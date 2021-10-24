Экскурсии Калуги

Все экскурсии в Калуге

Доступно 31 экскурсия 🚌 в Калуге на 2021 год, 462 ⭐ отзыва, цены от 2550₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Улица Калужских достопримечательностей
Индивидуальная экскурсия
4.8
21
3 500
за 1-20 чел.
Улица Калужских достопримечательностей
Приглашаем Вас на пешеходную обзорную экскурсию по самым известным достопримечательностям Калуги,...
Ежедневно в 10:00
Вслед за тайнами древней Калуги
Индивидуальная экскурсия
4.7
10
2 550
за 1-4 чел.
Вслед за тайнами древней Калуги
Приглашаю вас на прогулку по моему родному городу! Пройдемся по тихим красивым улочкам среди...
Каждый день с 10:00 до 18:00
О Калуге — с интересом и любовью!
Индивидуальная экскурсия
4.9
48
2 550
за 1-4 чел.
О Калуге — с интересом и любовью!
Изучить визитные карточки Старого города и услышать легенды о купцах, принцах и золотых рыбках
Классическая обзорная экскурсия по Калуге
Индивидуальная экскурсия
5
5
4 000
за 1-10 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Калуге
Ежедневно
Калуга: путешествие сквозь эпохи
Индивидуальная экскурсия
4.9
43
3 250
за 1-6 чел.
Калуга: путешествие сквозь эпохи
Все самые интересные места города на насыщенной обзорной экскурсии
Авто-прогулка по Калуге
Индивидуальная экскурсия
4.8
33
4 500
за 1-18 чел.
Авто-прогулка по Калуге
Приглашаем на первое знакомство с Калугой
По договоренности
Влюбиться в Калугу за 1 день
Индивидуальная экскурсия
5
39
3 300
за 1-10 чел.
Влюбиться в Калугу за 1 день
Погулять по одному из красивейших русских городов и раскрыть его с разных сторон
Сияй, вечерняя Калуга
Индивидуальная экскурсия
3 000
за 1-4 чел.
Сияй, вечерняя Калуга
Ежедневно с 19:00 по 22:00
Калуга от купцов до космонавтов
Индивидуальная экскурсия
4.7
59
2ч 30м
3 500
за 1-5 чел.
Калуга от купцов до космонавтов
Знакомство со старинной архитектурой и космической историей города на обзорной прогулке
Обзорная экскурсия и поездка в музей-усадьбу "Полотняный завод"
Индивидуальная экскурсия
7 000
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия и поездка в музей-усадьбу "Полотняный завод"
Начнем экскурсию осмотром космической Калуги, посетим главные достопримечательности города
Ежедневно
Первое знакомство с Калугой
Индивидуальная экскурсия
4.9
60
3ч 30м
4 500
за 1-5 чел.
Первое знакомство с Калугой
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Ночная пешеходная экскурсия «Таинственная Калуга» с дегустацией калужского
Индивидуальная экскурсия
5
2
5 500
за 1-18 чел.
Ночная пешеходная экскурсия «Таинственная Калуга» с дегустацией калужского
Ночная пешеходная экскурсия-приключение по Калуге
Ежедневно в 20:00
Калужские приключения
Индивидуальная экскурсия
4.9
8
2ч 30м
5 000
за 1-5 чел.
Калужские приключения
Увлекательная обзорная экскурсия с элементами квеста для всей семьи
Духовная сила России: Оптина пустынь
Индивидуальная экскурсия
5
2
6 000
за 1-18 чел.
Духовная сила России: Оптина пустынь
Поездка по известным монастырям Калужской области
Ежедневно в 10:00
Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
Индивидуальная экскурсия
5
86
3 300
за 1-5 чел.
Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
Узнать о жизни, истории, памятниках и людях старинного города без сухих лекций
Калуга гастрономическая
Индивидуальная экскурсия
6 500
за 1-5 чел.
Калуга гастрономическая
Приходите на чаепитие XIX века с самоваром, свечами и старинными сладостями! На экскурсии мы...
По выходным
Культовые святыни Калужской области
Индивидуальная экскурсия
4.7
16
6 000
за 1-5 чел.
Культовые святыни Калужской области
Побывать на духовной родине легендарных Оптинских старцев
Калуга в огне: тематическая экскурсия по городу
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 600
за 1-7 чел.
Калуга в огне: тематическая экскурсия по городу
Приветствую гостей города! В рамках нашей экскурсии я расскажу Вам о самом трудном периоде жизни...
Ежедневно с 8:00 до 19:00
Винтажная Калуга
Индивидуальная экскурсия
5
2
2 600
за 1-3 чел.
Винтажная Калуга
Отыскать диковинки на блошином рынке и проникнуть в историю города
Калуга - город церквей
Индивидуальная экскурсия
5
1
3 500
за 1-18 чел.
Калуга - город церквей
Во время экскурсии вы увидите 9 калужских церквей и соборов, узнаете об их судьбе и важных святынях
Ежедневно в 10:00
Купеческая Калуга и её тайны
Индивидуальная экскурсия
5
4
2ч 30м
2 800
за 1-8 чел.
Купеческая Калуга и её тайны
Узнать о подземельях, дворцах, торговле и не только на увлекательной прогулке по Старому городу
Истории Калужских монастырей
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1-18 чел.
Истории Калужских монастырей
Приглашаем совершить поездку по святым местам Калужской области
Ежедневно в 10:00
Мистическая Калуга. Легенды, рассказы, фольклор
Индивидуальная экскурсия
5
3
2ч 30м
3 300
за 1-5 чел.
Мистическая Калуга. Легенды, рассказы, фольклор
Погулять по старинным кварталам и погрузиться в мир городских легенд
Калуга - колыбель космонавтики
Индивидуальная экскурсия
3 000
за 1-10 чел.
Калуга - колыбель космонавтики
Ежедневно

Последние отзывы «Экскурсии Калуги»

  • Отзыв на: Влюбиться в Калугу за 1 день
    Н
    Наталья
    24 октября 2021
    5
    Спасибо огромное Екатерине за интереснейшую экскурсию. Три часа пролетели незаметно! Познавательно, доступно, увлекательно! Результат полностью соответствует названию экскурсии: в Калугу влюбились! Хочется вернуться ещё! Как приедем-экскурсия только с Екатериной! Спасибо!
  • Отзыв на: Влюбиться в Калугу за 1 день
    О
    Ольга
    22 октября 2021
    5
    Мы в восторге, рекомендуем))
  • Отзыв на: Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
    И
    Ирина
    20 октября 2021
    5
    Мы первый раз были в Калуге и благодаря Вере, нашему гиду, мы узнали очень много об этом городе! Она рассказывает очень интересно, не скучно. Перед нашим приездом, Вера нам скинула информацию о тех местах, которые надо посетить, самые интересные и о том где можно поесть или просто перекусить. Это места, которые она проверила и с уверенностью рекомендовала. Несколько таких мест мы проверили, все действительно совпадает с рекомендацией. Такая информация очень нужна для новичков и мы очень благодарны Вере!
  • Отзыв на: О Калуге — с интересом и любовью!
    С
    Светлана
    18 октября 2021
    5
    Были в Калуге одним днём, поэтому были очень ограничены по времени. Нам очень повезло попасть на прогулку по центру Калуги с Варварой. Она подстроилась под наш ритм (были с двумя детьми), но даже так мы успели увидеть все, что планировалось. В этот день всё было за нас и магазин с Калужским тестом работал дольше обычного)) Полюбили Калугу всем сердцем!
  • Отзыв на: О Калуге — с интересом и любовью!
    О
    Ольга
    17 октября 2021
    5
    Варвара очень милая и хороший рассказчик! Плюс, что она работает с микрофоном, рассказала, где можно вкусно поесть, посетили сувенирную лавочку. Рекомендую!
  • Отзыв на: Культовые святыни Калужской области
    А
    Александр
    17 октября 2021
    5
    Все супер!
  • Отзыв на: Влюбиться в Калугу за 1 день
    И
    Илона
    16 октября 2021
    5
    Знаете, у нас получилось! Екатерина - очаровательнейшая девушка и идеальный гид с энциклопедическими знаниями. К тому же она рассказывает так, что не полюбить Калугу, даже хмурую и дождливую, невозможно. В замечательных рассказах 3 часа пролетели так быстро, что мы и не заметили. Исторические факты, и исторические же анекдоты, местные предания, артефакты, обычаи, достопримечательности записные и те, которых нет ни в одном справочнике, филология, география, иконопись. И всё это ОЧЕНЬ интересно, невероятно увлекательно и ни секунды не затянуто. Причём, знаний у Кати столько, что ни один вопрос не остаётся без ответа, и если вам хочется узнать что-то большее, чем есть в программе, будьте уверенны, она расскажет. Катя здорово контролирует группу и держит ваше внимание, в какой-то момент я поймала себя на мысли, что у моих детей никогда не было такого классного экскурсовода, который умеет контролировать поведение группы и при этом настолько захватывающе рассказывать. Да, для детей она тоже идеальный гид)) В следующий наш приезд (а теперь он будет обязательно) мы опять, но только с Екатериной., пойдём узнавать и любить Калугу.
  • Отзыв на: О Калуге — с интересом и любовью!
    А
    Анастасия
    15 октября 2021
    5
    Благодарим гида за интересную экскурсию! Материал был изложен понятно и емко, узнали много интересных фактов о городе. обязательно вернемся еще!
  • Отзыв на: Калуга: путешествие сквозь эпохи
    Н
    Наталья
    11 октября 2021
    5
    Экскурсия очень понравилась! Экскурсия началась от нашей гостиницы. Эдуард очень охотно отвечал на все вопросы. Чувствуется, что он знает историю своего города и любит то, чем занимается. После такой экскурсии хочется приехать ещё раз и посетить те места, на которые не хватило времени в этот раз!
  • Отзыв на: Калужские приключения
    Н
    Нина
    11 октября 2021
    5
    Огромное спасибо Кристине на экскурсию! Дети слушали и выполняли задания!
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