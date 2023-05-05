Мастер-класс по истории и гастрономии Калуги с дегустацией и мастер-классом
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Что вас ожидает:
- Музейное пряничное заведение "Калужское тесто"
- Площадь Мира
- Памятник Циолковскому
- Памятник Гагарину
- Ракета «Восток»
- Дом Золотаревых
- Свято-Троицкий собор
- Фонтан «Девушка с зонтиком» и др
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Обзорная экскурсия по Калуге
На экскурсии вы познакомитесь с торговой историей Калуги, посмотрите на Гостиный двор, Большой каменный мост и Каменные палаты купца Коробова. Мы прогуляемся мимо екатерининских Присутственных мест и осмотрим дом Золотаревых, в котором работает Калужский краеведческий музей. Также в ходе экскурсии вы посетите Свято-Троицкий кафедральный собор и фонтан «Девушка с зонтиком», которому более 200 лет.
"Калужское тесто" - экскурсия, дегустация и мастер-класс
Далее нас ждет Музейное пряничное заведение "Калужское тесто". Здесь вы сможете отведать главный бренд Калуги - Калужское Тесто. Вы попробуете калужский медовый сырцовый пряник по рецепту XIX века, современную хрустящую пастилу из Думиничи и запьёте традиционным русским сбитнем. На мастер-классе вы своими руками сделаете и красиво упакуете отличный пряничный подарок из Калуги и узнаете все про историю появления этого лакомства.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Мастер-класс оплачивается дополнительно - 690 руб. с чел.
- Экскурсия-дегустация оплачивается дополнительно - 550 руб. с чел
- Место начала и завершения?
- по согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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