Экскурсии в Калуге

Индивидуальная
до 3 чел.
Первое знакомство с Калугой
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: У музея истории космонавтики
Сегодня в 17:30
Завтра в 11:00
от 11 500 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Лучший выбор«Обед с историей» - гастрономическая Калуга
Окунуться в атмосферу купеческого застолья ушедшей эпохи
Начало: На улице Московской
Расписание: в среду, четверг и пятницу в 14:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 14:00
Завтра в 12:00
12 авг в 14:00
от 3400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Калуга: путешествие сквозь эпохи
Все самые интересные места города на насыщенной обзорной экскурсии
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от 5700 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборКрасивое путешествие по старой Калуге и её храмам
Исследуйте духовное наследие Калуги: соборы, колокольни и живописные виды на Оку. Узнайте историю каждого храма и насладитесь архитектурой
Начало: В районе центрального парка
10 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 7800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Калуга: история в лицах
Погулять по старинным улицам, полюбоваться их архитектурой и узнать о знаменитых жителях города
Начало: Около главного входа в городской парк
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от 6200 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Небанальная экскурсия «В поисках 10 космонавтиков»
Увидеть главные достопримечательности Калуги и познакомиться с её космическими обитателями
Начало: На Театральной площади, 1 (театр)
Завтра в 18:00
11 авг в 17:00
от 6400 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 6 чел.
Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
Погрузитесь в мир тайн Калуги вместе с квест-экскурсией для всей семьи. Узнайте секреты города и почувствуйте себя настоящими исследователями
Начало: В районе Калужского драматического театра
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от 8700 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
О Калуге - с интересом и любовью
Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас
Начало: На площади Победы
11 авг в 17:00
12 авг в 15:30
от 5700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Красавица Калуга. Обзорная экскурсия
Погрузитесь в историю Калуги: знакомство с архитектурой, легендами и вкусами города в увлекательной экскурсии
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от 5700 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
Узнать о жизни, истории, памятниках и людях старинного города без сухих лекций
Начало: Около Музея истории космонавтики
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 7000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Циолковский life, или Космическая прогулка по Калуге
Открыть для себя необычную «колыбель космонавтики» и пройти по следам ученого
Начало: Около дома-музея Шамиля
Завтра в 10:30
10 авг в 10:30
от 7000 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Душевная фотопрогулка по купеческой Калуге
Пройти по знаковым местам города, услышать их истории и запечатлеть моменты на iPhone 14
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 11:30
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Калуга от купцов до космонавтов
Вас ждет путешествие по Калуге, где исторические реликвии сочетаются с космическим наследием города
Начало: У Музея истории космонавтики
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 5650 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по волшебным улицам Калуги «Исполнение желаний»
Встречайте уникальную возможность погрузиться в магию Калуги, где каждый уголок скрывает секреты исполнения ваших желаний
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Калуга: там, где начинается космос
Путешествие в Калугу - это возможность узнать о космонавтике и людях, которые сделали её возможной. Откройте для себя мир науки и истории
Начало: В сквере Мира
Сегодня в 09:00
Завтра в 11:00
от 5300 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Высокий штиль - губернские архитекторы: история Калужских улиц
Путешествие в прошлое Калуги: откройте архитектурные шедевры и узнайте тайны городских символов
Начало: Музей истории космонавтики, ул. Королева, 2
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 7900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Как калужские купцы за два моря ходили
Погрузитесь в историю Калуги: соборы, купеческие дома, легенды Древней Греции и интерактивы. Завершение на площади Старый Торг. Удобная обувь обязательна
17 авг в 13:30
1 сен в 09:00
от 5490 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
На экскурсии вы откроете для себя историю Никола-Ленивца, фестиваль «Архстояние» и детали бизнес-проекта. Вас ждут уникальные арт-объекты и живописные ландшафты
Начало: Возле арт-парка «Никола-Ленивец»
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 9000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Калуге на автомобиле
Познакомиться с городом, увидеть главные места и найти космонавтиков на домах
Начало: На площади Победы
Завтра в 18:00
11 авг в 17:00
от 7400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Винтажная Калуга
Отыскать диковинки на блошином рынке и проникнуть в историю города
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от 6450 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Калуга космическая: экскурсия по городу и Музею космонавтики
Понять, почему Калугу зовут «колыбелью космонавтики» и как происходит освоение Вселенной
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от 5350 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Пора пара-пам-па по барам
Вечерняя прогулка по мотивам купеческих гуляний с дегустацией калужских достопримечательностей
Начало: На улице Ленина
Завтра в 16:30
10 авг в 16:30
от 4200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Две старинные улицы Калуги: там, где живёт душа
Погрузитесь в атмосферу старинных улиц Калуги и раскройте тайны драматического театра и калужского Арбата
Начало: Возле Калужского драматического театра
Завтра в 18:00
11 авг в 17:00
от 5700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация
Познакомиться с историческим центром, знаменитыми горожанами и вкусными десертами
Начало: В районе Горуправы
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 5150 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Оптина пустынь и Шамордино: по местам легендарных старцев
Вас ждет увлекательное путешествие по святым местам Калужской области, полное историй и открытий
Начало: На ст. Калуга 1 или 2, а также у здания драм. теат...
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
от 14 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Мистическая Калуга. Легенды, рассказы, фольклор
Погулять по старинным кварталам и погрузиться в мир городских легенд
Начало: На улице Ленина, 96А
Завтра в 10:30
10 авг в 10:00
от 6800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
Посетите культовые святыни Калужской области: Оптину пустынь и Шамордино, узнайте о жизни монахов-провидцев и их духовных наставлениях
10 авг в 10:00
11 авг в 14:30
от 19 100 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Калуга старинная и современная
Познакомьтесь с Калугой через её историю и современность. Пройдите по следам Циолковского, найдите космонавтиков и насладитесь уникальными видами
Начало: В районе здания Гостинных рядов, ул. Ленина 126
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам из Калуги
Исследуйте сакральные уголки Калужской земли, вдохновляющие поколения паломников и искателей
Начало: В Калуге
25 авг в 08:00
26 авг в 08:00
от 18 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Космонавтики - выход в открытый город
Искать бронзовых человечков и знакомиться с прошлым и настоящим Калуги
Начало: В районе ТРЦ «21 век»
11 авг в 10:30
12 авг в 10:30
от 8000 ₽ за всё до 6 чел.
В Калуге много красивых исторических зданий, интересных специализированных музеев, архитектурных достопримечательностей и современных арт-объектов — их хочется не просто посмотреть, но и запечатлеть на фото. Их обязательно рекомендуется увидеть — они уникальны и прекрасно передают дух этого замечательного города
И в самой Калуге, и в Калужской области множество мест и объектов, стоящих посещения. Выбирайте экскурсии в каталоге на нашем сайте — ознакомьтесь с их тематикой, отзывами, сравните цены. В город можно приехать даже на 1 день или выходные — за это время можно посмотреть город и сходить в самые интересные места, но лучше делать это с гидом, знающим и любящим Калугу. Поездка обойдется дешево, а впечатлений останется море!
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 2 авг 2026
Замечательная экскурсия! Большое спасибо Елене за интереснейший рассказ, мы погрузились в историю, узнали много нового. Маршрут продуман идеально, Елена тонко чувствует собеседника, рассказывает легко, информация содержательная. Огромное спасибо за этот день!
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И
Дата посещения: 10 мая 2026
Замечательно, необычно и очень интересно!
Гид Ольга знающий и любящий своё дело человек. Она живёт (и в буквальном смысле тоже) Николо-Ленивцем,
Гид Ольга знающий и любящий своё дело человек. Она живёт (и в буквальном смысле тоже) Николо-Ленивцем,
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К
Дата посещения: 19 апр 2026
Экскурсия потрясающая. Юлия - просто замечательный гид. Было очень холодно и ветрено. Но желание слушать Юлию было сильнее. Искренне благодарны за экскурсию. Интересно, информативно и простым языком. Будем обращаться ещё!
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А
Дата посещения: 18 мар 2026
Всё прошло по программе. По моему мнению можно включить в программу проезд по главным улицам и площадям в центре города.
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Е
Дата посещения: 15 фев 2026
15 февраля ездили на экскурсию по Калуге. Экскурсия проходила частично пешком, частично на машине, что было очень комфортно, особенно учитывая
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Е
Дата посещения: 3 янв 2026
Ольга очень приятный человек и интересный рассказчик. С удовольствием провели время на экскурсии, узнали много нового не только про Калугу. Рекомендуем экскурсии с Ольгой.
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А
Дата посещения: 17 дек 2025
Спасибо большое Варе за такую замечательную экскурсию! Замечательный гид, два часа прошли на одном дыхании. Однозначно рекомендую!! Спасибо огромное!
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А
Дата посещения: 15 ноя 2025
Были на экскурсии по ночной Калуге с гидом Варварой 15 ноября 25г, впечатления только самые положительные!!! два часа пролетели, как
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М
Дата посещения: 8 ноя 2025
Спасибо за экскурсию. Очень познавательно. Вера интеллектуальный гид, знающий историю и литературу. Кто хочет услышать про историческую Калугу , тем рекомендуем этого гида ! Так же были милые сувениры , за что отдельное спасибо
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Н
Дата посещения: 9 окт 2025
Мы пошли с этим экскурсоводом,и не прогадали!Объясняет великолепно.За 2,5 часа узнали почти всё про Калугу.Прошлись по многим историческим местам.Рекомендую!!!
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Всего 3079 отзывов в Калуге
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Ответы на вопросы от путешественников по Калуге
Самые популярные экскурсии в Калуге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Что посмотреть в Калуге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Калуге в августе 2026
Сейчас в Калуге можно забронировать 143 экскурсии от 1200 до 24 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 3079 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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