Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Трансфер из/в аэропорт групповой, может выполняться на микроавтобусе. В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилёта 30 минут от заявленного времени прибытия рейса. Если рейс задерживается, путешественник должен предупредить об этом туроператора по телефону. В противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.

Проживание. Будем жить в отеле-замке «Нессельбек» 4*. В Калининграде возможно размещение в бутик-отеле «Усадьба» или гостевых домах «Робинзон», «Вилла Татьяна», «Вилла Надежда», гостиницах «Калининград» 3*, «Турист» 3*, «Мартон Палас» 4*, «Холидей Инн» 4*, 2-местное проживание. Возможно 1-, 3-местное размещение.

В отеле «Нессельбек» вы сможете бесплатно пользоваться аквазоной.

*Фото отелей взяты с сайтов nesselbeck.ru и alean.ru

Питание. В стоимость включены завтраки при проживании в гостевом доме «Вилла Надежда», гостинице «Турист», отеле «Мартон Палас», 1 завтрак при проживании в отеле-замке «Нессельбек» и бутик-отеле «Усадьба», 1 ужин в «Нессельбеке».

Транспорт. Комфортабельный автобус туристического класса.

Дети. Участие в туре возможно с 3 лет.