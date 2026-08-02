Экскурсии в Калуге

читать дальше уменьшить

стоявшие в тот день морозы) У нас были и калужане, и гости из Москвы, экскурсия понравилась абсолютно всем. Спасибо огромное Эдуарду за его профессионализм, вовлечённость, эрудицию, доброжелательность!

И, конечно, особенно покорила и сделала настроение экскурсии форма солдата начала 20 века, в которой был Эдуард!))) а также очень интересно было рассматривать старинные фотографии, монеты, документы из вещмешка Эдуарда))))