Сплав в Подмосковье с ночёвкой в гостевом доме

Наш тур идeально подходит для новичков и кoмпаний с детьми: сплав проводится по спокойной неглубокой реке, в нем не будет экcтpима и вoдныx пpeпятcтвий.

Никaкиx пaлaток и кoмаров — ночёвка будет организована в гoстeвых домаx, где вам будет тепло и уютно.
Сплав в Подмосковье с ночёвкой в гостевом доме
Сплав в Подмосковье с ночёвкой в гостевом доме
Сплав в Подмосковье с ночёвкой в гостевом доме
Ближайшие даты:
17
мая20
мая22
мая24
мая27
мая29
мая31
мая
Время начала: 10:00

Описание тура

Что вас ожидает • Pека с прозрачной водой и песчаными пляжами, cосновые pощи по берегам.
  • Шёпот воды, всплеск вёсел, пение птиц.
  • Можно увидеть косуль, белок, цапель, уток.
  • Бeз экcтpима и вoдныx пpeпятcтвий.
  • Новые и просторные байдарки, закрытые от воды с вёсел и дождя.
  • Можно взять с собой детей и животных. А вечером в деревне вас ждет встреча с радушными хозяевами, ужин над обрывом реки и мягкие постели в номерах без комаров и страха замёрзнуть. Ночёвка, ужин и завтрак в гостевых домах. Организационная информация• Старт тура возможен от одного участника.
  • Продолжительность: два дня.
  • Проводится два раза в неделю: вторник–среда и суббота–воскресенье.
  • На майские праздники добавлены дополнительные даты. Дополнительная информация • Для закрытых групп возможно увеличение количества участников.
  • Можно провести экскурсии по музею «Командный пункт Западного фронта», арт-парку «Никола-Ленивец».
  • По договорённости, возможна доставка из Москвы и Тулы.

Вторник– среда с 12:00, суббота–воскресенье с 12:00.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый9200 ₽
Детский6200 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Национальный парк «Угра»
  • Река «Угра»
Что включено
  • Аренда байдарок, весел, спасательных жилетов, гермомешков, туристических сидушек.
  • Двухместное проживание в номере одного из гостевых домов. Со всеми удобствами.
  • Питание: 2 перекуса на маршруте (по одному каждый день), ужин на базе, завтрак на базе.
  • Сопровождение гидом.
  • Транспорт от деревни Батино до точки старта.
  • Транспорт от точки финиша до Юхнова или деревни Батино.
  • Доставка от остановки автобуса Москва - Юхнов до деревни Батино.
  • Разрешение на посещение Национального парка «Угра».
  • Фотографии.
  • Доставка из Калуги и обратно для групп до 8 человек.
Что не входит в цену
  • Проезд до города Юхнов и обратно.
  • Баня.
Место начала и завершения?
Калужская область, Юхновский район, деревня Батино
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник– среда с 12:00, суббота–воскресенье с 12:00.
Экскурсия длится около 1 дня 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Что взять с собой?
  • Непромокаемую ветровку
  • 2 флисовые кофты или любые другие, 2 футболки (лучше брать белые, при ярком солнце будут меньше нагреваться), 2 штанов, 2 носков, 2 пары обуви. Парные вещи нужны на случай, если мы промокнем на маршруте, чтобы была возможность переодеться в сухое. Пара считается с теми вещами, что будут надеты на вас
  • Кепку или бандану, солнечные очки, крем от загара
  • Репеллент от насекомых. На реке комаров почти нет, ночуем в номерах, где нет насекомых. Репелленты могут пригодиться на остановках во время сплава
  • Необходимые лично вам медикаменты. Общая аптечка будет у сопровождающего гида
  • Влагозащитный чехол для телефона, если телефон не защищен от воды сам по себе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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