К самым западным берегам. Зимний тур в Калининградскую область
Групповой тур в Калининграде

К самым западным берегам

5
3 отзыва
Зимний Калининград — сам по себе навевает атмосферу сказки, красота города в снежном убранстве напоминает о героях сказок Андерсена и братьев Гримм.

Вы прогуляетесь по улицам курортных городов Зеленоградска и Светлогорска, совершите путешествие в удивительный мир солнечного камня, побываете на Куршской косе и сможете попробовать вкуснейшие местные продукты. Проведите незабываемые 5 дней в гостеприимном Калининграде!
К самым западным берегам. Зимний тур в Калининградскую область
К самым западным берегам. Зимний тур в Калининградскую область
К самым западным берегам. Зимний тур в Калининградскую область
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

Куршская коса
Куршская коса
Со смотровой площадки дюны "Эфа" увидим потрясающий вид на Куршский залив и море
Вкусы Калининграда
Вкусы Калининграда
Попробуем фермерские сыры и свежайшие морепродукты под аккомпанемент вкусного вина
Насыщенная программа
Насыщенная программа
Побродим по узким улочкам древних городов и откроем для себя интересные музеи

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по городу

Прибытие в Калининградскую область.

По желанию за дополнительную плату трансфер до отеля.

Заселение в гостиницу с 14:00 (после экскурсии).

13:45 Посадка в экскурсионный автобус от отеля «Radisson Blu Hotel» (пл. Победы 10).

14:00-17:00 Обзорная экскурсия по Калининграду.

Приехав в Калининградскую область на отдых, первым делом необходимо познакомится с городом.

Для гостей нашего региона мы подготовили ознакомительную экскурсию по Калининграду.

За три экскурсионных часа Вы увидите: главную площадь города, областной драматический театр, калининградский зоопарк, проспект мира и Кирху Королевы Луизы.

Мы проедем по великолепному району старых немецких вилл Амалиенау и вдоль набережной Музея Мирового Океана.

Прогуляемся по острову И. Канта, узнаем историю Кафедрального собора.

Проедем рядом с музеем Фридландские ворота и музеем янтаря.

Таким образом, Вы увидите все знаковые достопримечательности нашего города, потратив при этом минимум времени.

Окончание экскурсии.

Прибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по городу
2 день

Свободный день или экскурсия за доп. плату

Завтрак в отеле (включен, если проживание в «Гламур» и «Турист»).

  • По желанию за доп. плату экскурсия: 12:00-18:00 г. Багратионовск, г. Правдинск, г. Железнодорожный.

11:50 Посадка в экскурсионный автобус от отеля «Калининград» (Ленинский пр. 81).

В ходе этой экскурсии мы с Вами окунемся в прошлое Калининградской области — в начало XIX века.

Многие слышали и знают о таких событиях как «Битва при Прейсиш-Эйлау» и «Фридландское сражение».

Да, эти судьбоносные исторические события произошли на территории нашего региона.

Мы отправляемся в г. Багратионовск (бывш. Прейсиш-Эйлау), где нас ожидает обзорная экскурсия по городу, посещение музея истории с экспозицией знаменитой битвы и сохранившийся форбург замка.

Увидим одну из красивейших кирх в области — кирху Мюльхаузена (Св. Анны).

Дальше мы отправимся в г. Правдинск (бывш. Фридланд).

Жемчужиной этого города является кирха Святого Георгия, с колокольни которой мы сможем насладится панорамным видом города.

В Железнодорожном (бывш. Гердауэн) мы осмотрим часть замкового комплекса, прогуляемся по старинным кварталам, которые все еще хранят в себе следы средневековья: брусчатые улочки, фахверковые здания и причудливые пряничные домики.

Окончание экскурсии.

Свободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. плату
3 день

Национальный парк «Куршская Коса» и город Зеленоградск

Завтрак в отеле (включен, если проживание в «Гламур» и «Турист»).

10:00-16:00 НП «Куршская Коса» и г. Зеленоградск.

09:50 Посадка в экскурсионный автобус от отеля «Radisson Blu Hotel» (пл. Победы 10).

Экскурсия в Национальный парк Куршская коса — это путешествие в волшебную страну поющих песков и танцующих деревьев.

Уникальное творение природы и человека.

Мы проедем дорогами Петра Первого, Томаса Манна, Королевы Луизы и еще многих великих людей, поднимемся на высоту Эфа, с которой откроется завораживающий вид на вьющуюся ленту лесов, разделяющую гладь залива и морской прибой, увидим открытые песчаные дюны, спустимся к морскому побережью и попробуем найти осколочек солнца на мягком песчаном берегу.

А ещё, вы сможете попробовать самую вкусную копченую рыбку на всем Балтийском побережье и, конечно, приобрести ее у местных рыбаков.

В процессе этой экскурсии мы отправляемся в г. Зеленоградск (бывш. Кранц), который в далеком 1844 году получил статус курорта королевского.

Мы прогуляемся по главной пешеходной улице города, осмотрим такие уникальные объекты как кирха Св. Адальберта (пражского епископа), бювет с нашей знаменитей минеральной водой и водонапорную башню 1904 года постройки.

Окончание экскурсии.

Национальный парк «Куршская Коса» и город ЗеленоградскНациональный парк «Куршская Коса» и город ЗеленоградскНациональный парк «Куршская Коса» и город ЗеленоградскНациональный парк «Куршская Коса» и город Зеленоградск
4 день

«Сокровища Балтийского побережья». Экскурсии в поселок Янтарный и Светлогорск

Завтрак в отеле (включен, если проживание в «Гламур» и «Турист»).

09:00-18:00 Пос. Янтарный, г. Светлогорск.

08:45 Посадка в экскурсионный автобус от отеля «Radisson Blu Hotel» (пл. Победы 10).

Этот маршрут идеально подойдет тем туристам, которые не располагают большим количеством времени, но хотят увидеть как можно больше в Калининградской области.

Вы посетите сразу 3 приморских города и охватите 3 экскурсионные темы.

Балтийск (бывш. Пиллау) — самый западный город нашей страны.

Вы узнаете историю одной из крупнейшей на Балтике базы военно-морского флота Российской Федерации и о жизни города сегодня.

Янтарный (бывш. Пальмникен) — столица главного природного сокровища нашего региона — янтаря.

У Вас будет уникальная возможность не только узнать, но и, главное, увидеть своими глазами как добывают и обрабатывают солнечный камень.

А также познакомится с историческими вехами Янтарного, его главными достопримечательностями, парками и пляжами.

Ну а завершится наше путешествие в главном курортном городе области — Светлогорске.

Здесь гости, после насыщенной экскурсии, смогут неспешно прогуляться по уютным улочкам бывшего Раушена.

Насладится не только его уникальной архитектурой, но и вдоволь надышаться Балтийским морским воздухом.

Окончание экскурсии.

«Сокровища Балтийского побережья». Экскурсии в поселок Янтарный и Светлогорск«Сокровища Балтийского побережья». Экскурсии в поселок Янтарный и Светлогорск«Сокровища Балтийского побережья». Экскурсии в поселок Янтарный и Светлогорск«Сокровища Балтийского побережья». Экскурсии в поселок Янтарный и Светлогорск
5 день

Завершение программы. Экскурсия «Гастрономическое средневековье»

Завтрак в отеле (включен, если проживание в «Гламур» и «Турист»).

Освобождение номеров до 12:00.

10:15-14:30 Экскурсия «Гастрономическое средневековье», замок Шаакен, сыроварня Шаакендорф с дегустацией.

10:00 Посадка в экскурсионный автобус от отеля «Radisson Blu Hotel» (пл. Победы 10).

Мы отвезем Вас в знаменитый замок, основанный на месте прусской крепости 1270 года — замок Шаакен.

Здесь Вас познакомят с историей возникновения этого уникального сооружения, этапами его становления и процветания.

Вы увидите коллекцию средневекового оружия, музей инквизиции и предметы быта жителей того времени.

Далее мы отправимся на небольшое семейное производство.

Шаакендорф существует относительно недавно, но уже доказал, что предприятие производит одни из лучших сортов сыров в нашем регионе.

Вы сами сможете в этом убедится, попробовав около 6 разных сортов полутвердых и твердых сыров.

Насладится бокалом вина с вкуснейшим шоколадом местного производства.

А на обратном пути сделаем остановку для фото-паузы у знаменитого замок-отеля «Нессельбек».

Окончание экскурсии.

По желанию за доплату трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал.

Завершение программы. Экскурсия «Гастрономическое средневековье»Завершение программы. Экскурсия «Гастрономическое средневековье»Завершение программы. Экскурсия «Гастрономическое средневековье»Завершение программы. Экскурсия «Гастрономическое средневековье»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Калининграда на выбор.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

ОтельОдноместныйДвухместныйТрехместный

Гостевой дом «Робинзон», 10 мин до центра города

Завтрак — континентальный 250-350 руб. /чел.

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Отель «Берлин»***, 10 минут до центра города

Завтрак — шведский стол 480 руб. /чел.

322002445021750

Отель «Гламур»***, центр города

Завтрак — шведский стол входит в стоимость проживания

386502475021650

Гостиница «Турист»***, центр города

Завтрак — шведский стол

421502835025500

Гостиница «Radisson»****, центр города

Завтрак за доп. плату

Место посадки в автобус (кроме субботы)

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Варианты проживания

Гостевой дом «Робинзон»

4 ночи

Этот гостевой дом расположен в тихом районе Калининграда, в 20 минутах ходьбы от центра города.

Светлые номера оформлены в загородном стиле в теплых тонах с использованием деревянных элементов. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната.

В кафе, оформленном в загородном стиле, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, в распоряжении гостей принадлежности для барбекю.

Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»

Отель «Берлин» 3

4 ночи

Отель «Берлин» находится всего в 7 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала Калининграда. К услугам гостей бесплатная парковка.

Все элегантные номера оформлены в классическом стиле. В числе удобств телевизор с плоским экраном и рабочий стол. В ванной комнате предоставляются туалетно-косметические принадлежности и фен.

В ресторане отеля подают блюда русской и европейской кухни, а также завтрак «шведский стол» (за дополнительную плату). До кафедрального собора в Калининграде — 2,3 км. До Фридландских ворот 15 минут ходьбы.

Отель «Берлин» 3Отель «Берлин» 3Отель «Берлин» 3Отель «Берлин» 3Отель «Берлин» 3Отель «Берлин» 3Отель «Берлин» 3

Отель «Гламур» 3

4 ночи

Отель Villa Glamour расположен у озера Верхний пруд. К услугам гостей роскошные номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе прочих удобств отеля спа-салон, сауна и крытый бассейн.

Все номера отеля Glamour Villa оснащены мини-баром и телевизором со спутниковыми каналами. Гости пользуются собственной ванной комнатой. Из окон некоторых номеров открывается живописный вид на озеро. Все интерьеры выполнены по авторским дизайн-проектам. Живописные полотна и оригинальные скульптуры, декорированные колонны, тщательно подобранные портьеры и обивка мебели — все это создает особую атмосферу.

В ресторане отеля Glamour Villa подают изысканные блюда интернациональной и местной кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и коктейлей.

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«Radisson» 4

4 ночи

Отель «Radisson Blu Hotel Kaliningrad» расположился в центральной части города, вблизи главных улиц и достопримечательностей.

Номерной фонд формируют 178 номеров различных категорий, которые оборудованы индивидуальной системой кондиционирования, телевизором и бесплатным доступом к Wi-Fi. Каждая из них располагает собственной ванной комнатой.

Ресторан на территории готов порадовать отдыхающих изысканными блюдами европейской кухни и сытным завтраком. Недалеко от здания есть ряд кафе и баров.

Для деловых встреч и семинаров специально подготовлен конференц-зал, в котором имеется специальная оргтехника.

Крупные торговые комплексы и зоопарк находятся в километре от места размещения. Расстояние до аэропорта составляет - 18,9 км, а до железнодорожного вокзала - 2,8 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги экскурсовода
  • Проживание 4 ночи в гостинице Калининграда
  • Питание: завтраки (при проживании в отеле "Гламур" и "Турист")
  • Входные билеты по программе
  • Экологический сбор на Куршской косе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Калининград и обратно
  • Питание: завтраки (если не входят в стоимость проживания), обеды и ужины
  • Трансферы: из/в аэропорт - 1 000 руб. из/на железнодорожный вокзал - 700 руб
  • Из/в аэропорт - 1 000 руб
  • Из/на железнодорожный вокзал - 700 руб
  • Экскурсия во 2-ой день тура - Багратионовск, г. Правдинск, г. Железнодорожный - 1 850 руб. /взр., 1750 руб. /детск
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Калининград
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение программы?

Возможно изменение последовательности посещения объектов, без изменения программы в целом. По Вашему желанию программа так же может быть скорректирована.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
17 янв 2024
Отдыхали в Калининграде на Рождественские праздники. Всё понравилось! Останавливались в отеле "Рэдиссон", хочется отметить доброжелательный, приветливый персонал. Очень чисто в номере имеется всё необходимое, хорошие и разнообразные завтраки. И всё очень вкусно! Спасибо большое! Автобусы забирали туристов прямо от отеля, что очень удобно! Запомнились экскурсии по городу, на Куршскую косу, на частную сыроварню. Спасибо нашим замечательным экскурсоводам Светлане и Надежде! Много новой информации! Рассказывается доступно, интересно!Хочется поблагодарить всех организаторов за наш отдых, за полученные впечатления, за то что были постоянно на связи с нами, информация подаётся в доступной,понятной форме, точно по времени! Без задержек организован трансфер в аэропорт и обратно. Замечательные каникулы мы провели в Калининграде. Благодарим всех за отличную работу!!!
Т
11 янв 2024
Мы поехали с сыном вдвоем (16 лет) и конечно же, от такой организации, такого внимания на протяжении с момента бронирования тура до возвращения домой, не ожидали. Так всё классно! А главное связь ВСЕГДА!!! Очень благодарна «Большой Стране» за такое теплое и внимательное отношение в наши новогодние дни в Калининградской области.
Отдельное спасибо всем гидам- они супер, так много информации, так доступно рассказывают, какие они все добрые и внимательные!! Мы реально получили удовольствие, доверившись «Большой Стране»
Мы поехали с сыном вдвоем (16 лет) и конечно же, от такой организации, такого внимания наМы поехали с сыном вдвоем (16 лет) и конечно же, от такой организации, такого внимания наМы поехали с сыном вдвоем (16 лет) и конечно же, от такой организации, такого внимания наМы поехали с сыном вдвоем (16 лет) и конечно же, от такой организации, такого внимания наМы поехали с сыном вдвоем (16 лет) и конечно же, от такой организации, такого внимания наМы поехали с сыном вдвоем (16 лет) и конечно же, от такой организации, такого внимания наМы поехали с сыном вдвоем (16 лет) и конечно же, от такой организации, такого внимания наМы поехали с сыном вдвоем (16 лет) и конечно же, от такой организации, такого внимания наМы поехали с сыном вдвоем (16 лет) и конечно же, от такой организации, такого внимания наМы поехали с сыном вдвоем (16 лет) и конечно же, от такой организации, такого внимания на
У
9 янв 2024
Я довольна туром и организатором, очень было интересно!!
Я довольна туром и организатором, очень было интересно!!Я довольна туром и организатором, очень было интересно!!Я довольна туром и организатором, очень было интересно!!Я довольна туром и организатором, очень было интересно!!Я довольна туром и организатором, очень было интересно!!Я довольна туром и организатором, очень было интересно!!Я довольна туром и организатором, очень было интересно!!Я довольна туром и организатором, очень было интересно!!Я довольна туром и организатором, очень было интересно!!

Тур входит в следующие категории Калининграда

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