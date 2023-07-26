Поднимитесь на один из самых любопытных вулканов.



Вулкан Плоский Толбачик знаменит своими жидкими лавами, которые вы не сможете больше наблюдать ни на одном из действующих камчатских вулканов.



Предлагаем вам уникальный опыт восхождения, подходящий как для новичков, так и для опытных путешественников. Кроме это вас ждет сплав по реке Быстрая.



Живописные берега, рыбалка на гольца, а также возможность увидеть медведей в естественной среде обитания.