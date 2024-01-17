К самым западным берегам
Вы прогуляетесь по улицам курортных городов Зеленоградска и Светлогорска, совершите путешествие в удивительный мир солнечного камня, побываете на Куршской косе и сможете попробовать вкуснейшие местные продукты. Проведите незабываемые 5 дней в гостеприимном Калининграде!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по городу
Прибытие в Калининградскую область.
По желанию за дополнительную плату трансфер до отеля.
Заселение в гостиницу с 14:00 (после экскурсии).
13:45 Посадка в экскурсионный автобус от отеля «Radisson Blu Hotel» (пл. Победы 10).
14:00-17:00 Обзорная экскурсия по Калининграду.
Приехав в Калининградскую область на отдых, первым делом необходимо познакомится с городом.
Для гостей нашего региона мы подготовили ознакомительную экскурсию по Калининграду.
За три экскурсионных часа Вы увидите: главную площадь города, областной драматический театр, калининградский зоопарк, проспект мира и Кирху Королевы Луизы.
Мы проедем по великолепному району старых немецких вилл Амалиенау и вдоль набережной Музея Мирового Океана.
Прогуляемся по острову И. Канта, узнаем историю Кафедрального собора.
Проедем рядом с музеем Фридландские ворота и музеем янтаря.
Таким образом, Вы увидите все знаковые достопримечательности нашего города, потратив при этом минимум времени.
Окончание экскурсии.
Свободный день или экскурсия за доп. плату
Завтрак в отеле (включен, если проживание в «Гламур» и «Турист»).
- По желанию за доп. плату экскурсия: 12:00-18:00 г. Багратионовск, г. Правдинск, г. Железнодорожный.
11:50 Посадка в экскурсионный автобус от отеля «Калининград» (Ленинский пр. 81).
В ходе этой экскурсии мы с Вами окунемся в прошлое Калининградской области — в начало XIX века.
Многие слышали и знают о таких событиях как «Битва при Прейсиш-Эйлау» и «Фридландское сражение».
Да, эти судьбоносные исторические события произошли на территории нашего региона.
Мы отправляемся в г. Багратионовск (бывш. Прейсиш-Эйлау), где нас ожидает обзорная экскурсия по городу, посещение музея истории с экспозицией знаменитой битвы и сохранившийся форбург замка.
Увидим одну из красивейших кирх в области — кирху Мюльхаузена (Св. Анны).
Дальше мы отправимся в г. Правдинск (бывш. Фридланд).
Жемчужиной этого города является кирха Святого Георгия, с колокольни которой мы сможем насладится панорамным видом города.
В Железнодорожном (бывш. Гердауэн) мы осмотрим часть замкового комплекса, прогуляемся по старинным кварталам, которые все еще хранят в себе следы средневековья: брусчатые улочки, фахверковые здания и причудливые пряничные домики.
Окончание экскурсии.
Национальный парк «Куршская Коса» и город Зеленоградск
Завтрак в отеле (включен, если проживание в «Гламур» и «Турист»).
10:00-16:00 НП «Куршская Коса» и г. Зеленоградск.
09:50 Посадка в экскурсионный автобус от отеля «Radisson Blu Hotel» (пл. Победы 10).
Экскурсия в Национальный парк Куршская коса — это путешествие в волшебную страну поющих песков и танцующих деревьев.
Уникальное творение природы и человека.
Мы проедем дорогами Петра Первого, Томаса Манна, Королевы Луизы и еще многих великих людей, поднимемся на высоту Эфа, с которой откроется завораживающий вид на вьющуюся ленту лесов, разделяющую гладь залива и морской прибой, увидим открытые песчаные дюны, спустимся к морскому побережью и попробуем найти осколочек солнца на мягком песчаном берегу.
А ещё, вы сможете попробовать самую вкусную копченую рыбку на всем Балтийском побережье и, конечно, приобрести ее у местных рыбаков.
В процессе этой экскурсии мы отправляемся в г. Зеленоградск (бывш. Кранц), который в далеком 1844 году получил статус курорта королевского.
Мы прогуляемся по главной пешеходной улице города, осмотрим такие уникальные объекты как кирха Св. Адальберта (пражского епископа), бювет с нашей знаменитей минеральной водой и водонапорную башню 1904 года постройки.
Окончание экскурсии.
«Сокровища Балтийского побережья». Экскурсии в поселок Янтарный и Светлогорск
Завтрак в отеле (включен, если проживание в «Гламур» и «Турист»).
09:00-18:00 Пос. Янтарный, г. Светлогорск.
08:45 Посадка в экскурсионный автобус от отеля «Radisson Blu Hotel» (пл. Победы 10).
Этот маршрут идеально подойдет тем туристам, которые не располагают большим количеством времени, но хотят увидеть как можно больше в Калининградской области.
Вы посетите сразу 3 приморских города и охватите 3 экскурсионные темы.
Балтийск (бывш. Пиллау) — самый западный город нашей страны.
Вы узнаете историю одной из крупнейшей на Балтике базы военно-морского флота Российской Федерации и о жизни города сегодня.
Янтарный (бывш. Пальмникен) — столица главного природного сокровища нашего региона — янтаря.
У Вас будет уникальная возможность не только узнать, но и, главное, увидеть своими глазами как добывают и обрабатывают солнечный камень.
А также познакомится с историческими вехами Янтарного, его главными достопримечательностями, парками и пляжами.
Ну а завершится наше путешествие в главном курортном городе области — Светлогорске.
Здесь гости, после насыщенной экскурсии, смогут неспешно прогуляться по уютным улочкам бывшего Раушена.
Насладится не только его уникальной архитектурой, но и вдоволь надышаться Балтийским морским воздухом.
Окончание экскурсии.
Завершение программы. Экскурсия «Гастрономическое средневековье»
Завтрак в отеле (включен, если проживание в «Гламур» и «Турист»).
Освобождение номеров до 12:00.
10:15-14:30 Экскурсия «Гастрономическое средневековье», замок Шаакен, сыроварня Шаакендорф с дегустацией.
10:00 Посадка в экскурсионный автобус от отеля «Radisson Blu Hotel» (пл. Победы 10).
Мы отвезем Вас в знаменитый замок, основанный на месте прусской крепости 1270 года — замок Шаакен.
Здесь Вас познакомят с историей возникновения этого уникального сооружения, этапами его становления и процветания.
Вы увидите коллекцию средневекового оружия, музей инквизиции и предметы быта жителей того времени.
Далее мы отправимся на небольшое семейное производство.
Шаакендорф существует относительно недавно, но уже доказал, что предприятие производит одни из лучших сортов сыров в нашем регионе.
Вы сами сможете в этом убедится, попробовав около 6 разных сортов полутвердых и твердых сыров.
Насладится бокалом вина с вкуснейшим шоколадом местного производства.
А на обратном пути сделаем остановку для фото-паузы у знаменитого замок-отеля «Нессельбек».
Окончание экскурсии.
По желанию за доплату трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Калининграда на выбор.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Отель
|Одноместный
|Двухместный
|Трехместный
Гостевой дом «Робинзон», 10 мин до центра города
Завтрак — континентальный 250-350 руб. /чел.
|25350
|19950
|18150
Отель «Берлин»***, 10 минут до центра города
Завтрак — шведский стол 480 руб. /чел.
|32200
|24450
|21750
Отель «Гламур»***, центр города
Завтрак — шведский стол входит в стоимость проживания
|38650
|24750
|21650
Гостиница «Турист»***, центр города
Завтрак — шведский стол
|42150
|28350
|25500
Гостиница «Radisson»****, центр города
Завтрак за доп. плату
Место посадки в автобус (кроме субботы)
|73750
|45000
|33650*
Варианты проживания
Гостевой дом «Робинзон»
Этот гостевой дом расположен в тихом районе Калининграда, в 20 минутах ходьбы от центра города.
Светлые номера оформлены в загородном стиле в теплых тонах с использованием деревянных элементов. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната.
В кафе, оформленном в загородном стиле, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, в распоряжении гостей принадлежности для барбекю.
Отель «Берлин» 3
Отель «Берлин» находится всего в 7 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала Калининграда. К услугам гостей бесплатная парковка.
Все элегантные номера оформлены в классическом стиле. В числе удобств телевизор с плоским экраном и рабочий стол. В ванной комнате предоставляются туалетно-косметические принадлежности и фен.
В ресторане отеля подают блюда русской и европейской кухни, а также завтрак «шведский стол» (за дополнительную плату). До кафедрального собора в Калининграде — 2,3 км. До Фридландских ворот 15 минут ходьбы.
Отель «Гламур» 3
Отель Villa Glamour расположен у озера Верхний пруд. К услугам гостей роскошные номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе прочих удобств отеля спа-салон, сауна и крытый бассейн.
Все номера отеля Glamour Villa оснащены мини-баром и телевизором со спутниковыми каналами. Гости пользуются собственной ванной комнатой. Из окон некоторых номеров открывается живописный вид на озеро. Все интерьеры выполнены по авторским дизайн-проектам. Живописные полотна и оригинальные скульптуры, декорированные колонны, тщательно подобранные портьеры и обивка мебели — все это создает особую атмосферу.
В ресторане отеля Glamour Villa подают изысканные блюда интернациональной и местной кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и коктейлей.
«Radisson» 4
Отель «Radisson Blu Hotel Kaliningrad» расположился в центральной части города, вблизи главных улиц и достопримечательностей.
Номерной фонд формируют 178 номеров различных категорий, которые оборудованы индивидуальной системой кондиционирования, телевизором и бесплатным доступом к Wi-Fi. Каждая из них располагает собственной ванной комнатой.
Ресторан на территории готов порадовать отдыхающих изысканными блюдами европейской кухни и сытным завтраком. Недалеко от здания есть ряд кафе и баров.
Для деловых встреч и семинаров специально подготовлен конференц-зал, в котором имеется специальная оргтехника.
Крупные торговые комплексы и зоопарк находятся в километре от места размещения. Расстояние до аэропорта составляет - 18,9 км, а до железнодорожного вокзала - 2,8 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги экскурсовода
- Проживание 4 ночи в гостинице Калининграда
- Питание: завтраки (при проживании в отеле "Гламур" и "Турист")
- Входные билеты по программе
- Экологический сбор на Куршской косе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Калининград и обратно
- Питание: завтраки (если не входят в стоимость проживания), обеды и ужины
- Трансферы: из/в аэропорт - 1 000 руб. из/на железнодорожный вокзал - 700 руб
- Из/в аэропорт - 1 000 руб
- Из/на железнодорожный вокзал - 700 руб
- Экскурсия во 2-ой день тура - Багратионовск, г. Правдинск, г. Железнодорожный - 1 850 руб. /взр., 1750 руб. /детск
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможно ли изменение программы?
Возможно изменение последовательности посещения объектов, без изменения программы в целом. По Вашему желанию программа так же может быть скорректирована.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Отдельное спасибо всем гидам- они супер, так много информации, так доступно рассказывают, какие они все добрые и внимательные!! Мы реально получили удовольствие, доверившись «Большой Стране»