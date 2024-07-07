Камчатка с комфортом: киты, вулканы, медведи

Групповой тур на Камчатке

Камчатка с комфортом

В этом туре мы увидим всё самое лучшее, что вмещает в себя Камчатка! Нас ждёт крабовая вечеринка на лавовом пляже, морской поход к китам и косаткам, сплавы по реке мимо медведей-рыбаков.

Поднимемся на конус вулкана и при желании слетаем на вертолёте к Курильскому озеру или в Долину гейзеров. Каждый вечер мы будем возвращаться уютный отель. Никаких палаток, перекусов на ветру или под дождем, никаких туалетов в кантри стиле. Всё комфортно, уютно и вкусно. Мы уже всё приготовили для вашего полноценного отпуска, остаётся только наслаждаться и отдыхать!
Камчатка с комфортом: киты, вулканы, медведи
Камчатка с комфортом: киты, вулканы, медведи
Камчатка с комфортом: киты, вулканы, медведи
Камчатка с комфортом: киты, вулканы, медведи
Камчатка с комфортом: киты, вулканы, медведи
Камчатка с комфортом: киты, вулканы, медведи
Камчатка с комфортом: киты, вулканы, медведи
Камчатка с комфортом: киты, вулканы, медведи
Камчатка с комфортом: киты, вулканы, медведи
Камчатка с комфортом: киты, вулканы, медведи
Камчатка с комфортом: киты, вулканы, медведи
Ближайшие даты:
7
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Что вас ожидает:

Крабовая вечеринка
Крабовая вечеринка
Устроим вечеринку на лавовом пляже с вином и камчатскими деликатесами
Яхтинг в океане
Яхтинг в океане
Отправимся в океанский поход по бухте Русская на свидание с китами и морскую рыбалку
Восхождение на вулкан
Восхождение на вулкан
В сопровождении гида поднимемся на действующий вулкан Горелый
Сплав на рафтах
Сплав на рафтах
Поплывём по спокойной реке наблюдать за медведями-рыбаками
Отдых на свой вкус
Отдых на свой вкус
При желании слетаем на вертолёте в Долину гейзеров или на Курильское озеро
Тёплая компания
Тёплая компания
Проведём время в кругу людей, имеющих такую же непреодолимую тягу к приключениям

Программа тура по дням

1 день

Здравствуй, Камчатка! Приветственная вечеринка на Халактырском пляже

Наш тур на Камчатку начинается! Прибытие группы в Петропавловск-Камчатский. Мы просим всех участников прибыть в аэропорт Елизово (PKC) не позднее 13:00-13:30 часов по местному времени. Если же вы прилетаете после указанного времени, мы сможем заказать вам такси до пляжа или отеля.

Если в расписании отсутствуют подходящие рейсы, вы можете прилететь на Камчатку на сутки или двое раньше основной группы и остановиться в отелях, рядом с аэропортом.

Так, вы еще лучше сможете адаптироваться к дальневосточному часовому поясу, а в день начала программы, мы заберем вас из этих отелей в 14 часов.

Участники, проживающие в других отелях, прибывают для встречи с основной группой, на стоянку аэропорта, к 13:30 самостоятельно.

Встреча в аэропорту, групповой трансфер на Халактырский лавовый пляж в 14:00.

Мы приглашаем вас на крабовую приветственную вечеринку. Сегодня мы сознательно решили «зажечь» и не дать вам уснуть до вечера. Именно так вам будет легче адаптироваться к дальневосточному часовому поясу. Проверено!

Мочим ножки в океанской волне, наслаждаемся океанским простором, лакомимся крабами, икрой, рыбными деликатесами, запивая все это «безобразие» сухим вином.

Знакомство группы, раздача наших фирменных сувениров. Трансфер в отель. Долгожданный отдых и сон.

Пакет питания: фуршет с морепродуктами и сухим вином.

Здравствуй, Камчатка! Приветственная вечеринка на Халактырском пляжеЗдравствуй, Камчатка! Приветственная вечеринка на Халактырском пляжеЗдравствуй, Камчатка! Приветственная вечеринка на Халактырском пляжеЗдравствуй, Камчатка! Приветственная вечеринка на Халактырском пляже
2 день

Морской поход и свидание с китами

Ранним утром отправляемся в порт и заходим на борт нашей океанской яхты. Cегодня мы запланировали 10-часовой морской поход в бухту Русскую. Завтрак, обед и ужин наш повар приготовит на борту яхты.

Цель-минимум: насладиться морским простором и увидеть колонию ластоногих. Цель-максимум: напроситься на свидание с китами и косатками. Желающие cмогут испытать удачу на морской рыбалке и добудут рыбу для нашего обеда и ужина.

Возвращение в порт около 17:45. Групповой трансфер и отдых в отеле (или в термальном бассейне отеля).

Внимание! Большинство наших коллег в целях экономии предлагают более короткий выход в море, всего лишь на 4-5 часов, а не на 9-10, как делаем мы.

Такой маршрут обычно ограничен островом Старичков. В этом укороченном морском походе ваши шансы увидеть китов и касаток минимальны. Мы же никогда не экономим на впечатлениях наших гостей и стараемся показать все самое лучшее!

Пакет питания: завтрак, обед, ужин.

Морской поход и свидание с китамиМорской поход и свидание с китамиМорской поход и свидание с китамиМорской поход и свидание с китамиМорской поход и свидание с китами
3 день

Ваш первый вулкан

После завтрака запланирован радиальный выезд к подножию вулкана Горелый или Мутновский. Выбор вулкана остается за руководителем группы, в зависимости от погодных условий и текущего состояния вулкана и тропы к нему. Наши горные гиды проведут вас к изумительной кальдере с бирюзовым озером.

Подъем проходит по маркированной тропе. Это не категорийный маршрут, вам не понадобится специальное снаряжение или альпинистские навыки.

Тем не менее, подъем на вулкан потребует от вас целеустремленности и упорства, ведь это не прогулка по парку, а небольшое восхождение с набором высоты 800 метров от точки старта.

Мы пройдем маршрут в спокойном темпе за 2,5-3,5 часа, с остановками на отдых и глоток ароматного чая. На вершине мы поздравим вас с первым вулканом в жизни.

Возвращаемся к нашему вездеходу, обедаем и направляемся в отель для полноценного отдыха. Вы это заслужили!

Пакет питания: завтрак, обед.

Ваш первый вулканВаш первый вулканВаш первый вулкан
4 день

Сплав по реке

Сегодня мы отправляемся на сплав на наших новых рафтах. Пока мы едем к месту начала сплава, наши сотрудники уже готовят снаряжение на берегу, собирают и надувают рафты, проверяют рыболовные снасти и обязательные спасательные жилеты.

После подробного инструктажа по технике безопасности рассаживаемся на рафты и отправляемся к нашим новым приключениям.

Спокойная нерестовая река, как извилистая дорога, будет петлять вдоль долины, а за каждым поворотом открываются красивейшие виды на вулканы.

На пути у нас есть шанс увидеть медведей-рыбаков, которые караулят на мелях своего лосося. Мы видим их не каждый раз, но шанс довольно большой.

Сделаем остановку в самом красивом и безопасном месте, где под руководством нашего инструктора вы поймаете своего лосося. И, конечно, как мы и обещали, наш повар приготовит вкуснейшую уху с дымком.

По окончании сплава мы едем на термальные источники. Не забудьте прихватить купальники, плавки и полотенца.

Наверное, вы уже догадались, как вы завершите этот день? Правильно, в тихом и уютном отеле или небольшом термальном бассейне, на нашей территории.

Пакет питания: завтрак, обед.

Сплав по рекеСплав по рекеСплав по рекеСплав по реке
5 день

Камчатские Альпы

Сегодня мы запланировали еще один двухчасовой треккинг в красивейшее место. На этот раз наша цель — горный массив Вачкажец.

Вас ждет, без преувеличения, путешествие в камчатские Альпы. Рощи каменной березы, заснеженная вершина вулкана Вачкажец, бирюзовое горное озеро, водопады и цветущие, всеми цветами радуги, горные луга… Путь до подножия вулкана Вачкажец мы преодолеем за 2-2,5 часа неспешной ходьбы без набора высоты.

После возвращения к нашему вездеходу, вас ждет полноценный обед и возвращение в комфортное лоно цивилизации.

Пакет питания: завтрак, обед.

Камчатские Альпы
6 день

День импровизаций

Камчатка настолько разнообразна, что мы заложили этот день на реализацию ваших собственных планов. «Меню» этого дня может выглядеть примерно так:

  • Вертолетная экскурсия на Курильское озеро (медведи) — 52000 рублей с человека;
  • Вертолетная экскурсия в долину Гейзеров и кальдеру вулкана Узон (гейзеры, вулканы) — 52000 рублей с человека;
  • Однодневная рыбалка с профессиональным гидом на реке Большая (250 км от Петропавловска-Камчатского) — 12000 рублей. Первая половина июля — чавыча, вторая половина июля — чавыча, горбуша, август-горбуша;
  • Экскурсия в музей вулканологии (очень интересно, особенно, с экскурсоводом) — от 2000 рублей;
  • Экскурсия в краеведческий музей — от 500 рублей;
  • Поход на рыбный рынок — стоимость не имеет исчисления, особенно если пойти туда на голодный желудок;
  • Просто выспаться после насыщенных дней программы или расслабиться в бассейне с горячей термальной водой, который находится на территории нашего отеля.

Вам лишь останется выбрать собственное направление, а мы поможем это реализовать.

Вы можете бронировать свои активности на этот день, не ранее, чем за 5-7 дней до начала тура.

Пакет питания: завтрак.

7 день

До свидания, Камчатка

Наше путешествие по Камчатке завершается! В 12:00 групповой трансфер доставит вас на рыбный рынок, а к 14 часам дня — в аэропорт.

Для участников, вылетающих утренними рейсами, самостоятельный трансфер в аэропорт. Слезы расставания! До свидания, Камчатка!

Пакет питания: завтрак.

Важно! Мы оставляем за собой право изменить программу тура по Камчатке, по погодным или иным причинам, в том числе — с изменением набора включенных активностей. Рекомендуем бронировать ваши экскурсии на 6 день программы только после согласования с руководителем группы!

До свидания, Камчатка

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Все дни программы мы размещаемся в новой, уютной гостинице с туалетом и душем в каждом номере и термальным бассейном на территории отеля.

Группы, начинающие маршрут в воскресенье и в понедельник, размещаются в разных гостиницах, но каждая из них имеет свой термальный бассейн. Фото 1-4 — для групп, стартующих в воскресенье, фото 4-8 — для групп, прилетающих в понедельник.

Одноместное размещение возможно, по запросу. Стоимость одноместного размещения — 25000 руб.

Пары с детьми можем разместить в просторных номерах площадью 35м2 с одной двуспальной кроватью и одной стандартной. Такое размещение возможно для групп, чей маршрут начинается в воскресенье.

Также возможно размещение по 1 или 2 человека в просторных трехместных номерах 35м2.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Гостиница

5 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Двухместное размещение в уютной гостинице на 6 ночей
  • Однодневный сплав по реке, с рыбалкой и ухой на костре от нашего повара
  • Морской поход в бухту Русская на «свидание» с китами и косатками, морская рыбалка
  • Сопровождение группы лучшими гидами
  • Питание согласно программе (B-завтрак/L-обед/Lb-ланч бокс/D-ужин, пакет питания указан в конце описания каждого дня)
  • Все трансферы по программе
  • Оформление разрешений для нахождения групп в национальном парке
  • Регистрация всех групп в управлении МЧС
  • Крабовая приветственная вечеринка с вином и морепродуктами
Что не входит
  • Перелет до а/п Петропавловска-Камчатского (код аэропорта PKC)
  • Одноместное размещение — 25000 рублей, вносится одновременно с депозитом
  • Персональные расходы и траты
  • Питание, не указанное в плане дня
  • Алкогольные напитки, кроме включенных в первый день программы (1 бутылка вина на 2 человека)
  • Все остальное, что не перечислено в параграфе «Включено»
Место начала и завершения?
Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) имени Витуса Беринга
Почему мы рекомендуем бронировать тур на Камчатку за 6-8 месяцев до начала программы?

Ответ простой. Вы сможете существенно сэкономить на билетах. Бронируя тур, в идеале, за 6-8 месяцев, вы гарантированно купите билеты на Камчатку, по цене 25-27 тысяч рублей, туда и обратно.

Ближе к началу сезона, начиная с марта-апреля, цены на билеты могут быть уже 30-35 тысяч рублей, а в сезон, начиная с мая, цена доходит до 55-65 тысяч рублей. Проверено за многие годы. В этом году мы снова ожидаем пик туристической активности у нас, на Камчатке, и поверьте, авиакомпании не забудут отразить это в цене на билеты.

Не откладывайте вашу бронь, даже если расписания на лето еще нет. Мы научим вас, как "караулить" правильную цену на перелет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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