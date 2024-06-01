Домашние вулканы Камчатки: восхождения на Авачинский вулкан и гору Верблюд
Авторский тур на Камчатке

Исследовать домашние вулканы Камчатки и познакомиться с евражками

Это путешествие отлично подойдет для тех, кто любит много ходить и любоваться природными видами.

За два дня у нас будет два треккинга: сначала поднимемся на гору Верблюд и посмотрим на Авачинский, Корякский и Козельский вулканы.

А во второй день вас ждет восхождение на Авачинский вулкан — фантастические виды и невероятная красота природы! В путешествии вас будет сопровождать опытный гид, вечером будет костер с вкусным ужином и дружеским общением, а ночь проведем в палатках, любуясь звездным небом и красотой Камчатки.
Домашние вулканы Камчатки: восхождения на Авачинский вулкан и гору Верблюд
Домашние вулканы Камчатки: восхождения на Авачинский вулкан и гору Верблюд
Домашние вулканы Камчатки: восхождения на Авачинский вулкан и гору Верблюд
Ближайшие даты:
1
июн
4
июн
8
июн
11
июн
15
июн
18
июн
22
июн
Ещё
даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Для восхождения обязательно необходимо надеть треккинговую обувь, непродуваемую одежду, термобелье, шапку, перчатки.
Оставляем за собой право менять программу тура вследствие неблагоприятных погодных условий. Мы — за безопасность: решение о выходе на маршрут принимает гид!

Проживание. Будем жить в палатках. Палатки, спальники и коврики предоставляются. Размещение по два человека в палатке.

Питание. В программу входят завтрак, два обеда и ужин. Это сытная походная еда на костре.

Уровень подготовки. Для участия в треккингах необходимо обладать хорошей физической подготовкой и быть способным идти в горку в течение 5-7 часов (с остановками в неторопливом темпе).

Программа тура по дням

1 день

Восхождение на гору Верблюд

Мы встретим вас в Петропавловске-Камчатском (в вашей гостинице или аэропорту Елизово) и поедем к горе Верблюд, которая находится у подножия Авачинского вулкана. Такое название гора получила из-за двух «горбов». Отсюда открываются великолепные виды на камчатские вулканы: Авачинский, Корякский, Козельский, Арик и Ааг.

Обязательно познакомимся с евражками — местными сусликами, которых здесь много. После прогулки к вулкану пообедаем и поставим палатки в красивом месте. Вечером разожжем костер, будем петь песни и общаться за вкусным ужином.

Треккинг на гору возможен только в благоприятную погоду.

Восхождение на гору ВерблюдВосхождение на гору ВерблюдВосхождение на гору ВерблюдВосхождение на гору Верблюд
2 день

Восхождение на Авачинский вулкан

Сегодня встаем очень рано — нас ждет подъем на высоту 2741 метр! Плотно позавтракаем и отправимся на вершину. Восхождение на Авачинский вулкан занимает около 5-7 часов и требует хорошей физической подготовки. В награду за это вам откроются фантастические виды на Корякский вулкан, Авачинскую губу, Петропавловск-Камчатский и бескрайние просторы Тихого океана.

Налюбовавшись вулканами и сделав отличные фотографии, будем возвращаться обратно в город. Спуск займет около трех-четырех часов. В Петропавловске-Камчатском наше путешествие закончится. До новых встреч!

Восхождение на Авачинский вулканВосхождение на Авачинский вулканВосхождение на Авачинский вулканВосхождение на Авачинский вулкан

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание на внедорожнике по программе
  • Услуги гида-водителя
  • Услуга проводника на восхождение
  • Проживание в палатках (двухместное размещение), все необходимое снаряжение (палатки, спальники, коврики) предоставляется
  • Питание: 2 обеда, ужин, завтрак
  • Страховка
  • Тур состоится от трех участников
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Петропавловск-Камчатский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Камчатки

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеЛетниеПрирода и пейзажиГоры2-дневные турыВсе турыВулканыВулкан АвачинскийЖивотныеВосхождения

Похожие туры из Камчатки

Открываем Камчатку: 3 вулкана, океан и горячие источники
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Открываем Камчатку: 3 вулкана, океан и горячие источники
Камчатский край, Елизовский район, село Паратунка
24 июля
201 000 за человека
Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
🚗 На машине
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
Совершить восхождение в кратеры вулканов, увидеть морского льва и порыбачить на яхте
Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 15:30
6 июля
14 июля
24 июля
9 авг
139 900 за человека
Камчатка с комфортом: киты, вулканы, медведи
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Камчатка с комфортом: киты, вулканы, медведи
Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
7 июля
8 июля
14 июля
15 июля
от 135 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры на Камчатке
Все туры из Камчатки
All Airlines
ХорошоТам