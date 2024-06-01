Для восхождения обязательно необходимо надеть треккинговую обувь, непродуваемую одежду, термобелье, шапку, перчатки.

Оставляем за собой право менять программу тура вследствие неблагоприятных погодных условий. Мы — за безопасность: решение о выходе на маршрут принимает гид!

Проживание. Будем жить в палатках. Палатки, спальники и коврики предоставляются. Размещение по два человека в палатке.

Питание. В программу входят завтрак, два обеда и ужин. Это сытная походная еда на костре.

Уровень подготовки. Для участия в треккингах необходимо обладать хорошей физической подготовкой и быть способным идти в горку в течение 5-7 часов (с остановками в неторопливом темпе).