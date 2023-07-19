Жиздра довольно узкая, ее берега мало населены, окрестные леса богаты грибами и ягодами, по берегам часто встречаются песчаные пляжи.
Живописные пейзажи средней полосы России, в сочетании с чистейшей водой, делают отдых на реке ярким и запоминающимся.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча с группой, прибытие к месту ночевки
Выезд из г. Москвы с Киевского вокзала поездами № 7007, 6161, 7009.
Билеты поступают в продажу за 10 дней до даты поездки. Станция назначения Калуга 1.
22:00 Встреча на станции Калуга 1.
Посадка в микроавтобус и отправление к месту начала сплава.
23:30 Прибытие к месту ночевки.
Поздний ужин.
Начало сплава. Походная баня
09:00 Завтрак в походных условиях.
11:00 Упаковываем вещи, проходим инструктаж по технике безопасности и практические занятия по основам гребли под руководством инструктора.
Начало сплава.
Отправляемся в путь.
13:00 Остановка на обед в походных условиях.
15:00 Продолжение сплава по реке.
17:00 Прибытие к месту стоянки и ночевки.
Установка палаток, обустройство лагеря.
19:00 Ужин в походных условиях.
21:00 Походная баня, игры и развлечения у костра.
Во время сплава наша команда будет проходить места, где в 1941 году шли ожесточенные бои.
По высоким берегам Жиздры всюду заросшие окопы мощной линии обороны времен Великой Отечественной, в которых без труда можно найти каски и гильзы от патронов.
Байдарки будут медленно скользить в неглубоком каньоне мимо сосновых боров и дубовых рощ, иногда цепляясь дном за черные стволы, лежащие на песчаном дне.
Любители рыбалки, захватив с собой спиннинг, могут рассчитывать на хороший улов рыбы для всей дружной компании.
А вечером есть прекрасная возможность попариться в походной бане, которая появится около самой воды.
Продолжение сплава. Отъезд
09:00 Завтрак в походных условиях.
11:00 Продолжение сплава по реке.
14:30 Обед в походных условиях.
16:30 Отъезд в г. Калугу.
19:16 Отъезд в Москву со станции Калуга 1 (электропоезда №7023 «Ласточка», №6115 пригородный поезд).
Время указано ориентировочное.
Порядок проведения мероприятий может быть изменен.
Проживание
Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.
Стоимость тура в зависимости от размещения и возраста участника, руб:
|Размещение/Даты заездов
|С 3 мая по 26 мая
|С 31 мая по 16 июня
|С 21 июня по 18 августа
|23 августа по 1 сентября
|Взрослый на основном месте
|11900
|12900
|13900
|12900
|Ребёнок 3-6 лет
|6000
|7000
|7000
|7000
|Ребёнок 7-12 лет
|10500
|11500
|12500
|11500
|Одноместное размещение
|13900
|14900
|15900
|14900
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Размещение в двух- и трехместных палатках кемпинговых TRAMP LAIR.
Походную баню инструктора ставят на берегу, топят. Так как она небольшая, парятся по 3-4 чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из г. Калуги до начала маршрута и обратно в г. Калугу
- Походное комплексное питание по программе
- Прокат инвентаря (палатки, байдарки/каноэ, гермомешки, спасательные жилеты, спальные мешки, туристические коврики, костровое оборудование, коллективный тент)
- Развлекательная программа
- Услуги инструктора
- Походная баня
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Калуги и обратно
- Продукты, не включенные в меню
- Дополнительные услуги
- Дополнительное снаряжение
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- сумка или рюкзак;
- нож;
- миска, кружка, ложка (не обязательно);
- небольшой фонарик (с комплектом сменных батареек);
- вкладыш в спальный мешок или простыню;
- удобная обувь для сплава (кеды или кроссовки);
- комплект теплых вещей (свитер, куртка, шерстяные носки);
- комплект сменной одежды на случай ухудшения погоды;
- накидку от дождя или непромокаемую куртку;
- сменная обувь (кроссовки или ботинки для легкого треккинга, сланцы);
- солнцезащитные очки;
- головной убор от солнца, крем от загара (коэффициент защиты не менее 15);
- средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, шампунь, полотенце, туалетная бумага);
- необходимые индивидуальные лекарственные средства;
- мази и репелленты от кровососущих насекомых;
- по желанию: рыболовные снасти, фото-видео аппаратура, надувной матрас, надувная подушка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.
Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.
Используйте репелленты от клещей.
Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).
Основные пункты подготовки до поездки:
- за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
- оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Какое предоставляется снаряжение?
Двухместные пластиковые байдарки «Pamlico 135T», оборудованные удобными регулируемыми мягкими сиденьями; двух-трехместные байдарки «Таймень», каркасно-надувные байдарки «Хатанга», двух-трехместные палатки с тамбуром, спальники, коврики, спасжилеты, индивидуальные гермомешки объемом 70 литров, гермомешки для фото и видеоаппаратуры объемом 12 литров. Походная баня.
Будет ли сотовая связь на маршруте?
Сотовая связь неустойчивая, полное отсутствие связи на 20% маршрута.
Кто нас будет сопровождать?
2-3 опытных инструктора-проводника. Все личное снаряжение перевозится на байдарках.