В гости к сказке на Рождество: зимнее путешествие по Калининграду и области

Погулять среди немецких вилл, попробовать сыры и шоколад и подняться на Ореховую дюну
Приглашаем провести новогодние каникулы в Калининградской области.

Вы увидите главные достопримечательности Кёнигсберга, полюбуетесь роскошными особняками в стиле модерн и сделаете фотографии на фоне Кафедрального собора.

Побываете в городе, где жил и творил
читать дальше

знаменитый сказочник Гофман, — в Светлогорске и правда царит волшебная атмосфера, будто он сам сошёл со страниц книг.

Обязательно посетим Куршскую косу, вдоволь надышимся свежим морским воздухом и погуляем по Танцующему лесу. В Зеленоградске, городе кошек, встретим милых пушистых горожан с длинными усами и мягкими лапками. А ещё заглянем на сыроварню Шаакен Дорф, чтобы отведать сыр и шоколад.

В гости к сказке на Рождество: зимнее путешествие по Калининграду и области
В гости к сказке на Рождество: зимнее путешествие по Калининграду и области
В гости к сказке на Рождество: зимнее путешествие по Калининграду и области
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

.

Проживание. Будем жить в гостинице «Балтика» 3*, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.

Фото отеля взято с сайта baltica-hotel.ru

Питание. В стоимость включены завтраки в отеле (шведский стол) и ужин в кафе в Калининграде в 1-й день. Остальное питание за доплату.

Дети. Участие возможно с 8 лет.

Транспорт. Автобус туристического класса.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Калининград

Из аэропорта Храброво вам нужно самостоятельно добраться до гостиницы, заселение после 14:00. Доехать до города можно на рейсовом автобусе или на такси. Во второй половине дня начнём автобусно-пешеходную экскурсию по Калининграду. Будем любоваться удивительным городом, в котором соседствует старинное и современное.

Поужинаем в кафе, после чего у вас будет свободное время. Затем вернёмся в гостиницу.

Добро пожаловать в КалининградДобро пожаловать в КалининградДобро пожаловать в КалининградДобро пожаловать в КалининградДобро пожаловать в КалининградДобро пожаловать в КалининградДобро пожаловать в КалининградДобро пожаловать в КалининградДобро пожаловать в КалининградДобро пожаловать в Калининград
2 день

Прогулка по Янтарному и Светлогорску

После завтрака отправимся в Янтарный. Вы увидите аутентичные немецкие домики, будто возникшие здесь из сказки, осмотрите храм Казанской иконы Божией Матери, побываете на площади Мастеров, где можно купить сувениры на любой вкус, полюбуетесь роскошным зданием отеля «Шлосс». Погуляем по реликтовому парку имени Мориса Беккера и приятному променаду.

Переедем в Светлогорск. Сказочный городок становится зимой особенно волшебным, когда на улицах зажигают гирлянды, а черепичные крыши вилл покрывает снег. Будем гулять, дышать свежим морским воздухом и хвойными ароматами.

К вечеру вернёмся в Калининград.

Прогулка по Янтарному и СветлогорскуПрогулка по Янтарному и СветлогорскуПрогулка по Янтарному и СветлогорскуПрогулка по Янтарному и СветлогорскуПрогулка по Янтарному и Светлогорску
3 день

Куршская коса, Танцующий лес и подъём на Ореховую дюну

После завтрака отправимся на Куршскую косу. Погуляем по Танцующему лесу — стволы деревьев здесь причудливо изгибаются, будто приглашая путников на вальс. Полюбуемся бескрайними песчаными просторами, запорошенными снегом, и поднимемся на смотровую площадку на Ореховой дюне, чтобы насладиться видом Куршского залива и сделать красивые фотографии.

Вечером вернёмся в Калининград.

Куршская коса, Танцующий лес и подъём на Ореховую дюнуКуршская коса, Танцующий лес и подъём на Ореховую дюнуКуршская коса, Танцующий лес и подъём на Ореховую дюнуКуршская коса, Танцующий лес и подъём на Ореховую дюнуКуршская коса, Танцующий лес и подъём на Ореховую дюну
4 день

Зеленоградск, дегустация на сыроварне и отъезд

Позавтракаем, выселимся из гостиницы и поедем в город кошек Зеленоградск. Некогда это был королевский курорт Кранц. Почувствуем и мы себя особами голубых кровей, гуляя по улочкам города мимо роскошных особняков в стиле модерн и аутентичных рыбацких домиков.

Следующая локация — сыроварня Шаакен Дорф. Здесь вы узнаете, как производят сыр и какие секретные ингредиенты делают его вкус незабываемым. Не останемся и без угощения: вас ждёт дегустация сыров и шоколада.

На этом завершим наш тур и отвезём вас в аэропорт Храброво.

Зеленоградск, дегустация на сыроварне и отъездЗеленоградск, дегустация на сыроварне и отъездЗеленоградск, дегустация на сыроварне и отъездЗеленоградск, дегустация на сыроварне и отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет25 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака (шведский стол) и 1 ужин
  • Экскурсии по программе
  • Дегустация сыров и шоколада
  • Трансферы по маршруту
  • Трансфер в аэропорт Храброво
  • Экологический сбор за въезд в национальный парк «Куршская коса»
Что не входит в цену
  • Самостоятельный трансфер из аэропорта до гостиницы
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное проживание
  • Медицинская страховка
  • Билеты до Калининграда и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Храброво, самостоятельный трансфер до гостиницы, заселение после 14:00
Завершение: Аэропорт Храброво, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

Похожие туры из Калининграда

На выходные в Калининград и область: экспресс-тур по must-see-локациям
На автобусе
1 отзыв
3 дня
На выходные в Калининград и область: экспресс-тур по must-see-локациям
Послушать орган в Кафедральном соборе, узнать о добыче янтаря и полюбоваться дюнами Куршской косы
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
13 сен в 12:30
20 сен в 12:30
8 500 за человека
Калининград и область
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Калининград и область
Начало: Калининград
21 апр в 10:00
от 46 500 за человека
Зимние выходные в Калининграде
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Зимние выходные в Калининграде
Начало: Г. Калининград
8 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
от 15 800 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Калининграде
Все туры из Калининграда
ХорошоТам