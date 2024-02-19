Калуга, ты просто космос: путешествие в купеческом стиле
Авторский тур в Калуге

Побывать на гастрономическом спектакле, насладиться русской кухней и расслабиться в термах

5
1 отзыв
Отправляемся прочь от мегаполиса, городского шума и бесконечных забот — проведём выходные в окружении сказочных теремов, домов с мезонинами и резными ставнями.

Будем пробовать местные деликатесы: десерт «Калужское тесто» и блюдо «Царская трапеза», узнавать прошлое городка на берегу Оки и знакомиться с купеческим и крестьянским бытом 18-20 века.

Вас ждёт релакс в термах: вы сможете понежиться в джакузи, окунуться в термальные воды или развлечься на водных аттракционах.
Калуга, ты просто космос: путешествие в купеческом стиле
Калуга, ты просто космос: путешествие в купеческом стиле
Калуга, ты просто космос: путешествие в купеческом стиле
Ближайшие даты:
2
мая
7
мая
14
мая
16
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мая
30
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет19 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей с 5 лет.

Проживание. Будем жить в комфортабельном отеле «Best Western Калуга» 4* в центре города, 2-местные номера с удобствами. В отеле есть 3 конференц-зала, площадки для проведения деловых и торжественных мероприятий. Цена тура указана за одного человека при 2-местном размещении.

Питание. В программу включены 2 завтрака и 2 обеда. В отеле блюда для завтраков, бизнес-ланчей и ужинов готовит профессиональный шеф-повар. По запросу родителей возможно подготовить специальное детское меню.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Калуге и релакс в термах

Встречаемся на вокзале и отправляемся в кафе, где позавтракаем яичницей и блинами с творогом. Подкрепимся и поедем на автомобильную экскурсию по Калуге, живописно расположившейся на берегах Оки. На площади Победы вы узнаете о том, как город переживал войну, а затем прогуляемся по Парку Культуры и отдыха, на месте которого некогда стояли Кремль и Калужская крепость.

Вы увидите палаты Коробова 17 века — памятник гражданского зодчества, построенный по типу хором с сенями и крыльцом. Настоящий сказочный терем, из которого вот-вот выглянет красна девица с длинной косой. Рассмотрим усадьбу Золотарёва 19 века — краеведческий музей, и палаты Макаровых в стиле раннего барокко.

Затем посетим сквер Мира, который космонавты прозвали «космической заставой». Здесь находится памятник К. Э. Циолковскому, жившему неподалёку и частенько работавшему в тени деревьев. Постамент стал символом города.

После насыщенной экскурсионной программы пообедаем в кафе и расслабимся в «Калужских термах». Вы сможете посетить бассейн, полежать в джакузи и окунуться в термальную и морскую воду с гидромассажем. Для детей центр предлагает детскую зону и водные аттракционы.

Вечером заселимся в отель.

Экскурсия по Калуге и релакс в термахЭкскурсия по Калуге и релакс в термахЭкскурсия по Калуге и релакс в термахЭкскурсия по Калуге и релакс в термахЭкскурсия по Калуге и релакс в термахЭкскурсия по Калуге и релакс в термахЭкскурсия по Калуге и релакс в термахЭкскурсия по Калуге и релакс в термахЭкскурсия по Калуге и релакс в термахЭкскурсия по Калуге и релакс в термахЭкскурсия по Калуге и релакс в термахЭкскурсия по Калуге и релакс в термахЭкскурсия по Калуге и релакс в термах
2 день

Музей истории космонавтики, спектакль "Ай да тесто" и "Дом мастеров"

В 9:00 позавтракаем, выселимся из номеров и пешком прогуляемся до Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского — первого в мире. Пройдём по павильонам, созданным при поддержке С. Королёва и Ю. Гагарина, побываем в «старом» и «новом» корпусах, рассмотрим макеты орбитальных станций, ракет и спутников.

Затем вас ждёт гастрономический спектакль «Ай да тесто» о легенде происхождения местного десерта «Калужское тесто». Что входит в состав необычного лакомства и при чём тут купцы и кофе — узнаете на представлении. По окончании вы сможете попробовать десерт.

Продолжим трапезу с русским размахом. На обед насладимся салатом «Деревенским», суточными щами, «Царской трапезой» — гречневой кашей с лесными грибами, болгарским перцем, капустой, луком и морковью и выпьем ароматный компот.

Дальше отправимся в «Дом мастеров» — роскошное здание с мезонином и ажурной резьбой, где вы познакомитесь с историческими промыслами Калужской губернии и узнаете, как жили крестьяне 18-20 веков.

Затем поедем на вокзал Калуга-1 к фирменному экспрессу в Москву в 17:41.

Музей истории космонавтики, спектакль "Ай да тесто" и "Дом мастеров"Музей истории космонавтики, спектакль "Ай да тесто" и "Дом мастеров"Музей истории космонавтики, спектакль "Ай да тесто" и "Дом мастеров"Музей истории космонавтики, спектакль "Ай да тесто" и "Дом мастеров"Музей истории космонавтики, спектакль "Ай да тесто" и "Дом мастеров"Музей истории космонавтики, спектакль "Ай да тесто" и "Дом мастеров"Музей истории космонавтики, спектакль "Ай да тесто" и "Дом мастеров"Музей истории космонавтики, спектакль "Ай да тесто" и "Дом мастеров"Музей истории космонавтики, спектакль "Ай да тесто" и "Дом мастеров"Музей истории космонавтики, спектакль "Ай да тесто" и "Дом мастеров"Музей истории космонавтики, спектакль "Ай да тесто" и "Дом мастеров"Музей истории космонавтики, спектакль "Ай да тесто" и "Дом мастеров"Музей истории космонавтики, спектакль "Ай да тесто" и "Дом мастеров"

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • 2 завтрака и 2 обеда
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Проживание
Что не входит в цену
  • Доплата за одноместное размещение - стоимость по запросу
  • Ужины
  • Входной билет на «Калужские термы» и SPA-процедуры
  • Билет до Калуги и обратно на электричку 7001/7002 (фирменный экспресс)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вокзал Калуга-1, 10:31
Завершение: Вокзал Калуга-1, 17:41
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Тамара
19 фев 2024
Прекрасное путешествие с чудесным гидом Эдуардом. Всем рекомендуем- очень интересный и содержательный рассказ, комфортное размещение и забота со стороны организаторов.

Тур входит в следующие категории Калуги

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыГастрономическиеКосмос

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