Жиздра. Сплав на байдарках и каноэ

Групповой тур в Калуге
5
3 отзыва
Сплав по одной из самых обаятельных рек средней полосы России. Простой маршрут, для людей без опыта, идеально подходит для семейного отдыха.

Жиздра довольно узкая, ее берега мало населены, окрестные леса богаты грибами и ягодами, по берегам часто встречаются песчаные пляжи.

Живописные пейзажи средней полосы России, в сочетании с чистейшей водой, делают отдых на реке ярким и запоминающимся.
Жиздра. Сплав на байдарках и каноэ
Жиздра. Сплав на байдарках и каноэ
Жиздра. Сплав на байдарках и каноэ
Ближайшие даты:
3
мая
17
мая
24
мая
31
мая
7
июн
14
июн
21
июн
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даты

Что вас ожидает:

Банный релакс
Банный релакс
Сходим в походную баньку на берегу реки и отдохнем после насыщенного дня
Песчаные пляжи Жиздры
Песчаные пляжи Жиздры
Нас ждет идеальное место для купания среди вековых сосновых боров по берегам реки
Удачная рыбалка
Удачная рыбалка
Любители рыбалки, захватив с собой спиннинг, могут рассчитывать на хороший улов рыбы для всей дружной компании

Программа тура по дням

1 день

Встреча с группой, прибытие к месту ночевки

Выезд из г. Москвы с Киевского вокзала поездами № 7007, 6161, 7009.

Билеты поступают в продажу за 10 дней до даты поездки. Станция назначения Калуга 1.

22:00 Встреча на станции Калуга 1.

Посадка в микроавтобус и отправление к месту начала сплава.

23:30 Прибытие к месту ночевки.

Поздний ужин.

Встреча с группой, прибытие к месту ночевкиВстреча с группой, прибытие к месту ночевкиВстреча с группой, прибытие к месту ночевкиВстреча с группой, прибытие к месту ночевки
2 день

Начало сплава. Походная баня

09:00 Завтрак в походных условиях.

11:00 Упаковываем вещи, проходим инструктаж по технике безопасности и практические занятия по основам гребли под руководством инструктора.

Начало сплава.

Отправляемся в путь.

13:00 Остановка на обед в походных условиях.

15:00 Продолжение сплава по реке.

17:00 Прибытие к месту стоянки и ночевки.

Установка палаток, обустройство лагеря.

19:00 Ужин в походных условиях.

21:00 Походная баня, игры и развлечения у костра.

Во время сплава наша команда будет проходить места, где в 1941 году шли ожесточенные бои.

По высоким берегам Жиздры всюду заросшие окопы мощной линии обороны времен Великой Отечественной, в которых без труда можно найти каски и гильзы от патронов.

Байдарки будут медленно скользить в неглубоком каньоне мимо сосновых боров и дубовых рощ, иногда цепляясь дном за черные стволы, лежащие на песчаном дне.

Любители рыбалки, захватив с собой спиннинг, могут рассчитывать на хороший улов рыбы для всей дружной компании.

А вечером есть прекрасная возможность попариться в походной бане, которая появится около самой воды.

Начало сплава. Походная баняНачало сплава. Походная баняНачало сплава. Походная баняНачало сплава. Походная баня
3 день

Продолжение сплава. Отъезд

09:00 Завтрак в походных условиях.

11:00 Продолжение сплава по реке.

14:30 Обед в походных условиях.

16:30 Отъезд в г. Калугу.

19:16 Отъезд в Москву со станции Калуга 1 (электропоезда №7023 «Ласточка», №6115 пригородный поезд).

Время указано ориентировочное.

Порядок проведения мероприятий может быть изменен.

Продолжение сплава. ОтъездПродолжение сплава. ОтъездПродолжение сплава. ОтъездПродолжение сплава. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.

Стоимость тура в зависимости от размещения и возраста участника, руб:

Размещение/Даты заездовС 3 мая по 26 маяС 31 мая по 16 июняС 21 июня по 18 августа23 августа по 1 сентября
Взрослый на основном месте11900129001390012900
Ребёнок 3-6 лет 6000700070007000
Ребёнок 7-12 лет 10500115001250011500
Одноместное размещение13900149001590014900

Варианты проживания

Палаточный лагерь

2 ночи

Размещение в двух- и трехместных палатках кемпинговых TRAMP LAIR.

Походную баню инструктора ставят на берегу, топят. Так как она небольшая, парятся по 3-4 чел.

Палаточный лагерьПалаточный лагерь

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из г. Калуги до начала маршрута и обратно в г. Калугу
  • Походное комплексное питание по программе
  • Прокат инвентаря (палатки, байдарки/каноэ, гермомешки, спасательные жилеты, спальные мешки, туристические коврики, костровое оборудование, коллективный тент)
  • Развлекательная программа
  • Услуги инструктора
  • Походная баня
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Калуги и обратно
  • Продукты, не включенные в меню
  • Дополнительные услуги
  • Дополнительное снаряжение
Место начала и завершения?
Калуга
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • сумка или рюкзак;
  • нож;
  • миска, кружка, ложка (не обязательно);
  • небольшой фонарик (с комплектом сменных батареек);
  • вкладыш в спальный мешок или простыню;
  • удобная обувь для сплава (кеды или кроссовки);
  • комплект теплых вещей (свитер, куртка, шерстяные носки);
  • комплект сменной одежды на случай ухудшения погоды;
  • накидку от дождя или непромокаемую куртку;
  • сменная обувь (кроссовки или ботинки для легкого треккинга, сланцы);
  • солнцезащитные очки;
  • головной убор от солнца, крем от загара (коэффициент защиты не менее 15);
  • средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, шампунь, полотенце, туалетная бумага);
  • необходимые индивидуальные лекарственные средства;
  • мази и репелленты от кровососущих насекомых;
  • по желанию: рыболовные снасти, фото-видео аппаратура, надувной матрас, надувная подушка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.

Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.

Используйте репелленты от клещей.

Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).

Основные пункты подготовки до поездки:

  • за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
  • оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Какое предоставляется снаряжение?

Двухместные пластиковые байдарки «Pamlico 135T», оборудованные удобными регулируемыми мягкими сиденьями; двух-трехместные байдарки «Таймень», каркасно-надувные байдарки «Хатанга», двух-трехместные палатки с тамбуром, спальники, коврики, спасжилеты, индивидуальные гермомешки объемом 70 литров, гермомешки для фото и видеоаппаратуры объемом 12 литров. Походная баня.

Будет ли сотовая связь на маршруте?

Сотовая связь неустойчивая, полное отсутствие связи на 20% маршрута.

Кто нас будет сопровождать?

2-3 опытных инструктора-проводника. Все личное снаряжение перевозится на байдарках.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
19 июля 2023
Все по расписанию! Хорошие впечатления. Команда - великолепная. Сергей и алексей - просто чудо! Спасибо большое! непременно поеду еще с ними!
М
13 авг 2023
Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!
Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!
Н
25 июля 2023
все быстро и организованно

Тур входит в следующие категории Калуги

Можно с детьмиСплавы и рафтингВодные развлеченияВсе туры3-дневные турыНа байдарках

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