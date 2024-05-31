По популярности

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 181 отзыв Индивидуальная экскурсия по Калуге: история, космос, архитектура Вас ждет путешествие по Калуге, где исторические реликвии сочетаются с космическим наследием города Начало: У Музея истории космонавтики 3 990 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 122 отзыва Экскурсия «О Калуге - с интересом и любовью»: путешествие в прошлое Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас Начало: На площади Победы «Кроме того, вы познакомитесь с историей шведского принца, который владел Калужским уделом, и осмотрите памятник Петру и Февронии Муромским» 3 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 202 отзыва Популярное предложение Калуга: путешествие сквозь эпохи Все самые интересные места города на насыщенной обзорной экскурсии «Услышите занимательные факты о главных достопримечательностях и знаменитых людях» 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 127 отзывов Влюбиться в Калугу: история, романтика и космос в одном туре Исследуйте красоту Калуги: от купеческих особняков до космических достижений, всё в одной экскурсии Начало: Ленина, 126 около Гостиных рядов, главный вход, на... «Кроме того, осмотрите занимающий целый квартал Гостиный двор, пройдете по живописным аллеям Парка культуры и отдыха и познакомитесь с православными святынями калужской земли в Свято-Троицком кафедральном соборе» 5 300 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 164 отзыва Неформально-обзорная экскурсия по исторической Калуге Исследуйте Калугу в уютной атмосфере: история без скучных лекций, живые рассказы и уникальные места Начало: Около Музея истории космонавтики «Путешествовать из века в век мы будем, гуляя или проезжая по главным достопримечательностям:» 5 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов Красавица Калуга: путешествие по историческим местам Погрузитесь в историю Калуги: знакомство с архитектурой, легендами и вкусами города в увлекательной экскурсии 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3.5 часа 107 отзывов Популярное предложение Первое знакомство с Калугой Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города Начало: У музея истории космонавтики «С обзорной площадки окинете взглядом окрестности, реку Оку и красивые купола церквей» 8 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 31 отзыв Калужские приключения: исторический квест по древнему городу Приключение ждет! Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Калуге с квестом, полным историй и загадок Начало: На ул. Королева 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 33 отзыва Классическая обзорная экскурсия по Калуге для индивидуальных групп Приглашаем на увлекательную прогулку по Калуге, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, в любое время 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа 71 отзыв Утро в Калуге: обзорная прогулка по городу с космическими и историческими акцентами Утро в Калуге - обзорная прогулка по городу. Погрузитесь в историю и культуру Калуги, насладитесь видами и узнайте интересные факты Начало: Ул. Академика Королева, 2 «Космическая Калуга Начнется наша обзорная экскурсия со знакомства с новой площадкой у музея космонавтики» Расписание: По субботам и в праздники 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 25 отзывов Улица Калужских достопримечательностей Начало: Ул. Академика Королева, 2 «Приглашаем вас на ознакомительную прогулку по истории Калуги» Расписание: Ежедневно в 10:00 от 3 990 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 3 часа 10 отзывов Авто-прогулка по Калуге Начало: Ул. Королева, 2 «- Познакомитесь с архитектурой и историей Калуги - Сможете «попробовать историю на вкус» — только здесь производится уникальная сладость «калужское тесто»» Расписание: По договоренности от 4 990 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 23 отзыва Пешком по Калуге - обзорная экскурсия Начало: Улица Ленина, 126 «На обзорной площадке нам откроется живописный вид на Оку — главную торговую артерию» Расписание: В любой день в любое время от 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Обзорная экскурсия по Калуге: история и космонавтика Погрузитесь в атмосферу старинного Калуги, исследуйте архитектурные шедевры и достопримечательности города Начало: Ул. Ленина, 126 (главный вход в Гостиные ряды) «Об экскурсии Главная часть обзорной экскурсии по Калуге – исторический центр города» Расписание: По договоренности 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 3 отзыва Золотые годы купечества: эксклюзивная экскурсия по Калуге Познакомьтесь с купеческой Калугой: уникальные палаты, исторические анекдоты и мастер-класс по вязанию узлов Начало: Калуга, ул. Плеханова 88 от 4 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Обзорная экскурсия по историческому и купеческому центру Калуги Начало: Калуга, площадь Старый Торг, д. 2 «На обзорной площадке нам откроется живописный вид на Оку — главную торговую артерию» от 4 600 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Как калужские купцы за два моря ходили: костюмированная экскурсия Начало: Калуга, ул. Баумана, 14. Храм Георгия-за-Верхом «В моей интерактивной экскурсии вы поближе познакомитесь с бытом и традициями калужских купцов и прогуляетесь по историческому центру Калуги» Расписание: любой день, удобное для Вас время 3 900 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 42 отзыва Здравствуй, Калуга Увидеть «визитные карточки» города и погрузиться в его историю на обзорной экскурсии Начало: у парка культуры и отдыха «Я познакомлю вас с ее главными достопримечательностями и расскажу о происходивших здесь значимых событиях» 5 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа Старая Калуга: пешеходная прогулка с элементами фотосессии Познакомиться с историческим центром и получить яркие фото на память Начало: В середине Гостиных рядов «), Дом гражданского губернатора, обзорную площадку и величественный 500-летний дуб, исполняющий желания» 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация Познакомиться с историческим центром, знаменитыми горожанами и вкусными десертами Начало: В районе Горуправы «Таким образом вы узнаете об истории застройки Калуги, познакомитесь с художниками, архитекторами и купцами» 3 900 ₽ за всё до 6 чел.