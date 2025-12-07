Встретим вас у аэропорта. Осмотрим памятник-визитку «Здесь начинается Россия!» и поедем к Тихому океану. Нашей целью будет Халактырский пляж с титано-магнетитовым песком: вы узнаете, почему он чёрный, как давно и откуда появился, сколько на Камчатке вулканов и как всё это связано.

После прогулки по побережью посетим сопки Мишенную и Петровскую, где вы погрузитесь в историю происхождения и развития региона и полюбуетесь панорамой Петропавловска-Камчатского. Затем доставим вас к отелю.