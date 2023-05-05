Обзорная экскурсия по Калуге

На экскурсии вы познакомитесь с торговой историей Калуги, посмотрите на Гостиный двор, Большой каменный мост и Каменные палаты купца Коробова. Мы прогуляемся мимо екатерининских Присутственных мест и осмотрим дом Золотаревых, в котором работает Калужский краеведческий музей. Также в ходе экскурсии вы посетите Свято-Троицкий кафедральный собор и фонтан «Девушка с зонтиком», которому более 200 лет.

"Калужское тесто" - экскурсия, дегустация и мастер-класс

Далее нас ждет Музейное пряничное заведение "Калужское тесто". Здесь вы сможете отведать главный бренд Калуги - Калужское Тесто. Вы попробуете калужский медовый сырцовый пряник по рецепту XIX века, современную хрустящую пастилу из Думиничи и запьёте традиционным русским сбитнем. На мастер-классе вы своими руками сделаете и красиво упакуете отличный пряничный подарок из Калуги и узнаете все про историю появления этого лакомства.