Авторские туры в Калуге

Туры по городам России
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Выходные в Калуге
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Выходные в Калуге
Калуга
Сегодня
2 мая
7 мая
9 мая
18 900 за человека
Фототур «Литературные выходные в Калуге»
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Фототур «Литературные выходные в Калуге»
Киевское направление Московской железной дороги, с...
16 сен
23 сен
30 сен
7 окт
17 500 за человека
Засечная черта. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Засечная черта. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов
Россия, Москва
9 мая
8 июня
6 июля
7 сен
18 090 за человека
Поход на байдарках по реке Угра
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Поход на байдарках по реке Угра
г. Калуга
23 июня
15 авг
21 900 за человека
Зимние русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
🚌 На автобусе
скидка
11%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимние русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Россия, Москва
5 окт
3 ноя
от 2200019 590 за человека
Засечная черта зимой. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов
🚌 На автобусе
скидка
14%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Засечная черта зимой. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов
Россия, Москва
3 ноя
от 2100018 090 за человека
Губернские зарисовки Московской, Калужской и Тульской областей
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Губернские зарисовки Московской, Калужской и Тульской областей
Москва, метро Юго-Западная
Сегодня
9 мая
8 июня
22 июня
от 13 590 за человека
По Калужскому тракту
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
По Калужскому тракту
Москва, метро Юго-Западная
9 мая
8 июня
22 июня
6 июля
от 12 590 за человека
На байдарках по реке Рессета - Жиздра
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
На байдарках по реке Рессета - Жиздра
г. Калуга
6 июня
21 900 за человека
Жиздра. Сплав на байдарках и каноэ
🚣‍♂️ На байдарках
🚣 Прогулки на каяках
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Жиздра. Сплав на байдарках и каноэ
Калуга
3 мая
17 мая
24 мая
31 мая
от 11 900 за человека
Большие выходные в Калуге
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Большие выходные в Калуге
Россия, Москва
9 мая
20 490 за человека
Русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Россия, Москва
9 мая
8 июня
6 июля
3 авг
19 590 за человека
Большое Калужское кольцо
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Большое Калужское кольцо
Россия, Москва
9 мая
8 июня
6 июля
3 авг
16 190 за человека
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
г. Калуга
8 июня
20 900 за человека
Калуга, ты просто космос: путешествие в купеческом стиле
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Калуга, ты просто космос: путешествие в купеческом стиле
Побывать на гастрономическом спектакле, насладиться русской кухней и расслабиться в термах
Вокзал Калуга-1, 10:31
2 мая
7 мая
14 мая
16 мая
19 900 за человека
Большое Калужское кольцо. Зимнее путешествие
🚌 На автобусе
скидка
11%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Большое Калужское кольцо. Зимнее путешествие
Россия, Москва
5 окт
3 ноя
2100018 590 за человека
Большие зимние выходные в Калуге
🚌 На автобусе
скидка
11%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Большие зимние выходные в Калуге
Россия, Москва
3 ноя
2300020 490 за человека
Калужские выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Калужские выходные
Москва
9 мая
3 авг
7 сен
от 13 890 за человека
Императорский маршрут по Калужской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Императорский маршрут по Калужской области
Калуга
9 мая
15 июня
13 июля
10 авг
от 14 190 за человека
По Калужскому тракту зимой
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
По Калужскому тракту зимой
Москва, метро Юго-Западная
5 окт
19 окт
3 ноя
23 ноя
от 1400012 590 за человека

Что посмотреть в Калуге на экскурсиях?

В Калуге много красивых исторических зданий, интересных специализированных музеев, архитектурных достопримечательностей и современных арт-объектов — их хочется не просто посмотреть, но и запечатлеть на фото. Их обязательно рекомендуется увидеть — они уникальны и прекрасно передают дух этого замечательного города

Местные экскурсоводы

И в самой Калуге, и в Калужской области множество мест и объектов, стоящих посещения. Выбирайте экскурсии в каталоге на нашем сайте — ознакомьтесь с их тематикой, отзывами, сравните цены. В город можно приехать даже на 1 день или выходные — за это время можно посмотреть город и сходить в самые интересные места, но лучше делать это с гидом, знающим и любящим Калугу. Поездка обойдется дешево, а впечатлений останется море!

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    13 марта 2024
    Зимние русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
    Добрый день, тур организован хорошо, нам очень повезло с гидом Владимиром. Если брать общее впечатление, то оно положительное. Из минусов организаторских, хочу отметить, при заселении в гостиницу, одновременно приехало 3 автобуса по 40 человек, работал один менеджер, она должна была сканировать паспорта, и подписывать документы, собственно говорят, заселение затягивается (гостиница Амбасодор). Еще момент, возможно я упустила и информация была, но все же стоит обращать внимание, что данная гостиница, хоть и в черте города, но фактически это уже пригород, и до центра 20 минут на такси. Сама гостиница хорошая, но все же стоит понимать, что придется ехать в центр на такси, а это примерно 500 руб. в одну сторону и еще ожидание. Второй момент минус-это посещение ясной поляны, на нее закладываются 2 часа и в него входит свободное время. К сожалению за 2 часа посетить основной дом + флигель + могилу не возможно, это ровно 2,5 часа и собственно свободного времени нет, даже купить сувенир. Третий момент, это питание, из трех дней, только еда в Туле, была вкусной. В первый день, из минусов, абсолютно невкусная варенная картошка, хотя я уж не знаю, как можно было ее испортить и рыба под майонезом, что тоже странный выбор, рыба продукт специфичный и не все ее едят, особенно дети. А в третий день в Серпухове, обед так же, был не очень вкусным, суп с разваренными макаронами, и арестная булочка, рис и каток в были нормальными. К сожалению, поскольку это групповое питание, и времени на заказывание блюд нет, то организаторам стоит обратить внимание на выбор кафе и меню по питанию. Все что касается экскурсий и сопровождения, все было на достойном уровне.
  • Г
    Голубева
    1 марта 2024
    Засечная черта зимой. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов
    В первый день сопровождающий экскурсовод про засечную черту ничего особо не рассказывал; 2 и 3-й день - экскурсоводы отработали на «5».
  • Н
    Нудель
    28 февраля 2024
    Зимние русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
    Организатором довольны
  • Н
    Нудель
    28 февраля 2024
    Губернские зарисовки Московской, Калужской и Тульской областей
    Туром довольны, кроме обеда в Ясной Поляне
  • Л
    Лидия
    28 ноября 2023
    Зимние русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
    Всем огромное СПАСИБО за отлично организованную поездку.
  • Л
    Любовь
    27 ноября 2023
    Большие зимние выходные в Калуге
    Гид активный, водитель домой домчал часа на 1,5 раньше обещанного. Ночлег в хорошей гостинице, еда вполне съедобная.
  • В
    Вотинцева
    7 ноября 2023
    Губернские зарисовки Московской, Калужской и Тульской областей
    Несколько слов о поездке по маршруту Губернские зарисовки. Отличный тур, рекомендуем. Интересно, в то же время не утомительно. Был очень хороший экскурсовод Владимир, от которого мы узнали много нового, и в то же время он разбавлял повествование байками, шутками, веселыми историями - словом, не давал скучать. Мы были в постоянном диалоге.
    Несколько слов о поездке по маршруту Губернские зарисовки. Отличный тур, рекомендуем. Интересно, в то же времяНесколько слов о поездке по маршруту Губернские зарисовки. Отличный тур, рекомендуем. Интересно, в то же времяНесколько слов о поездке по маршруту Губернские зарисовки. Отличный тур, рекомендуем. Интересно, в то же времяНесколько слов о поездке по маршруту Губернские зарисовки. Отличный тур, рекомендуем. Интересно, в то же время
  • Т
    Татьяна
    7 ноября 2023
    Губернские зарисовки Московской, Калужской и Тульской областей
    Поездка в Ясную поляну - чудесная, а вот Тулу совсем не посмотрели. С Калугой тоже самое вышло, В имении Гончаровых долго были, уже все маялись, все пересмотрели, а городу Калуге внимание не уделили. Ну тут к гиду вопросы, конечно.
  • С
    Светлана
    24 июня 2023
    Засечная черта. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов
    Интересный тур, я бы даже сказала, духовный, поскольку в туре предусмотрено большое количество церквей и святых мест. Не всем подойдет.
    Интересный тур, я бы даже сказала, духовный, поскольку в туре предусмотрено большое количество церквей и святых местИнтересный тур, я бы даже сказала, духовный, поскольку в туре предусмотрено большое количество церквей и святых местИнтересный тур, я бы даже сказала, духовный, поскольку в туре предусмотрено большое количество церквей и святых местИнтересный тур, я бы даже сказала, духовный, поскольку в туре предусмотрено большое количество церквей и святых мест
  • С
    Светлана
    11 мая 2023
    Большие выходные в Калуге
    Тур "Большие выходные в Калуге" очень понравился! Посетили очень много интересных мест. Замечательный гид Александр Николаевич рассказывал нам о природе, истории, великих людях Калужского края, спасибо ему.
    Тур &quot;Большие выходные в Калуге&quot; очень понравился! Посетили очень много интересных мест. Замечательный гид Александр НиколаевичТур &quot;Большие выходные в Калуге&quot; очень понравился! Посетили очень много интересных мест. Замечательный гид Александр НиколаевичТур &quot;Большие выходные в Калуге&quot; очень понравился! Посетили очень много интересных мест. Замечательный гид Александр НиколаевичТур &quot;Большие выходные в Калуге&quot; очень понравился! Посетили очень много интересных мест. Замечательный гид Александр НиколаевичТур &quot;Большие выходные в Калуге&quot; очень понравился! Посетили очень много интересных мест. Замечательный гид Александр НиколаевичТур &quot;Большие выходные в Калуге&quot; очень понравился! Посетили очень много интересных мест. Замечательный гид Александр НиколаевичТур &quot;Большие выходные в Калуге&quot; очень понравился! Посетили очень много интересных мест. Замечательный гид Александр НиколаевичТур &quot;Большие выходные в Калуге&quot; очень понравился! Посетили очень много интересных мест. Замечательный гид Александр НиколаевичТур &quot;Большие выходные в Калуге&quot; очень понравился! Посетили очень много интересных мест. Замечательный гид Александр НиколаевичТур &quot;Большие выходные в Калуге&quot; очень понравился! Посетили очень много интересных мест. Замечательный гид Александр Николаевич

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге

Самые популярные туры в Калуге
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 20
  1. Выходные в Калуге
  2. Фототур «Литературные выходные в Калуге»
  3. Засечная черта. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов
  4. Поход на байдарках по реке Угра
  5. Зимние русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Сколько стоит тур в Калуге в апреле 2024
Сейчас в Калуге можно забронировать 20 авторских туров от 11 900 ₽ до 21 900 ₽ со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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