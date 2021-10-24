Все экскурсии в Калуге
Доступно 31 экскурсия 🚌 в Калуге на 2021 год, 462 ⭐ отзыва, цены от 2550₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
2ч
3 500₽
за 1-20 чел.
Улица Калужских достопримечательностей
Приглашаем Вас на пешеходную обзорную экскурсию по самым известным достопримечательностям Калуги,...
Ежедневно в 10:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 550₽
за 1-4 чел.
Вслед за тайнами древней Калуги
Приглашаю вас на прогулку по моему родному городу! Пройдемся по тихим красивым улочкам среди...
Каждый день с 10:00 до 18:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 550₽
за 1-4 чел.
О Калуге — с интересом и любовью!
Изучить визитные карточки Старого города и услышать легенды о купцах, принцах и золотых рыбках
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 000₽
за 1-10 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 250₽
за 1-6 чел.
Калуга: путешествие сквозь эпохи
Все самые интересные места города на насыщенной обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 500₽
за 1-18 чел.
Авто-прогулка по Калуге
Приглашаем на первое знакомство с Калугой
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 300₽
за 1-10 чел.
Влюбиться в Калугу за 1 день
Погулять по одному из красивейших русских городов и раскрыть его с разных сторон
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 000₽
за 1-4 чел.
Ежедневно с 19:00 по 22:00
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 500₽
за 1-5 чел.
Калуга от купцов до космонавтов
Знакомство со старинной архитектурой и космической историей города на обзорной прогулке
Индивидуальная экскурсия
6ч
7 000₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия и поездка в музей-усадьбу "Полотняный завод"
Начнем экскурсию осмотром космической Калуги, посетим главные достопримечательности города
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
4 500₽
за 1-5 чел.
Первое знакомство с Калугой
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 500₽
за 1-18 чел.
Ночная пешеходная экскурсия «Таинственная Калуга» с дегустацией калужского
Ночная пешеходная экскурсия-приключение по Калуге
Ежедневно в 20:00
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
5 000₽
за 1-5 чел.
Калужские приключения
Увлекательная обзорная экскурсия с элементами квеста для всей семьи
Индивидуальная экскурсия
7ч
6 000₽
за 1-18 чел.
Духовная сила России: Оптина пустынь
Поездка по известным монастырям Калужской области
Ежедневно в 10:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 300₽
за 1-5 чел.
Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
Узнать о жизни, истории, памятниках и людях старинного города без сухих лекций
Индивидуальная экскурсия
3ч
6 500₽
за 1-5 чел.
Калуга гастрономическая
Приходите на чаепитие XIX века с самоваром, свечами и старинными сладостями! На экскурсии мы...
По выходным
Индивидуальная экскурсия
7ч
6 000₽
за 1-5 чел.
Культовые святыни Калужской области
Побывать на духовной родине легендарных Оптинских старцев
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 600₽
за 1-7 чел.
Калуга в огне: тематическая экскурсия по городу
Приветствую гостей города! В рамках нашей экскурсии я расскажу Вам о самом трудном периоде жизни...
Ежедневно с 8:00 до 19:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 600₽
за 1-3 чел.
Винтажная Калуга
Отыскать диковинки на блошином рынке и проникнуть в историю города
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 500₽
за 1-18 чел.
Калуга - город церквей
Во время экскурсии вы увидите 9 калужских церквей и соборов, узнаете об их судьбе и важных святынях
Ежедневно в 10:00
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 800₽
за 1-8 чел.
Купеческая Калуга и её тайны
Узнать о подземельях, дворцах, торговле и не только на увлекательной прогулке по Старому городу
Индивидуальная экскурсия
5ч
6 000₽
за 1-18 чел.
Истории Калужских монастырей
Приглашаем совершить поездку по святым местам Калужской области
Ежедневно в 10:00
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 300₽
за 1-5 чел.
Мистическая Калуга. Легенды, рассказы, фольклор
Погулять по старинным кварталам и погрузиться в мир городских легенд
Индивидуальная экскурсия
1ч
3 000₽
за 1-10 чел.
Ежедневно
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Последние отзывы «Экскурсии Калуги»
- ННаталья24 октября 2021Спасибо огромное Екатерине за интереснейшую экскурсию. Три часа пролетели незаметно! Познавательно, доступно, увлекательно! Результат полностью соответствует названию экскурсии: в Калугу влюбились! Хочется вернуться ещё! Как приедем-экскурсия только с Екатериной! Спасибо!
- ООльга22 октября 2021Мы в восторге, рекомендуем))
- Отзыв на: Неформально-обзорная экскурсия по КалугеИИрина20 октября 2021Мы первый раз были в Калуге и благодаря Вере, нашему гиду, мы узнали очень много об этом городе! Она рассказывает очень интересно, не скучно. Перед нашим приездом, Вера нам скинула информацию о тех местах, которые надо посетить, самые интересные и о том где можно поесть или просто перекусить. Это места, которые она проверила и с уверенностью рекомендовала. Несколько таких мест мы проверили, все действительно совпадает с рекомендацией. Такая информация очень нужна для новичков и мы очень благодарны Вере!
- ССветлана18 октября 2021Были в Калуге одним днём, поэтому были очень ограничены по времени. Нам очень повезло попасть на прогулку по центру Калуги с Варварой. Она подстроилась под наш ритм (были с двумя детьми), но даже так мы успели увидеть все, что планировалось. В этот день всё было за нас и магазин с Калужским тестом работал дольше обычного)) Полюбили Калугу всем сердцем!
- ООльга17 октября 2021Варвара очень милая и хороший рассказчик! Плюс, что она работает с микрофоном, рассказала, где можно вкусно поесть, посетили сувенирную лавочку. Рекомендую!
- Отзыв на: Культовые святыни Калужской областиААлександр17 октября 2021Все супер!
- ИИлона16 октября 2021Знаете, у нас получилось! Екатерина - очаровательнейшая девушка и идеальный гид с энциклопедическими знаниями. К тому же она рассказывает так, что не полюбить Калугу, даже хмурую и дождливую, невозможно. В замечательных рассказах 3 часа пролетели так быстро, что мы и не заметили. Исторические факты, и исторические же анекдоты, местные предания, артефакты, обычаи, достопримечательности записные и те, которых нет ни в одном справочнике, филология, география, иконопись. И всё это ОЧЕНЬ интересно, невероятно увлекательно и ни секунды не затянуто. Причём, знаний у Кати столько, что ни один вопрос не остаётся без ответа, и если вам хочется узнать что-то большее, чем есть в программе, будьте уверенны, она расскажет. Катя здорово контролирует группу и держит ваше внимание, в какой-то момент я поймала себя на мысли, что у моих детей никогда не было такого классного экскурсовода, который умеет контролировать поведение группы и при этом настолько захватывающе рассказывать. Да, для детей она тоже идеальный гид)) В следующий наш приезд (а теперь он будет обязательно) мы опять, но только с Екатериной., пойдём узнавать и любить Калугу.
- ААнастасия15 октября 2021Благодарим гида за интересную экскурсию! Материал был изложен понятно и емко, узнали много интересных фактов о городе. обязательно вернемся еще!
- Отзыв на: Калуга: путешествие сквозь эпохиННаталья11 октября 2021Экскурсия очень понравилась! Экскурсия началась от нашей гостиницы. Эдуард очень охотно отвечал на все вопросы. Чувствуется, что он знает историю своего города и любит то, чем занимается. После такой экскурсии хочется приехать ещё раз и посетить те места, на которые не хватило времени в этот раз!
- Отзыв на: Калужские приключенияННина11 октября 2021Огромное спасибо Кристине на экскурсию! Дети слушали и выполняли задания!