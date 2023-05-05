Экскурсия по Калуге с дегустацией «калужского теста» и мастер-классом

Мастер-класс по истории и гастрономии Калуги с дегустацией и мастер-классом

Описание
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Экскурсия по Калуге с дегустацией «калужского теста» и мастер-классом
Экскурсия по Калуге с дегустацией «калужского теста» и мастер-классом
Экскурсия по Калуге с дегустацией «калужского теста» и мастер-классом
Экскурсия по Калуге с дегустацией «калужского теста» и мастер-классом
Экскурсия по Калуге с дегустацией «калужского теста» и мастер-классом
Экскурсия по Калуге с дегустацией «калужского теста» и мастер-классом
Ближайшие даты:
5
мая
9
мая
10
мая
11
мая
12
мая
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Что вас ожидает:

  • Музейное пряничное заведение "Калужское тесто"
  • Площадь Мира
  • Памятник Циолковскому
  • Памятник Гагарину
  • Ракета «Восток»
  • Дом Золотаревых
  • Свято-Троицкий собор
  • Фонтан «Девушка с зонтиком» и др
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Обзорная экскурсия по Калуге

На экскурсии вы познакомитесь с торговой историей Калуги, посмотрите на Гостиный двор, Большой каменный мост и Каменные палаты купца Коробова. Мы прогуляемся мимо екатерининских Присутственных мест и осмотрим дом Золотаревых, в котором работает Калужский краеведческий музей. Также в ходе экскурсии вы посетите Свято-Троицкий кафедральный собор и фонтан «Девушка с зонтиком», которому более 200 лет.
"Калужское тесто" - экскурсия, дегустация и мастер-класс
Далее нас ждет Музейное пряничное заведение "Калужское тесто". Здесь вы сможете отведать главный бренд Калуги - Калужское Тесто. Вы попробуете калужский медовый сырцовый пряник по рецепту XIX века, современную хрустящую пастилу из Думиничи и запьёте традиционным русским сбитнем. На мастер-классе вы своими руками сделаете и красиво упакуете отличный пряничный подарок из Калуги и узнаете все про историю появления этого лакомства.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Мастер-класс оплачивается дополнительно - 690 руб. с чел.
  • Экскурсия-дегустация оплачивается дополнительно - 550 руб. с чел
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
Обзорные
Гастрономические
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