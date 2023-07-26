Восхождение на вулкан Плоский Толбачик и сплав по реке Быстрая
Поднимитесь на один из самых любопытных вулканов.
Вулкан Плоский Толбачик знаменит своими жидкими лавами, которые вы не сможете больше наблюдать ни на одном из действующих камчатских вулканов.
Предлагаем вам уникальный опыт восхождения, подходящий как для новичков, так и для опытных путешественников. Кроме это вас ждет сплав по реке Быстрая.
Живописные берега, рыбалка на гольца, а также возможность увидеть медведей в естественной среде обитания.
Вулкан Плоский Толбачик знаменит своими жидкими лавами, которые вы не сможете больше наблюдать ни на одном из действующих камчатских вулканов.
Предлагаем вам уникальный опыт восхождения, подходящий как для новичков, так и для опытных путешественников. Кроме это вас ждет сплав по реке Быстрая.
Живописные берега, рыбалка на гольца, а также возможность увидеть медведей в естественной среде обитания.
Ближайшие даты:
26
июл
июл
11
авг
авг
27
авг
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- День 1: Знакомство, размещение.
- Ранний выезд из г. Петропавловска–Камчатского на машине повышенной проходимости в поселок Козыревск (520 км. 9 час. пути). По дороге остановки в поселке Сокоч (вкусные Сокочинские пирожки), обед в кафе «Таежное» села Мильково. По прибытии в Козыревск размещение в гостевых домиках. Гостевые домики двухместные, одноместное размещение не предусмотрено.
- Баня, ужин, отдых.
- Питание: Завтрак, обед за свой счет. Ужин включен в стоимость тура.
- Ночлег: Гостевые домики в пос. Козыревск.
- День 2: подножье вулкан Плоский Толбачик.
- Переезд к подножию вулкана Плоский Толбачик (80 км. 4 час.). Ранний выезд после завтрака, около 4 часов по лесной дороге с объездом лавового потока извержения 2012–2013 гг. Перекус.
- Экскурсия по шлаковому конусу Северного прорыва БТТИ 1975–1976 гг. — Конус Северного прорыва (на верхушке конуса все еще сохраняется вулканическая активность), относительная высота конуса 299 м.
- Установка базового палаточного лагеря в районе Мертвого леса.
- Перед ужином небольшая экскурсия в кратер «Звезда» созданный извержением в 1740 году. Ужин, отдых.
- Питание: Завтрак, перекус на маршруте и ужин включены в стоимость тура.
- Ночлег: Базовый палаточный лагерь.
- День 3: Восхождение.
- После завтрака переезд к конусу Клешня. Экскурсия по лавовому потоку 2012 -2013 гг. извержения. Подъем на борт вулкана Плоский Толбачик, диаметр кратера 1 800 м. глубина кратера 500 м. Максимальный подъем до отметки высоты 2 850 м. Начало восхождения начинается у подножия шлакового конуса Клешня с отметки 1 450 м. Восхождение и спуск занимает целый день, сложность восхождения средняя.
- Питание: Завтрак, перекус на маршруте и ужин включены в стоимость тура.
- Ночлег: Базовый палаточный лагерь.
- День 4: База отдыха.
- После завтрака сбор базового палаточного лагеря. Переезд в поселок Малки (450 км. 11 час.). По пути обед в кафе «Таежное» села Мильково. Размещение на базе отдыха. Ужин, купание в термальном бассейне. Отдых.
- Питание: Завтрак и ужин включены в стоимость тура. Обед в кафе села Мильково за свой счет.
- Ночлег: На базе отдыха.
- День 5: Сплав по реке Быстрая.
- После завтрака выезд к реке Быстрая (16 км. 30 мин.). Подготовка рафтов, начало сплава по р. Быстрая. Живописные берега, рыбалка на гольца, а также возможность увидеть медведей в естественной среде обитания. По пути остановки на обед, рыбалка с берега. Продолжительность сплава 6 час.
- По окончании сплава возвращение г. Петропавловск–Камчатский.
- Питание: Завтрак и обед на маршруте включены в стоимость тура.
Важная информация:
- Рекомендованный возраст участников от 14 до 65 лет;
- Туристам необходимо знать: На участках маршрутов у подножий, восхождений и экскурсий вулканов, кратеров, перевалов могут сохраняться снежники на протяжении всего летнего периода. В случае продолжительной непогоды, температура воздуха на высотах 1 000 м. и выше может резко понижаться;
- Туристы помогают гидам на маршруте: в установлении палаточного лагеря, переносят личное снаряжение самостоятельно;
- При неблагоприятных форс-мажорных обстоятельствах: в целях безопасности и комфортности туристов, последовательность выполнения программы тура (с сохранением экскурсионной программы), решением организаторов тура может изменяться.
Сплав с рыбалкой:
- Река Быстрая является правым притоком реки Большой, крупнейшей реки западного побережья Камчатки, впадающей в Охотское море. Сюда на нерест заходят чавыча, нерка, горбуша, кета, кижуч. Довольно многочисленны в бассейне реки проходной голец, хариус, микижа, кунджа.
- Река Быстрая является типичной горной рекой, протекает среди живописных лесистых гор. Весь маршрут проходит вне населенных пунктов, среди дикой природы.
- Рыбалка проводится с берега во время стоянок и с рафтов во время движения по реке, спиннингом на блесну.
Безопасность на сплаве:
- Инструктор- водник управляет судном при помощи распашных весел.
- Для личной безопасности участникам сплавов выдаются спасательные жилеты.
• Лов лососевых на территории Камчатского края разрешен только по лицензиям:
- Общее количество, вылавливаемой по лицензиям рыбы, не лимитировано при соблюдении принципа «поймал-отпустил», т. е. вся пойманная рыба должна аккуратно освобождаться от крючка и выпускаться в реку. В качестве трофея или для приготовления пищи разрешено брать виды и количество рыб, указанные в лицензии.
- На этом участке реки Быстрая отсутствуют пороги, вода спокойная.
26.07.2023 - 30.07.2023 / 11.08.2023 - 15.08.2023 / 27.08.2023 - 31.08
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в пос. Козыревск (2-х местное размещение) / пос. Малки (2-х местное размещение)
- Питание на маршруте
- Услуги гидов–проводников
- Услуги поваров
- Услуги транспорта
- Экскурсии по программе
- Аренда снаряжения (палатки, коврики, кухонное оборудование и т. д.)
- Страховка
- Разрешение на посещение природных парков
- Лицензия на рыбалку
- Что не входит
- Авиабилеты до г. Петропавловск – Камчатский и обратно
- Проживание в гостиницах г. Петропавловска – Камчатского, базах отдыха в пос. Паратунка
- Аренда спальников, треккинговых палок (оплачиваются дополнительно)
- Спиртные напитки
- Личное снаряжение
- Снаряжение которое можно взять в аренду: Спальник, предмет личного снаряжения рекомендуется иметь с собой. Мы можем предоставить спальник в аренду если личного не имеется. Если берете спальник в аренду, рекомендуем взять с собой личный вкладыш в спальник.
- Спальник — 200 руб. в день.
- Треккинговые палки – 150 руб. в день
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: 26.07.2023 - 30.07.2023 / 11.08.2023 - 15.08.2023 / 27.08.2023 - 31.08Экскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Рекомендованный возраст участников от 14 до 65 лет
- Туристам необходимо знать: На участках маршрутов у подножий, восхождений и экскурсий вулканов, кратеров, перевалов могут сохраняться снежники на протяжении всего летнего периода. В случае продолжительной непогоды, температура воздуха на высотах 1 000 м. и выше может резко понижаться
- Туристы помогают гидам на маршруте: в установлении палаточного лагеря, переносят личное снаряжение самостоятельно
- При неблагоприятных форс-мажорных обстоятельствах: в целях безопасности и комфортности туристов, последовательность выполнения программы тура (с сохранением экскурсионной программы), решением организаторов тура может изменяться.
- Сплав с рыбалкой:
- Река Быстрая является правым притоком реки Большой, крупнейшей реки западного побережья Камчатки, впадающей в Охотское море. Сюда на нерест заходят чавыча, нерка, горбуша, кета, кижуч. Довольно многочисленны в бассейне реки проходной голец, хариус, микижа, кунджа.
- Река Быстрая является типичной горной рекой, протекает среди живописных лесистых гор. Весь маршрут проходит вне населенных пунктов, среди дикой природы.
- Рыбалка проводится с берега во время стоянок и с рафтов во время движения по реке, спиннингом на блесну.
- Безопасность на сплаве:
- Инструктор- водник управляет судном при помощи распашных весел.
- Для личной безопасности участникам сплавов выдаются спасательные жилеты.
- Лов лососевых на территории Камчатского края разрешен только по лицензиям:
- Общее количество, вылавливаемой по лицензиям рыбы, не лимитировано при соблюдении принципа «поймал-отпустил», т. е. вся пойманная рыба должна аккуратно освобождаться от крючка и выпускаться в реку. В качестве трофея или для приготовления пищи разрешено брать виды и количество рыб, указанные в лицензии.
- На этом участке реки Быстрая отсутствуют пороги, вода спокойная.
- Самые популярные вопросы:
- Физическая нагрузка в туре?
- Для участия в туре не требуется специальная подготовка, однако необходимо быть готовым к физическим нагрузкам, прежде всего это касается восхождения на вулканы. В туре будет долгий переезд. Необходимо переносить укачивание в транспорте. В помощь средства от укачивания.
- Кто нас будет сопровождать на маршруте?
- На маршруте вас будет сопровождать команда с большим опытом состоящая из гидов – проводников, поваров и водителя транспорта.
- Погода на маршруте?
- Для погоды на Камчатке характерно неустойчивость и разнообразие, дожди и туманы частое явление в прибрежных районах, температура в среднем колеблется от +12°С до +16°С. В центральной части Камчатки теплее и комфортнее, температура здесь может доходить до+30°С. Однако в горах, на высотах 1 000 м. и выше температура может резко понижаться. На участках маршрутов у подножий, восхождений и экскурсий вулканов, кратеров, перевалов могут сохраняться снежники на протяжении всего летнего периода.
- Что представляет из себя палаточный лагерь под вулканом?
- Базовый палаточный лагерь под вулканами - это двухместные современные палатки для туристов, и две просторные палатки кухня и столовая, где с комфортом размещается группа. Лагерь устанавливаем все вместе, с помощью и под чутким руководством гидов.
- Питание в палаточном лагере?
- Традиционная русская кухня, приготовленная поварами на газовых плитах. Перекусы на маршрутах – бутерброды, шоколад, орехи, сок, горячий чай и т. п. В приготовлении пищи в туре туристы не участвуют.
- Интернет и связь на маршруте?
- В переездах между населенными пунктами, сплаве, под вулканами, связь и интернет отсутствует. У гида имеется спутниковый телефон только для экстренных случаев. Также в палаточном лагере нет возможности подзарядить гаждеты. Powerbank в помощь!
- Если у меня нет спальника?
- Мы можем предоставить спальник в аренду если личного не имеется. Стоимость спальника в аренду 200 р. в день. Спальник необходим только для ночевок в палатках.
- Температура спальника?
- При наличии спальника с температурой комфорта в диапазоне 0 до -5, вполне достаточно для ночевок в палатках под вулканами летом на Камчатке.
- Мне необходимо нести весь свой багаж на экскурсию и на восхождение?
- На экскурсии и восхождения мы берем с собой только необходимые вещи (рюкзачок, запасная одежда на случай ухудшения погоды, перекус, бутылочку воды). Ваши чемоданы (сумки) ждут вас в лагере или в машине, в зависимости от дня программы в которую проходит та или иная активность
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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