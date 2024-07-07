Камчатка с комфортом
Поднимемся на конус вулкана и при желании слетаем на вертолёте к Курильскому озеру или в Долину гейзеров. Каждый вечер мы будем возвращаться уютный отель. Никаких палаток, перекусов на ветру или под дождем, никаких туалетов в кантри стиле. Всё комфортно, уютно и вкусно. Мы уже всё приготовили для вашего полноценного отпуска, остаётся только наслаждаться и отдыхать!
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Программа тура по дням
Здравствуй, Камчатка! Приветственная вечеринка на Халактырском пляже
Наш тур на Камчатку начинается! Прибытие группы в Петропавловск-Камчатский. Мы просим всех участников прибыть в аэропорт Елизово (PKC) не позднее 13:00-13:30 часов по местному времени. Если же вы прилетаете после указанного времени, мы сможем заказать вам такси до пляжа или отеля.
Если в расписании отсутствуют подходящие рейсы, вы можете прилететь на Камчатку на сутки или двое раньше основной группы и остановиться в отелях, рядом с аэропортом.
Так, вы еще лучше сможете адаптироваться к дальневосточному часовому поясу, а в день начала программы, мы заберем вас из этих отелей в 14 часов.
Участники, проживающие в других отелях, прибывают для встречи с основной группой, на стоянку аэропорта, к 13:30 самостоятельно.
Встреча в аэропорту, групповой трансфер на Халактырский лавовый пляж в 14:00.
Мы приглашаем вас на крабовую приветственную вечеринку. Сегодня мы сознательно решили «зажечь» и не дать вам уснуть до вечера. Именно так вам будет легче адаптироваться к дальневосточному часовому поясу. Проверено!
Мочим ножки в океанской волне, наслаждаемся океанским простором, лакомимся крабами, икрой, рыбными деликатесами, запивая все это «безобразие» сухим вином.
Знакомство группы, раздача наших фирменных сувениров. Трансфер в отель. Долгожданный отдых и сон.
Пакет питания: фуршет с морепродуктами и сухим вином.
Морской поход и свидание с китами
Ранним утром отправляемся в порт и заходим на борт нашей океанской яхты. Cегодня мы запланировали 10-часовой морской поход в бухту Русскую. Завтрак, обед и ужин наш повар приготовит на борту яхты.
Цель-минимум: насладиться морским простором и увидеть колонию ластоногих. Цель-максимум: напроситься на свидание с китами и косатками. Желающие cмогут испытать удачу на морской рыбалке и добудут рыбу для нашего обеда и ужина.
Возвращение в порт около 17:45. Групповой трансфер и отдых в отеле (или в термальном бассейне отеля).
Внимание! Большинство наших коллег в целях экономии предлагают более короткий выход в море, всего лишь на 4-5 часов, а не на 9-10, как делаем мы.
Такой маршрут обычно ограничен островом Старичков. В этом укороченном морском походе ваши шансы увидеть китов и касаток минимальны. Мы же никогда не экономим на впечатлениях наших гостей и стараемся показать все самое лучшее!
Пакет питания: завтрак, обед, ужин.
Ваш первый вулкан
После завтрака запланирован радиальный выезд к подножию вулкана Горелый или Мутновский. Выбор вулкана остается за руководителем группы, в зависимости от погодных условий и текущего состояния вулкана и тропы к нему. Наши горные гиды проведут вас к изумительной кальдере с бирюзовым озером.
Подъем проходит по маркированной тропе. Это не категорийный маршрут, вам не понадобится специальное снаряжение или альпинистские навыки.
Тем не менее, подъем на вулкан потребует от вас целеустремленности и упорства, ведь это не прогулка по парку, а небольшое восхождение с набором высоты 800 метров от точки старта.
Мы пройдем маршрут в спокойном темпе за 2,5-3,5 часа, с остановками на отдых и глоток ароматного чая. На вершине мы поздравим вас с первым вулканом в жизни.
Возвращаемся к нашему вездеходу, обедаем и направляемся в отель для полноценного отдыха. Вы это заслужили!
Пакет питания: завтрак, обед.
Сплав по реке
Сегодня мы отправляемся на сплав на наших новых рафтах. Пока мы едем к месту начала сплава, наши сотрудники уже готовят снаряжение на берегу, собирают и надувают рафты, проверяют рыболовные снасти и обязательные спасательные жилеты.
После подробного инструктажа по технике безопасности рассаживаемся на рафты и отправляемся к нашим новым приключениям.
Спокойная нерестовая река, как извилистая дорога, будет петлять вдоль долины, а за каждым поворотом открываются красивейшие виды на вулканы.
На пути у нас есть шанс увидеть медведей-рыбаков, которые караулят на мелях своего лосося. Мы видим их не каждый раз, но шанс довольно большой.
Сделаем остановку в самом красивом и безопасном месте, где под руководством нашего инструктора вы поймаете своего лосося. И, конечно, как мы и обещали, наш повар приготовит вкуснейшую уху с дымком.
По окончании сплава мы едем на термальные источники. Не забудьте прихватить купальники, плавки и полотенца.
Наверное, вы уже догадались, как вы завершите этот день? Правильно, в тихом и уютном отеле или небольшом термальном бассейне, на нашей территории.
Пакет питания: завтрак, обед.
Камчатские Альпы
Сегодня мы запланировали еще один двухчасовой треккинг в красивейшее место. На этот раз наша цель — горный массив Вачкажец.
Вас ждет, без преувеличения, путешествие в камчатские Альпы. Рощи каменной березы, заснеженная вершина вулкана Вачкажец, бирюзовое горное озеро, водопады и цветущие, всеми цветами радуги, горные луга… Путь до подножия вулкана Вачкажец мы преодолеем за 2-2,5 часа неспешной ходьбы без набора высоты.
После возвращения к нашему вездеходу, вас ждет полноценный обед и возвращение в комфортное лоно цивилизации.
Пакет питания: завтрак, обед.
День импровизаций
Камчатка настолько разнообразна, что мы заложили этот день на реализацию ваших собственных планов. «Меню» этого дня может выглядеть примерно так:
- Вертолетная экскурсия на Курильское озеро (медведи) — 52000 рублей с человека;
- Вертолетная экскурсия в долину Гейзеров и кальдеру вулкана Узон (гейзеры, вулканы) — 52000 рублей с человека;
- Однодневная рыбалка с профессиональным гидом на реке Большая (250 км от Петропавловска-Камчатского) — 12000 рублей. Первая половина июля — чавыча, вторая половина июля — чавыча, горбуша, август-горбуша;
- Экскурсия в музей вулканологии (очень интересно, особенно, с экскурсоводом) — от 2000 рублей;
- Экскурсия в краеведческий музей — от 500 рублей;
- Поход на рыбный рынок — стоимость не имеет исчисления, особенно если пойти туда на голодный желудок;
- Просто выспаться после насыщенных дней программы или расслабиться в бассейне с горячей термальной водой, который находится на территории нашего отеля.
Вам лишь останется выбрать собственное направление, а мы поможем это реализовать.
Вы можете бронировать свои активности на этот день, не ранее, чем за 5-7 дней до начала тура.
Пакет питания: завтрак.
До свидания, Камчатка
Наше путешествие по Камчатке завершается! В 12:00 групповой трансфер доставит вас на рыбный рынок, а к 14 часам дня — в аэропорт.
Для участников, вылетающих утренними рейсами, самостоятельный трансфер в аэропорт. Слезы расставания! До свидания, Камчатка!
Пакет питания: завтрак.
Важно! Мы оставляем за собой право изменить программу тура по Камчатке, по погодным или иным причинам, в том числе — с изменением набора включенных активностей. Рекомендуем бронировать ваши экскурсии на 6 день программы только после согласования с руководителем группы!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Все дни программы мы размещаемся в новой, уютной гостинице с туалетом и душем в каждом номере и термальным бассейном на территории отеля.
Группы, начинающие маршрут в воскресенье и в понедельник, размещаются в разных гостиницах, но каждая из них имеет свой термальный бассейн. Фото 1-4 — для групп, стартующих в воскресенье, фото 4-8 — для групп, прилетающих в понедельник.
Одноместное размещение возможно, по запросу. Стоимость одноместного размещения — 25000 руб.
Пары с детьми можем разместить в просторных номерах площадью 35м2 с одной двуспальной кроватью и одной стандартной. Такое размещение возможно для групп, чей маршрут начинается в воскресенье.
Также возможно размещение по 1 или 2 человека в просторных трехместных номерах 35м2.
Варианты проживания
Гостиница
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Двухместное размещение в уютной гостинице на 6 ночей
- Однодневный сплав по реке, с рыбалкой и ухой на костре от нашего повара
- Морской поход в бухту Русская на «свидание» с китами и косатками, морская рыбалка
- Сопровождение группы лучшими гидами
- Питание согласно программе (B-завтрак/L-обед/Lb-ланч бокс/D-ужин, пакет питания указан в конце описания каждого дня)
- Все трансферы по программе
- Оформление разрешений для нахождения групп в национальном парке
- Регистрация всех групп в управлении МЧС
- Крабовая приветственная вечеринка с вином и морепродуктами
- Что не входит
- Перелет до а/п Петропавловска-Камчатского (код аэропорта PKC)
- Одноместное размещение — 25000 рублей, вносится одновременно с депозитом
- Персональные расходы и траты
- Питание, не указанное в плане дня
- Алкогольные напитки, кроме включенных в первый день программы (1 бутылка вина на 2 человека)
- Все остальное, что не перечислено в параграфе «Включено»
- Место начала и завершения?
- Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) имени Витуса Беринга
- Почему мы рекомендуем бронировать тур на Камчатку за 6-8 месяцев до начала программы?
Ответ простой. Вы сможете существенно сэкономить на билетах. Бронируя тур, в идеале, за 6-8 месяцев, вы гарантированно купите билеты на Камчатку, по цене 25-27 тысяч рублей, туда и обратно.
Ближе к началу сезона, начиная с марта-апреля, цены на билеты могут быть уже 30-35 тысяч рублей, а в сезон, начиная с мая, цена доходит до 55-65 тысяч рублей. Проверено за многие годы. В этом году мы снова ожидаем пик туристической активности у нас, на Камчатке, и поверьте, авиакомпании не забудут отразить это в цене на билеты.
Не откладывайте вашу бронь, даже если расписания на лето еще нет. Мы научим вас, как "караулить" правильную цену на перелет.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору