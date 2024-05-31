1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Калуге: история, космос, архитектура
Вас ждет путешествие по Калуге, где исторические реликвии сочетаются с космическим наследием города
Начало: У Музея истории космонавтики
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «О Калуге - с интересом и любовью»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас
Начало: На площади Победы
«Кроме того, вы познакомитесь с историей шведского принца, который владел Калужским уделом, и осмотрите памятник Петру и Февронии Муромским»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
3 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Калуга: путешествие сквозь эпохи
Все самые интересные места города на насыщенной обзорной экскурсии
«Услышите занимательные факты о главных достопримечательностях и знаменитых людях»
Сегодня в 19:00
16 июня в 13:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в Калугу: история, романтика и космос в одном туре
Исследуйте красоту Калуги: от купеческих особняков до космических достижений, всё в одной экскурсии
Начало: Ленина, 126 около Гостиных рядов, главный вход, на...
«Кроме того, осмотрите занимающий целый квартал Гостиный двор, пройдете по живописным аллеям Парка культуры и отдыха и познакомитесь с православными святынями калужской земли в Свято-Троицком кафедральном соборе»
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
5 300₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Неформально-обзорная экскурсия по исторической Калуге
Исследуйте Калугу в уютной атмосфере: история без скучных лекций, живые рассказы и уникальные места
Начало: Около Музея истории космонавтики
«Путешествовать из века в век мы будем, гуляя или проезжая по главным достопримечательностям:»
23 июня в 15:30
26 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Красавица Калуга: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Калуги: знакомство с архитектурой, легендами и вкусами города в увлекательной экскурсии
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Популярное предложение
Первое знакомство с Калугой
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: У музея истории космонавтики
«С обзорной площадки окинете взглядом окрестности, реку Оку и красивые купола церквей»
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Квест
3 часа
Калужские приключения: исторический квест по древнему городу
Приключение ждет! Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Калуге с квестом, полным историй и загадок
Начало: На ул. Королева
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Классическая обзорная экскурсия по Калуге для индивидуальных групп
Приглашаем на увлекательную прогулку по Калуге, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Утро в Калуге: обзорная прогулка по городу с космическими и историческими акцентами
Утро в Калуге - обзорная прогулка по городу. Погрузитесь в историю и культуру Калуги, насладитесь видами и узнайте интересные факты
Начало: Ул. Академика Королева, 2
«Космическая Калуга Начнется наша обзорная экскурсия со знакомства с новой площадкой у музея космонавтики»
Расписание: По субботам и в праздники
Сегодня в 15:00
15 июня в 09:00
700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Улица Калужских достопримечательностей
Начало: Ул. Академика Королева, 2
«Приглашаем вас на ознакомительную прогулку по истории Калуги»
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 3 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Авто-прогулка по Калуге
Начало: Ул. Королева, 2
«- Познакомитесь с архитектурой и историей Калуги - Сможете «попробовать историю на вкус» — только здесь производится уникальная сладость «калужское тесто»»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешком по Калуге - обзорная экскурсия
Начало: Улица Ленина, 126
«На обзорной площадке нам откроется живописный вид на Оку — главную торговую артерию»
Расписание: В любой день в любое время
10 июня в 15:00
11 июня в 07:30
от 6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Калуге: история и космонавтика
Погрузитесь в атмосферу старинного Калуги, исследуйте архитектурные шедевры и достопримечательности города
Начало: Ул. Ленина, 126 (главный вход в Гостиные ряды)
«Об экскурсии Главная часть обзорной экскурсии по Калуге – исторический центр города»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Золотые годы купечества: эксклюзивная экскурсия по Калуге
Познакомьтесь с купеческой Калугой: уникальные палаты, исторические анекдоты и мастер-класс по вязанию узлов
Начало: Калуга, ул. Плеханова 88
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от 4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по историческому и купеческому центру Калуги
Начало: Калуга, площадь Старый Торг, д. 2
«На обзорной площадке нам откроется живописный вид на Оку — главную торговую артерию»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 4 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Как калужские купцы за два моря ходили: костюмированная экскурсия
Начало: Калуга, ул. Баумана, 14. Храм Георгия-за-Верхом
«В моей интерактивной экскурсии вы поближе познакомитесь с бытом и традициями калужских купцов и прогуляетесь по историческому центру Калуги»
Расписание: любой день, удобное для Вас время
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Здравствуй, Калуга
Увидеть «визитные карточки» города и погрузиться в его историю на обзорной экскурсии
Начало: у парка культуры и отдыха
«Я познакомлю вас с ее главными достопримечательностями и расскажу о происходивших здесь значимых событиях»
5 000₽ за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Старая Калуга: пешеходная прогулка с элементами фотосессии
Познакомиться с историческим центром и получить яркие фото на память
Начало: В середине Гостиных рядов
«), Дом гражданского губернатора, обзорную площадку и величественный 500-летний дуб, исполняющий желания»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация
Познакомиться с историческим центром, знаменитыми горожанами и вкусными десертами
Начало: В районе Горуправы
«Таким образом вы узнаете об истории застройки Калуги, познакомитесь с художниками, архитекторами и купцами»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
3 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Небанальная экскурсия «В поисках 10 космонавтиков»
Увидеть главные достопримечательности Калуги и познакомиться с её космическими обитателями
Начало: У Калужского драмтеатра
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина31 мая 2024Вера очень приятный человек, легкая в общении. Экскурсия прошла легко и непринужденно, как будто гуляли со знакомой по новому городу.
- ААлександр29 мая 2024Экскурсия Эдуарда - настоящий подарок для гостя города. Человек, который рассказывает не просто как экскурсовод, но как исследователь, погружённый в тему! Он очень любит свой город и это чувство передалось нам.
- ГГлеб29 мая 2024Провели с Эдуардом несколько замечательных часов и получили массу удовольствия! Человек невероятно приятный, контактный, с отличным чувством юмора. Не было
- ННаталия28 мая 2024Маршрут продуман идеально. Мы были под огромным впечатлением, даже не ожидали! Для знакомства с Калугой рекомендую. Калуга очень понравилась. Вкусный и красивый город с очень доброжелательными людьми. Евгения, спасибо!
- ООльга28 мая 2024Ольга Туркова прекрасный экскурсовод. Очень увлеченный и знающий. Очень понравилась любовь Ольги к городу и то что она старается донести
- ААлександр27 мая 2024Очень интересную экскурсию провела Инна Олеговна, рассказала про историю Калуги и показала исторические места.
- ММарина26 мая 2024Спасибо за замечательную экскурсию и организованный трансфер. Всё было интересно, познавательно, комфортно. Мы в восторге. Вячеслав молодец! Очень обаятельный, знающий, интересный молодой человек.
- ААлена25 мая 2024Очень интересная экскурсия
- ДДенис17 мая 2024Лучшая экскурсия в Калуге. Экскурсовод профессионал своей профессии со знанием архитектурных тонкостей зодчества Калуги. Рекомендую всем.
- ГГалина15 мая 2024Отличное мини путешествие по Калуге! Большое спасибо Екатерине за интересный, познавательный рассказ!
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Обзорные»
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