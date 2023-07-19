2 день

Начало сплава. Походная баня

09:00 Завтрак в походных условиях.

11:00 Упаковываем вещи, проходим инструктаж по технике безопасности и практические занятия по основам гребли под руководством инструктора.

Начало сплава.

Отправляемся в путь.

13:00 Остановка на обед в походных условиях.

15:00 Продолжение сплава по реке.

17:00 Прибытие к месту стоянки и ночевки.

Установка палаток, обустройство лагеря.

19:00 Ужин в походных условиях.

21:00 Походная баня, игры и развлечения у костра.

Во время сплава наша команда будет проходить места, где в 1941 году шли ожесточенные бои.

По высоким берегам Жиздры всюду заросшие окопы мощной линии обороны времен Великой Отечественной, в которых без труда можно найти каски и гильзы от патронов.

Байдарки будут медленно скользить в неглубоком каньоне мимо сосновых боров и дубовых рощ, иногда цепляясь дном за черные стволы, лежащие на песчаном дне.

Любители рыбалки, захватив с собой спиннинг, могут рассчитывать на хороший улов рыбы для всей дружной компании.

А вечером есть прекрасная возможность попариться в походной бане, которая появится около самой воды.