по программе оплачиваются на месте от 500 ₽
  • Трансферы из/в аэропорт или ж/д вокзал - 1000-1500 ₽
  • Стоимость тура при разных вариантах размещения
  • Гостевой дом «Робинзон»: 21 000 ₽ при 2-местном проживании, 32 000 ₽ при 1-местном и 20 000 ₽ при 3-местном (двуспальная кровать и диван)
  • Гостевой дом «Вилла Татьяна»: 23 500 ₽ при 2-местном проживании, 37 000 ₽ при 1-местном и 21 500 ₽ при 3-местном (двуспальная кровать и диван)
  • Гостевой дом «Вилла Надежда»: 26 500 ₽ при 2-местном проживании, 40 000₽ при 1-местном и 24 500 ₽ при 3-местном (двуспальная кровать и диван)
  • Гостиница «Турист» с завтраком: 29 000 ₽ при 2-местном проживании, 41 500 ₽ при 1-местном, 27 000 ₽ при 3-местном (двуспальная кровать и диван)
  • Гостиница «Калининград»: 27 000 ₽ при 2-местном проживании, 40 500 ₽ при 1-местном, 27 000 ₽ при 3-местном (двуспальная кровать и диван)
  • Гостиница «Мартон Палас» с завтраком: 30 000 ₽ при 2-местном проживании, 42 500 ₽ при 1-местном, 27 500 ₽ при 3-местном (двуспальная кровать и диван)
  • Отель «Холидей Инн» 4* цена по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, 14:00
Завершение: Калининград, время ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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