Наш тур идeально подходит для новичков и кoмпаний с детьми: сплав проводится по спокойной неглубокой реке, в нем не будет экcтpима и вoдныx пpeпятcтвий.
Никaкиx пaлaток и кoмаров — ночёвка будет организована в гoстeвых домаx, где вам будет тепло и уютно.
Никaкиx пaлaток и кoмаров — ночёвка будет организована в гoстeвых домаx, где вам будет тепло и уютно.
Описание тураЧто вас ожидает • Pека с прозрачной водой и песчаными пляжами, cосновые pощи по берегам.
- Шёпот воды, всплеск вёсел, пение птиц.
- Можно увидеть косуль, белок, цапель, уток.
- Бeз экcтpима и вoдныx пpeпятcтвий.
- Новые и просторные байдарки, закрытые от воды с вёсел и дождя.
- Можно взять с собой детей и животных. А вечером в деревне вас ждет встреча с радушными хозяевами, ужин над обрывом реки и мягкие постели в номерах без комаров и страха замёрзнуть. Ночёвка, ужин и завтрак в гостевых домах. Организационная информация• Старт тура возможен от одного участника.
- Продолжительность: два дня.
- Проводится два раза в неделю: вторник–среда и суббота–воскресенье.
- На майские праздники добавлены дополнительные даты. Дополнительная информация • Для закрытых групп возможно увеличение количества участников.
- Можно провести экскурсии по музею «Командный пункт Западного фронта», арт-парку «Никола-Ленивец».
- По договорённости, возможна доставка из Москвы и Тулы.
Вторник– среда с 12:00, суббота–воскресенье с 12:00.
Выбрать дату
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|9200 ₽
|Детский
|6200 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный парк «Угра»
- Река «Угра»
Что включено
- Аренда байдарок, весел, спасательных жилетов, гермомешков, туристических сидушек.
- Двухместное проживание в номере одного из гостевых домов. Со всеми удобствами.
- Питание: 2 перекуса на маршруте (по одному каждый день), ужин на базе, завтрак на базе.
- Сопровождение гидом.
- Транспорт от деревни Батино до точки старта.
- Транспорт от точки финиша до Юхнова или деревни Батино.
- Доставка от остановки автобуса Москва - Юхнов до деревни Батино.
- Разрешение на посещение Национального парка «Угра».
- Фотографии.
- Доставка из Калуги и обратно для групп до 8 человек.
Что не входит в цену
- Проезд до города Юхнов и обратно.
- Баня.
Место начала и завершения?
Калужская область, Юхновский район, деревня Батино
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник– среда с 12:00, суббота–воскресенье с 12:00.
Экскурсия длится около 1 дня 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Что взять с собой?
- Непромокаемую ветровку
- 2 флисовые кофты или любые другие, 2 футболки (лучше брать белые, при ярком солнце будут меньше нагреваться), 2 штанов, 2 носков, 2 пары обуви. Парные вещи нужны на случай, если мы промокнем на маршруте, чтобы была возможность переодеться в сухое. Пара считается с теми вещами, что будут надеты на вас
- Кепку или бандану, солнечные очки, крем от загара
- Репеллент от насекомых. На реке комаров почти нет, ночуем в номерах, где нет насекомых. Репелленты могут пригодиться на остановках во время сплава
- Необходимые лично вам медикаменты. Общая аптечка будет у сопровождающего гида
- Влагозащитный чехол для телефона, если телефон не защищен от воды сам по себе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Калуги
2 дня
Калуга, ты просто космос: путешествие в купеческом стиле
Побывать на гастрономическом спектакле, насладиться русской кухней и расслабиться в термах
Начало: Вокзал Калуга-1, 10:31
4 мар в 08:00
6 мар в 08:00
19 900₽ за человека
5 дней
На байдарках по рекам Рессета - Жиздра. Сплав по Калужской области
Начало: Г. Калуга
22 июн в 10:00
22 500₽ за человека
3 дня
Жиздра. Сплав на байдарках и каноэ
Начало: Калуга
16 мая в 10:00
23 мая в 10:00
от 13 900₽ за человека