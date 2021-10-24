Экскурсии в Калуге

Отзыв на: Влюбиться в Калугу за 1 день Н Наталья 5 Спасибо огромное Екатерине за интереснейшую экскурсию. Три часа пролетели незаметно! Познавательно, доступно, увлекательно! Результат полностью соответствует названию экскурсии: в Калугу влюбились! Хочется вернуться ещё! Как приедем-экскурсия только с Екатериной! Спасибо!

Отзыв на: Влюбиться в Калугу за 1 день О Ольга 5 Мы в восторге, рекомендуем))

Отзыв на: Неформально-обзорная экскурсия по Калуге И Ирина 5 Мы первый раз были в Калуге и благодаря Вере, нашему гиду, мы узнали очень много об этом городе! Она рассказывает очень интересно, не скучно. Перед нашим приездом, Вера нам скинула информацию о тех местах, которые надо посетить, самые интересные и о том где можно поесть или просто перекусить. Это места, которые она проверила и с уверенностью рекомендовала. Несколько таких мест мы проверили, все действительно совпадает с рекомендацией. Такая информация очень нужна для новичков и мы очень благодарны Вере!

Отзыв на: О Калуге — с интересом и любовью! С Светлана 5 Были в Калуге одним днём, поэтому были очень ограничены по времени. Нам очень повезло попасть на прогулку по центру Калуги с Варварой. Она подстроилась под наш ритм (были с двумя детьми), но даже так мы успели увидеть все, что планировалось. В этот день всё было за нас и магазин с Калужским тестом работал дольше обычного)) Полюбили Калугу всем сердцем!

Отзыв на: О Калуге — с интересом и любовью! О Ольга 5 Варвара очень милая и хороший рассказчик! Плюс, что она работает с микрофоном, рассказала, где можно вкусно поесть, посетили сувенирную лавочку. Рекомендую!

Отзыв на: Культовые святыни Калужской области А Александр 5 Все супер!

Отзыв на: Влюбиться в Калугу за 1 день И Илона 5 Знаете, у нас получилось! Екатерина - очаровательнейшая девушка и идеальный гид с энциклопедическими знаниями. К тому же она рассказывает так, что не полюбить Калугу, даже хмурую и дождливую, невозможно. В замечательных рассказах 3 часа пролетели так быстро, что мы и не заметили. Исторические факты, и исторические же анекдоты, местные предания, артефакты, обычаи, достопримечательности записные и те, которых нет ни в одном справочнике, филология, география, иконопись. И всё это ОЧЕНЬ интересно, невероятно увлекательно и ни секунды не затянуто. Причём, знаний у Кати столько, что ни один вопрос не остаётся без ответа, и если вам хочется узнать что-то большее, чем есть в программе, будьте уверенны, она расскажет. Катя здорово контролирует группу и держит ваше внимание, в какой-то момент я поймала себя на мысли, что у моих детей никогда не было такого классного экскурсовода, который умеет контролировать поведение группы и при этом настолько захватывающе рассказывать. Да, для детей она тоже идеальный гид)) В следующий наш приезд (а теперь он будет обязательно) мы опять, но только с Екатериной., пойдём узнавать и любить Калугу.

Отзыв на: О Калуге — с интересом и любовью! А Анастасия 5 Благодарим гида за интересную экскурсию! Материал был изложен понятно и емко, узнали много интересных фактов о городе. обязательно вернемся еще!

Отзыв на: Калуга: путешествие сквозь эпохи Н Наталья 5 Экскурсия очень понравилась! Экскурсия началась от нашей гостиницы. Эдуард очень охотно отвечал на все вопросы. Чувствуется, что он знает историю своего города и любит то, чем занимается. После такой экскурсии хочется приехать ещё раз и посетить те места, на которые не хватило времени в этот раз!