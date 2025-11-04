Любой город «цепляет» деталями: купола и высотки Москвы, мосты Петербурга, богатырский шлем Тулы… Калуга принимает вызов! Самое большое число храмов на душу населения, самый зеленый, самый космический…. и самый "котолюбивый" город России. Вас ждёт динамичная экскурсия по прошлому и настоящему Калуги.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииМы передвигаемся на комфортабельном автомобиле с обзорными выходами. Нам не страшна непогода, усталость - на экскурсии вы отдохнете, а транспорт поможет охватить больше интересных мест! Вы увидите и узнаете такие детали, которые сделают впечатление о Калуге уникальным и незабываемым! Полный спектр положительных эмоций принесет вам знакомство с городом, ведущим свою историю с 1371 года, но никогда не изменявшим своему непередаваемому стилю. Как капсула времени Калуга сохранила самые колоритные черты пережитых эпох. Вы увидите Калужские улицы и площади, услышите увлекательные истории, посмотрите уникальные достопримечательности. От исторических преданий до "Российского Детройта". Перед Вами предстанет лучший магазин Калуги (по состоянию на начало ХХ века), противостоящий «Сталинскому трактору»…. И все вышеперечисленное — это лишь малая доля и самое начало интересных и живых историй о самом необычном городе центральной России. Важная информация: Автомобильно-пешеходная экскурсия, транспорт включён в стоимость. От одного до 3-х человек включительно - передвигаемся на а/м "Nissan Qashqai", от 4-х до 6 человек - на минивэне VW Caravelle.
- Исторический центр г. Калуги
- Монумент 600-летия Калуги
- Каменный мост
- Калужский парк Культуры и отдыха
- Транспорт, передвижение на автомобиле
- Услуги гида
- Личные расходы
- Питание
Начало: Г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 7, у Главпочтамта
Завершение: Г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 7
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Автомобильно-пешеходная экскурсия
- Транспорт включён в стоимость. От одного до 3-х человек включительно - передвигаемся на а/м «Nissan Qashqai»
- От 4-х до 6 человек - на минивэне VW Caravelle
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
А
Алиса
4 ноя 2025
Однозначно рекомендую гида! Город небольшой
В машине удобно прорезались по всем достопримечательностям. гид интересно рассказывала.
П
Петр
20 окт 2025
Были на экскурсии 19 октября. Экскурсовод Валентин скрасил нам этот дождливый и пасмурный день!! Замечательная и познавательная получилась экскурсия! Валентин провел и провёз на своем авто по самым интересным и необычным местам Калуги. Живой, задорный, разносторонне развитый Валентин заряжает своей энергией и позитивом!
П
Петр
15 окт 2025
Ольга
13 окт 2025
Борис
12 окт 2025
Потрясающий экскурсовод
Ольга
24 сен 2025
Спасибо огромное Юлии! Очень познавательно и динамично! Объем информации огромный, но все очень наглядно.
Елена
18 сен 2025
Александр
29 авг 2025
Отличная атмосферная экскурсия. Валентин лучший экскурсовод, спасибо за очень интересное и познавательное путешествие
Екатерина
26 авг 2025
Игорь
22 авг 2025
Очень понравилась экскурсия., познавательно и увлекательно. Много историй и интересных фактов. Юлия Погрузила нас в разные события, которые были нам очень интересны.
Татьяна
22 авг 2025
геннадий
20 авг 2025
Самое хорошее впечатление оставил ведущий экскурсию своими знаниями.
Любовь
16 авг 2025
Экскурсия с экскурсоводом Юлией была впечатляющей. Юлия - педагог высшей школы. И этим все сказано. Интересная подача огромного количества исторических фактов, грамотная речь. Человек увлеченный, ее рассказ проникнут любовью к
Михаил
11 авг 2025
Марина
9 авг 2025
