Трекинг-тур на Камчатку с палатками: восхождения на вулканы и отдых у Тихого океана

Почувствовать жар вулкана, искупаться в Тихом океане и попробовать уху по-камчатский

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Ответы на вопросы
Отправляемся в край неприступных вулканов и бескрайнего океана, где цветущие луга соседствуют со снежниками, а вместо привычного песка на пляже лежит чёрный, будто с другой планеты.

Мы поднимемся на кратер действующего вулкана, покормим с руки милых камчатских сусликов, насладимся местными морепродуктами и почувствуем себя настоящими альпинистами.

Будем жить в палатке, вечерами петь песни у костра, а перед сном наслаждаться купанием в горячих источниках.
Трекинг-тур на Камчатку с палатками: восхождения на вулканы и отдых у Тихого океана
Трекинг-тур на Камчатку с палатками: восхождения на вулканы и отдых у Тихого океана
Трекинг-тур на Камчатку с палатками: восхождения на вулканы и отдых у Тихого океана
Трекинг-тур на Камчатку с палатками: восхождения на вулканы и отдых у Тихого океана
Трекинг-тур на Камчатку с палатками: восхождения на вулканы и отдых у Тихого океана
Трекинг-тур на Камчатку с палатками: восхождения на вулканы и отдых у Тихого океана
Трекинг-тур на Камчатку с палатками: восхождения на вулканы и отдых у Тихого океана
Трекинг-тур на Камчатку с палатками: восхождения на вулканы и отдых у Тихого океана
Трекинг-тур на Камчатку с палатками: восхождения на вулканы и отдых у Тихого океана
Трекинг-тур на Камчатку с палатками: восхождения на вулканы и отдых у Тихого океана
Ближайшие даты:
28
июл
9
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Участие возможно с 12 лет.

1. В случае отказа более чем за 30 календарных дней, возможен полный возврат или перенос в депозит для оплаты других туров.

2. В случае отказа Заказчика менее чем за 30 календарных дней, возврат денежных только в случае перепродажи тура нами, или вами.

3. Возврат денежных средств по причине болезни и других уважительных причин только при предоставлении доказательств и не позднее чем за 21 календарный день до начала.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Петропавловск-Камчатский, 09:00
Завершение: Петропавловск-Камчатский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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