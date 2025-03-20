Описание тура
Организационные детали
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Трансфер из/в аэропорт групповой, может выполняться на микроавтобусе. В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилёта 30 минут от заявленного времени прибытия рейса. Если рейс задерживается, путешественник должен предупредить об этом туроператора по телефону. В противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.
Проживание. Будем жить в отеле-замке «Нессельбек» 4*. В Калининграде возможно размещение в бутик-отеле «Усадьба» или гостевых домах «Робинзон», «Вилла Татьяна», «Вилла Надежда», гостиницах «Калининград» 3*, «Турист» 3*, «Мартон Палас» 4*, «Холидей Инн» 4*, 2-местное проживание. Возможно 1-, 3-местное размещение.
В отеле «Нессельбек» вы сможете бесплатно пользоваться аквазоной.
*Фото отелей взяты с сайтов nesselbeck.ru и alean.ru
Питание. В стоимость включены завтраки при проживании в гостевом доме «Вилла Надежда», гостинице «Турист», отеле «Мартон Палас», 1 завтрак при проживании в отеле-замке «Нессельбек» и бутик-отеле «Усадьба», 1 ужин в «Нессельбеке».
Транспорт. Комфортабельный автобус туристического класса.
Дети. Участие в туре возможно с 3 лет.
Программа тура по дням
Прибытие в Калининград
Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала Калининграда за доплату. В 14:00 заберём путешественников из гостиницы «Турист», в 14:20 от гостиницы «Калининград», а в 14:30 от Рыбной деревни. Побываем на площади Победы и полюбуемся Королевскими воротами, а затем вас ждёт прогулка на кораблике, чтобы увидеть город с необычного ракурса. Ужинать будем в ресторане немецкой кухни.
Продолжительность экскурсии 4-5 часов.
Свободная программа или дополнительная экскурсия
Свободный день. Вы можете самостоятельно погулять по Калининграду, заглянуть в Музей янтаря и Музей Мирового океана или за доплату отправиться на Куршскую косу и в Зеленоградск (бронировать необходимо заранее, при оплате тура). В 9:50 заберём путешественников от гостиницы «Калининград», в 10:00 от Рыбной деревни, а в 10:20 от гостиницы «Турист». Поднимемся на высоту Эфа, полюбуемся песчаными дюнами, хвойными зарослями и Балтийским заливом.
Дальше поедем в Зеленоградск. Прогуляемся по курорту, осмотрим виллы 19-20 веков и лютеранскую кирху св. Адальберта, посетим сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась. Обязательно выйдем на променад, чтобы увидеть море.
Длительность экскурсии 7-8 часов.
Свободная программа или путешествие в Балтийск
Сегодня снова свободный день или поездка в Балтийск за доплату. В 10:40 заберём путешественников от гостиницы «Турист», в 10:50 от Рыбной деревни, а в 11:00 от гостиницы «Калининград». Отправляемся в самый западный город России. Здесь вы узнаете, как зарождался флот во время правления Петра I, увидите маяк и осмотрите православную церковь, некогда бывшую кирхой. Побываем у шведской крепости 17 века, покажем вам самый большой конный памятник с императрицей Елизаветой, откуда открывается живописный вид на Балтийскую косу и корабли. Обязательно погуляем по берегу моря и надышимся бризом.
Длительность экскурсии 5-6 часов.
Янтарный и Светлогорск
В 9:00 заберём путешественников от гостиницы «Турист», в 9:20 от Рыбной деревни, а в 9:30 от гостиницы «Калининград». Отправимся в посёлок Янтарный, где добывают знаменитое на весь мир «балтийское золото». Осмотрим местную лютеранскую церковь 19 века и роскошное здание отеля «Шлосс». Через живописный парк имени Мориса Беккера выйдем к морю, а ещё посетим один из лучших пляжей России и Европы, который был удостоен престижной награды «Голубой флаг». В свободное время вы можете побывать на карьере Янтарного комбината (за доплату).
Переедем в Светлогорск. Мы осмотрим курортные виллы 19-20 веков и пройдёмся по мозаичной лестнице, которую украшают панно со сценами из «Алисы в Стране чудес». Увидим скульптуры немецкого мастера Г. Брахерта — «Несущая воду» и «Нимфа». А ещё побываем у «Янтарь-холла», где проходят игры КВН.
Длительность экскурсии 7–8 часов.
Средневековый Гвардейск
Выселимся из отеля. В 9:00 заберём путешественников от гостиницы «Турист», в 9:20 — от гостиницы «Калининград», а в 9:30 — от Рыбной деревни. Поедем в Гвардейск, ранее носивший название Тапиау. Посетим рыночную площадь и увидим ратушу с музыкальными часами, осмотрим церковь 17 века и пройдёмся по колоритным улочкам. Обязательно побываем у руин средневекового замка, где в годы войны поэт А. Твардовский завершил поэму «Василий Тёркин». Любимому герою даже установили в городе памятник.
Заселимся в отель в посёлке Орловка, а ужинать пойдём на пивоварню замка Нессельбек в 20:00 (включено в стоимость). Желающие смогут пострелять из лука, пометать топор, прокатиться на лошади и спуститься в подвалы, где находится Музей инквизиции.
Отъезд
С 7:00 до 11:00 — время для посещения аквазоны. Отвезём вас в аэропорт или на ж/д вокзал к вашим рейсам (входит в стоимость).
Обратите внимание: данные по обратному трансферу необходимо предоставить до начала тура, иначе услуга не будет оказана.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|26 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 1 ужин
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе и катание на кораблике
- Входные билеты на объекты экскурсий и экологические сборы
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно
- Завтраки в гостинице "Калининград" 500 ₽ (шведский стол), завтраки в гостевом доме "Робинзон" 350 ₽, обеды по программе оплачиваются на месте от 500 ₽
- Трансферы из/в аэропорт или ж/д вокзал - 1000-1500 ₽
- Стоимость тура при разных вариантах размещения
- Гостевой дом «Робинзон»: 21 000 ₽ при 2-местном проживании, 32 000 ₽ при 1-местном и 20 000 ₽ при 3-местном (двуспальная кровать и диван)
- Гостевой дом «Вилла Татьяна»: 23 500 ₽ при 2-местном проживании, 37 000 ₽ при 1-местном и 21 500 ₽ при 3-местном (двуспальная кровать и диван)
- Гостевой дом «Вилла Надежда»: 26 500 ₽ при 2-местном проживании, 40 000₽ при 1-местном и 24 500 ₽ при 3-местном (двуспальная кровать и диван)
- Гостиница «Турист» с завтраком: 29 000 ₽ при 2-местном проживании, 41 500 ₽ при 1-местном, 27 000 ₽ при 3-местном (двуспальная кровать и диван)
- Гостиница «Калининград»: 27 000 ₽ при 2-местном проживании, 40 500 ₽ при 1-местном, 27 000 ₽ при 3-местном (двуспальная кровать и диван)
- Гостиница «Мартон Палас» с завтраком: 30 000 ₽ при 2-местном проживании, 42 500 ₽ при 1-местном, 27 500 ₽ при 3-местном (двуспальная кровать и диван)
- Отель «Холидей Инн» 4* цена по запросу