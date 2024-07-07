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Здравствуй, Камчатка! Приветственная вечеринка на Халактырском пляже

Наш тур на Камчатку начинается! Прибытие группы в Петропавловск-Камчатский. Мы просим всех участников прибыть в аэропорт Елизово (PKC) не позднее 13:00-13:30 часов по местному времени. Если же вы прилетаете после указанного времени, мы сможем заказать вам такси до пляжа или отеля.

Если в расписании отсутствуют подходящие рейсы, вы можете прилететь на Камчатку на сутки или двое раньше основной группы и остановиться в отелях, рядом с аэропортом.

Так, вы еще лучше сможете адаптироваться к дальневосточному часовому поясу, а в день начала программы, мы заберем вас из этих отелей в 14 часов.

Участники, проживающие в других отелях, прибывают для встречи с основной группой, на стоянку аэропорта, к 13:30 самостоятельно.

Встреча в аэропорту, групповой трансфер на Халактырский лавовый пляж в 14:00.

Мы приглашаем вас на крабовую приветственную вечеринку. Сегодня мы сознательно решили «зажечь» и не дать вам уснуть до вечера. Именно так вам будет легче адаптироваться к дальневосточному часовому поясу. Проверено!

Мочим ножки в океанской волне, наслаждаемся океанским простором, лакомимся крабами, икрой, рыбными деликатесами, запивая все это «безобразие» сухим вином.

Знакомство группы, раздача наших фирменных сувениров. Трансфер в отель. Долгожданный отдых и сон.

Пакет питания: фуршет с морепродуктами и сухим вином.