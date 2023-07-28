Отправляемся в край неприступных вулканов и бескрайнего океана, где цветущие луга соседствуют со снежниками, а вместо привычного песка на пляже лежит чёрный, будто с другой планеты. Мы поднимемся на кратер действующего вулкана, покормим с руки милых камчатских сусликов, насладимся местными морепродуктами и почувствуем себя настоящими альпинистами. Будем жить в палатке, вечерами петь песни у костра, а перед сном наслаждаться купанием в горячих источниках.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Участие возможно с 12 лет.

1. В случае отказа более чем за 30 календарных дней, возможен полный возврат или перенос в депозит для оплаты других туров.

2. В случае отказа Заказчика менее чем за 30 календарных дней, возврат денежных только в случае перепродажи тура нами, или вами.

3. Возврат денежных средств по причине болезни и других уважительных причин только при предоставлении доказательств и не позднее чем за 21 календарный день до начала.