Обзорные и познавательные экскурсии Калуги

Найдено 21 экскурсия в категории «Обзорные» в Калуге, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Калуга от купцов до космонавтов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
181 отзыв
Индивидуальная экскурсия по Калуге: история, космос, архитектура
Вас ждет путешествие по Калуге, где исторические реликвии сочетаются с космическим наследием города
Начало: У Музея истории космонавтики
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 990 за всё до 5 чел.
О Калуге - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
122 отзыва
Экскурсия «О Калуге - с интересом и любовью»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас
Начало: На площади Победы
«Кроме того, вы познакомитесь с историей шведского принца, который владел Калужским уделом, и осмотрите памятник Петру и Февронии Муромским»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
3 800 за всё до 4 чел.
Калуга: путешествие сквозь эпохи
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
202 отзыва
Популярное предложение
Калуга: путешествие сквозь эпохи
Все самые интересные места города на насыщенной обзорной экскурсии
«Услышите занимательные факты о главных достопримечательностях и знаменитых людях»
Сегодня в 19:00
16 июня в 13:00
4 000 за всё до 5 чел.
Влюбиться в Калугу за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
127 отзывов
Влюбиться в Калугу: история, романтика и космос в одном туре
Исследуйте красоту Калуги: от купеческих особняков до космических достижений, всё в одной экскурсии
Начало: Ленина, 126 около Гостиных рядов, главный вход, на...
«Кроме того, осмотрите занимающий целый квартал Гостиный двор, пройдете по живописным аллеям Парка культуры и отдыха и познакомитесь с православными святынями калужской земли в Свято-Троицком кафедральном соборе»
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
5 300 за всё до 8 чел.
Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
164 отзыва
Неформально-обзорная экскурсия по исторической Калуге
Исследуйте Калугу в уютной атмосфере: история без скучных лекций, живые рассказы и уникальные места
Начало: Около Музея истории космонавтики
«Путешествовать из века в век мы будем, гуляя или проезжая по главным достопримечательностям
23 июня в 15:30
26 июня в 10:00
5 500 за всё до 5 чел.
Красавица Калуга. Обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Красавица Калуга: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Калуги: знакомство с архитектурой, легендами и вкусами города в увлекательной экскурсии
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
5 000 за всё до 10 чел.
Первое знакомство с Калугой
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
107 отзывов
Популярное предложение
Первое знакомство с Калугой
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: У музея истории космонавтики
«С обзорной площадки окинете взглядом окрестности, реку Оку и красивые купола церквей»
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
8 000 за всё до 3 чел.
Калужские приключения
🚶 Пешая
Квест
3 часа
31 отзыв
Калужские приключения: исторический квест по древнему городу
Приключение ждет! Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Калуге с квестом, полным историй и загадок
Начало: На ул. Королева
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
5 000 за всё до 5 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Калуге
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Классическая обзорная экскурсия по Калуге для индивидуальных групп
Приглашаем на увлекательную прогулку по Калуге, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Утро в Калуге - обзорная прогулка по городу
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
71 отзыв
Утро в Калуге: обзорная прогулка по городу с космическими и историческими акцентами
Утро в Калуге - обзорная прогулка по городу. Погрузитесь в историю и культуру Калуги, насладитесь видами и узнайте интересные факты
Начало: Ул. Академика Королева, 2
«Космическая Калуга Начнется наша обзорная экскурсия со знакомства с новой площадкой у музея космонавтики»
Расписание: По субботам и в праздники
Сегодня в 15:00
15 июня в 09:00
700 за человека
Улица Калужских достопримечательностей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Улица Калужских достопримечательностей
Начало: Ул. Академика Королева, 2
«Приглашаем вас на ознакомительную прогулку по истории Калуги»
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 3 990 за всё до 5 чел.
Авто-прогулка по Калуге
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Авто-прогулка по Калуге
Начало: Ул. Королева, 2
«- Познакомитесь с архитектурой и историей Калуги - Сможете «попробовать историю на вкус» — только здесь производится уникальная сладость «калужское тесто»»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 990 за всё до 5 чел.
Пешком по Калуге - обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Пешком по Калуге - обзорная экскурсия
Начало: Улица Ленина, 126
«На обзорной площадке нам откроется живописный вид на Оку — главную торговую артерию»
Расписание: В любой день в любое время
10 июня в 15:00
11 июня в 07:30
от 6 000 за всё до 6 чел.
Обзорная по Калуге. Исторический центр. Парк Циолковского
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Обзорная экскурсия по Калуге: история и космонавтика
Погрузитесь в атмосферу старинного Калуги, исследуйте архитектурные шедевры и достопримечательности города
Начало: Ул. Ленина, 126 (главный вход в Гостиные ряды)
«Об экскурсии Главная часть обзорной экскурсии по Калуге – исторический центр города»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Золотые годы купечества
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Золотые годы купечества: эксклюзивная экскурсия по Калуге
Познакомьтесь с купеческой Калугой: уникальные палаты, исторические анекдоты и мастер-класс по вязанию узлов
Начало: Калуга, ул. Плеханова 88
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от 4 500 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по историческому и купеческому центру Калуги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Обзорная экскурсия по историческому и купеческому центру Калуги
Начало: Калуга, площадь Старый Торг, д. 2
«На обзорной площадке нам откроется живописный вид на Оку — главную торговую артерию»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 4 600 за всё до 6 чел.
Как калужские купцы за два моря ходили: костюмированная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Как калужские купцы за два моря ходили: костюмированная экскурсия
Начало: Калуга, ул. Баумана, 14. Храм Георгия-за-Верхом
«В моей интерактивной экскурсии вы поближе познакомитесь с бытом и традициями калужских купцов и прогуляетесь по историческому центру Калуги»
Расписание: любой день, удобное для Вас время
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
3 900 за всё до 15 чел.
Здравствуй, Калуга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
42 отзыва
Здравствуй, Калуга
Увидеть «визитные карточки» города и погрузиться в его историю на обзорной экскурсии
Начало: у парка культуры и отдыха
«Я познакомлю вас с ее главными достопримечательностями и расскажу о происходивших здесь значимых событиях»
5 000 за всё до 7 чел.
Старая Калуга: пешеходная прогулка с элементами фотосессии
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
Старая Калуга: пешеходная прогулка с элементами фотосессии
Познакомиться с историческим центром и получить яркие фото на память
Начало: В середине Гостиных рядов
«), Дом гражданского губернатора, обзорную площадку и величественный 500-летний дуб, исполняющий желания»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация
Познакомиться с историческим центром, знаменитыми горожанами и вкусными десертами
Начало: В районе Горуправы
«Таким образом вы узнаете об истории застройки Калуги, познакомитесь с художниками, архитекторами и купцами»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
3 900 за всё до 6 чел.
Небанальная экскурсия «В поисках 10 космонавтиков»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Небанальная экскурсия «В поисках 10 космонавтиков»
Увидеть главные достопримечательности Калуги и познакомиться с её космическими обитателями
Начало: У Калужского драмтеатра
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
5 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
    Вера очень приятный человек, легкая в общении. Экскурсия прошла легко и непринужденно, как будто гуляли со знакомой по новому городу.
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    Много информации, но совсем не академическая подача, что приятно и настраивает на позитивный лад. Не было пауз, неловкости или индифферентности со стороны гида. Рекомендую и взрослым и семьями с детьми.

  • А
    Александр
    29 мая 2024
    Калуга: путешествие сквозь эпохи
    Экскурсия Эдуарда - настоящий подарок для гостя города. Человек, который рассказывает не просто как экскурсовод, но как исследователь, погружённый в тему! Он очень любит свой город и это чувство передалось нам.
  • Г
    Глеб
    29 мая 2024
    Калуга: путешествие сквозь эпохи
    Провели с Эдуардом несколько замечательных часов и получили массу удовольствия! Человек невероятно приятный, контактный, с отличным чувством юмора. Не было
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    ни одного вопроса, на который мы не получили бы ответ: от исторических аспектов- до совета, где можно перекусить и какое местное мороженое попробовать.) Знания гида обширны, человек любит свой город и его историю. Необходимо подчеркнуть, что великолепно подобран образ: в какой - то момент действительно возникает ощущение, что тебя водит солдат 19го века (бонусом демонстрация реальных и весьма интересных артефактов, т. к. Эдуард действительно глубоко и в этой теме). Заметно, что человека в городе знают, прохожие раскланиваются.)) Непременно при случае постараемся снова встретиться с ним- и, безусловно, будем рекомендовать друзьям. Эдуард - категорическое спасибо! 👍

  • Н
    Наталия
    28 мая 2024
    Красавица Калуга. Обзорная экскурсия
    Маршрут продуман идеально. Мы были под огромным впечатлением, даже не ожидали! Для знакомства с Калугой рекомендую. Калуга очень понравилась. Вкусный и красивый город с очень доброжелательными людьми. Евгения, спасибо!
  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Пешком по Калуге - обзорная экскурсия
    Ольга Туркова прекрасный экскурсовод. Очень увлеченный и знающий. Очень понравилась любовь Ольги к городу и то что она старается донести
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    это чувство до нас, своих подопечных. Ольга очень уважительна и предупредительна. Посоветовала нам посетить музеи и купить интересную литературу, что мы и сделали.

  • А
    Александр
    27 мая 2024
    Калуга от купцов до космонавтов
    Очень интересную экскурсию провела Инна Олеговна, рассказала про историю Калуги и показала исторические места.
  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Первое знакомство с Калугой
    Спасибо за замечательную экскурсию и организованный трансфер. Всё было интересно, познавательно, комфортно. Мы в восторге. Вячеслав молодец! Очень обаятельный, знающий, интересный молодой человек.
  • А
    Алена
    25 мая 2024
    Калуга: путешествие сквозь эпохи
    Очень интересная экскурсия
  • Д
    Денис
    17 мая 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Калуге
    Лучшая экскурсия в Калуге. Экскурсовод профессионал своей профессии со знанием архитектурных тонкостей зодчества Калуги. Рекомендую всем.
  • Г
    Галина
    15 мая 2024
    Влюбиться в Калугу за 1 день
    Отличное мини путешествие по Калуге! Большое спасибо Екатерине за интересный, познавательный рассказ!

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калуге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21
  1. Калуга от купцов до космонавтов
  2. О Калуге - с интересом и любовью
  3. Калуга: путешествие сквозь эпохи
  4. Влюбиться в Калугу за 1 день
  5. Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
Какие места ещё посмотреть в Калуге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Каменный Мост
  2. Гостиный Двор
  3. Музей космонавтики
  4. Самое главное
  5. Драматический театр
  6. Памятник 600-летию Калуги
  7. Театральная улица
  8. Ракета-носитель «Восток»
  9. Дом купца Ракова
  10. Дворец Золотарева
Сколько стоит экскурсия по Калуге в июне 2024
Сейчас в Калуге в категории "Обзорные" можно забронировать 21 экскурсию от 700 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 1167 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Изучение достопримечательностей города Калуги нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Калуге много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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