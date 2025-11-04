Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Любой город «цепляет» деталями: купола и высотки Москвы, мосты Петербурга, богатырский шлем Тулы… Калуга принимает вызов! Самое большое число храмов на душу населения, самый зеленый, самый космический…. и самый "котолюбивый" город России. Вас ждёт динамичная экскурсия по прошлому и настоящему Калуги. 5 56 отзывов

Юлия Ваш гид в Калуге Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 56 отзывов Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-6 человек Когда По договоренности 5555 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии Мы передвигаемся на комфортабельном автомобиле с обзорными выходами. Нам не страшна непогода, усталость - на экскурсии вы отдохнете, а транспорт поможет охватить больше интересных мест! Вы увидите и узнаете такие детали, которые сделают впечатление о Калуге уникальным и незабываемым! Полный спектр положительных эмоций принесет вам знакомство с городом, ведущим свою историю с 1371 года, но никогда не изменявшим своему непередаваемому стилю. Как капсула времени Калуга сохранила самые колоритные черты пережитых эпох. Вы увидите Калужские улицы и площади, услышите увлекательные истории, посмотрите уникальные достопримечательности. От исторических преданий до "Российского Детройта". Перед Вами предстанет лучший магазин Калуги (по состоянию на начало ХХ века), противостоящий «Сталинскому трактору»…. И все вышеперечисленное — это лишь малая доля и самое начало интересных и живых историй о самом необычном городе центральной России. Важная информация: Автомобильно-пешеходная экскурсия, транспорт включён в стоимость. От одного до 3-х человек включительно - передвигаемся на а/м "Nissan Qashqai", от 4-х до 6 человек - на минивэне VW Caravelle.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Исторический центр г. Калуги

Монумент 600-летия Калуги

Каменный мост

Калужский парк Культуры и отдыха Что включено Транспорт, передвижение на автомобиле

Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы

Питание Где начинаем и завершаем? Начало: Г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 7, у Главпочтамта Завершение: Г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 7 Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Важная информация Автомобильно-пешеходная экскурсия

Транспорт включён в стоимость. От одного до 3-х человек включительно - передвигаемся на а/м «Nissan Qashqai»

От 4-х до 6 человек - на минивэне VW Caravelle Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг 5 Основано на последних 30 из 56 отзывов Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие 5 56 4 – 3 – 2 – 1 – А Алиса Однозначно рекомендую гида! Город небольшой

В машине удобно прорезались по всем достопримечательностям. гид интересно рассказывала. П Петр Были на экскурсии 19 октября. Экскурсовод Валентин скрасил нам этот дождливый и пасмурный день!! Замечательная и познавательная получилась экскурсия! Валентин провел и провёз на своем авто по самым интересным и необычным местам Калуги. Живой, задорный, разносторонне развитый Валентин заряжает своей энергией и позитивом! П Петр О Ольга Б Борис Потрясающий экскурсовод О Ольга Спасибо огромное Юлии! Очень познавательно и динамично! Объем информации огромный, но все очень наглядно. Е Елена А Александр Отличная атмосферная экскурсия. Валентин лучший экскурсовод, спасибо за очень интересное и познавательное путешествие Е Екатерина И Игорь Очень понравилась экскурсия., познавательно и увлекательно. Много историй и интересных фактов. Юлия Погрузила нас в разные события, которые были нам очень интересны. Т Татьяна г геннадий Самое хорошее впечатление оставил ведущий экскурсию своими знаниями. Л Любовь читать дальше г. Калуге. После общения с ней влюбляешься в Калугу. Не хочется уезжать, хочется глубже узнать этот город и обязательно вернуться в Калугу еще раз. Буду советовать своим знакомым заказывать индивидуальную экскурсию именно с этим экскурсоводом. Спасибо, Юлия!!! Вы- профессионал! Экскурсия с экскурсоводом Юлией была впечатляющей. Юлия - педагог высшей школы. И этим все сказано. Интересная подача огромного количества исторических фактов, грамотная речь. Человек увлеченный, ее рассказ проникнут любовью к М Михаил М Марина Ещё 41 отзыв