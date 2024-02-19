Встречаемся на вокзале и отправляемся в кафе, где позавтракаем яичницей и блинами с творогом. Подкрепимся и поедем на автомобильную экскурсию по Калуге, живописно расположившейся на берегах Оки. На площади Победы вы узнаете о том, как город переживал войну, а затем прогуляемся по Парку Культуры и отдыха, на месте которого некогда стояли Кремль и Калужская крепость.

Вы увидите палаты Коробова 17 века — памятник гражданского зодчества, построенный по типу хором с сенями и крыльцом. Настоящий сказочный терем, из которого вот-вот выглянет красна девица с длинной косой. Рассмотрим усадьбу Золотарёва 19 века — краеведческий музей, и палаты Макаровых в стиле раннего барокко.

Затем посетим сквер Мира, который космонавты прозвали «космической заставой». Здесь находится памятник К. Э. Циолковскому, жившему неподалёку и частенько работавшему в тени деревьев. Постамент стал символом города.

После насыщенной экскурсионной программы пообедаем в кафе и расслабимся в «Калужских термах». Вы сможете посетить бассейн, полежать в джакузи и окунуться в термальную и морскую воду с гидромассажем. Для детей центр предлагает детскую зону и водные аттракционы.

Вечером заселимся в отель.