SPA-тур с экскурсиями на Балтийском побережье

Расслабиться в бассейне в Янтарном и пожить в охотничьем замке прусского короля

Авторский тур
Это путешествие для тех, кто хочет отдохнуть душой и телом: мы будем расслабляться в бассейне с панорамными окнами в SPA-отеле, наслаждаться в сауне и хамаме и лежать в джакузи.

Все эти дни будем впитывать красоту: от природных красот Куршской косы, архитектуры Калининграда и прогулок по Янтарному.

А еще можно будет самостоятельно найти янтарь!
SPA-тур с экскурсиями на Балтийском побережье
SPA-тур с экскурсиями на Балтийском побережье
SPA-тур с экскурсиями на Балтийском побережье
SPA-тур с экскурсиями на Балтийском побережье
SPA-тур с экскурсиями на Балтийском побережье
SPA-тур с экскурсиями на Балтийском побережье
SPA-тур с экскурсиями на Балтийском побережье
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Для заселения в гостиницу нужен будет и QR-кода о пройденной вакцинации, или с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанным не ранее чем за 72 часа до заезда.

На направлении Москва-Калининград действуют субсидированные тарифы на авиабилеты а/к S7 Airlines для категорий пассажиров: в возрасте до 23 лет; женщины в возрасте от 55 лет и мужчины в возрасте от 60 лет; взрослые инвалиды I группы и сопровождающие их лица; дети-инвалиды всех групп и сопровождающие их лица; инвалиды с детства II или III групп; пассажиры, имеющие удостоверение многодетной семьи.
Очередность проведения экскурсий может быть изменена.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Калининграда
Завершение: Аэропорт Калининграда, рейсы после 17 часов
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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