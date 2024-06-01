Исследовать домашние вулканы Камчатки и познакомиться с евражками
За два дня у нас будет два треккинга: сначала поднимемся на гору Верблюд и посмотрим на Авачинский, Корякский и Козельский вулканы.
А во второй день вас ждет восхождение на Авачинский вулкан — фантастические виды и невероятная красота природы! В путешествии вас будет сопровождать опытный гид, вечером будет костер с вкусным ужином и дружеским общением, а ночь проведем в палатках, любуясь звездным небом и красотой Камчатки.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|39 900 ₽
Описание
Организационные детали
Для восхождения обязательно необходимо надеть треккинговую обувь, непродуваемую одежду, термобелье, шапку, перчатки.
Оставляем за собой право менять программу тура вследствие неблагоприятных погодных условий. Мы — за безопасность: решение о выходе на маршрут принимает гид!
Проживание. Будем жить в палатках. Палатки, спальники и коврики предоставляются. Размещение по два человека в палатке.
Питание. В программу входят завтрак, два обеда и ужин. Это сытная походная еда на костре.
Уровень подготовки. Для участия в треккингах необходимо обладать хорошей физической подготовкой и быть способным идти в горку в течение 5-7 часов (с остановками в неторопливом темпе).
Программа тура по дням
Восхождение на гору Верблюд
Мы встретим вас в Петропавловске-Камчатском (в вашей гостинице или аэропорту Елизово) и поедем к горе Верблюд, которая находится у подножия Авачинского вулкана. Такое название гора получила из-за двух «горбов». Отсюда открываются великолепные виды на камчатские вулканы: Авачинский, Корякский, Козельский, Арик и Ааг.
Обязательно познакомимся с евражками — местными сусликами, которых здесь много. После прогулки к вулкану пообедаем и поставим палатки в красивом месте. Вечером разожжем костер, будем петь песни и общаться за вкусным ужином.
Треккинг на гору возможен только в благоприятную погоду.
Восхождение на Авачинский вулкан
Сегодня встаем очень рано — нас ждет подъем на высоту 2741 метр! Плотно позавтракаем и отправимся на вершину. Восхождение на Авачинский вулкан занимает около 5-7 часов и требует хорошей физической подготовки. В награду за это вам откроются фантастические виды на Корякский вулкан, Авачинскую губу, Петропавловск-Камчатский и бескрайние просторы Тихого океана.
Налюбовавшись вулканами и сделав отличные фотографии, будем возвращаться обратно в город. Спуск займет около трех-четырех часов. В Петропавловске-Камчатском наше путешествие закончится. До новых встреч!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание на внедорожнике по программе
- Услуги гида-водителя
- Услуга проводника на восхождение
- Проживание в палатках (двухместное размещение), все необходимое снаряжение (палатки, спальники, коврики) предоставляется
- Питание: 2 обеда, ужин, завтрак
- Страховка
- Тур состоится от трех участников
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского
- Личные расходы