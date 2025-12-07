Вы исследуете полуостров на большом японском внедорожнике повышенной проходимости: в каждом — до
Список обязательного индивидуального снаряжения:
треккинговые ботинки или кроссовки;
непромокаемые мембранные куртка и штаны;
тёплая куртка (пуховка);
шапка, перчатки, балаклава (бафф), носки (включая тёплые);
термобельё;
флисовая кофта (толстовка);
фонарики (гамаши);
солнцезащитные очки;
помада гигиеническая, предметы личной гигиены;
термос или бутылка для питья;
купальные принадлежности.
Программа тура по дням
Петропавловск-Камчатский: чёрный пляж, сопки Мишенная и Петровская
Встретим вас у аэропорта. Осмотрим памятник-визитку «Здесь начинается Россия!» и поедем к Тихому океану. Нашей целью будет Халактырский пляж с титано-магнетитовым песком: вы узнаете, почему он чёрный, как давно и откуда появился, сколько на Камчатке вулканов и как всё это связано.
После прогулки по побережью посетим сопки Мишенную и Петровскую, где вы погрузитесь в историю происхождения и развития региона и полюбуетесь панорамой Петропавловска-Камчатского. Затем доставим вас к отелю.
Восхождение на действующий вулкан Горелый
В 6:30–7:30 (в зависимости от места проживания) выезжаем на Вилючинский перевал. Сегодня в наших планах — восхождение на Горелый.
По мере подъёма нам откроются виды на кальдеру Горелого, его соседей — Мутновского и Вилючинского. В ясные дни вдали можно наблюдать вулканы Авачинско-Корякской группы, которые находятся примерно в 80 км отсюда, и Тихий океан. В зависимости от уровня физической подготовки и при хорошей погоде мы можем покорить высшую точку Горелого или обойти несколько его кратеров. После спуска — обед на свежем воздухе, возвращение в отель.
Восхождение не представляет сложности и не требует определённой физической формы. Набор высоты начинается с 900 метров над уровнем моря. Подъём, в зависимости от подготовки участников, занимает 1,5, спуск — 1,5 часа.
Вулкан Мутновский, горячие источники, водопад Снежный барс
Снова ранний подъём. Сборы. Сегодня отправимся к соседу Горелого — вулкану Мутновский с марсианскими пейзажами.
Увидим геотермальную станцию и узнаем её историю, посетим Дачные горячие источники у подножия вулкана. Мы задержимся у двух из них — Медвежьей и Активной — и понаблюдаем за клокочущими фумаролами, кипящими водами, грязевыми котлами, струями пара. Также доедем к водопаду Снежный барс на ручье Спокойном. Потом вернёмся в город.
Пешая часть маршрута составляет примерно 1,5 км в одну сторону.
Морская прогулка: встречи с жителями океана, рыбалка, обед
Сегодня увидим Камчатку со стороны океана. Нам предстоит преодолеть на катере примерно 100 километров до мыса Кекурный. По пути будем любоваться многочисленными скальными утёсами и живописными бухтами и наблюдать за обитателями птичьих базаров. У острова Старичков, возможно, встретим пятнистых тюленей, китов и косаток.
Обойдём рыбные места, где можно поймать треску, камбалу, палтуса. На борту есть снасти — можно порыбачить. А на мысе Кекурном мы увидим ушастых тюленей — сивучей.
На протяжении всего рейса будут доступны чай, кофе, вода. Также в круизе запланирован обед — уха, бутерброды, свежие крабы.
Продолжительность морской прогулки 9-10 часов.
Горный массив Вачкажец с хайкингом, обедом и купанием радоновых ваннах
Впереди — очередной удивительный день. Мы погрузимся в автомобили и отправимся в путь — 70 км по асфальту и 12 по гравийке. Нашей целью будет массив Вачкажец с грандиозными горными вершинами, ледниковыми цирками, озером Тахколоч, рекой и водопадом. Здесь совершим несложный хайкинг и преодолеем пешком около 10-12 км. Вознаградим себя обедом и радоновыми ваннами.
Сплав и рыбалка на реке Быстрая с ухой на костре
Сегодня нам предстоит дальняя дорога — едем к реке Быстрой, или Малкинской. По прибытии настанет время невероятных эмоций: мы отправимся в сплав на надувных рафтах (около 15 км), по пути делая остановки для рыбалки. Как только улова станет достаточно для обеда на всю компанию, мы приготовим ароматную уху на костре.
Подкрепившись, продолжим сплав. Завершит насыщенный день купание в диких Малкинских горячих источниках. При желании и за доплату можно отдохнуть в оборудованном бассейне поблизости.
Возвращение домой
Настало время прощаться. Рано утром можно встретить рассвет у Тихого океана (по погоде). По пути в аэропорт обязательно заедем на рыбный рынок за вкусными сувенирами.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|144 000 ₽
Что включено
- Питание на маршрутах
- Трансфер от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение организатором, аттестованными гидами-экскурсоводами
- Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
- Аренда снаряжения (треккинговые палки, хобы, дождевики)
- Рекреационные сборы, регистрация группы в МЧС
- Консультации на любом этапе подготовки и путешествия
Что не входит в цену
- Билеты в Петропавловск-Камчатский и обратно в ваш город
- Проживание - от 3500 ₽ за 2-местный номер в сутки
- Питание вне маршрутов (в отеле, кафе)
- Страховка
- Минимальное количество участников - 3 человека