Вы увидите главные достопримечательности Кёнигсберга, полюбуетесь роскошными особняками в стиле модерн и сделаете фотографии на фоне Кафедрального собора.
Побываете в городе, где жил и творил
Описание тура
Организационные детали
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Проживание. Будем жить в гостинице «Балтика» 3*, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.
Фото отеля взято с сайта baltica-hotel.ru
Питание. В стоимость включены завтраки в отеле (шведский стол) и ужин в кафе в Калининграде в 1-й день. Остальное питание за доплату.
Дети. Участие возможно с 8 лет.
Транспорт. Автобус туристического класса.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Калининград
Из аэропорта Храброво вам нужно самостоятельно добраться до гостиницы, заселение после 14:00. Доехать до города можно на рейсовом автобусе или на такси. Во второй половине дня начнём автобусно-пешеходную экскурсию по Калининграду. Будем любоваться удивительным городом, в котором соседствует старинное и современное.
Поужинаем в кафе, после чего у вас будет свободное время. Затем вернёмся в гостиницу.
Прогулка по Янтарному и Светлогорску
После завтрака отправимся в Янтарный. Вы увидите аутентичные немецкие домики, будто возникшие здесь из сказки, осмотрите храм Казанской иконы Божией Матери, побываете на площади Мастеров, где можно купить сувениры на любой вкус, полюбуетесь роскошным зданием отеля «Шлосс». Погуляем по реликтовому парку имени Мориса Беккера и приятному променаду.
Переедем в Светлогорск. Сказочный городок становится зимой особенно волшебным, когда на улицах зажигают гирлянды, а черепичные крыши вилл покрывает снег. Будем гулять, дышать свежим морским воздухом и хвойными ароматами.
К вечеру вернёмся в Калининград.
Куршская коса, Танцующий лес и подъём на Ореховую дюну
После завтрака отправимся на Куршскую косу. Погуляем по Танцующему лесу — стволы деревьев здесь причудливо изгибаются, будто приглашая путников на вальс. Полюбуемся бескрайними песчаными просторами, запорошенными снегом, и поднимемся на смотровую площадку на Ореховой дюне, чтобы насладиться видом Куршского залива и сделать красивые фотографии.
Вечером вернёмся в Калининград.
Зеленоградск, дегустация на сыроварне и отъезд
Позавтракаем, выселимся из гостиницы и поедем в город кошек Зеленоградск. Некогда это был королевский курорт Кранц. Почувствуем и мы себя особами голубых кровей, гуляя по улочкам города мимо роскошных особняков в стиле модерн и аутентичных рыбацких домиков.
Следующая локация — сыроварня Шаакен Дорф. Здесь вы узнаете, как производят сыр и какие секретные ингредиенты делают его вкус незабываемым. Не останемся и без угощения: вас ждёт дегустация сыров и шоколада.
На этом завершим наш тур и отвезём вас в аэропорт Храброво.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|25 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3 завтрака (шведский стол) и 1 ужин
- Экскурсии по программе
- Дегустация сыров и шоколада
- Трансферы по маршруту
- Трансфер в аэропорт Храброво
- Экологический сбор за въезд в национальный парк «Куршская коса»
Что не входит в цену
- Самостоятельный трансфер из аэропорта до гостиницы
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное проживание
- Медицинская страховка
- Билеты до Калининграда и обратно