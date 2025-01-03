Из аэропорта Храброво вам нужно самостоятельно добраться до гостиницы, заселение после 14:00. Доехать до города можно на рейсовом автобусе или на такси. Во второй половине дня начнём автобусно-пешеходную экскурсию по Калининграду. Будем любоваться удивительным городом, в котором соседствует старинное и современное.

Поужинаем в кафе, после чего у вас будет свободное время. Затем вернёмся в гостиницу.