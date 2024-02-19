Побывать на гастрономическом спектакле, насладиться русской кухней и расслабиться в термах
Будем пробовать местные деликатесы: десерт «Калужское тесто» и блюдо «Царская трапеза», узнавать прошлое городка на берегу Оки и знакомиться с купеческим и крестьянским бытом 18-20 века.
Вас ждёт релакс в термах: вы сможете понежиться в джакузи, окунуться в термальные воды или развлечься на водных аттракционах.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|19 900 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие детей с 5 лет.
Проживание. Будем жить в комфортабельном отеле «Best Western Калуга» 4* в центре города, 2-местные номера с удобствами. В отеле есть 3 конференц-зала, площадки для проведения деловых и торжественных мероприятий. Цена тура указана за одного человека при 2-местном размещении.
Питание. В программу включены 2 завтрака и 2 обеда. В отеле блюда для завтраков, бизнес-ланчей и ужинов готовит профессиональный шеф-повар. По запросу родителей возможно подготовить специальное детское меню.
Программа тура по дням
Экскурсия по Калуге и релакс в термах
Встречаемся на вокзале и отправляемся в кафе, где позавтракаем яичницей и блинами с творогом. Подкрепимся и поедем на автомобильную экскурсию по Калуге, живописно расположившейся на берегах Оки. На площади Победы вы узнаете о том, как город переживал войну, а затем прогуляемся по Парку Культуры и отдыха, на месте которого некогда стояли Кремль и Калужская крепость.
Вы увидите палаты Коробова 17 века — памятник гражданского зодчества, построенный по типу хором с сенями и крыльцом. Настоящий сказочный терем, из которого вот-вот выглянет красна девица с длинной косой. Рассмотрим усадьбу Золотарёва 19 века — краеведческий музей, и палаты Макаровых в стиле раннего барокко.
Затем посетим сквер Мира, который космонавты прозвали «космической заставой». Здесь находится памятник К. Э. Циолковскому, жившему неподалёку и частенько работавшему в тени деревьев. Постамент стал символом города.
После насыщенной экскурсионной программы пообедаем в кафе и расслабимся в «Калужских термах». Вы сможете посетить бассейн, полежать в джакузи и окунуться в термальную и морскую воду с гидромассажем. Для детей центр предлагает детскую зону и водные аттракционы.
Вечером заселимся в отель.
Музей истории космонавтики, спектакль "Ай да тесто" и "Дом мастеров"
В 9:00 позавтракаем, выселимся из номеров и пешком прогуляемся до Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского — первого в мире. Пройдём по павильонам, созданным при поддержке С. Королёва и Ю. Гагарина, побываем в «старом» и «новом» корпусах, рассмотрим макеты орбитальных станций, ракет и спутников.
Затем вас ждёт гастрономический спектакль «Ай да тесто» о легенде происхождения местного десерта «Калужское тесто». Что входит в состав необычного лакомства и при чём тут купцы и кофе — узнаете на представлении. По окончании вы сможете попробовать десерт.
Продолжим трапезу с русским размахом. На обед насладимся салатом «Деревенским», суточными щами, «Царской трапезой» — гречневой кашей с лесными грибами, болгарским перцем, капустой, луком и морковью и выпьем ароматный компот.
Дальше отправимся в «Дом мастеров» — роскошное здание с мезонином и ажурной резьбой, где вы познакомитесь с историческими промыслами Калужской губернии и узнаете, как жили крестьяне 18-20 веков.
Затем поедем на вокзал Калуга-1 к фирменному экспрессу в Москву в 17:41.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- 2 завтрака и 2 обеда
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Проживание
Что не входит в цену
- Доплата за одноместное размещение - стоимость по запросу
- Ужины
- Входной билет на «Калужские термы» и SPA-процедуры
- Билет до Калуги и обратно на электричку 7001/7002 (фирменный экспресс)