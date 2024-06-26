Подняться на вулканы и расслабиться в горячих источниках
Вас ждут захватывающие треккинги на вулканы, сплав по Быстрой реке, купания в термальных источниках и вкуснейшие морские деликатесы.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|134 900 ₽
Описание
Организационные детали
Просьба учитывать погодные нюансы в регионе: мы оставляем за собой право менять очередность экскурсий, а также изменить маршрут вследствие неблагоприятных погодных условий!
Проживание. В отелях «Петропавловск», «Начальник Камчатки» или «Три лыжи», «Арсеньев», «Дабл Эль», «Пик 3456», «КлючОтель», «Крафт Хаус», «Версайлес», «Пеликен». Номера категории «эконом» с видом на вулканы или категории «стандарт», размещение двухместное. Возможны другие отели — по запросу, с коррекцией цены (при наличии мест). Возможен комбинированный вариант проживания: Петропавловск-Камчатский + Паратунка. Вы также можете забронировать отель или апартаменты самостоятельно, мы скорректируем стоимость тура.
Стоимость тура указана за 1 человека при двухместном размещении.
Питание. В программу входят завтраки в отеле и несколько обедов на экскурсиях. В один из обедов обязательно отведаем свежесваренную уху и крабов.
Программа тура по дням
Прогулки по Петропавловску-Камчатскому и первая встреча с вулканами
Мы встретим вас в аэропорту Петропавловска-Камчатского — Елизово. Сразу сядем на внедорожники и помчим к одному из самых известных арт-объектов Камчатки — «Здесь начинается Россия». Вы сможете сделать классные фотографии у скульптуры с медведицей и медвежонком на фоне сразу пяти камчатских вулканов.
Затем пообедаем в Петропавловске-Камчатском (в формате перекуса) и погуляем по городской набережной с видом на Авачинскую бухту. Вы услышите интересные факты из истории Камчатки и насладитесь свежим воздухом океана.
Затем у нас будет небольшой треккинг к Никольской сопке — поднимемся на высоту 108 метров и посмотрим на все сверху. При желании (за дополнительную плату) можно сходить в Вулканариум — это интерактивный музей, посвященный вулканам Камчатки.
После этого заселимся в отель и отдохнем.
Халактырский пляж, сопка Мишенная, смотровая Три брата, мыс Маячный
По желанию за доплату можем начать день романтично: встретим рассвет на берегу Тихого океана.
После завтрака в отеле отправимся на Халактырский пляж, чтобы прогуляться по чёрному вулканическому песку и сменить городской шум на шёпот волн. Пройдёмся по тематическим зонам и сделаем эффектные фотографии.
Следующая точка маршрута — смотровая площадка на сопке Мишенная. Из одного места вы увидите панорамный вид на Петропавловск-Камчатский, бескрайний Тихий океан, Авачинскую бухту и гряду вулканов. Постараемся не заполнить всю память смартфона сразу же (нас ожидает ещё множество головокружительных пейзажей) и поедем дальше.
Остановимся на смотровой площадке с видом на кекуры Три Брата — три столпообразные скалы, выступающие из воды, бухты Большая и Малая Лагерная.
Доберёмся до мыса Маячный — форпоста Камчатки со стороны Авачинской бухты. Здесь располагается Петропавловский маяк, а раньше находилась пограничная застава. Название мыс получил ещё в 19 веке — здесь зажигали сигнальные костры, помогающие морякам добраться до берега. Увидим с высоты каменный пляж у бухты с нависающими отвесными скалами. Место облюбовали птицы: тут и там они свили гнёзда прямо на валунах. Посетим эту локацию при наличии проезда для автотранспорта.
На берегу бухты Большая или Малая Лагерная устроим обед в виде перекуса с согревающим чаем под крики чаек и шум прибоя.
Вечером вернёмся в отель, ужин — самостоятельно.
Мини-долина гейзеров
Сегодня доберёмся до Вилючинского перевала с фантастическим видом сразу на несколько вулканов. Здесь есть необычные фотозоны — можно сделать красивые кадры.
Затем остановимся у Дачных источников недалеко от Мутновского вулкана. Это место напоминает знаменитую Долину гейзеров. Вы увидите, как «дышит» земля и сможете сделать эффектные фотографии.
После обеда поедем на Верхне-Паратунские источники — расслабимся после треккинга и вернёмся в гостиницу.
Восхождение на Авачинский вулкан или гору Верблюд
Сегодня встаем очень рано — нас ждет подъем на высоту 2741 метр! Плотно позавтракаем и отправимся на вершину. Восхождение на Авачинский вулкан занимает около 5-7 часов и требует хорошей физической подготовки. В награду за это вам откроются фантастические виды на Корякский вулкан, Авачинскую губу, Петропавловск-Камчатский и бескрайние просторы Тихого океана. Налюбовавшись вулканами и сделав отличные фотографии, будем возвращаться обратно в город. Спуск займет около трех-четырех часов.
Другой вариант программы — треккинг на гору Верблюд (этот маршрут проще и не требует специальной физической подготовки). Верблюд находится у подножия Авачинского вулкана, такое название гора получила из-за двух «горбов». Отсюда открываются великолепные виды на камчатские вулканы: Авачинский, Корякский, Козельский, Арик и Ааг.
Обязательно познакомимся с евражками — местными сусликами, которых здесь много. После треккинга на гору Верблюд вкусно пообедаем.
Треккинг на гору возможен только в благоприятную погоду.
Морская прогулка к острову Старичков
После завтрака вас ждёт пятичасовая морская прогулка. Экскурсия проходит в сборных группах до 15 человек на катере (возможно проведение индивидуальной морской прогулки за дополнительную плату). Помчим на катере к скалам Три брата и острову Старичков. Если повезёт, увидим дельфинов, касаток и китов. Встанем в одной из уютных бухточек Авачинского залива и устроим рыбалку — здесь хорошо клюет окунь, камбала и терпуга.
Затем у нас будет обед — краб и свежесваренная уха. Полюбуемся природой, послушаем щебет птиц и вернёмся в отель. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно погулять по городу.
За доплату вы также можете отправиться на морскую прогулку до бухты Русская. Путешествие займёт 10-12 часов.
Рафтинг по реке Быстрая
Выезжаем из гостиницы очень рано — в 4-5 утра. Закажите с вечера брекфаст-боксы и возьмите их с собой, чтобы перекусить в дороге.
Путь до реки не близкий — 136 км. Но это того стоит — вас ждёт невероятно красивый речной маршрут длиной 15 км: скалистые берега с кедровыми и берёзовыми рощами, бурная, но при этом не опасная река. Перед сплавом вы пройдете инструктаж и получите снаряжение. Затем распределимся по командам — по 3-4 человека на рафте.
Будем делать остановки в красивых местах — можно пофотографироваться и порыбачить (рыболовные снасти и сапоги мы выдадим). Возможно, увидим медведей с воды совсем близко — косолапые любят ловить в этих местах рыбу и не интересуются туристами, так что это безопасно.
Из улова сварим уху на обед, а если попадется рыба с икрой, гид подскажет, как сделать вкуснейшее лакомство — икру-пятиминутку.
Сытые и довольные отдохнем немного на природе и будем двигаться в обратный путь. В гостиницу мы вернёмся около 22 часов.
Вулканы, источники или Долина Гейзеров
После завтрака вас ждёт программа на выбор (за дополнительную плату): можно отправиться на озеро Толмачёво, покататься на джипах или полететь на вертолете в долину Гейзеров, Опасный каньон или вулканы. Многие экскурсии зависят от погоды и транспортной доступности на момент поездки, поэтому мы не стали включать их в программу заранее — определимся уже на месте.
Вариант 1: Экскурсия на озеро Толмачево, Медвежью чашу и Апачинский бассейн
Сделаем отличные снимки в фотозоне Древняя Береза Эрмана, прогуляемся к Медвежьей чаше — озеру, образованному из-за взрыва вулканического газа и пообедаем на берегу песчаного озера Толмачево (обед входит в стоимость). После этого заедем в Апачинский санаторий и искупаемся в целебных источниках. Вечером мы отвезем вас в Петропавловск-Камчатский или аэропорт.
Вариант 2: Джип-тур по камчатским источникам
Вас ждет купание в Малкинских и Начикинских источниках, а также в радоновых лечебных ванная Зеленовские Озерки.
Вариант 3: Прогулки на sup-бордах
Самый бюджетный и при этом интересный вариант — покататься на сапах. Вы увидите стоянку заброшенных кораблей и кекуры Три брата, а ещё сможете полюбоваться Петропавловском-Камчатским с нового ракурса.
Вариант 4: Вертолетная экскурсия
Этот вариант возможен только при летной погоде. Группа набирается до 24 человек, стоимость зависит от количества людей в группе — от 63 000 руб. за человека. Вы увидите фантастически красивое и дикое Курильское озеро. Здесь можно встретить много медведей — косолапые ловят здесь лосось, который идёт на нерест. Вы понаблюдаете медведей совсем близко, при этом вас будет сопровождать опытный гид — можете чувствовать себя в безопасности.
На вертолете можно отправиться также в долину Гейзеров. Огромное количество термальных источников, грязевых котлов и бурлящих гейзеров, взрывающиеся поисками воды и пара — ради такого стоит лететь так далеко! Ещё доберёмся до кальдеры (котловины) вулкана Узон, а потом заглянем в Налычевскую долину и искупается в горячих источниках.
По запросу можно подобрать и другой вертолетный маршрут.
Вариант 5: Опасный каньон и водопад Снежный Барс
Проехать по этому маршруту можно не всегда, так что программа будет зависеть от погодных условий. Доберёмся до Вилючинского перевала с фантастическим видом сразу на несколько вулканов. Здесь есть необычные фотозоны — можно сделать красивые кадры.
Потом доедем до одного из самых впечатляющих мест на Камчатке — каньона Опасный. Здесь находится огромный 89-метровый водопад. После обеда вас ждёт ещё один водопад Снежный Барс. Устроим небольшой треккинг, а потом поедем обратно в гостиницу.
Вариант 6: Массив Вачкажец
Вас ждёт путешествие к сопкам, живописным водоёмам и удивительно красивым лесам. Всё это появилось на основе лавы, фотографии здесь получаются фантастические! Мы пройдём по маршруту: озеро Тахколоч — цирк — водопады, — и насладимся видами камчатской природы. После треккинга пообедаем и поедем к Начикинским источникам, где можно будет искупаться.
Вариант 7: Вулкан Горелый
Сначала вас ждёт Вилючинский перевал с фантастическими видами на вулканы (как и в предыдущей программе), а потом доберёмся до вулкана Горелый. Это действующий вулкан, у которого около 30 кратеров. Устроим небольшой треккинг примерно на 2-3 часа. Если повезёт с погодой, вы увидите в кратерах небесно-голубые озера — невероятное зрелище!
После горячего обеда заглянем в лавовые пещеры, которые возникли в результате извержений. Затем вернёмся в отель.
Экскурсии на выбор: вертолеты, сапы и гейзеры
После завтрака вы можете выбрать ещё одну из программ, описанных выше. На Камчатке многое зависит от погоды, поэтому мы сделали два дня со свободной программой, чтобы можно было определиться уже на месте.
За сувенирами и домой
Позавтракаем и выселимся из отеля до 12:00. Заглянем на местный рынок и закупимся морепродуктами, камчатской икрой и сувенирами. С полными чемоданами деликатесов поедем в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта и в аэропорт
- Транспортное обслуживание на внедорожнике по программе
- Услуги гида-водителя
- Проживание в отеле (7 ночей)
- Питание: завтраки в отелях, обеды на включенных экскурсиях
- При группе от 3 участников вы можете запросить проведение тура в любую дату
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Одноместное размещение - доплата около 20 000 руб. (точную сумму запрашивайте)
- Рассвет на Халактырском пляже - 4000 руб. с человека
- Входные билеты в термальные бассейны и источники
- Экскурсия в музей Вулканариум: с аудиогидом - 1200 руб. с человека, с гидом - 1500 руб. с человека, с дегустацией 4 видов варенья - 2500 руб. с человека, с дегустацией рыбных деликатесов - 3500 руб. с человека
- Личные расходы
- Экскурсии, перечисленные для выбора, в седьмой и восьмой дни:
- Экскурсия на озеро Толмачево, Медвежью чашу и Апачинский бассейн - 12 000 руб. с человека
- Джип-тур по камчатским источникам - 12 000 руб. с человека
- Прогулки на sup-бордах - от 3500 руб. с человека
- Вертолетная экскурсия - от 63 000 руб. с человека при лётной погоде, группа до 24 человек
- Каньон Опасный и водопад Снежный Барс - 13 500 руб. с человека
- Путешествие на массив Вачкажец - 12 000 руб. с человека
- Морское путешествие в бухту Русская - 7500 руб. с человека
- Экскурсия на вулкан Горелый - 12 000 руб. /чел