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Авторский тур
7 дней
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
Поесть икру ложками, попробовать морские деликатесы, понаблюдать за китами и подняться на вулкан
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт. Время встречи ...
«Икра здесь льётся рекой, разнообразие рыбы не знает границ, а камчатского краба хоть раз в жизни должен попробовать каждый»
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
185 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
Покататься на лошадях возле вулканов, увидеть китов и влюбиться в Дальний Восток
Начало: Аэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском
«Весь улов нам приготовят повара прямо на палубе, так что на обед нас ждут рыбные деликатесы»
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
203 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
Совершить восхождение в кратеры вулканов, увидеть морского льва и порыбачить на яхте
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 15:30
«Подняться на действующие вулканы и попробовать свежесваренную уху из океанской рыбы, с ветерком промчаться на внедорожниках и прогуляться по Халактырскому пляжу с чёрным песком»
6 июля в 10:00
14 июля в 10:00
139 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В объятиях Камчатки: лёгкое и комфортное знакомство
Подняться на вулкан Горелый, пообедать у озера и порыбачить в Тихом океане
Начало: Петропавловск-Камчатский (Елизово), аэропорт, врем...
«Здесь же вы сможете оценить удовольствие от глубоководной рыбалки — все снасти будут подготовлены специально для вас»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
175 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав
Побывать в Мёртвом лесу, совершить сплав и порыбачить в Тихом океане с яхты
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 15:30
«На обед подадим пойманную вами свежую рыбку»
169 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Рыбалка на Камчатке
Начало: Петропавловск-Камчатский
«Это путешествие — отличная возможность попробовать себя в речной рыбалке, ведь именно с этим занятием Камчатка ассоциируется у большинства представителей мужского пола»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
119 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
7 дней
Камчатка с комфортом: киты, вулканы, медведи
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
«Нас ждёт крабовая вечеринка на лавовом пляже, морской поход к китам и косаткам, сплавы по реке мимо медведей-рыбаков»
7 июля в 10:00
8 июля в 10:00
от 135 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Тур на Камчатку с комфортом. Все лучшее
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
«И, конечно, нас ждут вкуснейшие местные блюда из морепродуктов, а рыбу для ароматной ухи мы наловим сами»
12 июня в 10:00
15 июля в 10:00
160 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Комбинированный конный тур в Тимоновский заказник
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
«В этом туре мы собрали сразу несколько ярких впечатлений — конное путешествие по заказнику к высокогорному озеру Костакан у потухшего вулкана Бакенинг, джип-тур к Авачинскому вулкану и морскую прогулку с рыбалкой по бухте Русская»
20 июля в 10:00
3 авг в 10:00
156 875₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Легендарные маршруты Камчатки
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
«прибытие к бухте Русской, рыбалка, обед»
10 июня в 10:00
20 июня в 10:00
95 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Такая разная Камчатка: треккинги, морская прогулка и отдых на побережье
Порыбачить с борта в океане, отправиться к древнему вулкану и расслабиться в термальном бассейне
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, аэропорт Елизово, вре...
«Включены завтраки, приветственный бранч, два обеда в ланч-боксах, один рыбный обед и один ужин на пляже»
12 июня в 10:00
15 июля в 10:00
180 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина1 июня 2024Попала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общем вышло пополам, так как
- ААндрей27 февраля 2024Вся Камчатка за 14 днейСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ЮЮлия10 января 2024Вся Камчатка за 14 днейОгромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ААлександр30 августа 2023Камчатка без рюкзаков. Комбинированный турПрекрасная природа, красиво подобранные места, собралась хорошая компания, отличные гиды
- ККонстантин29 августа 2023Вся Камчатка за 14 днейОтлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
- ВВиталий6 августа 2023Камчатка без рюкзаков. Комбинированный турНам очень понравилось. Спасибо большое!!!
- ККирилл18 мая 2023Страна Вулканов VIP. 3 вертолетные экскурсииОтличная компания, классная команда! Брали тур на 10 дней. Все прошло супер. Хороший сервис, икра каждый день)) Нам очень повезло с сопровождающим гидом. Дмитрий молодец! Все вопросы решались оперативно. Однозначно рекомендую!
- ЮЮлия4 мая 2023Страна Вулканов VIP. 3 вертолетные экскурсииВсе четко и во время. Отличная экскурсионная программа с фуршетом на пляже, крабами и икрой. Мы в восторге от Камчатки. Рекомендуем.
- ВВиктория5 октября 2022Страна Вулканов VIP. 3 вертолетные экскурсииХочу выразить огромную благодарность вашей команде за наш замечательный отдых! Отдыхали с мужем в сентябре 2022г в групповом туре. Перед
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Рыбалка»
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Сколько стоит тур на Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "Рыбалка" можно забронировать 22 тура от 95 000 до 203 500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Хотите поехать половить рыбу на Камчатке 🎣? Нет ничего проще, на наших турх можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024