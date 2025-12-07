Мои заказы

На джипе по Камчатке: восхождения, рыбалка, сплав и обеды на свежем воздухе (мини-группа)

Покорить вулканы, выйти в океан, отдохнуть в источниках, полакомиться ухой из своего улова и крабами
Это будет насыщенная неделя на Камчатке — мы объединили уникальные локации и яркие впечатления в один активный комфорт-тур.

Вы исследуете полуостров на большом японском внедорожнике повышенной проходимости: в каждом — до
читать дальше

4 пассажиров, а всего в группе — не более 8 человек. Покорите вулканы Горелый и Мутновский и устроите хайкинг по горному массиву Вачкажец. Выйдете в Тихий океан, где обязательно встретите сивучей и пернатых и, возможно, — китов и косаток. Искупаетесь в горячих природных ваннах и совершите сплав на рафтах по реке Быстрой.

А также насладитесь вкусными обедами на свежем воздухе: ароматной ухой с дымком из вашего улова, добытого на рыбалке, крабами и другими сытными блюдами.

На джипе по Камчатке: восхождения, рыбалка, сплав и обеды на свежем воздухе (мини-группа)
На джипе по Камчатке: восхождения, рыбалка, сплав и обеды на свежем воздухе (мини-группа)
На джипе по Камчатке: восхождения, рыбалка, сплав и обеды на свежем воздухе (мини-группа)
Ближайшие даты:
31
мая28
июн12
июл26
июл9
авг23
авг6
сен
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Список обязательного индивидуального снаряжения:
треккинговые ботинки или кроссовки;
непромокаемые мембранные куртка и штаны;
тёплая куртка (пуховка);
шапка, перчатки, балаклава (бафф), носки (включая тёплые);
термобельё;
флисовая кофта (толстовка);
фонарики (гамаши);
солнцезащитные очки;
помада гигиеническая, предметы личной гигиены;
термос или бутылка для питья;
купальные принадлежности.

Программа тура по дням

1 день

Петропавловск-Камчатский: чёрный пляж, сопки Мишенная и Петровская

Встретим вас у аэропорта. Осмотрим памятник-визитку «Здесь начинается Россия!» и поедем к Тихому океану. Нашей целью будет Халактырский пляж с титано-магнетитовым песком: вы узнаете, почему он чёрный, как давно и откуда появился, сколько на Камчатке вулканов и как всё это связано.

После прогулки по побережью посетим сопки Мишенную и Петровскую, где вы погрузитесь в историю происхождения и развития региона и полюбуетесь панорамой Петропавловска-Камчатского. Затем доставим вас к отелю.

Петропавловск-Камчатский: чёрный пляж, сопки Мишенная и ПетровскаяПетропавловск-Камчатский: чёрный пляж, сопки Мишенная и ПетровскаяПетропавловск-Камчатский: чёрный пляж, сопки Мишенная и ПетровскаяПетропавловск-Камчатский: чёрный пляж, сопки Мишенная и Петровская
2 день

Восхождение на действующий вулкан Горелый

В 6:30–7:30 (в зависимости от места проживания) выезжаем на Вилючинский перевал. Сегодня в наших планах — восхождение на Горелый.

По мере подъёма нам откроются виды на кальдеру Горелого, его соседей — Мутновского и Вилючинского. В ясные дни вдали можно наблюдать вулканы Авачинско-Корякской группы, которые находятся примерно в 80 км отсюда, и Тихий океан. В зависимости от уровня физической подготовки и при хорошей погоде мы можем покорить высшую точку Горелого или обойти несколько его кратеров. После спуска — обед на свежем воздухе, возвращение в отель.

Восхождение не представляет сложности и не требует определённой физической формы. Набор высоты начинается с 900 метров над уровнем моря. Подъём, в зависимости от подготовки участников, занимает 1,5, спуск — 1,5 часа.

Восхождение на действующий вулкан ГорелыйВосхождение на действующий вулкан ГорелыйВосхождение на действующий вулкан ГорелыйВосхождение на действующий вулкан Горелый
3 день

Вулкан Мутновский, горячие источники, водопад Снежный барс

Снова ранний подъём. Сборы. Сегодня отправимся к соседу Горелого — вулкану Мутновский с марсианскими пейзажами.

Увидим геотермальную станцию и узнаем её историю, посетим Дачные горячие источники у подножия вулкана. Мы задержимся у двух из них — Медвежьей и Активной — и понаблюдаем за клокочущими фумаролами, кипящими водами, грязевыми котлами, струями пара. Также доедем к водопаду Снежный барс на ручье Спокойном. Потом вернёмся в город.

Пешая часть маршрута составляет примерно 1,5 км в одну сторону.

Вулкан Мутновский, горячие источники, водопад Снежный барсВулкан Мутновский, горячие источники, водопад Снежный барсВулкан Мутновский, горячие источники, водопад Снежный барсВулкан Мутновский, горячие источники, водопад Снежный барс
4 день

Морская прогулка: встречи с жителями океана, рыбалка, обед

Сегодня увидим Камчатку со стороны океана. Нам предстоит преодолеть на катере примерно 100 километров до мыса Кекурный. По пути будем любоваться многочисленными скальными утёсами и живописными бухтами и наблюдать за обитателями птичьих базаров. У острова Старичков, возможно, встретим пятнистых тюленей, китов и косаток.

Обойдём рыбные места, где можно поймать треску, камбалу, палтуса. На борту есть снасти — можно порыбачить. А на мысе Кекурном мы увидим ушастых тюленей — сивучей.

На протяжении всего рейса будут доступны чай, кофе, вода. Также в круизе запланирован обед — уха, бутерброды, свежие крабы.

Продолжительность морской прогулки 9-10 часов.

Морская прогулка: встречи с жителями океана, рыбалка, обедМорская прогулка: встречи с жителями океана, рыбалка, обедМорская прогулка: встречи с жителями океана, рыбалка, обедМорская прогулка: встречи с жителями океана, рыбалка, обед
5 день

Горный массив Вачкажец с хайкингом, обедом и купанием радоновых ваннах

Впереди — очередной удивительный день. Мы погрузимся в автомобили и отправимся в путь — 70 км по асфальту и 12 по гравийке. Нашей целью будет массив Вачкажец с грандиозными горными вершинами, ледниковыми цирками, озером Тахколоч, рекой и водопадом. Здесь совершим несложный хайкинг и преодолеем пешком около 10-12 км. Вознаградим себя обедом и радоновыми ваннами.

Горный массив Вачкажец с хайкингом, обедом и купанием радоновых ваннахГорный массив Вачкажец с хайкингом, обедом и купанием радоновых ваннахГорный массив Вачкажец с хайкингом, обедом и купанием радоновых ваннахГорный массив Вачкажец с хайкингом, обедом и купанием радоновых ваннах
6 день

Сплав и рыбалка на реке Быстрая с ухой на костре

Сегодня нам предстоит дальняя дорога — едем к реке Быстрой, или Малкинской. По прибытии настанет время невероятных эмоций: мы отправимся в сплав на надувных рафтах (около 15 км), по пути делая остановки для рыбалки. Как только улова станет достаточно для обеда на всю компанию, мы приготовим ароматную уху на костре.

Подкрепившись, продолжим сплав. Завершит насыщенный день купание в диких Малкинских горячих источниках. При желании и за доплату можно отдохнуть в оборудованном бассейне поблизости.

Сплав и рыбалка на реке Быстрая с ухой на костреСплав и рыбалка на реке Быстрая с ухой на костреСплав и рыбалка на реке Быстрая с ухой на костреСплав и рыбалка на реке Быстрая с ухой на костре
7 день

Возвращение домой

Настало время прощаться. Рано утром можно встретить рассвет у Тихого океана (по погоде). По пути в аэропорт обязательно заедем на рыбный рынок за вкусными сувенирами.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет144 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание на маршрутах
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение организатором, аттестованными гидами-экскурсоводами
  • Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
  • Аренда снаряжения (треккинговые палки, хобы, дождевики)
  • Рекреационные сборы, регистрация группы в МЧС
  • Консультации на любом этапе подготовки и путешествия
Что не входит в цену
  • Билеты в Петропавловск-Камчатский и обратно в ваш город
  • Проживание - от 3500 ₽ за 2-местный номер в сутки
  • Питание вне маршрутов (в отеле, кафе)
  • Страховка
  • Минимальное количество участников - 3 человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово), время по договорённости
Завершение: Аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово), до полудня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваша команда гидов на Камчатке
Я родилась и выросла на Камчатке. Увлекаюсь туризмом и путешествиями с детства, позднее занялась и альпинизмом. С рюкзаком прошла не одну сотню километров, чтобы увидеть скрытую красоту полуострова своими глазами. Работаю в команде с такими же неравнодушными и влюблёнными в Камчатку людьми. Аттестованный гид-экскурсовод, инструктор-проводник по пешеходному туризму, член РОО «Союз гидов Камчатки».
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Камчатки

Похожие туры из Камчатки

По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке (мини-группа)
На машине
Джиппинг
На снегоходах
7 дней
1 отзыв
По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке (мини-группа)
Промчаться по лесу в собачьей упряжке, расслабиться в радоновой ванне и увидеть Тихий океан
Начало: Аэропорт города Петропавловск-Камчатский, до 12:00...
7 дек в 08:00
14 дек в 08:00
99 900 ₽ за человека
Земля Камчатка: вулканы, киты, медведи, термальные источники. Джип-тур 2025
Джиппинг
8 дней
-
13%
Земля Камчатка: вулканы, киты, медведи, термальные источники. Джип-тур 2025
Открой Камчатку за 8 дней! Джипы, вулканы, киты, медведи, икра
23 июн в 10:00
1 июл в 10:00
от 209 700 ₽239 700 ₽ за человека
Камчатка в мини-группе: снегоходы, собачьи упряжки и горячие источники
На машине
На снегоходах
7 дней
Камчатка в мини-группе: снегоходы, собачьи упряжки и горячие источники
Прокатиться в нартах с видом на вулканы, увидеть морских львов и расслабиться в природных ваннах
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, аэропорт, зависит от ...
14 дек в 08:00
21 дек в 08:00
88 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры на Камчатке
Все туры из Камчатки