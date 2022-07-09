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Полезная информация о Калининградской области

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Местное время в Калининградской области
12:3709
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаКалининградская область
По-английскиKaliningrad Oblast
Население города941 873 чел.
Часовой поясEurope/Kaliningrad

Где находится Калининградская область на карте

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